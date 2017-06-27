Светлана Кузнецова. Многогранная, яркая, интересная

Испанская школа

Светлана Кузнецова переехала тренироваться в Испанию в 14 лет. Тогда семья поняла, что в России Светлана не сможет проявить свой потенциал на 100 процентов из-за неверного подхода к юной спортсменке и высокой платы за обучение. Именно там она впервые по-настоящему открыла для себя игру и начала получать от неё удовольствие. Родители Светланы тоже спортсмены. Папа — Александр Анатольевич Кузнецов – один из лучших тренеров СССР и России по велоспорту, воспитавший семь олимпийских чемпионов, мама – Галина Георгиевна Царёва – шестикратная чемпионка мира по велогонкам. В Испанию теннисистка переехала в том числе и потому, что там была тренировочная база её отца. Папа для Кузнецовой является примером для подражания. Его патриотизм и искреннее отношение к своему делу всегда вдохновляли спортсменку. Также россиянка часто говорит о том, насколько она благодарна своим родителям за то, что они помогли ей с выбором дела всей жизни.

Кузнецова: возвращение Шараповой повысит интерес к теннису Светлана Кузнецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказала о возвращении Марии Шараповой, симпатии к «Барселоне» и многом другом.

“Спасибо моим родителям, что они заставили меня играть в теннис, потому что я могла заниматься чем-то другим. У меня не было конкретного представления, почему я так хочу делать, почему хочу играть. И в 14 лет я поняла. В какой-то период должны заставлять. Но это должно быть в меру. Потом у ребёнка должна быть свобода, человек должен выбирать”, — поделилась она с “Чемпионатом”.

Светлана Кузнецова



Родилась 27 июня 1985 года в Ленинграде, СССР.

Рост: 174 см.

Начало профессиональной карьеры: 2000.

Правша. Двуручный удар слева.

В одиночном разряде 17 титулов.

Наивысшая позиция в рейтинге: 2 (10 сентября 2007).



Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — четвертьфинал (2005, 2009, 2013).

«Ролан Гаррос» — титул (2009).

Уимблдон — четвертьфинал (2003, 2005, 2007).

US Open — титул (2004).

Итоговый турнир — полуфинал (2016).

Олимпиада — четвертьфинал (2004). Родилась 27 июня 1985 года в Ленинграде, СССР.Рост: 174 см.Начало профессиональной карьеры: 2000.Правша. Двуручный удар слева.В одиночном разряде 17 титулов.Наивысшая позиция в рейтинге: 2 (10 сентября 2007).Australian Open — четвертьфинал (2005, 2009, 2013).«Ролан Гаррос» — титул (2009).Уимблдон — четвертьфинал (2003, 2005, 2007).US Open — титул (2004).Итоговый турнир — полуфинал (2016).Олимпиада — четвертьфинал (2004).

Кузнецова и цифры

Максимальной позицией спортсменки в мировом рейтинге является второе место (10 сентября 2007 года). На данный момент Кузнецова располагается на восьмом месте рейтинга WTA. В парном разряде наивысшей позицией для неё стала третья (06.07.2004). Количество побед уже в январе 2017 года перевалило за отметку 600. Сейчас на счету у Светланы значатся 622 в одиночном и 253 победы в парном разряде. За свою карьеру Светлана достигла отметки в $23 343 533 призовых. При этом спортсменка часто упоминает о том, что не видит смысла в крупных денежных вложениях в большую команду: “Да, и вот я взяла очень большую команду, приехала на обычный турнир и понимаю, что у меня бюджет команды огромный. И мне надо сыграть минимум полуфинал, чтобы оплатить эту команду! И, конечно, это тяжёлый груз на психологию. Ты пашешь, результатов нет, тренеры от тебя требуют, потому что им нужен результат, чтобы не потерять своё имя. В общем, я решила, что для меня это слишком. И с того момента сократила команду, начала ездить только с Карлосом Мартинесом”.

Титулы в одиночном разряде:

2002 г. — Хельсинки, Бали.

2004 г. — Истбурн, US Open, Бали.

2006 г. — Майами, Бали, Пекин.

2007 г. — Нью-Хэйвен.

2009 г. — Штутгарт, «Ролан Гаррос», Пекин.

2010 г. — Сан-Диего.

2014 г. — Вашингтон.

2015 г. — Кубок Кремля.

2016 г. — Сидней, Кубок Кремля.

Поражения как стимул двигаться вперёд

В карьере Светланы были и поражения, которые не могли не расстроить её фанатов. Так, в решающем матче «Ролан Гаррос» 2006 года она уступила титул Жюстин Энен. В 2016 году на Уимблдоне Серена Уильямс не дала Кузнецовой продолжить борьбу за титул (7:5, 6:0). А в 2017-м она не смогла пройти четвёртый круг «Ролан Гаррос», где её остановила Каролина Возняцки (6:1, 4:6, 6:2). Но поражения лишь дают ей дополнительный стимул к движению вперёд. Запоминающихся побед в её карьере было достаточно. В 2006 году Светлана победила на турнире в Майами, а самый сложный матч с Мартиной Хингис она выиграла на тай-брейке 11:9. В 2009 году Кузнецова победила Серену Уильямс на «Ролан Гаррос» (7:6 (7:3), 5:7, 7:5). А в 2015 году в Мадриде она остановила Марию Шарапову и вышла в финал турнира.

Кузнецова завоевала 17 личных титулов и выиграла два турнира “Большого шлема” в одиночном разряде: US Open в 2004-м и “Ролан Гаррос” в 2009-м. А в паре с Алисией Молик (2005) и Верой Звонарёвой (2012) она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии. Кузнецова — частая гостья в эфирах на телевидении и радио, вечеринках и красных дорожках. Всегда идеально подобранные наряды, стильная причёска и ослепительная улыбка – именно так выглядит Светлана на фотоотчётах с этих мероприятий. Она очень любит общение, поэтому нередко на фотографиях в её социальных сетях можно заметить известных певцов, актёров и других спортсменов.

«Упорная работа должна быть всегда»

Если говорить об отношении к семье и детям, то Светлана не даёт точных ответов на вопросы, касающиеся этих тем. Последовать примеру Виктории Азаренко и Серены Уильямс она не спешит. К тому же семья для любой теннисистки – это психологически тяжёлый шаг, ведь постоянные разъезды не идут на пользу семейным отношениям. Сейчас её мысли направлены на турниры, игры, победы. “Талант без упорной работы и погружения в теннис не работает. Упорная работа должна быть всегда”, — считает восьмая ракетка мира. Она не раз признавалась, что сложности большого спорта – это не выдумка. Начиная от постоянных перелётов ради турниров на разные континенты, заканчивая ежедневными тренировками по шесть часов в день. Но Светлана влюблена в теннис, поэтому сложности, связанные с ним, воспринимаются гораздо легче.