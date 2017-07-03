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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2017. 3 июля
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Второй подряд экзамен Даниила Медведева. Анонс 1-го дня Уимблдона

Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
3 июля 2017, понедельник. 01:00. Теннис

В понедельник, 3 июля, стартует главный в сезоне турнир на травяном покрытии – знаменитый Уимблдон. В первый день на корт выйдут представители верхней половины сетки у мужчин и нижней половины – у женщин. Всего должно быть проведено 64 матча (по 32 в каждом разряде), в том числе и с участием представителей топ-10 посева: Энди Маррей (1), Симона Халеп (2), Элина Свитолина (4), Рафаэль Надаль (4), Стэн Вавринка (5), Йоханна Конта (6), Марин Чилич (7), Доминика Цибулкова (8), Кей Нисикори (9) и Винус Уильямс (10).

Также в понедельник проведут поединки 8 россиян: Даниил Медведев, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва, Дмитрий Турсунов (SR), а также друг с другом встретятся Андрей Кузнецов — Карен Хачанов (30) и Елена Веснина (15) — Анна Блинкова (Q).

МАТЧ ДНЯ. МЕДВЕДЕВ — ВАВРИНКА

Даниил Медведев осваивается в статусе второй ракетки России. После успеха на турнире в Истбурне, где он дошёл до полуфинала и был остановлен там лишь будущим чемпионом Новаком Джоковичем, Даниилу предстоит сразится с ещё одним представителем топ-5 – швейцарцем Стэном Вавринкой. Соперники ещё ни разу не встречались между собой, всезнающие букмекеры называют фаворитом Вавринку, но всё, как обычно, решится на корте.

Медведев на пути Вавринки к «Карьерному шлему»
Удачно проводящий травяной сезон Медведев в первом круге Уимблдона попал на Вавринку, а Хачанов сыграет с Кузнецовым.

Уимблдон. День 1-й. 3 июля, понедельник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Centre Court

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Александр Бублик (Казахстан, LL)
Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-134.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.73.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррей в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Йоханна Ларссон (Швеция) — Петра Квитова (Чехия, 11)
Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-4 (Пршеров, Валашске-Мезиржичи-2007, Индиан-Уэллс, Люксембург-2016).
Рейтинг: 52-12.
Прогноз букмекеров: 8.88 – 1.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.

Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 5)
Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 52-3.
Прогноз букмекеров: 3.34 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 1

Элисе Мертенс (Бельгия) — Винус Уильямс (США, 10)
Court 1. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2017).
Рейтинг: 56-11.
Прогноз букмекеров: 2.86 – 1.39.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Джон Миллман (Австралия, SR)
Court 1. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 2-137.
Прогноз букмекеров: 1.03 – 10.33.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Се Шувэй (Тайвань)
Court 1. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 1-2 (Ванкувер-2013 – Истбурн-2013, «Ролан Гаррос»-2017).
Рейтинг: 7-112.
Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.44.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

Court 2

Марина Эракович (Новая Зеландия, Q) — Симона Халеп (Румыния, 2)
Court 2. 2-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2015).
Рейтинг: 129-2.
Прогноз букмекеров: 5.14 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Марин Чилич (Хорватия, 7)
Court 2. 2-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 6-3 (Москва-2007, Окленд-2008, Мадрид-2009, Мец-2010, Мюнхен-2012, Роттердам-2016 – Мюнхен, Вена-2009, Кубок Дэвиса-2011).
Рейтинг: 57-6.
Прогноз букмекеров: 4.91 – 1.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Кузнецова и Макарова могут встретиться уже во втором круге Уимблдона
В первом матче Уимблдона-2017 Родина может внести коррективы в битву за трон WTA, а Кузнецова и Макарова идут друг на друга во втором круге.

Court 3

Эшли Барти (Австралия) — Элина Свитолина (Украина, 4)
Court 3. 2-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-1 (Fed Cup-2017).
Рейтинг: 54-5.
Прогноз букмекеров: 1.57 – 2.31.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Александра Саснович (Беларусь)
Court 3. 4-й запуск (около 19:00).
Личные встречи: 1-0 (Санкт-Петербург-2015).
Рейтинг: 14-87.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Court 5

Андрей Кузнецов (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 30)
Court 5. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 77-34.
Прогноз букмекеров: 2.66 – 1.44.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 6

Иржи Веселы (Чехия) — Илья Марченко (Украина, Q)
Court 6. 3-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 48-117.
Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Веселы в четырёх сетах.

Court 8

Жюльен Беннето (Франция) — Сергей Стаховский (Украина, Q)
Court 8. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 1-3 (Уинстон-Сейлем-2011 – Безансон-ч-2005, Майами-2010, Сидней-2014).
Рейтинг: 81-122.
Прогноз букмекеров: 1.97 – 1.78.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стаховского в пяти сетах.

Донна Векич (Хорватия) — Наталья Вихлянцева (Россия)
Court 8. 4-й запуск (около 19:00).
Личные встречи: 0-1/1-1 (Мадрид-кв-2017 – Санкт-Петербург-2016)
Рейтинг: 57-65.
Прогноз букмекеров: 1.64 – 2.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 9

Карлос Берлок (Аргентина) — Николоз Басилашвили (Грузия)
Court 9. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 80-54.
Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в четырёх сетах.

Факундо Багнис (Аргентина) — Раду Албот (Молдавия)
Court 9. 4-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Простеёв-ч-2017).
Рейтинг: 106-116.
Прогноз букмекеров: 5.15 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Албота в четырёх сетах.

Court 12

Кей Нисикори (Япония, 9) — Марко Чеккинато (Италия)
Court 12. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 9-105.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 11.41.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.

Доминика Цибулкова (Словакия, 8) — Андреа Петкович (Германия)
Court 12. 3-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 1-4 (Нью-Хэйвен-2012 – Fed Cup, Нью-Хэйвен, Турнир чемпионок-2014, Антверпен-2015).
Рейтинг: 9-88.
Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в трёх сетах.

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Court 15

Арина Соболенко (Беларусь, Q) — Ирина Хромачёва (Россия)
Court 15. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 0-1 (Минск-2015).
Рейтинг: 135-109.
Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.41.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.

Court 16

Елена Веснина (Россия, 15) — Анна Блинкова (Россия, Q)
Court 16. 4-й запуск (около 19:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 16-116.
Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.72.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 17

Дональд Янг (США) — Денис Истомин (Узбекистан)
Court 17. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 1-2 (Вашингтон-2014 – Майами-2011, Уинстон-Сейлем-2015).
Рейтинг: 47-71.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.

Дмитрий Турсунов (Россия, SR) — Фабио Фоньини (Италия, 28)
Court 17. 3-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 1-0 (Истбурн-2009).
Рейтинг: 701-29.
Прогноз букмекеров: 3.96 – 1.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в четырёх сетах.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Севастова (Латвия, 18)
Court 17. 4-й запуск (около 19:00).
Личные встречи: 1-0 (Ухань-2016).
Рейтинг: 43-19.
Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Корт не определён

Виктория Азаренко (Беларусь, SR) — Катрин Беллис (США)
Корт не определён. Не ранее 19:00.
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 683-40.
Прогноз букмекеров: 1.80 – 1.94.
Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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