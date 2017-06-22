Касаткина превратилась в полицейского, а Надаль отдохнул на Ибице

Уже через полторы недели на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба начнётся очередной Уимблдон. Кто-то из теннисистов уже начал подготовку к главному травяному турниру сезона, а кто-то восстанавливается после вязкого и медленного грунта.
Первая ракетка мира Анжелика Кербер представила свою форму на грядущий мэйджор.
Анастасия Павлюченкова не смогла успешно выступить на Мальорке, но порадовалась местной погоде и удивила вечеринку игроков яркими босоножками.
Рафаэль Надаль отдохнул в ресторане на Ибице, а после 10-й победы на «Ролан Гаррос» получил в подарок от спонсоров стилизованную ракетку.
Баскетбольный ЦСКА победил в Единой лиге ВТБ во многом благодаря поддержке Светланы Кузнецовой на трибунах. Уже через несколько дней теннисистка вылетела в Истбурн, где начала готовиться на травяных кортах.
Дарья Касаткина готовится к Уимблдону в Словакии, но не забывает и «перезагружаться». Вместе с Тимей Павличковой россиянка сходила на квест и почувствовала себя полицейским.
Серена Уильямс наслаждается ролью будущей мамы и расслабляется в самых живописных местах мира.
Мария Шарапова приехала в Нэшвилл и позанималась йогой под музыку Тейлор Свифт. А новый фильм «The Point», повествующий о жизни теннисистки в период дисквалификации, за два дня вышел на первое место в разделе спортивных документальных лент на iTunes.
Энди Маррей поздравил своего папу с Днём отца. Британец неудачно выступил на Queen’s Club, но подготовку в домашнему ТБШ не останавливает ни на секунду.
Начал подготовку к Уимблдону и Новак Джокович, который на следующей неделе сыграет в Истбурне. В перерывах он весело играет со своим сыном Стефаном.
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