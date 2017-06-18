Подъём прибалтийского тенниса. Контавейт завоевала первый титул

Старт травяного сезона

Переход с грунта на траву – самое резкое изменение в теннисном сезоне. Это сказывается и на теннисистах, которые в первых матчах на травяном покрытии выглядят ещё не так уверенно. Да и болельщикам тоже надо привыкнуть, ведь за то время, когда на грунте порой пройдёт один розыгрыш, на траве уже может завершиться целый гейм.

Сама по себе картинка идеального нетронутого травяного корта радует глаз, что касается стиля игры на этих кортах, то это уже зависит от ваших предпочтений. Особенно это относится к мужскому теннису, где здорово преуспевают ребята с сильными подачами. Не стоит забывать, что именно трава подарила нам такой матч, как Джон Иснер против Николя Маю.

Для россиянки Натальи Вихлянцевой трава – любимое покрытие. 20-летняя теннисистка именно на траве впервые в карьере дошла до финала на турнире WTA в Хертогенбосхе. О её пути к первому финалу мы рассказали в предыдущем материале.

Травяной взлёт Вихлянцевой. Россиянка впервые вышла в финал турнира WTA 20-летняя Наталья Вихлянцева приехала в Хертогенбос с серией из 6 поражений, а в итоге сумела впервые в карьере дойти до финала турнира WTA.

Первый титул Контавейт

Соперницей россиянки по решающей встрече была Аннет Контавейт, для которой это был уже второй финал в этом сезоне. В первом она проиграла Маркете Вондроушовой в Биле. Во второй раз кряду 21-летняя эстонка в матче за титул играла против более молодой соперницы.

Небольшой перевес в опыте немного помог эстонке, но и в принципе она лучше провела финальный матч. В первом сете большинство геймов прошли в борьбе. По ходу недели Вихлянцева удачно справлялась с напряжением в затяжных геймах, однако в финале чаще такие геймы доставались Аннет. Контайвейт старалась давить на соперницу, особенно активна она была на приёме второй подачи. У Вихлянцевой периодически проходили удачные комбинации, но стабильности россиянке не доставало. В итоге для Вихлянцевой в первом сете всё завершилось проигранной подачей со счёта 40:0.



Вторая партия началась оптимистичнее — неточности Контавейт помогли Наталье выйти вперёд с брейком. Однако после счёта 3:1 Аннет снова включилась в игру, к тому же помог выход тренера на корт. За следующие пять геймов Вихлянцева выиграла только четыре очка. Её первый финал получился неудачным, но в целом итог недели был позитивным.

А Контавейт продолжила очень удачный сезон – в чемпионской гонке она уже вошла в двадцатку. Кроме того, вторую неделю подряд у нас титул достался прибалтийской теннисистке. Аннет станет третьей теннисисткой из стран Балтии в топ-40 после Анастасии Севастовой и победительницы «Ролан Гаррос» Елены Остапенко. Если Контавейт удачно сыграет в Мальорке, то может даже заработать место в посеве на Уимблдоне.

Все титулы Аннет Контавейт (1): 2017 – Хертогенбосх.

Все титулы Люка Пуи (3): 2017 — Штутгарт, Будапешт; 2016 – Мец.

Все титулы Жиля Мюллера (2): 2017 — Хертогенбосх, Сидней. 2017 – Хертогенбосх.2017 — Штутгарт, Будапешт; 2016 – Мец.2017 — Хертогенбосх, Сидней.

Первый травяной успех Пуи

До расширения травяного сезона сразу после «Ролан Гаррос» проходили престижные соревнования в Галле и Лондоне, поэтому после грунта лидеры мужского тенниса сразу бросались в бой. Теперь же, когда появилась дополнительная неделя, травяной сезон открывают небольшие соревнования в Штутгарте и Хертогенбосхе.



В Германии главным действующим лицом был Роджер Федерер, который провёл свой первый турнир после Майами. В своём стартовом поединке швейцарец неожиданно уступил Томми Хаасу. Подробнее об этой встрече мы рассказали в нашем материале.

Das ist fantastisch. Как Хаас шокировал Федерера Роджер Федерер, вернувшийся в тур после трёхмесячной паузы, сенсационно проиграл Томми Хаасу на травяном турнире в Штутгарте.

