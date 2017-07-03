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Анастасия Павлюченкова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Анастасия Мусьякова

Анастасия Павлюченкова – королева Мексики

Обладательница 10 титулов WTA Анастасия Павлюченкова отмечает свой день рождения. Предлагаем вам факты о спортсменке.
3 июля 2017, понедельник. 10:30. Теннис
Справка «Чемпионата»:

Анастасия Сергеевна Павлюченкова
Родилась 3 июля 1991 года
Место рождения: г. Самара
Призовые за карьеру: $7,392,001
10 титулов WTA в одиночном разряде:
2017 — Марракеш, Монтеррей; 2015 — Линц; 2014 — Кубок Кремля, Париж; 2013 — Оэйраш, Монтеррей; 2011 — Монтеррей; 2010 — Стамбул, Монтеррей.
5 титулов WTAв парном разряде.
Двукратная финалистка Кубка Федерации
Участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016)
Лучшие результаты на турнирах «Большого шлема»:
Australian Open — четвертьфинал (2017);
«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2011);
Уимблдон — четвертьфинал (2016);
US Open — четвертьфинал (2011).

Юниорское доминирование

На юниорском уровне Анастасия Павлюченкова громко заявила о себе. Анастасия – единственная теннисистка в этом веке, выигравшая сразу три юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open-2006, US Open-2006 и Australian Open-2007. В финале в Мельбурне в 2006-м она обыграла будущую первую ракетку мира Каролину Возняцки. У Павлюченковой в активе есть первое место в юниорском рейтинге.

Переход во взрослый теннис был для неё физически и психологически тяжёлым шагом, ведь он начался, когда ей было всего 15 лет. Павлюченковой потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться, тем более и ожидания от неё после яркой юниорской карьеры были высокими. Однако к 18 годам россиянка уже входила в топ-30.

От Хингис до Гоффена

В начале карьеры Анастасию тренировал отец Сергей Павлюченков, который в прошлом занимался греблей на олимпийском уровне. Вскоре к её тренировочному процессу присоединился и старший брат – Александр, который играл в теннис на профессиональном уровне. Семья для Анастасии очень важна, поэтому поддержка и помощь родителей и брата – неотъемлемая часть её профессиональной жизни. «Если не на тренировке, так дома обязательно решим все спорные моменты. В споре рождается истина. Но вообще, для меня мнение моих близких очень важно. Если я считаю так, а они по-другому, то я не смогу сделать по-своему, потому что доверяю им и их опыту, знаю, что чем больше буду слушать родителей, тем быстрее добьюсь результата», — рассказала Павлюченкова в интервью 63.ru.

С сентября 2012 по март 2013 года Анастасия работала с французским тренером Жеральдом Бремоном. После его ухода некоторое время тренировки проходили под руководством знаменитой теннисистки, бывшей первой ракетки мира Мартины Хингис. С ней у Павлюченковой сложились прекрасные дружеские отношения, она очень помогла в тренировочном плане, но долгое сотрудничество у них не сложилось из-за расписания Мартины. С апреля по октябрь 2016 года Павлюченкова работала с Дитером Киндлманном.

В ноябре того же года наставником спортсменки стал бельгиец Симон Гоффен. Пока и Симон, и Анастасия положительно отзываются о совместной работе.

Рейтинговые рекорды

Лучшим результатом в мировом рейтинге для Павлюченковой является 13-е место, на которое она вышла в июле 2011 года. На данный момент она находится на 17-й позиции в мировой табели о рангах. Но, как и многие теннисистки, Анастасия старается не зацикливаться на рейтинге, потому что это мешает сосредотачиваться на самом процессе игры.

Выступление за сборную

Анастасия регулярно выступает за сборную России в Кубке Федерации. Всего она вызывалась в команду 11 раз. Дважды Анастасия играла в финалах (2011 и 2015), причём оба раза против Чехии. В обоих случаях чешки побеждали в решающем парном матче. В 2015-м Павлюченкова вышла на пятую игру вместе с Весниной, но они не справились с Барборой Стрыцовой и Каролиной Плишковой, которых очень активно поддерживала чешская публика.

В 2013 году она выступила на Универсиаде в Казани, где получила серебро в командном зачёте и выиграла золото в паре с Еленой Весниной. За достижения на Универсиаде спортсменка была награждена Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

Первая Олимпиада

В 2016 году Павлюченкова вошла в состав олимпийской сборной России вместе со Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной, Екатериной Макаровой и Еленой Весниной. Для Анастасии это был первый олимпийский опыт.

