Второй подряд экзамен Даниила Медведева. Анонс 1-го дня Уимблдона

Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.

В понедельник, 3 июля, стартует главный в сезоне турнир на травяном покрытии – знаменитый Уимблдон. В первый день на корт выйдут представители верхней половины сетки у мужчин и нижней половины – у женщин. Всего должно быть проведено 64 матча (по 32 в каждом разряде), в том числе и с участием представителей топ-10 посева: Энди Маррей (1), Симона Халеп (2), Элина Свитолина (4), Рафаэль Надаль (4), Стэн Вавринка (5), Йоханна Конта (6), Марин Чилич (7), Доминика Цибулкова (8), Кей Нисикори (9) и Винус Уильямс (10).



Также в понедельник проведут поединки 8 россиян: Даниил Медведев, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва, Дмитрий Турсунов (SR), а также друг с другом встретятся Андрей Кузнецов — Карен Хачанов (30) и Елена Веснина (15) — Анна Блинкова (Q).

МАТЧ ДНЯ. МЕДВЕДЕВ — ВАВРИНКА



Даниил Медведев осваивается в статусе второй ракетки России. После успеха на турнире в Истбурне, где он дошёл до полуфинала и был остановлен там лишь будущим чемпионом Новаком Джоковичем, Даниилу предстоит сразится с ещё одним представителем топ-5 – швейцарцем Стэном Вавринкой. Соперники ещё ни разу не встречались между собой, всезнающие букмекеры называют фаворитом Вавринку, но всё, как обычно, решится на корте.

Медведев на пути Вавринки к «Карьерному шлему» Удачно проводящий травяной сезон Медведев в первом круге Уимблдона попал на Вавринку, а Хачанов сыграет с Кузнецовым.

Уимблдон. День 1-й. 3 июля, понедельник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Centre Court

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Александр Бублик (Казахстан, LL)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-134.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.73.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррей в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Йоханна Ларссон (Швеция) — Петра Квитова (Чехия, 11)

Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-4 (Пршеров, Валашске-Мезиржичи-2007, Индиан-Уэллс, Люксембург-2016).

Рейтинг: 52-12.

Прогноз букмекеров: 8.88 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.



Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 5)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 52-3.

Прогноз букмекеров: 3.34 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 1

Элисе Мертенс (Бельгия) — Винус Уильямс (США, 10)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2017).

Рейтинг: 56-11.

Прогноз букмекеров: 2.86 – 1.39.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Джон Миллман (Австралия, SR)

Court 1. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 2-137.

Прогноз букмекеров: 1.03 – 10.33.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Се Шувэй (Тайвань)

Court 1. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 1-2 (Ванкувер-2013 – Истбурн-2013, «Ролан Гаррос»-2017).

Рейтинг: 7-112.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.44.

Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

Court 2

Марина Эракович (Новая Зеландия, Q) — Симона Халеп (Румыния, 2)

Court 2. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1 (US Open-2015).

Рейтинг: 129-2.

Прогноз букмекеров: 5.14 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.



Филипп Кольшрайбер (Германия) — Марин Чилич (Хорватия, 7)

Court 2. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 6-3 (Москва-2007, Окленд-2008, Мадрид-2009, Мец-2010, Мюнхен-2012, Роттердам-2016 – Мюнхен, Вена-2009, Кубок Дэвиса-2011).

Рейтинг: 57-6.

Прогноз букмекеров: 4.91 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Кузнецова и Макарова могут встретиться уже во втором круге Уимблдона В первом матче Уимблдона-2017 Родина может внести коррективы в битву за трон WTA, а Кузнецова и Макарова идут друг на друга во втором круге.

Court 3

Эшли Барти (Австралия) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Court 3. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1 (Fed Cup-2017).

Рейтинг: 54-5.

Прогноз букмекеров: 1.57 – 2.31.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Елена Остапенко (Латвия, 13) — Александра Саснович (Беларусь)

Court 3. 4-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 1-0 (Санкт-Петербург-2015).

Рейтинг: 14-87.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Court 5

Андрей Кузнецов (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 30)

Court 5. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 77-34.

Прогноз букмекеров: 2.66 – 1.44.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 6

Иржи Веселы (Чехия) — Илья Марченко (Украина, Q)

Court 6. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 48-117.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.64.

Прогноз «Чемпионата»: победа Веселы в четырёх сетах.

Court 8

Жюльен Беннето (Франция) — Сергей Стаховский (Украина, Q)

Court 8. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-3 (Уинстон-Сейлем-2011 – Безансон-ч-2005, Майами-2010, Сидней-2014).

Рейтинг: 81-122.

Прогноз букмекеров: 1.97 – 1.78.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стаховского в пяти сетах.



Донна Векич (Хорватия) — Наталья Вихлянцева (Россия)

Court 8. 4-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 0-1/1-1 (Мадрид-кв-2017 – Санкт-Петербург-2016)

Рейтинг: 57-65.

Прогноз букмекеров: 1.64 – 2.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 9

Карлос Берлок (Аргентина) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Court 9. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 80-54.

Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в четырёх сетах.



Факундо Багнис (Аргентина) — Раду Албот (Молдавия)

Court 9. 4-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Простеёв-ч-2017).

Рейтинг: 106-116.

Прогноз букмекеров: 5.15 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Албота в четырёх сетах.

Court 12

Кей Нисикори (Япония, 9) — Марко Чеккинато (Италия)

Court 12. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 9-105.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 11.41.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.



Доминика Цибулкова (Словакия, 8) — Андреа Петкович (Германия)

Court 12. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-4 (Нью-Хэйвен-2012 – Fed Cup, Нью-Хэйвен, Турнир чемпионок-2014, Антверпен-2015).

Рейтинг: 9-88.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.36.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в трёх сетах.

Интриги Уимблдона: Федерер и Квитова – фавориты, Маррей против Бублика Вера букмекеров в Федерера, борьба за первое место ATP и WTA, травма бедра Маррея, дебют Потаповой и другие интриги стартующего Уимблдона.

Court 15

Арина Соболенко (Беларусь, Q) — Ирина Хромачёва (Россия)

Court 15. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-1 (Минск-2015).

Рейтинг: 135-109.

Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.41.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.

Court 16

Елена Веснина (Россия, 15) — Анна Блинкова (Россия, Q)

Court 16. 4-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 16-116.

Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.72.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 17

Дональд Янг (США) — Денис Истомин (Узбекистан)

Court 17. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-2 (Вашингтон-2014 – Майами-2011, Уинстон-Сейлем-2015).

Рейтинг: 47-71.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.



Дмитрий Турсунов (Россия, SR) — Фабио Фоньини (Италия, 28)

Court 17. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-0 (Истбурн-2009).

Рейтинг: 701-29.

Прогноз букмекеров: 3.96 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в четырёх сетах.



Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Севастова (Латвия, 18)

Court 17. 4-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 1-0 (Ухань-2016).

Рейтинг: 43-19.

Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Корт не определён

Виктория Азаренко (Беларусь, SR) — Катрин Беллис (США)

Корт не определён. Не ранее 19:00.

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 683-40.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 1.94.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.

Текстовая трансляция