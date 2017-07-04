«Карьерного шлема не будет». Как Даниил Медведев обыграл Стэна Вавринку

Самый быстрый «Шлем»

Самый быстрый турнир «Большого шлема». Уимблдон, в отличие от всех остальных «Шлемов», продолжается всего 13 дней. Если «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, а US Open иногда завершается в третий понедельник, то Уимблдон, как правило, укладывается в две недели, к тому же в первое воскресенье турнира матчи не проводятся. Иногда бывают исключения, если дождь на первой неделе сильно повлиял на расписание, но по задумке игровых дней должно быть всего 13. Кроме того, Уимблдон самый короткий турнир и с точки зрения продолжительности игрового дня — около 9,5 часов. В Мельбурне и в Нью-Йорке, к примеру, матчи могут длиться по 12-14 часов, но на Уимблдоне, как известно, нет освещения. По этой причине уместить все запланированные на понедельник матчи не удалось. При этом девушки в основном играли быстро, а вот некоторые мужские встречи получились упорными.

Например, настоящий триллер устроили россияне — Карен Хачанов и Андрей Кузнецов. Правда, по-настоящему упорным получился только первый сет. Андрей неудачно начал матч, но затем стал уверенно держать свою подачу и цепляться на приёме. В одном из геймов ему удалось сделать обратный брейк, но на тай-брейке он допустил несколько необязательных ошибок, которые и позволили Карену взять первую партию. Правда, Кузнецов сумел настроиться на второй сет и провёл его изумительно. Карен, который славится в том числе своей подачей, действовал не лучшим образом, а Андрей свои геймы запер на замок и не дал соотечественнику никаких шансов.

Американские горки в российском дерби

Хачанов прибавил в третьей партии, и теперь уже он предпочтительнее смотрелся на подаче, а единственного брейка оказалось достаточно для того, чтобы повести 2-1 по сетам. Четвёртый отрезок практически полностью повторил второй. Уровень игры Карена сильно снизился, он много ошибался и совсем неудачно действовал как на подаче, так и при ударе справа. Но этот матч приучил нас к тому, что всё меняется стремительно, а найти какую-то логику в происходящем довольно трудно. За считанные минуты Хачанов повёл 5:0 и завершил матч в свою пользу — 7:6 (7:2), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2. Несмотря на пять сетов, действительно боевым получился только первый сет, во всех остальных у одного из теннисистов было большое преимущество. Поздравим Хачанова с дебютной победой на своём первом Уимблдоне.

Однако главным триумфатором дня стал другой россиянин — Даниил Медведев. Он встречался со Стэном Вавринкой, который входил в расширенный список фаворитов. В принципе Вавринка отлично играет на «Шлемах», но трава является его самым неудобным покрытием. На кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба он ни разу не проходил дальше четвертьфинала и пять раз уступал в первом круге. Вообще Стэн довольно часто мучается на первой неделе «Шлемов», но на второй набирает обороты, и остановить его обычно не представляется возможным. Правда, для того, чтобы дойти до второй недели, нужно преодолеть несколько трудных встреч в первую, и Стэн с этой задачей не справился.

Главная победа Медведева

Медведев на равных начал матч, хорошо подавал, проходили размашистые удары справа. Вавринка ничего особенного не делал, но свою подачу держал. Однако при 3:2 он провёл крайне неудачный гейм и только ошибался. Даниил этим воспользовался, но когда замаячила победа в первой партии, россиянин стал заметно нервничать. Он начал торопиться, допускать двойные и другие ошибки. Вавринка это чувствовал, но вытащить сет всё же не удалось. Зато во втором швейцарец прибавил, заиграл куда активнее, начали работать кроссы справа и знаменитый одноручный бекхэнд. Инициатива была в руках Вавринки, который достаточно убедительно взял эту партию. Однако Стэна стало беспокоить колено. Он начал его массировать, потом вызвал врача, который приложил лёд. До конца избавиться от этих болей Вавринке так и не удалось.

В третьем сете Медведев показал настоящий мастер-класс. Он выполнил 15 ударов навылет и допустил всего три ошибки. Такая безупречная игра позволила выиграть сет 6:4, при этом единственный брейк россиянин сделал в самой концовке партии — в 10-м гейме, да и то помог своими неточностями Вавринка. В этот момент стало понятно, что вырвать победу швейцарцу будет уже трудно. Бойцовский характер никуда не делся, но остались и болевые ощущения в колене. Часто Стэн не доходил до мячей, из-за чего ошибался ещё больше. Он пытался ускорить игру и начал чаще ходить вперёд, но четвёртая партия у Вавринки совсем не получилась. Со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 Медведев одержал первую победу над игроком топ-20 (до этого он проиграл все пять матчей). Кроме того, это первый успех россиянина на турнирах «Большого шлема». Поздравим Даниила с этим большим успехом!

Веснина и Азаренко не без труда дошли друг до друга

Дмитрий Турсунов порадовать не сумел. Он проводил свой второй матч в этом году и взял всего семь геймов у Фабио Фоньини. Александр Бублик тоже не сумел как следует побороться с Энди Марреем. Британец, который в этом сезоне вполне уязвим, уверенно выиграл 6:1, 6:4, 6:2. Отметим настоящий марафонский матч между Иво Карловичем и Аляжем Бедене. Теннисисты более четырёх часов не могли взять чужую подачу. Единственный брейк сразу привёл к победе — британец с настоящим травяным счётом победил 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 7:6 (9:7), 8:6.



Из женских матчей отметим трудный старт Елены Весниной. Она встречалась с другой россиянкой, Анной Блинковой, и на протяжении большей части матча не показывала того тенниса, который позволил ей дойти до полуфинала прошлогоднего Уимблдона. Елена была достаточно раздражительной и даже спорила с судьями. Тем не менее она смогла успокоиться и всё же прошла дальше — 6:4, 5:7, 6:2. Следующая дуэль — с Викторией Азаренко, которая тоже в трёх сетах победила Кэтрин Беллис. Виктория играла не лучшим образом, много ошибалась, но во второй половине встречи всё же действовала лучше своей соперницы и одержала первую победу на «Большом шлеме» в статусе мамы.

Не показала свой лучший теннис и Елена Остапенко, но и чемпионка «Ролан Гаррос» прошла дальше — со счётом 6:0, 1:6, 6:3 она переиграла Александру Саснович. Другая белоруска, Арина Соболенко, добралась до второго круга, победив россиянку Ирину Хромачёву — 6:3, 6:4. С таким же счётом Петра Квитова оказалась сильнее Йоханны Ларссон. Проиграла ещё одна россиянка: Наталья Вихлянцева играла на корте без камер с Донной Векич и уступила 7:6 (8:6), 4:6, 1:6. Непростой победы добилась Винус Уильямс над Элизе Мертенс — 7:6 (9:7), 6:4. После встречи Винус спросили про аварию, в которой погиб мужчина, а сама Уильямс находилась за рулём. Американке было очень трудно отвечать на эти вопросы, и она не смогла сдержать эмоций.

Во вторник, 4 июля, должны завершиться матчи первого круга. Свои встречи проведут Евгения Родина, Анастасия Потапова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Михаил Южный, Евгений Донской и другие.