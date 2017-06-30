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Даниил Медведев
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Медведев на пути Вавринки к «Карьерному шлему»

Удачно проводящий травяной сезон Медведев в первом круге Уимблдона попал на Вавринку, а Хачанов сыграет с Кузнецовым.
30 июня 2017, пятница. 14:47. Теннис

Формула помогла Джоковичу

Уимблдон остаётся единственным турниром в календаре с уникальной системой посева. Хотя изначально те, кто в принципе получает посев, определяются по обычному рейтингу. А вот распределение внутри зависит уже от специальной формулы, в которой добавляются определённые очки, заработанные на турнирах на траве.

В этом году формула немного помогла Новаку Джоковичу. Серб уже опустился в рейтинге на четвёртое место, но благодаря победе на Уимблдоне в 2015-м он получил второй номер посева. Причём по формуле он опередил Роджера Федерера всего на 10 очков. Третий и четвёртый номера получили Федерер и Надаль, то есть они не могут встретиться раньше финала.

Занимающий третье место в рейтинге Стэн Вавринка стал пятым сеяным. Для Вавринки трава является худшим покрытием, но именно Уимблдона не хватает швейцарцу для завершения коллекции «Больших шлемов».

Из остальных метаморфоз посева отметим 16-й номер Жиля Мюллера, который в основном рейтинге занимает только 26-е место. Благодаря отказам Давида Гоффена и Пабло Карреньо-Бусты Карен Хачанов получил место в посеве. Это первое попадание россиян в посев с US Open-2014, где среди сеяных был Михаил Южный.

Хачанов попал в восьмушку Надаля

Минус посева с 25-го по 32-й на турнирах «Большого шлема» — в третьем круге обязательно попадаешь на кого-то из топ-8. И у мужчин там почти нет благоприятных вариантов. Наверное, более предпочтительно было бы для Хачанова попасть на Тима. Но он оказался в одной части с Рафаэлем Надалем, который на этом турнире будет вести борьбу за первое место. Для этого ему нужно выступить лучше Энди Маррея.

При этом в стартовом круге Карен сыграет против своего соотечественника – Андрея Кузнецова, побеждавшего на этом турнире по юниорам. В этом году Андрей травяной сезон провёл неудачно (первый круг, первый круг и второй круг квалификации), поэтому Хачанов будет явным фаворитом.

Если смотреть на более полную картину, то Надаль разместился во второй четверти. В той же части находятся пара ребят с мощными подачами – Жиль Мюллер и Иво Карлович, которые могут встретиться на пути испанца в четвёртом раунде, то есть уже после Хачанова. В четвертьфинале возможна встреча с Марином Чиличем, который неплохо смотрелся в Лондоне. Марин откроет турнир матчем против опытного немца Филиппа Кольшрайбера.

Основная сетка турнира

Проекция третьего круга по положению сеяных теннисистов:

Энди Маррей (Великобритания, 1) – Фабио Фоньини (Италия, 28)
Ник Кирьос (Австралия, 20) – Люка Пуи (Франция, 14)
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) – Сэм Куэрри (США, 24)
Фернандо Вердаско (Испания, 31) – Стэн Вавринка (Швейцария, 5)

Рафаэль Надаль (Испания, 4) – Карен Хачанов (Россия, 30)
Иво Карлович (Хорватия, 21) – Жиль Мюллер (Люксембург, 16)
Кей Нисикори (Япония, 9) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18)
Стив Джонсон (США, 26) – Марин Чилич (Хорватия, 7)

Милош Раонич (Канада, 6) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 25)
Джек Сок (США, 17) – Александр Зверев (Германия, 10)
Григор Димитров (Болгария, 13) – Джон Иснер (США, 23)
Миша Зверев (Германия, 27) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Доминик Тим (Австрия, 8) – Паоло Лоренци (Италия, 31)
Ришар Гаске (Франция, 22) – Томаш Бердых (Чехия, 11)
Гаэль Монфис (Франция, 15) – Фелисьяно Лопес (Испания, 19)
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Медведеву достался Вавринка

От второй четверти перейдём к первой, которую, ясное дело, возглавил Энди Маррей. Британец начнёт турнир против кого-то из квалификации. Обычно на Уимблдоне жеребьёвка идёт уже с известными победителями квалификации, но в этом году из-за дождей отбор затянулся, так что распределение станет известно чуть позже 30 июня. В том числе из квалификации вышел Андрей Рублёв, то есть он в теории может сыграть с Энди в стартовом раунде.