После успеха в матче с Федерером Хаас даже снялся с парного матча, чтобы лучше восстановиться, но это всё равно не помогло ему в четвертьфинале справиться с Мишей Зверевым. Миша впервые вышел в полуфинал на траве, где его соперником был Фелисьяно Лопес – один из самых опытных в плане игры на травяном покрытии.



Зверев и Лопес провели образцовый травяной матч. На протяжении 35 геймов (без учёта тай-брейков) никому не удавалось на приёме выиграть больше двух очков за гейм. Всё шло к третьему в матче тай-брейку, как неожиданно на подаче Миши стало 15:40. Лопес использовал единственную возможность в матче сделать победный брейк. В другом полуфинале играли два француза – Люка Пуи и Бенуа Пэр. Здесь сюжет матча был схож, так как брейк был только один, просто Пуи смог всё закончить в два сета. У француза самым тяжёлым до финала был его матч второго круга против Ян-Леннарда Штруффа. Люка отыграл матчбол в невероятной перестрелке у сетки и вырвал победу со счётом 10:8 на решающем тай-брейке.

В финале у Пуи отлично работала подача. За три сета он исполнил 29 эйсов. Хотя в первой половине больше шансов на приёме было у Лопеса. Испанец взял первый сет, а во втором только у него были брейк-пойнты. Люка взял всего шесть очков на приёме за втору партию, но этого хватило, чтобы выиграть сет. А в решающей партии он воспользовался неудачным геймом соперника на подаче и выиграл свой второй титул в этом сезоне. Кстати, на турнире в Будапеште Люка тоже преуспел, отыграв матчболы на ранней стадии турнира.

Возрастной финал в Нидерландах

На турнире АТР в Хертогенбосхе посев возглавил Марин Чилич. Он дошёл до полуфинала, где столкнулся с другим хорватским гигантом – Иво Карловичем. За три продолжительных сета Иво исполнил 29 подач навылет, а Марин – 16. У Чилича было больше шансов на брейк, и он даже сделал один во втором сете, но всё решалось на решающем тай-брейке, где удачнее сыграл Иво.



Кстати, именно хорват в четвертьфинале остановил Даниила Медведева, для которого это был первый опыт игры с соперником с такой подачей. Тем не менее стоит отметить удачное выступление Даниила, у которого было множество проблем с марта, когда у него диагностировали мононуклеоз. В Хертогенбосхе Даниил прошёл местного любимца Робина Хасе и Танаси Коккинакиса. Последний впервые за почти два года выиграл матч в основной сетке турнира АТР, причём в первом круге молодой австралиец одолел Михаила Южного.

Также в основной сетке был Евгений Донской. Россиянин в первом круге играл против лаки-лузера – Жюльена Беннето. Как и в своём матче на «Ролан Гаррос», Евгений неудачно реализовал брейк-пойнты (1 из 21 в Париже и 2 из 12 в Хертогнебосхе) и в итоге уступил на тай-брейке третьего сета. Во втором круге Беннето неожиданно одолел трёхкратного чемпиона этого турнира — Николя Маю, который за последние пять лет выиграл 24 матча в Хертогенбосхе и проиграл всего во второй раз.



В четвертьфинале у Беннето не было шансов против Александра Зверева. Казалось, что в Нидерландах у немца будет отличный шанс исправиться за провал на «Ролан Гаррос», где он уступил в первом круге. Однако 20-летний немец в полуфинале проиграл более опытному травяному бойцу – Жилю Мюллеру.



Финал между Карловичем (38 лет) и Мюллером (34 года) стал самым возрастным в АТР за последние 40 лет. Как и ожидалось, оба прекрасно подавали. Брейк-пойнтов ни у кого не было, и Жиль сумел выиграть оба тай-брейка. До этого года у люксембуржца было пять неудачных финалов, а в 2017-м он завоевал уже второй титул. 34-летний теннисист в данный момент занимает своё лучшее место в карьере в рейтинге – 26-е.



На следующей неделе пройдут более крупные турниры на траве – АТР-500 в Лондоне и Галле. У девушек состоится «Премьер» в Бирмингеме, а также International на Мальорке, где на корт вернётся Виктория Азаренко.