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Уимблдон-2017. Онлайн-трансляция 3 июля
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

1-й день Уимблдона. Напряжённое сражение Хачанова и Кузнецова. LIVE

Онлайн-трансляция первого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Азаренко, Хачанов, Медведев, Веснина, Вихлянцева и другие.
3 июля 2017, понедельник. 13:00. Теннис

Уимблдон. Мужская сетка
Уимблдон. Женская сетка

15:29. Кузнецов сделал брейк в четвёртом сете. Вполне вероятно может быть пять сетов в сражении россиян.

15:27. На втором корте начала свой матч Симона Халеп. Румынка претендует на первое место по итогам этого турнира.

15:24. Хачанов взял третий сет. Итоги партии из трансляции: 1 час 32 минуты длится уже наш матч. В этой партии соперники уверенно держали свою подачу, пока вдруг в 6-м гейме не появились микропроблемы у Кузнецова. Карен этим сразу же воспользовался. Реализовал первый же брейк-пойнт, а свою подачу до конца удержал уверенно. Снова он впереди по партиям

15:22. Мы ведём текстовую трансляцию.

Уимблдон (ж) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 15:25 МСК
Эшли
Барти
Элина
Свитолина
0:1

15:20. Начинает свой матч Элина Свитолина. Она здесь посеяна под четвёртым номером, но в первом матче фаворитом является её соперница — Эшли Барти. Она и на траве себя чувствует получше, да ещё у Свитолиной были проблемы с ногой.

15:12. В этом году Бублик брал интервью у Маррея. Энди посоветовал ему не подавать по 20 двойных за матч.

15:10. Цонга легко прошёл во второй круг, обыграв британца Норри.

15:07. А на первом корте Винус Уильямс начинает свой 20-й Уимблдон!

15:04. Арина Соболенко в двух сетах справилась с Ириной Хромачёвой — 6:3, 6:4. Во втором круге белоруска сыграет с Лучич-Барони или Виттёфт.

15:01. На центральном корте начинается игровая программа. Мы ведём текстовую встречи Бублика и Маррея.

Уимблдон (м) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 15:10 МСК
Энди
Маррей
Александр
Бублик
3:1

14:58. Арина Соболенко и во втором сете сделала брейк. Сейчас будет подавать на матч.

14:54. Мэдисон Кис вышла во второй круг. Американка призналась, что наконец-то избавилась от болевых ощущений, которые преследовали её.

14:51. Хаддад-Майя выбила из турнира местную любимицу Лору Робсон.

14:47. Первая победительница дня — Ван Цян. А у мужчин первым во второй круг прошёл Эрбер. Кирьос поговорил с врачом и принял решение отказаться от продолжения матча.

14:44. Проиграл два сета Кирьос и позвал врача.

14:38. Во втором сете Кузнецов уже с двойным брейком повёл — 3:0.

14:35. Джорджи отыгралась с 0:5, но в итоге первый сет всё равно взяла Корне — 7:5. В этом матче можно было ожидать много драмы.

14:33. А Кирьос уже проигрывает сет и брейк.

14:31. Итоги первой партии: 42 минуты шёл первый сет. Эйсы — 3-3, двойные — 1-1. В целом была равная упорная борьба. Несмотря на то, что Андрей провалил стартовый гейм на своей подаче, дальше он уверенно держал свою подачу, раз за разом создавая шансы на приёме. В 4-м гейме он сделал обратный брейк. А вот на тай-брейке ошибки подвели Кузнецова. Плюс ещё и невезение было в одном из эпизодов. Трос сыграл на соперника.

14:29. Хачанов выиграл первый сет на тай-брейке. Напряжённая партия у россиян вышла.

14:27. Удивительный первый сет у Джорджи и Корне. Француженка взяла пять геймов на старте, но затем Джорджи сравняла с 0:5!

14:24. Джокович проводит тренировку с Гаске. А наблюдает за ним его новая команда (по крайней мере на этот турнир) — Андре Агасси и Марио Анчич.

14:21. Дебютирующая на Уимблдоне Арина Соболенко выиграла первый сет у Хромачёвой — 6:3. Кстати для Ирины это тоже первый Уимблдон.

14:19. Местная надежда — Лора Робсон — уже проиграла первый сет.

14:16. Был сетбол на приёме у Кузнецова, но отыграл его Карен — 5:5. Пока на задней линии лучше смотрится более опытный россиянин.

14:08. Ник Кирьос тоже уступил первый сет. Австралиец играет против француза Эрбера, который выиграл Уимблдон-2016 в паре.

14:02. Дастин Браун — самый быстрый теннисист в туре. Он уже проиграл первый сет Соузе, у которого в последнее время не шла игра.

13:56. Кузнецову удалось быстро отыграть потерянную подачу. Неудачно начала матч Хромачёва — 0:2.

13:50. Хачанов сделал брейк. А на телевизионной графике дают счёт в пользу Кузнецова. Не все пока вошли в ритм турнира.

13:46. Россияне закончили разминку. Хачанов проводит первый Уимблдон, Кузнецов уже играл здесь не раз, а ещё побеждал по юниорам.

13:42. 15 матчей одновременно начинаются. Ещё два корта подключатся в 15:00 — центральный и первый.

