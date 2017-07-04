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Винус Уильямс
Фото: Reuters
Текст: Тимур Гадылшин

«Я опустошена и убита горем». Винус Уильямс вернулась в теннис после ДТП

Винус Уильямс, месяц назад участвовавшая в ДТП со смертельным исходом, одержала победу над Элизой Мертенс в первом круге Уимблдона.
4 июля 2017, вторник. 10:15. Теннис

ДТП во Флориде

В минувшую субботу на Винус Уильямс подала в суд семья Джерома Барсона, погибшего в результате ДТП с участием теннисистки. Авария произошла 9 июня в городе Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на городскую полицию, Уильямс, пересекая перекрёсток на внедорожнике Toyota Sequoia, выехала на красный свет и столкнулась с автомобилем Hyundai Accent, в котором находилась пожилая пара: 78-летний Джером Барсон и его супруга Линда, бывшая за рулём.

Мужчина получил травму головы, перелом спины и многочисленные повреждения внутренних органов. Он скончался после нескольких операций спустя две недели – 22 июня, в день рождения своей жены. 68-летняя Линда Барсон также была госпитализирована со множеством ушибов и переломов, однако сейчас её здоровью ничто не угрожает. Американская спортсменка не пострадала.

Тесты не выявили в организме Винус следов наркотиков или алкоголя, и во время движения она не отвлекалась на электронные устройства, отметили в полиции Флориды. 37-летняя теннисистка признана виновной – согласно предварительному расследованию, она не уступила Барсонам дорогу. При этом, как Уильямс сообщила в беседе с правоохранительными органами, она выехала на перекрёсток на зелёный свет, остановилась из-за пробки впереди, и, после того как тронулась с места, не заметила машину Барсонов. Линда Барсон рассказала полиции, что сбавила скорость перед светофором и продолжила движение, когда загорелся зелёный. По её словам, она не сумела избежать столкновения, когда перед ней оказался автомобиль Винус.

В. Уильямс: Я опустошена и убита горем из-за этой аварии. Приношу сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю думать о них в своих мыслях и молитвах.

Возвращение в теннис

А в понедельник американка стартовала на Уимблдоне. В матче с бельгийкой Элизе Мертенс, который длился 1 час 39 минут, Уильямс выиграла 7:6 (9:7), 6:4. Поединок стал для неё 96-м в основной сетке лондонского турнира и принёс 82-ю победу. Она выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13. У Мертенс четыре эйса, девять двойных ошибок и два выигранных гейма на приёме. На тай-брейке американка лишь с пятой попытки реализовала сетбол, победив со счётом 9:7, ведя до этого 6:3. В последний раз спортсменки играли совсем недавно – месяц назад в третьем круге «Ролан Гаррос», где Уильямс уверенно обыграла Мертенс – 6:3, 6:1. Во втором круге Винус встретится с Цян Ван из Китая.

Уимблдон (ж) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 15:10 МСК
Элисе
Мертенс
Винус
Уильямс
6:7 4:6

На послематчевой пресс-конференции Уильямс сказала об особой значимости Уимблдона в её карьере: «Я никогда не думала, что сыграю здесь столько раз. Мне очень приятно находиться и играть здесь». Мертенс, по мнению американки, неплохой игрок, способный выиграть много титулов. Во время общения с прессой Уильямс выглядела очень подавленной и расстроенной. Один из журналистов не пренебрёг возможностью задать вопрос о ДТП с участием спортсменки. Поначалу Уильямс пыталась сдержать слёзы, постоянно прикрывая лицо рукой, однако вскоре расплакалась и покинула пресс-конференцию. Очевидно, что Винус, как и семья Барсона, переживает настоящую трагедию и приложила невероятную силу воли, чтобы выйти на корт и сыграть матч до конца.

