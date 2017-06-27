Новый шанс Халеп опередить Кербер

Федерер почти догнал Лендла

Роджер Федерер продолжает впечатляющий сезон. В своём шестом турнире он завоевал четвёртый титул. На соревновании в Галле он победил уже в девятый раз. Но речь пойдёт об общем количестве титулов у швейцарца – 92! Когда-то рекорд Джимми Коннорса – 109 титулов – смотрелся абсолютно недостижимым для современных теннисистов. И до сих пор нет уверенности, что Федерер до него доберётся, но если брать тот темп, который 35-летний швейцарец взял в текущем сезоне, то шанс на это имеется.



Хотя о рекорде Коннорса пока говорить рано, сперва Федерер должен обойти тренера Энди Маррея – Ивана Лендла, на счету которого 94 титула. Кстати, все эти рекорды относятся к Открытой эре. В ней в пятёрку также входят Джон Макинрой (77 титулов) и Род Лэйвер (74). Правда, если бы у Лэйвера учитывались бы все титулы и до Открытой эры, то он был бы рекордсменом, ведь их у него две сотни!

Совсем близок к Лэйверу Рафаэь Надаль, который выиграл 73 соревнования. Рано или поздно австралийца должен обойти и Новак Джокович. Серб, конечно, притормозил, но у него уже есть 67 титулов, и своего последнего слова в теннисе он ещё точно не сказал. Завершают десятку Бьорн Борг (64), Пит Сампрас (64) и Гильермо Вилас (62).



Кстати, по турнирам на траве Федерер уже является явным рекордсменом с 16 трофеями. До эры Федерера рекорд принадлежал Питу Сампрасу (10). Среди действующих теннисистов в десятку также входит Энди Маррей, который восемь раз побеждал на турнирах с травяными кортами.

Лидеры по выигранным титулам в Открытой эре:

1. Джимми Коннорс – 109 титулов.

2. Иван Лендл – 94.

3. Роджер Федерер – 92.

4. Джон Макинрой – 77.

5. Род Лэвер – 74.

6. Рафаэль Надаль – 73.

7. Новак Джокович – 67.

8-9. Бьорн Борг, Пит Сампрас — по 64.

10. Гильермо Вилас – 62.

WTA. Погоня Халеп за Кербер

На прошлой неделе состоялись два турнира WTA – «Премьер» в Бирмингеме и International на Мальорке. В Англии титул уже в своём втором турнире после возвращения завоевала Петра Квитова. Чешка поднялась на четыре места и стала 12-й. Квитова, пропустившая полгода из-за ранения, почти ничего не потеряла в рейтинге, так как первую половину прошлого сезона провела слабо. Большая часть очков у чешки была набрана ближе к концу 2016-го. Победа в Бирмингеме сразу укрепила её статус фаворита предстоящего Уимблдона, хотя примерно наравне оцениваются шансы Каролины Плишковой.



В финале Петра обыграла Эшли Барти. У австралийки другая история – она прервала карьеру и какое-то время играла в крикет на профессиональном уровне. После возвращения в теннис дела у неё пошли в гору. Барти улучшила свой рейтинговый рекорд до 53-го места, а до паузы она ещё ни разу не входила в сотню.



Вторая карьера идёт и у Анастасии Севастовой, которая несколько лет назад уходила из тенниса из-за травм. Латышка завоевала свой первый титул с 2010 года на турнире на Мальорке. В рейтинге она, правда, осталась на том же 19-м месте. Просто там достаточно большие разрывы во втором десятке.



Внутри топ-10 было несколько перестановок. Доминика Цибулкова продолжает череду неудачных выступлений. У неё сгорели очки за Истбурн-2016, поэтому она упала уже на девятое место. Она уже вылетела из Истбурна, где год назад выиграла титул. У Цибулковой шесть поражений в последних семи матчах. Тем временем Каролина Возняцки поднялась уже на шестую строчку.

Изначально отказ Симоны Халеп от Бирмингема означал, что Анжелика Кербер сохранит первое место до конца Уимблдона. Однако Симона сделала ход конём и взяла «уайлд-кард» в Истбурне. В теории румынка может стать первой ракеткой мира уже 3 июля. Кербер тоже выступает на этом турнире. Если Анжелика вылетит до четвертьфинала, то Симоне будет достаточно выйти в полуфинал. В случае выхода немки в четвертьфинал или полуфинал, Халеп нужен будет финал. А если они обе дойдут до финала, то, разумеется, Симоне необходимо будет выиграть титул. Каролина Плишкова пока немного от них отстаёт, но на Уимблдоне ей защищать меньше всех, поэтому там у неё будет прекрасные шансы включиться в борьбу за лидерство.

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 26 июня:

1 (=).

2 (=).

3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6386.

4 (=). Серена Уильямс (США) — 4810.

5 (=). Элина Свитолина (Украина) – 4765.

6 (+2). Каролина Возняцки (Дания) — 4345.

