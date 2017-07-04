Плишкова — на пути к званию первой ракетки мира. Анонс 2-го дня Уимблдона

Во вторник, 4 июля, на Уимблдоне должен быть доигран первый круг. В борьбу вступят представители нижней половины сетки у мужчин и верхней половины — у женщин. Всего должно быть проведено 64 матча (по 32 в каждом разряде), в том числе и с участием представителей топ-10 посева — Анжелики Кербер (1), Новака Джоковича (2), Роджера Федерера (3), Каролины Плишковой (3), Каролины Возняцки (5), Милоша Раонича (6), Светланы Кузнецовой (7), Доминика Тима (8), Агнешки Радваньской (9) и Александра Зверева (10).



Во вторник проведут свои поединки 10 россиян. Помимо уже упомянутой Кузнецовой, на корт выйдут Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (29), Евгения Родина, Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Анастасия Потапова (Q), Евгений Донской, Михаил Южный и Андрей Рублёв (Q).

МАТЧ ДНЯ. КАРОЛИНА ПЛИШКОВА — ЕВГЕНИЯ РОДИНА

Каролина Плишкова в промежуточном рейтинге WTA вышла на первое место. Чтобы стать первой ракеткой планеты, ей нужно успешно сыграть на Уимблдоне. Хотя бы не хуже, чем прямые конкурентки — Симона Халеп и действующий пока лидер мирового рейтинга Анжелика Кербер. Первым шагом для чешки будет матч с россиянкой Евгенией Родиной. Соперницы уже встречались друг с другом. Всезнающие букмекеры называют фаворитом Плишкову, а кто выйдет победителем, решится на корте.

«Карьерного шлема не будет». Как Даниил Медведев обыграл Стэна Вавринку Медведев одержал главную победу в карьере, Хачанов в пяти сетах прошёл Кузнецова, а Веснина и Азаренко дошли друг до друга.

Уимблдон. День 2-й. 4 июля, вторник. Начало матчей — в 11:30 (13:30 мск, центральный и первый корт — 15:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка



Женщины. 1-й круг. Сетка

Centre Court

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Ирина Фалькони (США, Q)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 1-0 (Вашингтон-2013).

Рейтинг: 1-246. Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.83.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.

Мартин Клижан (Словакия) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-3 (Майами, Шанхай-2015, Акапулько-2017).

Рейтинг: 44-4.

Прогноз букмекеров: 10.25 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Александр Долгополов (Украина) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-3 (Базель-2010, Индиан-Уэллс — 2014, Australian Open — 2016).

Рейтинг: 84-5. Прогноз букмекеров: 12.16 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Court 1

Милош Раонич (Канада, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-53.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.77.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Евгения Родина (Россия)

Court 1. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-0/1-1 (Australian Open — 2015 — Афины-кв-2009).

Рейтинг: 3-83.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Доминик Тим (Австрия, 8) — Вашек Поспишил (Канада)

Court 1. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 1-0 (Мюнхен-2015).

Рейтинг: 8-75. Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.96.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Court 2

Агнешка Радваньска (Польша, 9) — Елена Янкович (Сербия)

Court 2. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 7-3 (Токио-2011, Дубай, US Open, Токио — 2012, Индиан-Уэллс — 2014, Уимблдон-2015, Индиан-Уэллс — 2016 — Fed Cup, «Ролан Гаррос» — 2008, Рим-2014).

Рейтинг: 10-66. Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.93.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в двух сетах.

Онс Жабер (Тунис, Q) — Светлана Кузнецова (Россия, 7)

Court 2. 4-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 106-8.

Прогноз букмекеров: 3.06 – 1.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Court 3

Екатерина Александрова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)

Court 3. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 75-15.

Прогноз букмекеров: 3.87 – 1.23.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Евгений Донской (Россия) — Александр Зверев (Германия, 10)

Court 3. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 98-12.

Прогноз букмекеров: 7.13 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 4

Михаил Южный (Россия) — Николя Маю (Франция)

Court 4. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 3-0/5-1 (World Youth Cup Final — 1998, Шербург-ч-2000, Загреб-2007, US Open — 2013, Рим-2014 — European Junior Team Championships — 1999).

Рейтинг: 82-76. Прогноз букмекеров: 2.50 – 1.49.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маю в пяти сетах.

Хань Синьюнь (Китай) — Зарина Дияс (Казахстан, WC)

Court 4. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-3 (Вэньшань-2013, Гонконг-2014, Чженьчжоу(125)-2017).

Рейтинг: 120-130.

Прогноз букмекеров: 5.53 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дияс в двух сетах.

Court 5

Татьяна Мария (Германия) — Анастасия Потапова (Россия, Q)

Court 5. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 74-300.

Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Потаповой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 6

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Таро Дэниэл (Япония)

Court 6. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 118-92.

Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.

Екатерина Макарова (Россия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q)

Court 6. 4-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 1-0 (Вашингтон-2015).

Рейтинг: 47-98.

Прогноз букмекеров: 1.94 – 1.81.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Court 7

Стив Дарси (Бельгия) — Ричардас Беранкис (Литва, SR)

Court 7. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-0/3-0 (Измир-ч-2011, Даллас-ч-2012, Монс-ч-2013).

Рейтинг: 59-194.

Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.67.

Прогноз «Чемпионата»: победа Беранкиса в пяти сетах.

Второй подряд экзамен Даниила Медведева. Анонс 1-го дня Уимблдона Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового игрового дня Уимблдона, с историей встреч и прогнозами.

Леся Цуренко (Украина) — Юлия Гёргес (Германия)

Court 7. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 2-1 (Рим-2016, Акапулько-2017 — Нюрнберг-2016 (отказ), Fed Cup — 2017).

Рейтинг: 35-45.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Court 9

Янина Викмайер (Бельгия) — Катерина Бондаренко (Украина)

Court 9. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 3-2/3-3 (Fed Cup — 2008, US Open — 2009, Токио-2015 — Бирмингем-2008, Токио-2009, Бирмингем-кв-2015).

Рейтинг: 95-111.

Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.32.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бондаренко в трёх сетах.

Court 11

Дарья Касаткина (Россия, 29) — Чжэн Сайсай (Китай)

Court 11. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 2-0 (Чарльстон, Олимпиада — 2016).

Рейтинг: 30-71.

Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 15

Андрей Рублёв (Россия, Q) — Стефано Травалья (Италия, Q)

Court 15. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 95-155.

Прогноз букмекеров: 1.21 – 4.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в четырёх сетах.

Court 16

Эрнест Гулбис (Латвия, SR) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика)

Court 16. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 589-96.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гулбиса в пяти сетах.

Court 17

Арина Родионова (Австралия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 16)

Court 17. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-2 (Самара-2004, Всеволожск-2008).

Рейтинг: 166-17.

Прогноз букмекеров: 5.06 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Лара Арруабаррена (Испания) — Анетт Контавейт (Эстония)

Court 17. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 52-38.

Прогноз букмекеров: 4.34 – 1.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в двух сетах.

Корт не определён

Тимя Бабош (Венгрия) — Каролина Возняцки (Дания, 5)

Корт не определён. Не ранее 19:00.

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 42-6.

Прогноз букмекеров: 5.65 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.