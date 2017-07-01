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Джокович и Плишкова выиграли последние турниры перед Уимблдоном
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Тёмные лошадки. Джокович и Плишкова готовы к началу Уимблдона

Боевой настрой Джоковича, новые цели Плишковой, прогресс Медведева и другие результаты – в обзоре турниров недели.
1 июля 2017, суббота. 19:37. Теннис

Травяные турниры, проходящие за неделю до старта Уимблдона, очень редко собирают по-настоящему внушительные составы игроков. Топ-теннисисты или сразу едут в пригород Лондона, или проверяют силы на турнирах покрупнее – в Queens’ Club, Галле или Бирмингеме. Особенно это касается мужского тура, но в этом году Новак Джокович и Доминик Тим решили исправить ситуацию и заявились в Истбурн и Анталью соответственно. Женский же турнир в Истбурне был особенно интересен с той точки зрения, что Симона Халеп могла заработать звание первой ракетки мира.

Сугита завоевал первый титул

Турнир в Анталье собрал не самый плохой для категории ATP 250 состав. В последний момент от участия отказался первая ракетка России Карен Хачанов, а возглавил посев восьмой номер рейтинга Доминик Тим. Австриец уже попробовал свои силы на траве в этом сезоне, но в Галле уступил уже во втором матче, не справившись с Робином Хаасе.

Анталья 2017. Финал
01 июля 2017 года, суббота. 17:40 МСК
Юити
Сугита
Адриан
Маннарино
6:1 7:6

В Турцию Доминик поехал явно для того, чтобы добрать игровой практики, однако уже в первом матче был разгромлен индусом Рамкумаром Раманатаном – 3:6, 2:6. Надо сказать, что в верхней половине сетки у фаворитов не получилось ровным счётом ничего – до четвертьфиналов не дошёл ни один из сеяных теннисистов. В сложившихся условиях за дело взялись Маркос Багдатис и Юити Сугита.

Киприот с огромным трудом переиграл Карлоса Берлока и Раманатана, а Сугита выбил четвёртого сеяного Давида Феррера и не заметил сопротивления лаки-лузера Даниэля Альтмайера. В день полуфиналов в Анталье стояла невыносимая жара – столбик термометра поднимался до 40 градусов в тени. Теннисисты «доигрались» до третьего сета, но в решающей партии Маркосу постепенно становилось всё хуже, а при счёте 1:4 он упал на корт и смог его покинуть только при помощи медиков – продолжать поединок он больше не мог.

Из нижней части сетки навстречу Сугите добрался Адриан Маннарино, который уже в первом круге выбил 7-го сеяного Борну Чорича. В четвертьфинале француз оставил турнир и без его четвёртой ракетки – Фернандо Вердаско, а в 1/2 финала уверенно переиграл Андреаса Сеппи. В матче за титул борьба была только во втором сете. Японец разгромил соперника в дебюте поединка, а затем отыграл отставание в брейк, чтобы в решающем гейме оформить свой первый титул в карьере — 6:1, 7:6 (7:4). В понедельник Юити, начинавший сезон за пределами топ-130, впервые в карьере войдёт в топ-50.

Медведев выдержал сложности расписания

Истбурн можно по праву назвать одним из немногочисленных британских курортов. Местному теннисному турниру уже 43 года, он проводится с 1974 года. При этом мужской турнир приехал в Истбурн только в 2009 году, а в 2015-2016-м ненадолго переезжал в Ноттингем. В нынешнем сезоне сдвоенные соревнования снова вернулись, а в мужскую сетку в последний момент попросил “уайлд-кард” четвёртый номер рейтинга — Новак Джокович. Если не считать Олимпиаду — 2012, серб приехал на травяной турнир, кроме Уимблдона, впервые с 2010 года.

Из российских теннисистов в основной сетке турнира был только Даниил Медведев, который уже в первом круге попал на грозного Сэма Куэрри. Причём в первые дни на Истбурн обрушились дожди, которые, как окажется, принесут огромную головную боль организаторам. В результате россиянин и американец провели матч первого круга только в среду. Даниил одержал убедительную победу и вышел на Робина Хаасе, причём этот поединок должен был состояться уже через несколько часов. Но погода снова вмешалась, и при счёте 3:4 в пользу Хаасе доигровка была перенесена на следующий день. В четверг Медведев, уступив в первом сете 4:6, дожал голландца в двух оставшихся и оформил выход в четвертьфинал на Стива Джонсона. Матч снова пришлось проводить в тот же день, причём американец утром тоже провёл трёхсетовик.

Медведев провёл начало бодрее соперника, у него здорово работала подача, а на приёме он цеплялся в каждом гейме. Судьбу партии решил один брейк, а второй сет с самого начала начал развиваться зеркально первому. Теперь уже россиянин чуть чаще ошибался и не мог наладить стабильную подачу. За судьбу решающей партии было тревожно, но Даниил сразу же сделал брейк, а потом не позволил сопернику даже на секунду задуматься о брейк-пойнтах. Выиграв два матча за день, россиянин вышел в полуфинал.

Джокович готов к Уимблдону

Там его уже ждал первый сеяный. Джокович приехал в Истбурн без Андре Агасси и входил в игру достаточно медленно. Первый матч против Вашека Поспишила был перенесён из-за дождя на следующий день уже во втором гейме, но Новак переиграл канадца достаточно уверенно. В четвертьфинале сербу пришлось потрудиться против Дональда Янга, американец даже подавал на второй сет и имел два сетбола. К матчу с Медведевым первый сеяный подходил в неплохом физическом состоянии, но с не самой стабильной игрой.

Уже в стартовом гейме Новак сделал брейк, однако Даниил вернул его десятью минутами позже. В середине сета россиянин смотрелся предпочтительнее соперника на задней линии, а при счёте 4:3 в свою пользу имел сразу три возможности сделать брейк. Расстроившись из-за упущенных возможностей, Медведев провалил гейм на подаче и позволил сопернику забрать партию в концовке. Во втором сете Джокович стал играть стабильнее и шансов оппоненту уже не давал. Россиянин двойной ошибкой отдал первый же гейм, а отыграть отставание не смог — серб оформил выход в третий финал в сезоне.

Истбурн (м) 2017. Финал
01 июля 2017 года, суббота. 16:25 МСК
Новак
Джокович
Гаэль
Монфис
6:3 6:4

Его соперником стал Гаэль Монфис, тоже попросивший у организаторов «уайлд-кард». Интересно, что с 2004 года на турнирах ATP всего во второй раз оба финалиста обладали специальными приглашениями. При этом француз получил второй номер посева и в первых кругах не испытал ни малейших проблем в матчах с Кэмероном Норри и Бернардом Томичем. В полуфинале предстояла битва с соотечественником — Ришаром Гаске, причём Ришар взял второй сет, отыграв три матчбола. Спустя два с половиной часа Гаэль оформил выход в финал.

Все титулы Новака Джоковича (68):
 2017 — Истбурн, Доха;
2016 — Торонто, Ролан Гаррос, Мадрид, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open, Доха;
2015 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Шанхай, Пекин, US Open, Уимблдон, Рим, Монте-Карло, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open;
2014 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Пекин, Уимблдон, Рим, Майами, Индиан-Уэллс;
2013 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Шанхай, Пекин, Монте-Карло, Дубай, Australian Open;
2012 — Итоговый чемпионат ATP, Шанхай, Пекин, Торонто, Майами, Australian Open;
2011 — US Open, Монреаль, Уимблдон, Рим, Мадрид, Белград, Майами, Индиан-Уэллс, Дубай, Australian Open;
2010 — Пекин, Дубай;
2009 — Париж, Базель, Пекин, Белград, Дубай;
2008 — Итоговый чемпионат ATP, Рим, Индиан-Уэллс, Australian Open;
2007 — Вена, Монреаль, Эшторил, Майами, Аделаида;
2006 — Мец, Амерсфорт.

В решающем поединке игра получилась достаточно равной, но Джокович играл лучше соперника в ключевые моменты матча – в концовках сетов. Оба раза Новак немного прибавлял, а Монфис начинал крайне не вовремя сыпать ошибками. Во втором сете у Гаэля было чуть больше шансов, но на брейк-пойнтах ему не везло, а последний гейм на подаче он снова провалил. Джокович завоевал второй титул в сезоне, но главное для него, конечно, не истбурнский кубок, а обретённая уверенность. На протяжении всей недели он показывал неплохую игру, а значит, на Уимблдоне, который он выигрывал трижды, болельщикам можно ждать от него приятных сюрпризов.

Кузнецова не справилась с напряжённым графиком

Женский турнир в Истбурне получился не менее захватывающим. Сюда приехала вся мировая десятка, за исключением Элины Свитолиной, не захотевшей рисковать здоровьем. Чемпионка Бирмингема Петра Квитова тоже решила перестраховаться и снялась с соревнований в последний момент. Сыграли в Истбурне и четверо россиянок.

Екатерина Макарова уже в первом круге столкнулась с Карлой Суарес-Наварро, но не смогла противопоставить испанке ровным счётом ничего. Россиянка слишком часто ошибалась и смогла взять у соперницы только четыре гейма. Чуть успешнее сыграли на турнире Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова. Полуфиналистка Уимблдона-2016, Веснина уверенно справилась с Вероникой Сепеде-Ройг во втором круге, но была разгромлена Каролиной Возняцки в следующем матче. Павлюченкова переборола Элизе Мертенс, но в 1/8 финала не совладала с Хитер Уотсон.

Стоит отметить, участницы женского турнира, безусловно, тоже пострадали от дождя. Первая ракета России — Светлана Кузнецова — не без труда обыграла в первом матче Мону Бартель, а поединок против Кристины Младенович из-за непогоды был перенесён на четверг. Кузнецова с самого начала матча выглядела чуть активнее соперницы, пыталась играть первым номером, и это помогло ей сделать брейк в стартовом гейме, оказавшийся решающим. Во второй партии у француженки заработала убойная подача, а россиянка стала допускать слишком много невынужденных ошибок, что и привело теннисисток к решающему сету.

Здесь у Кристины сразу же начался спад. Светлана, напротив, обрела уверенность и вернула себе концентрацию. Одержав непростую победу, россиянке спустя несколько часов предстояло сыграть не только с Каролиной Плишковой, но и в паре. Первый сет матча с чешкой прошёл, как на качелях. Не реализовав два сетбола на своей подаче, Кузнецовой пришлось отыгрывать сразу четыре на тай-брейке. В решающий момент Плишкова дрогнула и позволила сопернице выгрызть партию. Каролина была расстроена концовкой первого сета и даже получила штраф в начале партии за бросок ракетки, но затем сумела успокоиться. А вот Светлана начала уставать. Очень важным был затяжной шестой гейм. Восемь раз счёт был «ровно», но Плишкова всё-таки удержала подачу, а потом закончила сет в свою пользу.

Решающий сет Кузнецова сразу начала с брейка, россиянка даже вела — 4:1 и имела брейк-пойнты на счёт 5:1. Но девять сетов, проведённые Светланой на корте за два дня, дали о себе знать в самый неподходящий момент. У Плишковой заработала подача, она тут же обрела уверенность и смогла взять пять геймов подряд. Чуть позже Светлана снялась и во время парного поединка.

Плишкова рвётся к первой строчке

Все титулы Каролины Плишковой (9):
2017 — Истбурн, Доха, Брисбен;
2016 — Цинциннати, Ноттингем;
2015 — Прага;
2014 — Линц, Сеул;
2013 — Куала-Лумпур.
Истбурн (ж) 2017. Финал
01 июля 2017 года, суббота. 14:30 МСК
Каролина
Плишкова
Каролина
Возняцки
6:4 6:4

В нижней части сетки Симона Халеп снова не справилась с давлением и не смогла побороться за первую строчку рейтинга. Выиграв первый сет у Каролины Возняцки в четвертьфинале, румынка вчистую проиграла два оставшихся. Финалистки Уимблдона Гарбинье Мугуруса и Агнешка Радваньска провалили стартовые матчи, причём испанка взяла у Барборы Стрыцовой лишь гейм.

В полуфинал из этой части сетки прорвалась Хитер Уотсон, на домашних кортах оставив не у дел Лесю Цуренко, Доминику Цибулкову, Анастасию Павлюченкову и ту же Стрыцову. Матч против Возняцки в полуфинале получился настоящим триллером, но датчанка за два с лишним часа сломила сопротивление Уотсон.

В верхней части сетки первые матчи после победы на «Ролан Гаррос» провела Елена Остапенко. Во втором круге она переборола Суарес-Наварро, но сил на трёхсетовый матч против Йоханны Конты у неё не хватило.

Анжелика Кербер впервые с апреля выиграла два матча подряд, но в четвертьфинале Конта не оставила немке ни единого шанса. Во время одного из розыгрышей британка очень неприятно упала на спину и ударилась головой, поэтому, чтобы успеть восстановиться к Уимблдону, от участия в полуфинале она отказалась.

В финале борьбы практически не получилось, несмотря на довольно равный счёт. Плишкова после дня отдыха блестяще подавала и на своей подаче почти не дала сопернице шансов на брейк. Ключевым моментом матча стал гейм при счёте 6:4, 2:3 в пользу чешки. Датчанка имела сразу четыре брейк-пойнта, но, не реализовав ни один из них, вскоре отдала и свою подачу. Плишкова же с понедельника уверенно возглавит чемпионскую гонку и поедет на Уимблдон в качестве главного фаворита.

Уже в понедельник на кортах Уимблдона развернётся борьба за победу на третьем в сезоне турнире «Большого шлема», а первая неделя обещает стать одной из самых ярких за последнее время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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