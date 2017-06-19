Возвращение Азаренко на Мальорке и эпидемия отказов в Бирмингеме

Турнир АТР World Tour 500. Лондон (Великобритания). Aegon Championships

Призовой фонд: € 1 966 095.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 июня.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Энди Маррей (1), Станислас Вавринка (3), Милош Раонич (6), Марин Чилич (7), Жо-Вильфрид Цонга (11), Григор Димитров (12), Томаш Бердых (14), Ник Кирьос (20), Даниил Медведев (LD).

Полный список участников

Отказались от участия: Рафаэль Надаль (5), Давид Гоффен (10), Джек Сок (15), Хуан-Мартин дель Потро (34), Диего Шварцман (40), Даниэль Эванс (58).

Действующий победитель: Энди Маррей.



Соревнование всегда было одним из самых престижных на пути к Уимблдону, причём раньше в нём принимали участие больше игроков, но на кону было меньше очков. С 2015 года турнир наконец-то получил заслуженную категорию АТР-500, а количество участников было сокращено с 56 до 32. Aegon Championships считается одним из старейших турниров в мире, ведь впервые здесь разыграли титул ещё в 1890 году. В начале XXI века в Лондоне были вне конкуренции Ллейтон Хьюитт и Энди Роддик. За восемь лет они выиграли по четыре титула. В прошлом году их обошёл Энди Маррей, который победил на домашнем соревновании в пятый раз. Для британца это самый успешный турнир по количеству выигранных титулов. Энди возглавил посев в Лондоне и в этом году. А вот Рафаэль Надаль во второй год кряду отказался от участия до старта основной сетки.



Турнир АТР World Tour 500. Галле (Германия). Gerry Weber Open

Призовой фонд: € 1 966 095.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 июня.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Роджер Федерер (4), Кей Нисикори (8), Доминик Тим (9), Люка Пуи (13), Гаэль Монфис (16), Альберт Рамос-Виньолас (17), Александр Зверев (19), Роберто Баутиста-Агут (21), Карен Хачанов (42), Андрей Рублёв (WC), Михаил Южный (Q).

Полный список участников

Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (18).

Действующий победитель: Флориан Майер.



На протяжении нескольких десятков лет Галле является соседом Лондона по календарю. С 2015 год немецкий турнир также получил статус АТР-500. Состав в Германии чаще всего чуть скромнее, хотя бывали и исключения. Но в любом случае звёзд в Галле тоже хватает. Чего только стоит восьмикратный чемпион турнира Роджер Федерер, который наверняка захочет исправиться за неудачу на пошлой неделе в Штутгарте, где он проиграл уже в первом матче. В основной сетке в этом году сразу три россиянина – Карен Хачанов попал по рейтингу, Андрею Рублёву предоставили «уайлд-кард», а Михаил Южный прошёл через квалификацию. В решающем раунде Михаил обыграл Юити Сугиту на трёх тай-брейках – 7:6 (7:5), 6:7 (11:13), 7:6 (14:12). Россиянин сумел реализовать только 12-й матчбол и сам отыграл два матчбола.



Турнир WTA/Premier. Бирмингем (Великобритания). Aegon Classic

Призовой фонд: € 885 040.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 июня.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Гарбинье Мугуруса (4), Доминика Цибулкова (5), Йоханна Конта (6), Элина Свитолина (10), Петра Квитова (15, WC), Кристина Младенович (17), Барбора Стрыцова (18), Коко Вандевеге (20), Наталья Вихлянцева (70).

Полный список участников

Отказались от участия: Анжелика Кербер (2), Каролина Плишкова (3), Агнешка Радваньска (7), Симона Халеп (8), Мэдисон Кис (13), Елена Веснина (14), Мирьяна Лучич-Барони (21), Дарья Касаткина (25), Мария Шарапова (WC).

Действующий победитель: Мэдисон Кис



Когда только вышел заявочный список Бирмингема, то в перспективе это мог быть самый звёздный женский турнир на траве за пределами Уимблдона. Однако соревнование поразила настоящая эпидемия отказов. Изначально «уайлд-кард» в основную сетку получила Мария Шарапова, которая является двукратной чемпионкой турнира, но она вынуждена пропустить травяной сезон из-за травмы.



Следом состоялись отказы двух других россиянок – Елены Весниной и Дарьи Касаткиной, к ним присоединились Агнешка Радваньска, Каролина Плишкова и Симона Халеп. Из альтернативного списка в сетку попадала победительница «Ролан Гаррос» Елена Остапенко, но и она отказалась приезжать в Бирмингем. А уже после выхода сетки последовал отказ первой ракетки мира Анжелики Кербер. Первоначально напрямую не попадали теннисистки за пределами топ-30, а после всех снятий в основу прошла Магда Линетт (97-е место). Кроме того, в основную сетку прошла финалистка Ноттингема — Наталья Вихлянцева.



Турнир WTA/International. Мальорка (Испания). Mallorca Open

Призовой фонд: € 250 000.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 июня.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Анастасия Павлюченкова (16), Кики Бертенс (19), Анастасия Севастова (22), Каролин Гарсия (23), Карла Суарес-Наварро (24), Ана Конюх (29), Тимя Бабош (32), Роберта Винчи (34), Виктория Азаренко (WC).

Полный список участников

Отказались от участия: Лаура Зигемунд (35), Моника Никулеску (51), Анника Бек (65).

Действующий победитель: Каролин Гарсия.



В 2016 году соревнование в Мальорке дебютировало в календаре WTA. Первой победительницей в истории стала Каролин Гарсия. Кроме того, турнир вошёл в историю как последнее соревнование, на котором Ана Иванович выиграла матч перед завершением карьеры.

В 2017 году посев на Мальорке возглавила россиянка Анастасия Павлюченкова, но основное внимание приковано к другой теннисистке – Виктории Азаренко. Для белоруски это первый турнир с «Ролан Гаррос-2016». Напомним, что в декабре Виктория родила сына. Изначально она планировала вернуться в Стэнфорде, но тренировочный процесс шёл хорошо, и белоруска решила начать своё возвращение во время травяного сезона. Соревнование на Мальорке будет важной разминкой перед Уимблдоном.