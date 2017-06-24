«Моя жизнь — это лишь частичка Вселенной». Откровения Марии Шараповой

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Мария Шарапова



Родилась 19 апреля 1987 года в Нягани, СССР.

Рост: 188 см. Правша. Двуручный удар слева.

Начало профессиональной карьеры: 2003, завершение: 2013.

Призовые за карьеру: $ 36 484 486.

В одиночном разряде 592 победы и 142 поражения.

Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (22 августа 2005).

Количество титулов: 35.

Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — победа (2008).

«Ролан Гаррос» — победа (2012, 2014).

Уимблдон — победа (2004).

US Open — победа (2006).



Кубок Федерации — победа (2008).

Серебряная медаль Олимпиады в Лондоне. 19 апреля 1987 года в Нягани, СССР.: 188 см. Правша. Двуручный удар слева.: 2003, завершение: 2013.: $ 36 484 486.592 победы и 142 поражения.: 1 (22 августа 2005).: 35.Australian Open — победа (2008).«Ролан Гаррос» — победа (2012, 2014).Уимблдон — победа (2004).US Open — победа (2006).— победа (2008).Олимпиады в Лондоне.

Мария и океан. Её лицо спокойно и сосредоточенно. Она мысленно прокручивает в голове всё, что ей пришлось пережить за последние 15 месяцев, путь, который ей пришлось пройти. Публичное признание в употреблении запрещённого милдроната, дисквалификация, нападки прессы. Но тема океана не зря звучит рефреном: его шум будет периодически фоном повествования. Эта стихия для Шараповой — аллегория жизни, такой же неукротимой и непредсказуемой. «Моя жизнь — маленькая частичка Вселенной», — говорит Мария в начале документального фильма «The Point».

Начало истории

7 марта 2016 года Мария Шарапова созвала экстренную пресс-конференцию, на которой объявила, что в её допинг-пробе, взятой на Открытом чемпионате Австралии, обнаружено запрещённое вещество — мельдоний. Экс-первая ракетка мира пропустила сообщение о том, что с января 2016 года препарат официально был объявлен допингом. На протяжении многих лет она принимала его по рецепту семейного врача. Шарапова взяла всю вину за произошедшее на себя: «Вина за то, что этот препарат попал в мой организм, полностью лежит на мне. Я принимала его из-за того, что у меня нашли дефицит магния, а также по другим медицинским показаниям. Именно по этой причине семейный доктор мне его давал».



Её спортивная карьера началась с сенсационной победы на Уимблдонском турнире в 2004 году. С первой строчкой в мировом рейтинге (22 августа 2005) и со второй победы на турнире «Большого шлема» US Open (2006) пришли проблемы со здоровьем. В 2006 году она очень много болела, поэтому семейный врач Шараповых, доктор из России, выписал ей милдронат. В 2013 году Шарапова прекратила сотрудничество с этим врачом, но оставила несколько препаратов, в число которых вошло и злополучное лекарство. Тогда ответственность за отслеживание списка препаратов ITF взял на себя менеджер спортсменки Макс Айзенбад. И он ошибся. Но Мария не винила его или кого-то другого, кроме себя. Она совершила большую ошибку, не убедившись в том, что всё под контролем, не проверив систему дважды.

У меня может быть много причин для злости. Я могу обвинить многих людей, включая себя, но это не поможет движению вперёд.

Но несмотря на тяжёлые последствия публичного признания в приёме допинга, теннисистка не объявила о завершении карьеры. Более того, она покаялась перед всем миром и попросила о снисхождении для продолжения участия в соревнованиях. Сначала ей грозил срок в четыре года дисквалификации, затем в два. Но ситуация, в которой оказалась Шарапова, была принята во внимание, и Мария получила снисхождение. В тот день, когда решение комиссии стало известно, спортсменка позвонила маме и сообщила, что ей дали всего лишь 15 месяцев «отдыха». Но она справится, она дождётся своего часа.

Продуктивная дисквалификация

В первую очередь, ей нужно было решить, что делать теперь, когда она не может играть в теннис. Ведь раньше её жизнь была расписана: ежедневные тренировки, постоянные подготовки к соревнованиям и выступления на турнирах. Шарапова столкнулась лицом к лицу со своим главным страхом – оказаться вне игры. Но надежда на возвращение поддерживала её, и Мария решила пойти по неизведанной дорожке. Она поставила себе условие: за время дисквалификации успеть сделать всё то, что она упускала.



