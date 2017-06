Девятый титул Федерера в Галле и победное возвращение Квитовой

Федерер снова чемпион

Травяной сезон набирает обороты. В четырёх городах завершились четыре соревнования, на которых выступали многие известные игроки и готовились к Уимблдону. Так, на турнире в Галле главной звездой традиционно стал Роджер Федерер. После неожиданно неудачного выступления Федерера в Штутгарте, где он на самом старте проиграл Томми Хаасу, многие болельщики не знали, чего ожидать от швейцарца. Сам Роджер сказал, что пока просто не набрал форму. К Галле, на котором он побеждал восемь раз, он подготовился гораздо лучше. До финала он выиграл восемь сетов из восьми, а наибольшие трудности ему доставили Миша Зверев и Карен Хачанов. Россиянин в полуфинале навязал фавориту настоящую борьбу и имел шансы как минимум на один выигранный сет. При этом Карен неудачно начал матч и дважды подряд уступил свою подачу, а ведь этот элемент является одним из главных в его арсенале. Несмотря на это, Хачанов мог зацепиться даже в этой партии. При 4:5 у него возник брейк-пойнт, но Федерер отыграл его эйсом и взял сет 6:4.

Во второй партии Карен сосредоточился на своей подаче и успешно справлялся с этой задачей вплоть до счёта 4:4. Девятый гейм россиянин провёл крайне неудачно и в основном только ошибался. Отдадим должное Карену, он не расстроился, а сумел настроиться на следующий гейм и сделать брейк. Более того, через несколько минут у него уже появилось два сетбола на приёме, однако Федерер их отыграл. У Хачанова были шансы на каждом, однако он допустил две ошибки. На тай-брейке россиянин тоже был всё время где-то рядом, повёл 5:4, но добраться до ещё одного сетбола у него не получилось. На матчболе соперника Карен неточно пробил слева, и Федерер одержал трудную победу со счётом 6:4, 7:6 (7:5). В любом случае Хачанов может записать этот матч и турнир в целом себе в актив.

В финале же Роджер играл с Александром Зверевым. Этой игры ждали, потому что Зверев сейчас является одним из самых быстропрогрессирующих теннисистов мира. Они играли между собой в полуфинале в прошлом году, и тогда немец сенсационно взял верх с трёх сетах. Сейчас победа Саши уже такой сенсацией не стала бы, но финал по сути не получился. Федерер выиграл первые 10 мячей со старта, а уже через 22 минуты праздновал победу в партии со счётом 6:1. Роджер играл воздушно и легко. У него получалось всё: и подача, и удары с задней линии, и выходы к сетке. Очень точно он выполнял укороченные. Александр же ничего противопоставить такой игре Федерера не сумел. Во второй партии была более равная игра, во всяком случае Роджер сделал брейк лишь в середине сета. Тем не менее перевес фаворита был очевидным. Со счётом 6:1, 6:3 он завоевал девятый титул на турнире в Галле и теперь подходит к Уимблдону в статусе одного из главных претендентов на титул.

Все титулы Роджера Федерера (92):

2017 — Галле, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open;

2015 — Базель, Цинциннати, Галле, Стамбул, Дубай, Брисбен;

2014 — Базель, Шанхай, Цинциннати, Галле, Дубай;

2013 — Галле;

2012 — Цинциннати, Уимблдон, Мадрид, Индиан-Уэллс, Дубай, Роттердам;

2011 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Базель, Доха;

2010 — Итоговый чемпионат ATP, Базель, Стокгольм, Цинциннати, Australian Open;

2009 — Цинциннати, Уимблдон, Ролан Гаррос, Мадрид;

2008 — Базель, US Open, Галле, Оэйраш, Битва времён;

2007 — US Open, Уимблдон, Australian Open; Tennis Masters Cup (Шанхай), Базель, Цинциннати, Гамбург, Дубай;

2006 — Tennis Masters Cup (Шанхай), Базель, Мадрид, Токио, US Open, Торонто, Уимблдон, Галле, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open, Доха;

2005 — Бангкок, US Open, Цинциннати, Уимблдон, Галле, Гамбург, Майами, Индиан-Уэллс, Дубай, Роттердам, Доха;

2004 — Tennis Masters Cup (Хьюстон), Бангкок, US Open, Торонто, Гштаад, Уимблдон, Галле, Гамбург, Индиан-Уэллс, Дубай, Australian Open;

2003 — Tennis Masters Cup (Хьюстон), Вена, Уимблдон, Галле, Мюнхен, Дубай, Марсель;

2002 — Вена, Гамбург, Сидней;

2001 – Милан.

Победное возвращение Квитовой

В Англии прошло два турнира — женский в Бирмингеме и мужской в Лондоне. В Бирмингеме должны были сыграть восемь теннисисток топ-10 и Мария Шарапова, но постепенно почти всё звезды снялись с этого соревнования по разным причинам. В результате в этом городе выступили три девушки, входящие в мировую десятку — Элина Свитолина, Доминика Цибулкова и Йоханна Конта. Элина, не без труда победив Хитер Уотсон в первом круге, проиграла Камиле Джорджи во втором. Украинка к тому же повредила ахиллово сухожилие, и теперь её участие на Уимблдоне под вопросом.