7 (=). Йоханна Конта (Великобритания) – 4325.

8 (+1). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310.

9 (-3). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010.

10 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985. 1 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 6965 очков.2 (=). Симона Халеп (Румыния) — 6850.3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6386.4 (=). Серена Уильямс (США) — 4810.5 (=). Элина Свитолина (Украина) – 4765.6 (+2). Каролина Возняцки (Дания) — 4345.7 (=). Йоханна Конта (Великобритания) – 4325.8 (+1). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310.9 (-3). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010.10 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.

ATP. Дебют Рублёва в топ-100

У мужчин состоялись два соревнования АТР-500 – в Лондоне и Галле. Мы уже отметили, что в Германии преуспел Роджер Федерер. Швейцарец теперь отстаёт от Новака Джоковича всего на 540 очков. Правда, на Уимблдоне ему защищать побольше, но затем до конца года у Роджера вообще ничего гореть не будет, ведь в 2016-м он закончил свой сезон досрочно.



В Лондоне победил другой 35-летний теннисист – Фелисьяно Лопес. Испанец улучшил своё положение на семь мест и стал 25-м. В финале он отыграл матчбол у Марина Чилича. Хорват в свежем рейтинге обошёл Милоша Раонича и поднялся на шестое место. Выше шестой строчки Чилич пока ещё на забирался.



Удачная неделя выдалась для российских теннисистов. Карен Хачанов впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира на траве и разом дошёл до полуфинала. Карен поднялся на лучшее место в карьере – 34-е. С учётом отказов Давида Гоффена и Пабло Карреньо-Бусты это как раз граница посев, то есть на своём первом Уимблдоне россиянин сразу же будет в посеве.

В четвертьфинале Хачанов обыграл своего друга – Андрея Рублёва. Рублёв попал в основную сетку с помощью «уайлд-кард» и отлично использовал её. Россиянин впервые вышел в четвертьфинал на турнире АТР, что помогло сделать ему финальный рывок на пути в первую сотню. В новом рейтинге он занимает 92-е место. На Уимблдоне ему ещё придётся играть квалификацию, а вот на US Open он уже почти наверняка попадёт напрямую.



Даниил Медведев на второй неделе кряду дошёл до четвертьфинала. Причём снова во втором круге он обыграл Танаси Коккинакиса. Россиянин поднялся ещё на восемь мест и стал 52-м, что и для него является новым рекордом. Он весьма вовремя улучшил свой рейтинг, так как по нему будут принимать заявки на «Мастерсы» в августе. 52-е место – это как раз примерно граница, по которой Даниил может попасть в основу, хотя скорее всего потребуется пара отказов.

Кстати, все три российских теннисиста теперь входят в первую семёрку молодёжной гонки в Милан. Хачанов поднялся на второе место, Медведев стал пятым, а Рублёв заскочил на седьмую строчку. При этом Андрей на прошедшей неделе раскритиковал формат проведения соревнования с убыстрёнными матчами.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 26 июня:

1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 9390 очков.

2 (+2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285.

3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6175.

4 (-2). Новак Джокович (Сербия) — 5805.

5 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 5265.

6 (+1). Марин Чилич (Хорватия) — 4235.

7 (-1). Милош Раонич (Канада) – 4150.

8 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3985.

9 (=). Кей Нисикори (Япония) — 3830.

10 (=) Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – 3075.

Расклады грядущих недель

На главную интригу этой недели — борьбу за первое место в WTA — мы уже обратили внимание. Здесь же чуть больше поговорим про то, что может произойти по итогам Уимблдона. У мужчин идёт на редкость плотная борьба за первое место. Честно говоря, сложно вспомнить, когда до турнира шансы стать первым были сразу у четырёх теннисистов. Основная борьба пойдёт между Энди Марреем и Рафаэлем Надалем.

Испанцу нужно набрать на 105 баллов больше Энди, чтобы опередить британца. Вавринке может хватить финала в случае очень раннего вылета Надаля и Маррея, Джоковичу в такой же ситуации понадобится титул. Отметим, что финал горит у Милоша Раонича. В случае неудачного выступления канадец может потерять место в первой десятке.



У девушек титул сгорит у Серены Уильямс. Американка уже точно покинет топ-10. Напомним, что Серена Уильямс не выступала с января, так как ждёт ребёнка. На место Серены в десятке претендуют Винус Уильямс, Кристина Младенович, Елена Остапенко, Петра Квитова и другие. А финал на Уимблдоне защищает Кербер. Определённые расклады зависят от её выступления в Истбурне, но на Уимблдоне как минимум ей нужно выходить в полуфинал, а скорее меньше финала не хватит, чтобы остаться на вершине.



Важный турнир будет для Елены Весниной, ведь у неё на конку защита полуфинала. Правда, титул Индиан-Уэллса прилично укрепил её рейтинг, так что даже если Елена сыграет на Уимблдоне не слишком хорошо, она может удержаться в топ-20.