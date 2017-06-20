«Не называйте это возвращением». Азаренко снова в большом теннисе

В июле 2016 года Виктория Азаренко официально объявила о своей беременности. На момент публикации радостной новости Азаренко находилась на шестом месте мирового рейтинга WTA. По списку её основных достижений легко догадаться, насколько сильно расстроились фанаты и обрадовались соперницы спортсменки, узнав о том, что она выбывает из игры минимум на год.



Но, несмотря на вынужденный отдых от соревнований, Виктория не прекращала тренировок и регулярно делилась своими достижениями в социальных сетях. Фанаты теннисистки могли следить за её активными занятиями в тренажёрном зале и на свежем воздухе.

20 декабря 2016 года экс-первая ракетка мира поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме» фотографией с подписью: «Сегодня у меня была самая тяжёлая битва, но я одержала главную победу! Наш сын родился здоровым и счастливым! Я очень благодарна! Спасибо». Спортсменка родила сына, которого назвали Лео.

Дружба вне корта

Несмотря на перерыв в выступлениях, Азаренко не забывала о своих коллегах. Поэтому в её социальной сети появилось фото с Сереной Уильямс, сопровождаемое надписью о том, насколько приятны их встречи на корте и вне него.

Виктория Азаренко



Достижения в одиночном разряде: 20 титулов.

Победа на Australian Open (2012, 2013).

Полуфинал «Ролан Гаррос» (2013).

Полуфинал Уимблдон (2011, 2012).

Финал US Open (2012, 2013).

Бронза Олимпийских игр в Лондоне (2012).

$28,244,443 призовых.

1 место в рейтинге WTA (30 января 2012 года).

Статистика в/п матчей: 436/166.

Достижения в парном разряде: 6 титулов.

Финал Australian Open с Шахар Пеер (2008), с Марией Кириленко (2011).

Финал «Ролан Гаррос» с Еленой Весниной (2009).

Статистика в/п матчей: 136/51.

Достижения в смешанном разряде:

Победа на US Open с Максимом Мирным (2007).

Победа на «Ролан Гаррос» с Бобом Брайаном (2008).

Золото Олимпийских игр в Лондоне с Максимом Мирным (2012). 20 титулов.Победа на Australian Open (2012, 2013).Полуфинал «Ролан Гаррос» (2013).Полуфинал Уимблдон (2011, 2012).Финал US Open (2012, 2013).Бронза Олимпийских игр в Лондоне (2012).$28,244,443 призовых.1 место в рейтинге WTA (30 января 2012 года).436/166.6 титулов.Финал Australian Open с Шахар Пеер (2008), с Марией Кириленко (2011).Финал «Ролан Гаррос» с Еленой Весниной (2009).136/51.Победа на US Open с Максимом Мирным (2007).Победа на «Ролан Гаррос» с Бобом Брайаном (2008).Золото Олимпийских игр в Лондоне с Максимом Мирным (2012).

Вообще, у Уильямс и Азаренко любопытная история взаимоотношений. Серена лидирует по личным встречам с Викторией — 17-4. Матчи этих спортсменок всегда привлекают не только красотой игры, но и зрелищностью. Так, в 2016 году белорусская теннисистка обыграла американку в финале турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 6:4. Уильямс, не выдержав эмоционального накала, сломала тогда две ракетки. Однако после завершения финального поединка теннисистки шутили и улыбались, забыв о недавней борьбе за победу.

Спортсменки, несмотря на нешуточные теннисные страсти, дружат вне корта. Теперь их сблизил не только любимый спорт, но и радость материнства. Напомним, в апреле 2017 года Серена Уильямс объявила, что она ждёт ребёнка.

Возвращение проходит по плану

Уже в марте соскучившиеся болельщики, наблюдая за восстановлением Виктории, начали забрасывать социальные сети спортивной мамы восторженными возгласами: «Она возвращается!». Вот и видео с тренировки на корте показало: Азаренко и сама собирается в ближайшее время вернуться в игру.

Намёками двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» готовила теннисное сообщество к своему возвращению. Так, в «твиттере» Уимблдона было опубликовано сообщение о том, что Азаренко планирует вернуться непосредственно к старту турнира.

