Хачанов обыграл друга и гарантировал себе посев на Уимблдоне

Россияне распробовали травяные корты

Российский мужской теннис в последние несколько лет пережил смену поколений, а это всегда процесс очень тяжёлый, во время которого приходится запастись терпением. Даже если есть достаточно талантливые молодые игроки, им требуется время на адаптацию к взрослому теннису.



Андрей Рублёв в 2014-м выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и в тот же год уже впервые сыграл на турнире АТР. Чтобы добраться до первой сотни, ему потребовалось чуть меньше трёх лет. Карен Хачанов первый раз блеснул на Кубке Кремля ещё в 2013-м, но по-настоящему во взрослом теннисе он закрепился только три года спустя. У Даниила Медведева процесс набора рейтинга прошёл чуть более гладко. Тем не менее этот сезон он начал с финала в Ченнае и неплохих результатов в феврале, а потом последовал спад. Виной тому, правда, была болезнь, которая к началу травяного сезона осталась позади.

Достаточно неожиданно, что одна из самых лучших недель в российском мужском теннисе за последние несколько лет пришлась на турниры на траве. Стоит напомнить, что мужской Уимблдон – единственный турнир «Большого шлема», который россиянам не покорялся. Марат Сафин и Евгений Кафельников весьма нелестно отзывались о покрытии, так что можно назвать эти корты для россиян чужими.



С другой стороны, стилистически они новому поколению подходят хорошо, особенно Хачанову и Медведеву с их убойной подачей. Однако не было уверенности, что они это сразу смогут реализовать, ведь опыта игры на траве у россиян совсем мало. Для Хачанова и Рублёва Галле – первый травяной турнир, на котором они сыграли в основе. У Медведева год назад был опыт в Хертогенбосхе, где он одержал первую победу на уровне АТР. Да и в этом году Даниил удачно начал травяной сезон в Нидерландах, где дошёл до четвертьфинала.

16-я «уайлд-кард» Рублёва

За неделю до старта турнира в Галле Рублёв ещё играл челленджер на грунте. В Германии он получил «уайлд-кард» в основу. Вообще у Андрея было немало специальных приглашений за последние три года (16), часть из которых он получил благодаря победе на юниорском «Мастерсе». Но, пожалуй, эта «уайлд-кард» в Галле может оказаться одной из главных в карьере Андрея, ведь именно она помогла сделать последний шаг в сотню.

В первом круге Рублёв играл против Альберта Рамоса-Виньоласа – соперника из топ-25, который менее опасен на траве, чем на грунте. Все три сета развивались по схожему сценарию: Рублёв терял подачу на старте сета, но через несколько геймов возвращал брейк. В первой партии Андрей полностью провалил тай-брейк. Стоит отметить, что, уступая сет и брейк, россиянин не сдался, а сумел наладить игру.



У Альберта в этом матче было достаточно шансов. Помимо того что он и так в каждом сете вёл с брейком, у него ещё оба раза при счёте 4:4 во втором и третьих сетах были брейк-пойнты (тройной и двойной). Однако именно Андрей в этом матче лучше использовал возможности.

Во втором круге Рублёв играл против Михаила Южного. 34-летний россиянин отобрался в основу через квалификацию. В решающем раунде отборочного турнира Михаил провёл невероятный по упорности матч против Юити Сугиты, в котором только с 12-го матчбола завершил встречу — 7:6 (7:5), 6:7 (11:13), 7:6 (14:12)! А в первом раунде основы Южный огорчил хорватского ветерана Иво Карловича. Встреча проходила на втором корте и сопровождалась сильным ветром, что не было на руку Иво.

С Рублёвым Михаил сыграл не так удачно. В первом сете у него вообще ничего не складывалось, поэтому он уступил его всухую. Во второй партии судья на вышке принял несколько спорных решений. После одного из них Южный даже отказался принимать очко и согласился с соперником, что розыгрыш должен быть переигран. Андрей отвлёкся на споры с арбитром и провалил середину сета. Но на решающую партию он снова настроился и почти сразу сделал брейк. Михаил пытался отыграться, но молодой соперник справился с его давлением. Рублёв впервые дошёл до четвертьфинала на турнирах АТР (до этого он 10 раз уступал во втором круге).

26-й отказ в карьере Нисикори

У Карена Хачанова на старте был матч против Жиля Симона. Француз поздно вошёл в игру, и первый сет был для него потерян. Во второй партии уже он вёл с брейком. Карен сумел отыграться, но неудачно провёл тай-брейк. В решающем сете контроль над игрой держал россиянин. Определённые сложности француз ему создал, но Карен отыграл брейк-пойнты на подаче на матч и оформил первую победу на траве на уровне АТР.



Во втором раунде Карен вышел на матч против соперника из топ-10 Кея Нисикори. Однако в очередной раз японца подвело здоровье. В середине стартового сета он взял медицинский тайм-аут, а вскоре после этого принял решение не рисковать перед Уимблдоном и снялся. Третий год кряду Нисикори завершил выступление в Халле отказом, а в общей сложности в 26-й раз не смог закончить (или начать) встречу. Это самый большой показатель среди игроков топ-10. У Марина Чилича всего два отказа за карьеру, у Роджера Федерера – три.