Можно сказать, что в Рио-де-Жанейро Анастасии не повезло с сеткой. Во втором круге она уступила Монике Пуиг, которая в Бразилии провела лучший турнир в жизни и выиграла золотую награду.

Веселье не мешает побеждать

У Павлюченковой — прекрасное чувство юмора. Во время интервью она часто шутит и смеётся, а в социальных сетях веселит болельщиков. Например, во время тренировки на корте рядом с домом Анастасия сняла видео, на котором её шарпей спокойно наблюдает за летящими с подачи мячами. Собака была совершенно равнодушна к происходящему и даже не отреагировала на удивлённый возглас хозяйки: «Йода, я тебе не мешаю?!».

А выиграв в мае турнир в Рабате, она выложила видео с праздничным купанием в честь победы.

Четвертьфинальный барьер

Взрослые турниры «Большого шлема» Павлюченковой пока не покорялись. На открытом чемпионате Австралии 2017 года Анастасия остановила Светлану Кузнецову и пробилась в четвертьфинал, но там уступила Винус Уильямс 4:6, 6:7 (3:7). Вообще, эта стадия пока является непроходимой для россиянки. Она по разу доходила до четвертьфиналов на каждом «Шлеме». Более того, и в паре у неё на всех турнирах «Большого шлема» рекордом является четвертьфинал.

Лучший шанс на выход в полуфинал у Анастасии был на «Ролан Гаррос-2011». Россиянка вела 6:1, 4:1 у действующей чемпионки турнира Франчески Скьявоне, но в итоге потерпела обидное поражение.

Ролан Гаррос (ж) 2011. 1/4 финала
31 мая 2011 года, вторник. 16:00 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Франческа
Скьявоне
6:1 5:7 5:7

Получше у россиянки складывается на более скромных соревнованиях. Анастасия выиграла 10 титулов, из которых самой крупной была победа на Кубке Кремля — 2014.

Королева Монтеррея

Самым успешным турниром для Анастасии является соревнование в Мексике. Павлюченкова выигрывала турнир в Монтеррее четыре раза. (2010-11, 2013, 2017). В 2017 году Анастасия стала чемпионкой, победив в финале первую ракетку мира Анжелику Кербер.

Что же такого особенного для Анастасии на турнире в Мексике? «Я, честно, не знаю. Конечно, у меня там много приятных воспоминаний. Там я выиграла свой первый титул в 18 лет, а после этого ещё три раза побеждала. Кроме того, ко мне всегда особенное отношение. Мне всё время говорят: «Добро пожаловать домой», — поделилась россиянка.

Кстати, в Монтеррее в 2015 году, после окончания четвертьфинала, фанат сделал россиянке предложение. Спортсменка посчитала этот поступок очень милым, но вынуждена была ответить отказом.

Увлечения вне корта

Помимо тенниса Павлюченкова очень любит танцы, кино (особенно комедии) и музыку. Заряд положительной энергии перед подготовкой к Кубку Федерации 2013 года она получала от песни SexyandI KnowIt (LMFAO), а на «Ролан Гаррос-2017» настраивалась с помощью треков Despacito Remix (LuisFonsi/DaddyYankeeft. Justin Bieber), Mama (Jonas Blue), Swish Swish(Katy Perry), Crying in the Club (Camila Cabello).

Да и петь в караоке Анастасии тоже нравится. Ей даже довелось сойтись там с Сереной Уильямс и Мартиной Хингис. Кроме того, спортсменка болеет за футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Спартак». В апреле 2017 года она посетила матч «Спартак» — «Зенит», чем с радостью поделилась с болельщиками.

День рождения с мыслью о Уимблдоне

В первом круге Уимблдона-2017 Павлюченкова встретится со 166-й ракеткой мира Ариной Родионовой, выступающей за Австралию. По личным встречам Анастасия впереди — 1-0. Для Павлюченковой это будет уже 11-й Уимблдон, а для Родионовой – первый. К слову, турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета постоянно выпадает на праздник спортсменки. Но она не расстраивается, скорее даже наоборот. В 2016 году она радостно отмечала день рождения и выход в следующий круг соревнований.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова
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