Кстати, в перерывах между тренировками Азаренко посетила свою родину. Она следила за матчами Мировой группы Кубка Федерации, в которых участвовала женская сборная Белоруссии. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко наградил прославленную теннисистку орденом Почёта. Эта награда вручается “за большие достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и других сферах деятельности”.

24 мая было опубликовано заявление о том, что долгожданное возвращение экс-первой ракетки мира состоится на турнире на Мальорке в июне. Организаторы турнира предоставили теннисистке «уайлд-кард». К слову, второе приглашение досталось Сабине Лисицки, которая восстановилась после травмы плеча.

Вскоре на новость о возвращении Вики в тур отреагировал Рафаэль Надаль, поздравив её и выразив свою радость по поводу этого события. Вторая ракетка мира пожелал Азаренко насладиться турниром на Мальорке.

А уже 27 мая белоруска посетила «Ролан Гаррос», выйдя на корт имени Филиппа Шатрье в поддержку празднования Дня детей. На показательном выступлении она должна была попадать по большим картонным мячам на другой половине корта, что, кстати, продемонстрировало её прекрасную физическую форму и порадовало зрителей.

Новая команда – повышенные требования

Помимо долгожданного возвращения Виктория продемонстрирует и результат работы с новой командой. С марта тренером Азаренко стал Майкл Джойс. Когда-то он сам играл в теннис на профессиональном уровне. А в качестве тренера он более всего известен благодаря шестилетней работе с Марией Шараповой. В 2011 году Мария объявила о завершении сотрудничества. После этого Джойс пять лет тренировал американку Джессику Пегулу, которая достигла наивысшей в своей карьере 123-й позиции в рейтинге WTA 10 июня 2013 года.

Все матчи Азаренко с участницами турнира на Мальорке:



Карла Суарес-Наварро (счёт личных встреч 2-0)

Сабина Лисицки (4-0)

Роберта Винчи (4-0)

Моника Никулеску (5-0)

Елена Янкович (7-4)

Каролина Плишкова (2-1)

Анника Бек (1-0)

Юлия Гёргес (5-1)

Мона Бартель (4-0).

Теперь он тренирует белоруску по новой программе, направленной на усовершенствование физической подготовки и, конечно, восстановление после длительного перерыва. Для усиления этого элемента спортивной программы был приглашён новый тренер по физической подготовке Эшкон Резазаде, фитнес-инструктор и бывший теннисист, который регулярно выкладывает в свой «инстаграм» отчёты с занятий Виктории. Кроме того, в команде спортсменки уже давно трудится физиотерапевт Жан-Пьер Брюер, который внимательно наблюдает за процессом её тренировок. Сотрудничество с Азаренко для всемирно известного специалиста не ограничивается уже даже парой лет: они работали вместе ещё во время Открытых чемпионатов Австралии 2012 и 2013 года.

Травяной старт

Турнир на Мальорке проходит с 18 по 25 июня в Санта-Понса, Испания. Его призовой фонд — $ 226 750. Следить за этим событием интересно и потому, что можно оценить степень готовности некоторых участниц к уимблдонскому турниру. Например, выиграть Уимблдон Азаренко ещё не удавалось. Но если судить по её «инстаграму», становится очевидно, что теннисистка демонстрирует бодрый настрой на предстоящий травяной сезон.

Если говорить об участницах испанского турнира, которые ранее сходились с Азаренко на корте, то все результаты этих встреч говорят в пользу белоруски. В травяном сезоне из всех заявленных игроков Азаренко встречалась только с Анетт Контавейт. Матч состоялся в 2015 году на корте Уимблдона и завершился победой Виктории — 6:2, 6:1. Первой соперницей белоруски на предстоящем турнире станет японка Риса Одзаки, занимающая на данный момент 73-ю позицию в рейтинге WTA.

Страсть к игре

Теперь спортсменка признаётся, что она стала ценить теннис ещё больше после рождения ребёнка. Регулярные посты с фотографиями маленького болельщика сменяют в её социальных сетях отчёты с тренировок. Такая поддержка гарантированно придаст Виктории сил для яркого возвращения.

«После того как я стала мамой, отношение к теннисным матчам стало менее серьёзным. Но мне нравится играть. Это единственная причина, почему я вновь хочу выходить на корт. Если бы я не любила теннис, не возвращалась бы».