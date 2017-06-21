Нервное возвращение. Первая победа Азаренко в статусе мамы

Двухдневное противостояние

Виктория Азаренко вернулась. Белоруска 20 и 21 июня провела свой первый матч после рождения ребёнка. Она не играла с «Ролан Гаррос»-2016, то есть с мая прошлого года. Почему первый матч после возвращения получился двухдневным? Потому что организаторы турнира на Мальорке поставили её встречу с японкой Рисой Одзаки на 19:00 местного времени. Около 21:30 становится уже слишком темно для продолжения игры. Так, накануне из-за этого пришлось перенести матч Анастасии Павлюченковой и Сары Соррибес-Тормо. Любопытно, что турнир на Мальорке, проходящий во второй раз, имел схожее расписание и в прошлом году. Тогда 2,5 часа хватало для завершения матча, на сей раз переносится уже вторая подряд встреча вечерней программы. Обычно на траве этого более чем достаточно, но бывают упорные игры.

Казалось, что Виктория Азаренко управится гораздо быстрее. Она прекрасно начала матч и повела 4:0. Белоруска играла в привычный для себя атакующий теннис и старалась наносить плоские глубокие удары с задней линии. Хорошо работал приём, проходили удары слева, подача тоже приносила Виктории очки. Она не подавала с максимальной скоростью и не старалась обязательно попасть в самый угол, а сосредоточилась на хорошем проценте. Однако при счёте 4:0 начались первые трудности. Дважды Виктория неудачно сыграла в своих геймах, но при этом сделала ещё два брейка и оставила сет за собой 6:3. Одзаки особого впечатления не произвела — она неплохо играла в обороне и доставала множество мячей, а также старалась бить низким слайсом, доставляя Виктории определённые неудобства. Но в целом первый сет сложился для белоруски легко.

Во втором рисунок матча стал меняться. После равного начала Азаренко провела плохой гейм при счёте 2:2 и завершила его двойной. Зацепиться на приёме возможности не было. Более того, Риса имела шанс взять сет ещё легче, но при 5:3 она упустила два сетбола. Тем не менее в следующем гейме она уверенно подала на сет — 6:4. Азаренко стала допускать больше ошибок, а прежде всего перестало что-либо получаться на приёме. Одзаки не обладает мощной подачей, но быстрые резкие и точные приёмы Виктории, проходившие в первой партии, куда-то делись. Об этом белоруске сказал и её наставник Майкл Джойс. В частности, он отметил, что, возможно, Виктории надо сделать шаг назад при приёме, но постараться направлять мяч в корт.

Известные теннисные мамы:

Ким Клейстерс — два ребёнка. Три «Шлема» в статусе мамы.

Линдсей Дэвенпорт — четыре ребёнка. Четыре титула в статусе мамы.

Маргарет Корт — четыре ребёнка. Три «Шлема» в статусе мамы в одиночке и ещё шесть в паре и миксте.

Ивонн Гулагонг-Коули — один ребёнок. Единственная мама, победившая на Уимблдоне.

Азаренко проявила характер

Большинство ошибок Азаренко были по длине. Она постоянно пыталась пробить как можно глубже, но часто это приводило к неточностям. Риса играла на своём уровне, она допускала минимум ошибок, при этом очень неплохо выходила к сетке, хотя это бывало и редко. В третьем сете её преимущество стало уже очевидным — 4:1 с двумя брейками. В этот момент Виктория прибавила, смогла отыграть один брейк, зацепилась в ещё одном гейме, однако полностью выравнять ситуацию не удалось. При 3:5 белоруска взяла непростую свою подачу, после чего на корт вышел супервайзер, который вместе с арбитром на вышке принял решение перенести игру на следующий день. Таким образом, второй день подряд на Мальорке матч прерывается в третьем сете. Конечно, есть вопросы к организаторам, ведь если сдвинуть начало вечерней сессии всего на полчаса — на 18:30, то шансы доиграть матч резко возрастают.

Так или иначе, в среду, 21 июня, теннисистки вернулись на корт. Первое очко Риса на своей подаче взяла, но Азаренко ответила четырьмя подряд и сравняла счёт в сете. Казалось, что Виктория отлично настроилась на доигровку, но затем она на своих ошибках проиграла свой гейм под ноль, допуская большинство ошибок по длине. Одзаки уверенно начала подавать на матч со второй попытки — 40:0, но здесь Виктория вцепилась, немного сократила агрессию и сделала ставку на надёжность. Ей удалось взять пять очков подряд и отыграть тройной матчбол! Одзаки внешне была абсолютно спокойна и продолжила борьбу. Она вела на тай-брейке вплоть до счёта 5:4, но Виктория выиграла два очка на приёме. Опять же Азаренко действовала не лучшим образом и допускала неточности, но смогла прибавить на самых важных очках. Со своего третьего матчбола она одержала очень важную и сложную победу со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).

Поздравляем белоруску с успешным возвращением в большой теннис. Конечно, по игре к ней есть вопросы, но напомним, что она не играла более года. Свой второй матч она проведёт против хорватки Аны Конюх.