Уимблдон — самый успешный «Шлем» Уильямс

Теннисистке пока не предъявили никаких обвинений, расследование официально продолжается. Семья погибшего подала на Уильямс иск с требованием компенсации, сумма денежных требований неизвестна. Как говорится в иске, у супругов трое детей и 13 внуков, вместе они собирались в отпуск. Вместо того чтобы начать чудесное лето, они понесли большую утрату.

Адвокат теннисистки Малькольм Каннингхем заявил, что Уильямс ехала со скоростью 5 миль в час, и называет произошедшее несчастным случаем.

На своей странице в «Фейсбуке» Винус Уильямс принесла соболезнования семье Барсонов: «Я опустошена и убита горем из-за этой аварии. Приношу сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю думать о них в своих мыслях и молитвах». Ранее Уильямс уже судили за вождение без страхового автомобильного полиса (в 2011 году) и вождение с просроченными правами (в 2013-м).

Стартовавший накануне Уимблдон стал для знаменитой теннисистки юбилейным лондонским турниром – она участвует в нём уже в 20-й раз. Английские корты — самые успешные для Винус среди турниров «Большого шлема», на них она побеждала пять раз (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Винус Уильямс
Новости. Теннис
4 июля 2017, вторник
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10:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Ар. Родионова — Павлюченкова на Уимблдоне
10:21 Барти: в матче со Свитолиной я допустила слишком много ошибок
09:18 Хаас: я бы с радостью сыграл ещё один сет на Уимблдоне
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09:06 Остапенко: я не хотела возвращаться на корт завтра ради одного гейма
08:15 Конта: очень льстит, когда говорят, что у меня есть шанс на победу на Уимблдоне
06:15 Бублик: очень счастлив, что Уимблдон закончился для меня именно так
05:45 Свитолина: для меня очень важно не допускать провалов
04:25 Кирьос: перед Уимблдоном врач склонялся к тому, что мне вообще не стоит играть
04:10 Нисикори: я снова в форме и надеюсь, что смогу далеко пройти на Уимблдоне
03:50 Надаль: в конце матча с Миллманом я начал выполнять отличные форхенды
03:23 Квитова: было невероятно снова оказаться на Уимблдоне и снова победить здесь
00:58 Азаренко: ожидаю, что каждый раунд будет трудным, но я счастлива играть
00:55 Медведев: понял, что должен поцеловать траву, выиграв первый матч на Уимблдоне
00:20 Медведев: эта победа над Вавринкой навсегда останется в моей памяти
3 июля 2017, понедельник
23:45 Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Саснович
23:26 Веснина обыграла Блинкову и сразится с Азаренко во 2-м круге Уимблдона
23:11 Вихлянцева не смогла выйти во 2-й круг Уимблдона, уступив Векич
22:57 44 эйса не помогли Карловичу обыграть Бедене в первом круге Уимблдона
22:12 Медведев остановил Вавринку в первом круге Уимблдона
22:07 Хачанов: буду действовать от матча к матчу — посмотрим, куда это приведёт
21:11 В. Уильямс расплакалась на пресс-конференции после вопроса о ДТП с её участием
20:55 Минелла сыграла в 1-м круге Уимблдона на 5-м месяце беременности
20:37 Турсунов не смог выйти во 2-й круг Уимблдона, уступив Фоньини
20:24 Квитова и Цибулкова одержали победы в первом круге Уимблдона
19:58 Вихлянцева: на Уимблдоне всё крутится вокруг тебя — надо просто выйти и сыграть
19:49 Надаль и Чилич уверенно вышли во второй круг Уимблдонского турнира
19:34 Кр.Плишкова, Саккари, Стрыцова и Осака вышли во второй круг Уимблдона
19:06 Хачанов: всегда непросто играть против друзей
18:34 Бублик: это пока лучший день в моей жизни
18:10 Свитолина вышла во 2-й круг Уимблдона, обыграв Барти, и сразится со Скьявоне
17:58 Маррей: у Бублика есть своя харизма
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17:22 Кербер сыграет на Уимблдоне как посол ЮНИСЕФ
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16:43 Нисикори разгромил Чеккинато в первом круге Уимблдона
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