Неподалёку от Энди разместился Дмитрий Турсунов, который должен провести первый турнир с Открытого чемпионата Австралии. Первым соперником россиянина станет Фабио Фоньини. Несколько лет назад Дмитрий был бы явным фаворитом на траве, но сейчас без игровой практики ему будет непросто.

В четвёртом круге у Маррея возможна встреча с кем-то из молодых соперников – Ник Кирьос или Люка Пуи. Оба регулярно портят жизнь другим игрокам из «Большой четвёрки», но именно с Энди всегда играют крайне неудачно.

Но, пожалуй, самым интригующим матчем первой четверти будет встреча Даниила Медведева и Стэна Вавринки. Именно на этом покрытии у россиянина лучшие шансы на успех против швейцарца. Вавринка провёл всего один матч на траве в 2017-м и проиграл его. А вот Даниил уже дважды был в четвертьфинале и сыграет в полуфинале Истбурна против Новака Джоковича. Конечно, пятисетовый формат может немного помочь Вавринке, но всё же Даниил показал, что он очень опасен именно на траве.

Пары первого круга с участием теннисистов топ-10 посева и российских игроков:

Энди Маррей (Великобритания, 1) – Александр Бублик (Казахстан, LL)
Дмитрий Турсунов (Россия, SR) – Фабио Фоньини (Италия, 28)
Даниил Медведев (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария, 5)

Рафаэль Надаль (Испания, 4) – Джон Миллман (Австралия)
Андрей Кузнецов (Россия) – Карен Хачанов (Россия, 30)
Кей Нисикори (Япония, 9) – Марко Чеккинато (Италия)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Марин Чилич (Хорватия, 7)

Милош Раонич (Канада, 6) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Андрей Рублёв (Россия, Q) — Стефано Травалья (Италия, Q)
Михаил Южный (Россия) – Николя Маю (Франция)
Евгений Донской (Россия) – Александр Зверев (Германия, 10)
Александр Долгополов (Украина) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Доминик Тим (Австрия, 8) – Вашек Поспишил (Канада)
Мартин Клижан (Словакия) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Все Зверевы у Федерера

Раз Надаль был во второй четверти, то Федерер соответственно попал в третью. Его оппонентом по первому раунду является Александр Долгополов. У украинца было немало проблем со здоровьем, но если он приведёт себя в норму, то может создать определённые трудности Роджеру. Хотя всё-таки в Галле Федерер уже явно набрал форму и у букмекеров он уже является главным фаворитом турнира.

Здесь же в четверти у Федерера оба брата Зверевых – Миша и Саша. Александр начнёт турнир матчем против Евгения Донского. Также в третьей четверти находится Михаил Южный. Россиянин откроет турнир матчем против опытного француза Николя Маю. В случае успеха во втором круге Михаила скорее всего будет ждать встреча против Милоша Раонича, который в прошлом году играл на Уимблдоне в финале.

Джокович и дель Потро – снова вместе

И наконец в части сетки Новака Джоковича привычный гость – Хуан-Мартин дель Потро. Сетка регулярно сводит их в 2017 году, причём пока у дель Потро не удаётся пройти Новака. При этом у Джоковича не самый приятный жребий и в первом круге – Мартин Клижан. Словаку явно не везёт с сетками в текущем сезоне. На Открытом чемпионате Австралии он в первом круге играл против Стэна Вавринки и даже вёл у того с брейком в пятом сете. На «Ролан Гаррос» он взял первый сет в матче второго круга против Энди Марррея.

В четвёртом круге Новак может сыграть против Фелисьяно Лопеса, который выиграл крупный турнир на траве в Лондоне. 35-летний испанец очень опасен именно на этом покрытии. Из остальных матчей этой части выделяется поединок двух опытных теннисистов – Ришара Гаске и Давида Феррера. Хотя испанец и в лучшие годы на траве всегда имел сложности, а в этом году у него и на любимом покрытии не складывалось.

У мужчин турнир на центральном корте в понедельник откроет Энди Маррей, то есть встречи Медведева и Хачанова тоже состоятся в первый игровой день.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даниил Медведев Карен Хачанов Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Энди Маррей
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