Таким образом, Хачанов вышел в четвертьфинал, где его соперником был его близкий друг Рублёв. Они вместе занимались теннисом в Москве ещё с 10 лет, а последние пару сезонов оба тренируются в Барселоне. В 2014 году они в паре выиграли серебряную медаль юношеских игр.

Подача помогла Хачанову

Сражение россиян состоялось на старте игровой программы 23 июня. Большой стадион не был заполнен до отказа, но зрителей хватало, и они активно реагировали на происходящее в российском дерби.

Матч получился очень эмоциональным для обоих теннисистов. На старте Хачанов выглядел убедительнее на задней линии и первым повёл с брейком. Однако концовка сета вышла чрезвычайно нервной. Карен дважды не подал на сет, а потом с пятого сетбола всё-таки завершил партию на тай-брейке. У Рублёва тоже был сетбол, но только один.



Карен продолжил неудачно действовать на подаче — в середине матча был отрезок, когда он отдал её четыре раза за пять геймов. Рублёв почувствовал себя свободнее и перехватил инициативу.



На старте третьего сета уже Андрей смотрелся лучше в перестрелках на задней линии, а Карену приходилось уповать на подачу. И даже она не всегда спасала, поэтому Рублёв первым повёл с брейком. Тем не менее Андрей провалил следующий гейм и был очень зол на себя. Вообще теннисисты не стеснялись в выражениях, да и удержаться от того, чтобы бросить ракетку, им иногда было тяжело. Хотя Рублёв в этом плане стал чаще справляться с собой. Несколько раз он уже заносил руку, но успешно сдерживал себя. На Уимблдоне это должно пригодится, ведь там большие штрафы за порчу покрытия.



В концовке матча Карен смог включить подачу, и она помогла ему сломить соперника. Всего в этом поединке Хачанов исполнил 19 подач навылет. После встречи теннисисты обнялись, хотя, конечно, Рублёв был явно расстроен после поражения в напряжённом матче.

Но в любом случае Рублёв провёл хорошую неделю и впервые войдёт в сотню рейтинг-листа АТР. А вот Хачанов гарантировал себе посев на Уимблдоне. В живом рейтинге он занимает 34-е место, которое даёт посев, так как с турнира уже снялись Гоффен и Карреньо-Буста.

Медведев уступил на глазах у Слуцкого

Даниилу Медведеву в первом круге достался непростой жребий именно для травяного покрытия – Николя Маю. У француза за карьеру шесть финалов в одиночке — и все на траве. Встреча получилась сложной, но постепенно Даниил начал справляться с игрой соперника. Первый сет он уступил на тай-брейке, но во втором и третьем сумел взять подачу Маю и удержать перевес. Россиянин был весьма эмоционален, но направлял эмоции в нужное русло.

Во втором круге на втором турнире подряд он играл против Танаси Коккинакиса. Австралиец в первом раунде сенсационно выбил прошлогоднего финалиста Милоша Раонича. Вообще игроки топ-10 достаточно быстро покинули Лондон. В первом раунде также проиграли Стэн Вавринка и Энди Маррей. Но если Вавринка уступил очень опасному на траве Фелисьяно Лопесу, то Маррей не справился с Джорданом Томпсоном, который попал в основную сетку как лаки-лузер. В этой встрече прервалась серия Маррея – 136 матчей кряду он не уходил с корта без брейка. Томпсон после победы над первой ракеткой мира в следующей игре уступил Сэму Куэрри.



Коккинакис тоже после громкой победы над Раоничем ничего не смог сделать против Медведева. Россиянин провёл практически идеальный матч на подаче, уступив всего одно очко на первой подаче. Если в Хертогенбосхе Танаси ещё поборолся, то в Лондоне Медведев его просто разгромил – 6:2, 6:2.



В четвертьфинале россиянин вышел на встречу против бывшего чемпиона турнира Григора Димитрова. У болгарина был резвый старт сезона, однако после февраля последовал серьёзный спад, поэтому он выглядел не самым страшным оппонентом.

Во время разминки Даниил потянул правое плечо и взял медицинский перерыв. Физиотерапевт использовал заморозку и отправил россиянина на корт. В первых геймах Даниил подавал слабее своих возможностей, что привело к очень неудачному старту — 0:5. Любопытно, что в первом сете Димитров исполнял первую подачу с точностью 100%, но при этом Медведеву всё равно удалось сделать один брейк.



В каждом перерыве Даниил продолжал держать на правом плечо пакетик со льдом, и это помогало. Во втором сете уже и эйсы полетели, а Григор на своей подаче был нестабилен и один гейм отдал. Таким образом, россиянин перевёл игру в третий сет, где также первым повёл с брейком. Однако затем болгарину удалось добавить, а Даниил перестал успевать за соперником, да и подача в нужные моменты уже не проходила. Григор выиграл сложный матч и вышел в первый полуфинал с февраля. Кстати, за этой встречей наблюдал новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий.

В субботу на травяных турнирах в Галле и Лондоне состоятся полуфиналы. Наибольшее внимание российских болельщиков привлечёт матч Роджера Федерера и Карена Хачанова.