Рано проиграли и Цибулкова с Контой. До четвертьфинала добрались всего три сеяные теннисистки. Кстати, четвертьфинальная и полуфинальная стадии оказались скомканными — сразу в трёх из шести матчей одна из девушек снималась по ходу встречи. Так, например, совсем не получилось чешское дерби между Люси Шафаржовой и Петрой Квитовой. При 1:6, 0:1 Люси снялась, и Петра во втором турнире после возвращения вышла в финал. Отметим, что в четвертьфинале Шафаржова провела блестящий матч с Дарьей Гавриловой и обыграла её на решающем тай-брейке.

Все титулы Петры Квитовой (20):

2017 — Бирмингем, 2016 — Чжухай, Ухань; 2015 — Нью-Хэйвен, Мадрид, Сидней; 2014 — Ухань, Нью-Хэйвен, Уимблдон; 2013 — Токио, Дубай; 2012 — Нью-Хэйвен, Монреаль; 2011 — Итоговый чемпионат WTA, Линц, Уимблдон, Мадрид, Париж, Брисбен; 2009 – Хобарт.

Соперницей Квитовой по финалу стала Эшли Барти. Австралийка любит и умеет играть на траве. На прошлой неделе она дошла до четвертьфинала в Ноттингеме, а в Бирмингеме продвинулась ещё дальше. До полуфинала её сетка была не такой сложной, но волевая победа над Гарьбинье Мугурусой (3:6, 6:4, 6:3) заслуживает похвалы. Эшли взяла и первый сет в финале, но Петра постепенно стала налаживать точность и перехватывать инициативу. Во второй половине финала перевес Квитовой был заметным, и она добилась победы со счётом 4:6, 6:3, 6:2. За Петру в этот день рады даже те, кто не является поклонником её таланта. Напомним, что из-за ограбления и пореза руки в конце прошлого года Квитова была вынуждена пропустить полгода, но вернулась на «Ролан Гаррос», а уже на втором турнире завоевала титул.

Долгожданный титул Лопеса

Ещё один турнир прошёл в Лондоне. Главным фаворитом был первый номер мирового рейтинга Энди Маррей, однако он совершенно неожиданно проиграл в первом круге Джордану Томпсону. На самом старте уступили второй и третий номера посева — Стэн Вавринка и Милош Раонич. Одним из тех, кто сумел воспользоваться поражениями фаворитов, стал Даниил Медведев, который дошёл до четвертьфинала и достойно поборолся с Григором Димитровым, но уступил ему в трёх сетах. В полуфинале уже сам болгарин проиграл в упорном матче Фелисьяно Лопесу. Соперником испанца по финалу стал Марин Чилич. Он тоже в упорной игре оказался сильнее Жиля Мюллера. Нет ничего неожиданного в том, что и финал тоже получился боевым и трёхсетовым.

Теннисисты дошли до решающего тай-брейка, на котором они брали свои подачи на протяжении первых 14 розыгрышей. При 7:7 Лопесу удалось сделать мини-брейк, но подать на матч он не сумел, однако реализовал второй матчбол при 8:8. В 35 лет Фелисьяно завоевал свой третий титул на траве и первый в Лондоне. Напомним, что на прошлой неделе он уступил в финале в Штутгарте, а на сей раз, отыграв матчбол, завоевал главный приз.

Наконец, ещё один турнир прошёл на Мальорке. Его директором является Тони Надаль — дядя и тренер Рафаэля. Первой сеяной была Анастасия Павлюченкова, но она сначала не без труда прошла Сару Соррибес-Торно, а затем уступила Юлии Гёргес, взяв всего три гейма. Гёргес в результате дошла до финала, при этом все матчи для неё сложились очень легко. Её соперницей стала Анастасия Севастова, которая в полуфинале переиграла Каролину Гарсию. Этот матч стал повторением финала прошлого года. Тогда успех пришёл к француженке, на сей раз Севастова победила 6:4, 6:2, а в главной встрече она оказалась сильнее 6:4, 3:6, 6:3 и завоевала первый титул с 2010 года. Отметим, что в июне титулы завоевали уже три представительницы Балтийских стран — Елена Остапенко покорила «Ролан Гаррос», Анетт Контавейт выиграла в Хертогенбосхе, а теперь титул пришёл к Севастовой на Мальорке.

Все титулы Фелисьяно Лопеса (6):

2017 — Лондон, 2016 — Гштаад, 2014 — Истбурн, 2013 — Истбурн, 2010 — Йоханнесбург, 2004 — Вена.

На следующей неделе пройдут мужские турниры в Анталье и Истбурне. В Истбурне же сыграют и девушки.