13:40. За всеми матчами можно следить на нашем онлайн-табло. Если у вас не отображаются все матчи, то переключите вкладку в правом верхнем углу табло.

13:35. Мы начинаем нашу первую текстовую трансляцию турнира — битва двух россиян!

Уимблдон (м) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 13:45 МСК
Андрей
Кузнецов
Карен
Хачанов
6:7 6:2 3:6 1:0

13:32. Теннисисты появляются на кортах. Почти все они оснащены камеры кроме четвёртого и пятнадцатого. На последнем кстати пройдёт весьма любопытный матч — Хромачёва против Соболенко.

13:27. Самое время изучить расписание предстоящего дня.

Второй подряд экзамен Даниила Медведева. Анонс 1-го дня Уимблдона
Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового игрового дня Уимблдона, с историей встреч и прогнозами.

13:22. Тренировка Рафаэля Надаля. Испанец начнёт свой турнир на первом корте в понедельник.

13:18. Если в Париже с утра можно заметить, как зрители неторопливо подтягиваются к кортам, то на Уимблдоне все уже готовы с запасом.

13:16. Патриотичное послание Константина Кравчука.

13:13. Александр Служаков верит, что встреча Кузнецова и Хачанов получится напряжённой.

Ставки на Уимблдон: матч Кузнецов — Хачанов будет похож на ралли-рейд
Сегодня, 3 июля, в Лондоне стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Делаем ставки на стартовый день турнира.

13:10. Прогноз погоды — оптимистичный. Пасмурно, 22 градуса тепла, но вероятность дождя минимальна. Вообще первые дожди ожидают только в четверг.

13:05. Зрители стояли с очереди со вчерашнего вечера, но в Британии любят очереди, что уж там. Сейчас зрители уже заполняют корты.

13:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 3 июля начинается Уимблдон. По традиции программу на центральном корте в 15:00 откроет действующий чемпион. Им является Энди Маррей, который сыграет против лаки-лузера Александра Бублика. Но игры на внешних кортах начнутся ещё раньше – в 13:30. На понедельник запланированы матчи Виктории Азаренко, Карена Хачанова, Даниила Медведева, Елены Весниной, Натальи Вихлянцевой, Дмитрия Турсунова, Елены Остапенко и многих других.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

Уимблдон (м) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 18:30 МСК
Даниил
Медведев
Стэн
Вавринка
Уимблдон (ж) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 19:00 МСК
Донна
Векич
Наталья
Вихлянцева
Уимблдон (ж) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 19:00 МСК
Елена
Веснина
Анна
Блинкова
Уимблдон (ж) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 19:00 МСК
Виктория
Азаренко
Катрин
Беллис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Кузнецов Виктория Азаренко Даниил Медведев Елена Веснина Карен Хачанов Наталья Вихлянцева Стэн Вавринка Энди Маррей Уимблдон
Новости. Теннис
3 июля 2017, понедельник
15:16 Цонга уверенно победил Норри и вышел во второй круг Уимблдона
15:10 Хромачёва проиграла Соболенко в первом круге Уимблдона
15:06 Кис, Хаддад-Майя и Ван Цян вышли во второй круг Уимблдона
14:57 Кирьос снялся по ходу матча с Эрбером на старте Уимблдона
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Бублик на Уимблдоне
13:33 Кирьос: думаю, что я могу выиграть Уимблдон, но нужно, чтобы всё совпало
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Свитолина на Уимблдоне
12:54 Бартоли: победа на турнире «Большого шлема» спасла мне жизнь
12:28 Бублик: думаю, я смогу дать бой Маррею
11:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Хачанов на Уимблдоне
11:25 Вавринка: я уже немного устал от вопросов о Федерере
10:33 Муратоглу: Конта может выиграть Уимблдон
10:03 Азаренко: если не буду выкладываться на 100%, нет смысла этим заниматься вообще
09:23 Свитолина: состояние ахилла улучшилось, так что рискну сыграть на Уимблдоне
09:17 Медведев занял четвёртую строчку в чемпионской гонке U21
09:16 Медведев поднялся на 45-ю строчку в чемпионской гонке ATP
09:13 Медведев стал 49-й ракеткой мира
09:12 Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA
08:59 Плишкова подтянулась к Халеп и Кербер в новом рейтинге WTA
08:45 Маррей: возможно, статус действующего чемпиона Уимблдона добавит немного нервов
05:10 Семья погибшего в ДТП Барсона подала на В. Уильямс в суд
00:27 Фанат тенниса сделал копию Центрального корта Уимблдона из зубочисток
2 июля 2017, воскресенье
23:55 Тарпищев: травма Шараповой откинула её как минимум на три месяца назад
19:28 Маррей: рождение второго ребёнка абсолютно не будет меня отвлекать
19:20 Конта: отказываться от Уимблдона я не собиралась
17:39 Медина-Гарригес: женщине сложно совмещать карьеру тренера с семейной жизнью
17:35 Тарпищев: на Уимблдоне-2017 Кузнецова способна выступить достаточно успешно
17:23 Видеообзор финалов Джокович – Монфис и Сугита — Маннарино
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15:56 Бублик: в моём боксе на матче с Марреем будет много известных русских рэперов
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12:49 Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности Маррея
12:28 Остапенко: по прилёте в Ригу даже не хотела выходить из самолёта
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Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
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