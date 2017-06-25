Тест. Насколько хорошо ты знаешь Михаила Южного?

25 июня свой 35-й день рождения празднует один из самых ярких представителей российского тенниса Михаил Южный. За свою карьеру Михаил выиграл 10 титулов на турнирах ATP, добирался до 8-го места в мировом рейтинге и дважды играл в полуфиналах US Open. В 2002 году Южный стал героем сборной России, когда со счёта 0:2 по сетам вытащил тяжелейший матч против Поля-Анри Матьё и принёс национальной команде первый в её истории Кубок Дэвиса. В 2006-м Михаил помог выиграть и вторую «Серебряную салатницу».



Счастливый муж и отец двух сыновей даже не задумывается об окончании карьеры и по-прежнему продолжает находиться в топ-100 рейтинга. В день рождения российского теннисиста мы решили проверить, насколько хорошо вы знакомы с фактами его биографии.