Мальдини-теннисист, Кафельников-гольфист и другие «мультиспортсмены»

Дебют Мальдини

Теннисный дебют. Паоло Мальдини известен миллионам любителям спорта как знаменитый футболист «Милана» и сборной Италии. 27 июня он провёл первый профессиональный матч на теннисном корте. Вместе со своим партнёром Стефано Ландонио Паоло победил в предварительном турнире, что позволило им получить «уайлд-кард» на челленджер в Милане. «Сложно сказать, стал ли бы Паоло хорошим теннисистом, если бы не был футболистом. Он начал играть довольно поздно, пять-шесть лет назад, и у него есть проблемы с техникой. Если бы начал раньше, работал бы над теннисной подготовкой, тогда кто знает, чего бы он достиг. Он обладает отличными физическими данными и хорошей психологической устойчивостью. Морально он очень силён», — так отозвался о своём напарнике Ландонио.

Конечно, Мальдини прежде всего известен как футболист. Он провёл 647 матчей в Серии А, что является рекордом чемпионата Италии. Всего же на счету Паоло 902 матча за «Милан». Этот клуб он представлял с 1984 по 2009 год. В футболке «Милана» он завоевал всевозможные трофеи, в том числе чемпионат Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и другие. 14 лет Паоло играл за сборную страны и вместе с ней завоевал серебряные и бронзовые награды чемпионатов Европы и мира.

Теннисный дебют состоялся 27 июня. В первом круге челленджера в Милане он и Ландонио играли с поляком Томашем Беднареком и голландцем Давидом Пелом. Интернациональный дуэт победил со счётом 6:1, 6:1. Паоло после игры заявил, что прошедший турнир стал одноразовой акцией. «В эти дни многие итальянские челленджеры предложили мне „уайлд-кард“, но это была разовая акция. Это прекрасный опыт, я получил огромное удовольствие, но не собираюсь его повторять», — рассказал Паоло.

«Мультиспортсмены». Теннис и другой вид



Паоло Мальдини. Из футбола в теннис

Эшли Барти. Из тенниса в крикет и обратно в теннис.

Евгений Кафельников. Из тенниса в гольф.

Ярослав Дробны. Из хоккея в теннис.

Ральф Маккитрик. Одновременная игра в теннис и гольф.

Барти: из тенниса в крикет и обратно в теннис

Конечно, помимо Мальдини есть и другие примеры «мультиспортсменов», которые перебрались из одной дисциплины в другую. Эшли Барти, например, успела поиграть в крикет и вернуться в теннис. В сентябре 2014 года Эшли объявила о том, что хочет взять паузу в своей теннисной карьере. Оказалось, что Барти хотела попробовать себя в крикете. В июле 2015-го она подписала контракт с командой «Куинсленд Файр». Австралийка играла успешно и вскоре перешла в команду «Брисбен Хит». Барти преуспела в крикете, но всё же решила вернуться в теннис, об этом она объявила в феврале 2016-го. Сначала Эшли играла только в парном разряде, но в этом сезоне вернулась и в одиночку, при этом как вернулась! Австралийка завоевала первый титул в карьере в Куала-Лумпуре, начав соревнование с квалификации. Пару дней назад она дошла до финала травяного турнира в Бирмингеме.

Кафельников — чемпион России по гольфу

Пример Барти — это, скорее, исключение. Как правило игроки переходят в другой вид спорта, когда уже не могут выступать на своём уровне в родной дисциплине. Евгений Кафельников добился в теннисе больших успехов: он дважды побеждал на турнирах «Большого шлема», завоевал золото Олимпиады, а также становился первой ракеткой мира. Практически сразу по окончании карьеры он перешёл в гольф. Вначале, что логично, больших побед не было, но в 2011 году он завоевал титул чемпиона России. Конечно, выиграть национальное первенство престижно, но российский гольф пока очень сильно отстаёт от европейского, не говоря уже о мировом. Это подтверждают некоторые турниры Европейского тура, в которых Евгений принимал участие — на них он как правило занимал последние места. Тем не менее в России он добился заметных успехов. А ещё Евгений увлекался покером, и в этой дисциплине ему удалось себя проявить как раз на мировом уровне — он добирался до далёких стадий в серии World Series of Poker. И всё же основным спортивным увлечением по окончании его теннисной карьеры стал гольф.

Побег в Египет

А в покер помимо Кафельникова поигрывают и другие спортсмены: Роналдо, Херард Пике и Рафаэль Надаль. Рафаэль присоединился к самой известной покерной команде и однажды даже обыграл Даниэля Негреану — пожалуй, наиболее знаменитого покериста в мире. Понятно, что покер для Надаля — это не второй вид спорта, а хобби, но для Ярослава Дробного существовали две главные дисциплины — теннис и хоккей. В теннисе он в 50-х годах завоевал три «Шлема», а до этого на протяжении 11 лет играл в чехословацкой хоккейной лиге и выступал за сборную страны. На первенстве планеты-1947 в Праге он вместе с командой стал чемпионом мира и третьим бомбардиром (15 шайб), а на Олимпиаде-1948 в швейцарском Санкт-Морице он помог Чехословакии завоевать серебряные медали. Сам же Дробны забил девять шайб в восьми матчах. Ярослав на данный момент остаётся единственным представителем Египта, который выиграл Уимблдон. Он родился в Праге, но в 1950 году, когда сборная Чехословакии прибыла в Швейцарию для участия в матче Кубка Дэвиса, бежал из страны в Египет. Ярослав рассказал, что не желал подчиняться решениям чиновников, которые выбирали за него, где и когда играть. Позднее он получил гражданство Великобритании.

Теннисисты-гольфисты

И всё же теннис и хоккей — сочетание довольно редкое. Переходить из одиночного вида спорта в командный или наоборот довольно трудно, совершенно другая психология. Теннисистам куда ближе гольф — ещё один вид спорта, где многое зависит от тебя. Конечно, в теннисе большую роль играет соперник, а в гольфе соперников много, но в первую очередь спортсмен бьётся с полем. Так, Энди Роддик по окончании карьеры иногда поигрывает в гольф, но на любительском уровне и периодически выступает в парных турнирах, где профессионал играет со звёздным любителем. Алтеа Гибсон, которая победила на пяти турнирах «Большого шлема» в одиночке и была включена в Зал славы тенниса, на профессиональном уровне играла в главной женской лиге мира — LPGA. Она стала первой темнокожей спортсменкой, которая добилась членства в этой лиге. А Ральф Маккитрик каким-то образом совмещал два этих вида спорта: на Олимпиаде-1904 он выступал в обеих дисциплинах. Мальдини дал понять, что он не собирается всерьёз начинать теннисную карьеру, но болельщики наверняка с радостью вновь увидят легенду футбола на теннисном корте.