Она начала тренироваться. Но не как раньше – для победы, — а для себя, своего тела и здоровья. Мария начала ходить на йогу, увлеклась боксом. У тенниса и бокса оказалось очень много общего, ведь в этих видах спорта ты постоянно должен быть сосредоточен на игре.



Она начала учиться. Экс-первая ракетка мира поступила в Гарвардскую школу бизнеса. И это приносило ей огромное удовольствие, ведь впервые за долгое время окружающих людей не волновали её проблемы, её известность. Они пришли туда за знаниями, а не за её историей. Это была абсолютная свобода.



Шарапова не выпала из ритма общественной жизни, скорее даже наоборот — вошла в раж. Её захватывали фотосессии и участие в интервью. Она наконец смогла сесть за свою книгу и осмыслить собственную жизнь для того, чтобы рассказать о ней другим. По крайней мере, период дисквалификации привёл к реальной работе над книгой, что не могло не порадовать издателей. Желание поделиться своей историей пришло с опытом и личностным ростом.

Она смогла полноценно общаться с друзьями: ходить с ними на обеды и в бары, делить с ними моменты радости, потому что не нужно было чуть ли не 24 часа находиться на корте. За время дисквалификации Шарапова побывала в разных странах и насладилась дружеским общением.

Возвращение на корт

Во время Открытого чемпионата Австралии, 25 января 2017 года, обладательница «Большого шлема» находилась дома в компании бумажных платочков и наблюдала за происходящим по телевизору. Так она отмечала своё отсутствие на турнире. Но Шарапова понимала, что срок дисквалификации подходит к концу. Она хотела возвращения, она добивалась этого от себя, от окружающих, от властей. Но её больше всего волновал вопрос: «Что я вынесу из этой ситуации? Если я не буду волноваться, ощущать бабочек в животе, испытывать сильные чувства, я, вероятно, не вернусь. Для чего тогда?» Необходимо было начинать тренировки, готовиться непосредственно к первому выходу после долгого отсутствия.

У всех членов команды разные роли, но все работают ради одной миссии, единой цели.

Она готовилась, проводя часы на корте в Лос-Анджелесе. Ей необходимо было вновь привести тело и разум в тонус для игры. Но ощущения от спорта были уже иными: Мария чувствовала свежесть и готовность отдохнувшего тела и ясность мысли. Самое сложное, как казалось, – вернуться к постоянным повторениям, тренировкам на корте, без отдыха.



К счастью, рядом была её команда: тренер Свен Гренефельд, тренер по физической подготовке Ютака Накамура, физиотерапевт Жером Бьянши и спарринг-партнёр Алекс Кузнецов. Они уже стали как семья. Шарапова счастлива в их окружении, ведь они давно вместе — и на тренировках, и на турнирах, и дома.



После тяжёлого тренировочного дня они могут вместе чеканить мяч, поставив рекорд командной работы, готовить и шутить за почти семейным ужином. Ютака Накамура, прошедший вместе с Марией долгий путь, говорит: «Это семья. Что бы ни случилось, мы за ней, рядом. Не только я — вся команда».

Папа – важнейшая часть её жизни, семьи и команды. Если он что-то говорит, значит, необходимо его слушать. Он всегда рядом. Во время их телефонного разговора, когда дочь скажет, что не спала всю ночь, он заботливо заметит: «Неважно, что происходит в твоей жизни. Тебе нужно спать!»

Она знает, что результаты и жертвы, принесённые ради них, не напрасны. Другое дело, что нужно быть готовой к тому, что ещё чем-то придётся пожертвовать. Интерес состоит в неизвестности: никогда не знаешь, чего ожидать. Можно приготовиться к любому повороту событий, но корт, настрой, состояние могут изменить всё в любую секунду. Она ценит то, что имеет, но всегда хочет большего. Поэтому ей неважно, кто или что встаёт у неё на пути – она добьётся своего.



Мария не знала, где ей дадут возможность сыграть сразу после окончания дисквалификации, но поставила себе цель – подготовиться к первому матчу и ко всем последующим. Она достойна того, чтобы быть на корте. Но самое главное – она возвращается не для себя, а для своих родителей, семьи, команды. Это важно для них, они заслуживают того, чтобы увидеть, как возвращаются их старания и всё, что они ей дали.



И пусть фильм заканчивается не самым радостным сообщением о том, что Шарапова дошла до полуфинала турнира в Штутгарте и не получила «уайлд кард» на «Ролан Гаррос». Теннис – это огромная часть её жизни. Мария пришла к тому, что смысл её игры не столько в победе, сколько в тех невероятных эмоциях, которые она получает на корте.