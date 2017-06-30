Кузнецова и Макарова могут встретиться уже во втором круге Уимблдона

В первом матче Уимблдона-2017 Родина может внести коррективы в битву за трон WTA, а Кузнецова и Макарова идут друг на друга во втором круге.

Грядущий Уимблдон обещает составить конкуренцию «Ролан Гаррос» по количеству неожиданных результатов, падений (буквально) и взлётов топ-теннисистов и, конечно же, по непредсказуемости женского одиночного турнира. В Лондоне наконец-то вернётся на турниры «Большого шлема» Виктория Азаренко, сыграет двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, а Анжелика Кербер, Симона Халеп и Каролина Плишкова решат судьбу первой строчки рейтинга.

В связи с этим церемония жеребьёвки в пятницу ожидалась с особым интересом, и через 20 минут после начала она полностью удовлетворила желание болельщиков увидеть интересные и непредсказуемые матчи уже в стартовых раундах.

Кошмар Свитолиной и убийственная нижняя четверть

Пожалуй, меньше всех из лидеров рейтинга повезло с сеткой Элине Свитолиной. Украинка, за неделю до старта турнира говорившая о проблемах со стопой и даже о возможном отказе от участия, уже в первом круге сыграет с Эшли Барти. Австралийка находится в отличной форме и в этот травяной сезон уже успела сыграть в одном финале – в Бирмингеме. Победительница этого матча во втором круге сразится с кем-то из пары Скьявоне/Минелла.



Непростой жребий достался и Виктории Азаренко. Уже в стартовом матче ей предстоит встреча с Кэтрин Беллис, которая неплохо выглядела на Мальорке, где дошла до полуфинала. Вообще, самая нижняя четверть сетки, в которой оказались эти теннисистки, предварительно выглядит настоящей мясорубкой.

Здесь находится Симона Халеп, в первом круге друг с другом сыграют Карла Суарес-Наварро и Эжени Бушар, Анастасия Севастова и Юлия Путинцева, Маркета Вондроушева и Шуай Пенг. Здесь же и Петра Квитова, Елена Веснина и Каролин Гарсия – битва за четвертьфиналы выйдет очень ожесточённая.

Матчи первого круга с участием россиянок и игроков топ-10



Победительница квалификации — Светлана Кузнецова (Россия, 7).

Дарья Касаткина (Россия, 29) — Чжэн Сайсай (Китай).

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Евгения Родина (Россия).

Победительница квалификации — Ирина Хромачёва (Россия).

Екатерина Александрова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 14).

Победительница квалификации — Анастасия Павлюченкова (Россия, 16).

Донна Векич (Хорватия) — Наталья Вихлянцева (Россия).

Екатерина Макарова (Россия) — победительница квалификации.

Елена Веснина (Россия, 15) — победительница квалификации.

Тимя Бабош (Венгрия) — Каролина Возняцки (Дания, 5).

Эшли Барти (Австралия) — Элина Свитолина (Украина, 4).

Анжелика Кербер (Германия, 1) — победительница квалификации.

Доминика Цибулкова (Словакия, 8) — Андреа Петкович (Германия).

Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

Победительница квалификации — Симона Халеп (Румыния, 2).

Элисе Мертенс (Бельгия) — Винус Уильямс (США, 10).

Агнешка Радваньска (Польша, 9) — Елена Янкович (Сербия).

Говоря о Квитовой, стоит отметить, что чешка получила достаточно неплохую сетку. В первом круге её ждёт Йоханна Ларссон, дальше – кто-то из пары Бренгл/Хогенкамп, в третьем круге, скорее всего, Каролин Гарсия. За четвертьфинал придётся побороться с Йоханной Контой, и этот матч, если он состоится, будет одним из самых захватывающих. Стоит отметить при этом, что британке в первом круге попалась Се Шувей, которая выбила Конту на старте «Ролан Гаррос»-2017.



Анжелика Кербер в первом круге встретится с квалифаером, а уже во втором выходит на крепких «травянисток» — Кирстен Флипкенс или Мисаки Дои. В этой же части сетки Люси Шафаржова, а в 1/8 финала потенциально Гарбинье Мугуруса.

Кузнецова и Макарова идут друг на друга

Почти все российские теннисистки вряд ли останутся довольны итогами жеребьёвки. Первая ракетка России Светлана Кузнецова в первом круге встретится с победительницей квалификации, такого же кота в мешке получит и Екатерина Макарова, вот только во втором круге россиянки могут встретиться друг с другом. В этой же части сетки Тимя Бачински и Агнешка Радваньска – с ними и придётся вести борьбу за выход в четвертьфинал. Правда, и для них проход по сетке не обещает быть простым – швейцарка в первом круге сыграет с Моникой Пуиг, а испытывающая проблемы Агнешка сразится с Еленой Янкович.

Екатерина Александрова получила в соперницы Гарбинье Мугурусу, финалистку 2015 года. В прошлом году россиянка громко заявила о себе, выбив из борьбы Ану Иванович, да и на «Ролан Гаррос»-2017 была близка к победе над Каролиной Плишковой, так что шансы на новую сенсацию у Екатерины однозначно есть. С Плишковой в этот раз в первом круге сыграет Евгения Родина.

Анастасия Павлюченкова попала в неплохую часть сетки. В первом круге она сыграет с квалифаером, во втором выходит на кого-то из пары Хань/Дияс, в третьем может встретиться с Дарьей Гавриловой. За выход в 1/4 финала победительница этой части сетки может сыграть с Каролиной Плишковой.

Веснина начнёт защиту полуфинала против квалифаера

Дарья Касаткина откроет турнир матчем с Чжэн Сайсай, которая, как и россиянка, впервые в сезоне сыграет на траве. Победительница этого матча сыграет с кем-то из пары Арруабаррена/Контавейт, а в третьем круге может встретиться с Каролиной Возняцки. В этой же части сетки и Кристина Младенович с Коко Вандевеге – с ними придётся вести борьбу за выход в четвертьфинал.



Всего три россиянки попали пока в нижнюю часть сетки. Действующая полуфиналистка Уимблдона Елена Веснина откроет турнир матчем с победительницей квалификации. Уже во втором раунде россиянку может ждать кто-то из пары Азаренко/Беллис. Чуть выше по сетке Наталья Вихлянцева встретится с Донной Векич, а уже во втором круге может столкнуться с Йоханной Контой. Ещё одна россиянка, Ирина Хромачёва, сыграет с квалифаером, а во втором круге выходит на кого-то из пары Лючич-Барони/Виттёфт.

В пятницу на кортах Уимблдона закончится квалификация и определятся все участницы основной сетки. Ещё две россиянки могут пробиться в основу – Анна Блинкова сыграет с хорваткой Фетт, а Елизавета Куличкова и Анастасия Потапова разыграют путёвку между собой.



Из самых интересных поединков первого круга стоит выделить встречу Доминики Цибулковой и Андреа Петкович, матч между Ализе Корне и Камилой Джорджи, противостояние Аны Конюх и Сабин Лисицки и встречу Елены Остапенко с Александрой Саснович.



Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисистки: