Интриги Уимблдона: Федерер и Квитова – фавориты, Маррей против Бублика

Роджер Федерер в погоне за 19-м

Пять лет ждали болельщики Роджера Федерера его 18-й победы на турнирах «Большого шлема». Кто-то, может, уже и отчаялся, а 35-летний швейцарец всё-таки выстрелил на Открытом чемпионате Австралии. Выиграть «Большой шлем» он даже не попытался и пропустил грунтовый сезон. В январе мы стали свидетелями того, как здорово помогла ему пауза. Теперь он снова отдохнул, уже посреди сезона, чтобы сосредоточиться на своём самом успешном турнире «Большого шлема», который он выигрывал семь раз.

Роджер сыграл на двух подготовительных турнирах на траве. В Штутгарте всё закончилось неудачей в первом матче против Томми Хааса, а вот в Галле он взял титул. В финале против Александра Зверева Федерер показал очень уверенную игру и укрепил мнение букмекеров в том, что является главным фаворитом турнира. Вероятно, впервые в истории Открытой эры главным фаворитом на победу на «Шлеме» становится теннисист не младше 35 лет.

Маррей – с травмой и против Бублика

Действующий чемпион Энди Маррей заставляет местных болельщиков нервничать, так как сначала проиграл в первом же матче в Лондоне, а потом не играл выставочные матчи из-за травмы бедра. Дошло до того, что газета The Sun попросила читателей потереть фотографию Энди в определённый момент дня: это должно передать британцу энергию людей и залечить травму. Да и без повреждения сезон у Энди шёл так себе, поэтому за ним будут пристально следить с первых кругов. В первом раунде он сыграет против лаки-лузера Александра Бублика.



Год назад в конце июня Бублик играл на турнире ITF в Казани, занимая место в конце пятой сотни. За поражение в первом круге того соревнования он получил 104 доллара. Почти столько же в понедельник заплатят зрители, чтобы увидеть представителя Казахстана на центральном корте Уимблдона. Бублик уже блеснул на Открытом чемпионате Австралии — 2017, выбив Люку Пуи. Для Александра это будет, безусловно, самый значимый матч в карьере. Но сам теннисист вряд ли заморачивается на эту тему: в недостатке амбиций он замечен не был. Плюс его нестандартный стиль игры может немного удивить Энди, как это произошло с первым сеяным Кубка Кремля — 2017 Роберто Баутиста-Агутом, который оказался повержен Бубликом.

Надаль в погоне за первым местом

Рафаэль Надаль провёл потрясающий грунтовый сезон, но его любимая часть года закончилась. С травой, конечно, он дружит уже больше, чем на самом старте карьеры, но всё равно здесь сложно ожидать от него тех же результатов, что и на глине. К тому же в этом году испанец подойдёт к Уимблдону без игровой практики.

Коэффициенты на победу в мужском турнире:



Роджер Федерер – 3,3.

Рафаэль Надаль – 6.

Новак Джокович – 6,6.

Энди Маррей – 8,4.

Марин Чилич – 20.

Милош Раонич – 22.

Александр Зверев – 29.

Ник Кирьос – 40.

Стэн Вавринка – 40.

Доминик Тим – 60.

У Надаля уже после Уимблдона есть шанс стать первым в мире. Испанцу нужно набрать на 105 очков больше, чем Маррей. То есть в случае поражения Энди в первом круге Надалю нужно будет выйти в четвёртый круг. В теории теннисисты могут провести очный матч за первую строчку в полуфинале. Есть ещё шансы и у Стэна Вавринки, его задача проста – выиграть титул. В теории имеет возможность вернуться на первое место и Новак Джокович. Сербу понадобится неудачное выступление Надаля и Маррея, а также собственный триумф.

Плишкова – претендент на победу

Триумф в Истбурне укрепил положение Каролины Плишковой. Сейчас кажется почти неизбежным её восхождение на теннисный трон. Причём она может стать первой даже в случае поражения в стартовом круге. Просто необходимо, чтобы Анжелика Кербер не дошла до финала, а Симона Халеп уступила ранее полуфинала. У немки весь сезон полно проблем, поэтому её неудача смотрится как вероятный исход. Симона добавила на грунте, но на траве она играет не так здорово.



Плишкова наряда с Квитовой является главной претенденткой на победу по мнению букмекеров. При этом за свою карьеру она ещё ни разу не проходила дальше второго круга на Уимблдоне. Но у чешки вообще не шло на «Шлемах» на старте карьеры. На US Open-2016 она впервые вышла во вторую неделю и с тех пор добирается до второй недели на каждом турнире «Большого шлема».

Квитова только вернулась — и уже фаворит

История Петры Квитовой – одна из самых ярких в спорте в текущем году. В декабре чешке порезали руку во время ограбления её дома, и ей потребовалась операция. Петра смогла вернуться на корт раньше прогнозов и уже на своём втором турнире выиграла «Премьер» в Бирмингеме. Форма двукратной чемпионки Уимблдона убедила многих, что она способна пойти на хет-трик.

Коэффициенты на победу в женском турнире:



Каролина Плишкова – 5,8.

Петра Квитова – 6.

Елена Остапенко – 16,5.

Гарбинье Мугуруса – 19.

Винус Уильямс – 19.

Анжелика Кербер – 20.

Йоханна Конта – 20.

Симона Халеп – 21.

Коко Вандевеге – 25.

В четвёртом круге Уимблдона у Петры возможна встреча с местной любимицей Йоханной Контой. Хотя перспективы первой ракетки Британии туманны после соревнования в Истбурне. Во время четвертьфинала против Анжелики Кербер она очень неприятно упала. Тот матч она доиграла и даже победила, хотя там оставалось выиграть всего два очка. На следующий день она не вышла на матч против Каролины Плишковой из-за травмы спины, а во время падения ещё и ударилась головой, но первичные тесты не показали признаков сотрясения мозга.

Первый Уимблдон Азаренко-мамы

Куда более скромные ожидания от Виктории Азаренко. Белоруска тоже вернулась на корт несколько раньше запланированного. Напомним, что она стала мамой в декабре. Сначала речь шла о том, что она начнёт своё возвращение в тур в августе на американской серии, но в итоге белоруска отважилась сыграть на траве.



Первый турнир на Мальорке показал, что впереди ещё много работы. Азаренко с огромным трудом обыграла Рису Одзаки, а потом почти без борьбы уступила Ане Конюх. Так что, вероятно, болельщикам Виктории стоит запастить терпением. Сам по себе факт возвращения на корт вскоре после рождения ребёнка вызывает уважение, но ей потребуется время, чтобы набрать форму. В первом круге она сыграет против 18-летней Катрин Беллис, которая на том же турнире в Мальорке была в полуфинале.

Дебютный Уимблдон Хачанова, Рублёва и Медведева

Сразу три молодых российских теннисиста впервые сыграют в основной сетке Уимблдона. Причём предварительные турниры на траве показали, что новое поколение россиян неплохо себя чувствует на этом покрытии. Карен Хачанов в Галле провёл свой первый полноценный турнир на траве и сразу вышел в полуфинал. У Карена даже были сетболы против Федерера. Хорошее выступление в Германии помогло россиянину впервые забраться в посев. Правда, в итоге он в третьем раунде может сыграть против Рафаэля Надаля, а начнёт турнир против Андрея Кузнецова.



Даниил Медведев выдал отличную серию выступлений на траве – два четвертьфинала и полуфинал. В первом круге Уимблдона он угодил на Стэна Вавринку. Но именно на этом покрытии швейцарец наиболее безобиден. Тем более Стэн часто тяжело входит в турнир и разыгрывается уже только на второй неделе. Многие зарубежные специалисты верят, что Даниилу по силам выбить из турнира третью ракетку мира.



Через квалификацию в основную сетку прошёл Андрей Рублёв. У россиянина весьма неплохая сетка — он стартует поединком против другого квалифаера — Стефано Травальи, а во втором круге возможна встреча с Альбертом Рамос-Виньоласом, которого Рублёв уже обыгрывал на траве в 2017-м.

Веснина защищает полуфинал

Уимблдон-2016 великолепно сложился для россиянок. До второй недели дошли Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Елена Веснина. Последняя вообще добралась до полуфинала, где уступила только Серене Уильямс. Теперь россиянкам предстоит эти очки подтверждать. На предварительных турнирах на траве неплохо смотрелась Кузнецова, которой совсем немного не хватило для победы над Плишковой в четвертьфинале Истбурна.



У остальных россиянок результаты куда скромнее. Веснина вообще никак не может набрать форму после триумфа в Индиан-Уэллсе. Но, по крайней мере, 1000 очков за титул неплохо укрепили её положение в рейтинге, так что даже в случае неудачи она должна остаться в топ-20. В первом круге Елена сыграет против молодой россиянки Анны Блинковой, которая прошла квалификацию.

Вызывает опасения готовность Дарьи Касаткиной: россиянка повредила лодыжку в Риме. Затем она сумела выступить на «Ролан Гаррос», где дошла до третьего круга, однако на траве снялась с Истбурна и Бирмингема, снова ссылаясь на ту же травму.

Первая основная сетка Потаповой

Чемпионка Уимблдона-2016 среди юниоров Анастасия Потапова успешно использовала «уайлд-кард» в квалификационный турнир. 16-летняя россиянка в решающем матче отборочного турнира обыграла другую чемпионку юниорского «Шлема» (Australian Open — 2014) – Елизавету Куличкову.



Анастасия в 2017-м только начала выступления среди взрослых. Она неплохо себя проявила на турнирах ITF, но в основных сетках WTA ещё ни разу не играла. Не так часто можно увидеть, чтобы первым турниром для теннисистки становился «Большой шлем».



В первом раунде она сразится против Татьяны Марии, которая на прошлой неделе выиграла крупный турнир ITF в Великобритании. Уже сам по себе выход в основную сетку – большое достижение для Потаповой, а всё остальное на первом взрослом Уимблдоне будет бонусом.