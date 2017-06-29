В неглиже, но без пошлости. Фотосессии Серены и Возняцки в стиле ню

Шарапова готовится к возвращению, Свитолина загорает на пляже, Плишкова отдыхает в Монако и другие фотографии из соцсетей.

Теннисисты готовятся к Уимблдону. На этой неделе проходят турниры в Истбурне и Анталье, а также квалификационные матчи к третьему турниру «Большого шлема». Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят свободное время.



Мария Шарапова на Уимблдоне не сыграет, но в июле она планирует принять участие в летней американской лиге World Team Tennis.

Один из кадров документального фильма о Марии, который получил название «The Point».

Кроме того, Шарапова завершила работу над аудиокнигой, которая прилагается к её автобиографии «Неудержимая».

Пока не играет и Серена Уильямс, она, как наглядно показано на фотографии, ожидает рождения ребёнка.

Кроме того, Серена в обнажённом виде появилась на обложке одного из журналов.

Серена только готовится стать мамой, а Виктория Азаренко уже разъезжает по турнирам со своим малышом. Пока мама тренируется, сын грызёт аккредитацию.

Виктория уже готовится к Уимблдону непосредственно на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

А обнажённой, помимо Серены, снялась и Каролина Возняцки. Она появилась на обложке журнала ESPN, в котором спортсмены предстают без одежды для демонстрации своей атлетичной фигуры. «Очень горжусь этой фотографией. Спасибо, что поместили меня на обложку!» — написала Каролина.

Ещё одна фотосессия, теперь с участием Эжени Бушар.

Светлана Кузнецова недавно отметила день рождения. Россиянка поблагодарила всех своих поклонников за любовь и тёплые слова. «Дорогие друзья, подписчики! Хочу поблагодарить всех за такое внимание к моей персоне в мой праздник! Мне безумно приятно получать столько поздравлений, столько пожеланий и позитивных эмоций от каждого из вас! Я благодарна моим родителям за жизнь, за возможности и воспитание, за терпение к моему нелёгкому характеру. Благодарна моим друзьям, которые даже за границей смогли найти и сделать приятное! Которые поддержат и будут рядом всегда. Благодарна всем моим поклонникам за поддержку и внимание на протяжении всей моей карьеры. Я безумно люблю жизнь, люблю свою работу, своих людей, свою собаку. И я очень рада, что жизнь отвечает мне взаимностью и у меня есть вы и всё, что я имею. Спасибо, ваша Светлана!» — написала россиянка.

Люка Пуи отдыхает перед Уимблдоном отдыхает вместе со своей девушкой.

Элина Свитолина вместе с подругой купается в море и загорает.

Энди Маррей вместе с олимпийскими медалями и плюшевыми друзьями отметил Олимпийский день.

Каролина Плишкова до турнира в Истбурне отдохнула в Монако.