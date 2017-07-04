2-й день Уимблдона. Возняцки играет на центральном корте. LIVE

Онлайн-трансляция второго дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Потапова, Донской, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова и другие.

Уимблдон. Мужская сетка

Уимблдон. Женская сетка

20:52. Андрей Рублёв рассказал, что матч с Травальей оказался очень трудным физически, но ему нужно больше тренироваться, чтобы такие игры становились чуть легче.

20:48. Цуренко повела 3:1 в матче с Гёргес в третьей партии.

20:45. Бердых взял тай-брейк третьего сета 7:6 (7:4). 2-1 по сетам в матче с Шарди.

20:41. Бабош на центральном корте взяла второй сет у Возняцки — 6:4. Там будет третий сет.

20:39. Тим повёл 2-0 по сетам во встрече с Поспишилом — 6:4, 6:4.

20:38. Младенович победила Пармантье 6:1, 6:3.

20:35. Полное равенство у Шарди и Бердыха — 3:6, 6:3, 6:6.

20:32. Цуренко отыграла один матчбол и со своего пятого сетбола взяла сет у Гёргес — 10:8.

20:29. Очень напряжённый тай-брейк у Цуренко и Гёргес — 8:8.

20:24. Тим взял первый сет у Поспишила 6:4, во втором он пока уступает 3:4, но подаёт.

20:19. Тай-брейк в матче Цуренко и Гёргес. Украинка по-прежнему испытывает трудности с левым плечом.

20:12. Иснер взял первый сет у Фритца 6:4, а во втором Тэйлору массируют ногу.

20:07. Возняцки несколько раз отлично приняла в 10-м гейме и взяла первый сет 6:4 у Бабош.

20:02. Димитров взял первый сет у Шварцмана на тай-брейке.

19:56. Цуренко испытывает проблемы с шеей, но она продолжает встречу с Гёргес — 4:4 во втором сете.

19:52. Тем временем, Вера Звонарёва в первом круге турнира в Шарм-эль-Шейхе сыграет против Екатерины Яшиной.

19:48. Француз подал на сет — 6:3 и 1-1 по партиям.

19:43. Бердых взял первый сет 6:3 у Шарди, но во втором впереди француз — 5:3.

19:39. Возняцки в первой партии повела с брейком в матче с Бабош — 4:2.

19:35. Анна Чакветадзе наслаждается погодой на Уимблдоне.

19:30. А вот так Дарья Касаткина вместе с Елизаветой Куличковой проводят свободное время в Лондоне. Вчера они вместе смотрели за игрой Александра Бублика против Энди Маррея.

19:25. Евгений Донской не сумел побороться с Александром Зверевым и уступил ему в трёх партиях — 4:6, 6:7 (3:7), 3:6. 1 час 50 минут продолжался всего матч, с учётом тай-брейка во второй партии. В третьем сете Зверев повёл сразу с брейком, но затем Женя смог впервые за поединок взять подачу соперника, чтобы следом отдать свою. Это преимущество немец уверенно удержал до конца матча и вышел во 2-й круг. Дальше ему играть с Михаилом Кукушкиным.

19:20. Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг, переиграв китаянку Чжэн — 6:2, 6:4! Хороший матч провела Дарья. Во втором сете Чжэн заиграла получше, да и у Дарьи были небольшие провалы по ходу партии, но Касаткина смогла прибавить во второй половине, хорошо подавала, активно принимала и лучше смотрелась в игре на задней линии. В целом очень неплохой матч в исполнении россиянки. В 1/64 финала она сыграет с кем-то из пары Арруабаррена-Весино/Контавейт.

19:15. Роджер Федерер вошёл в элитную пятёрку по числу побед на Уимблдоне.

19:13. Донской сделал обратный брейк в третьем сете против А. Зверева — 2:3. АКасаткина повела в матче с Чжэн 6:2, 5:3.

19:10. Если вы когда-нибудь хотели почувствовать себя уимблдонским судьёй на вышке и у вас есть 120 тысяч рублей, то вашему вниманию — прекрасная возможность вложить деньги в костюм.

19:08. Чемпион турнира в Анталье Юити Сугита обыграл британца Кляйна — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0. Маркос Багдатис не оставил шансов Уорду — 6:4, 6:4, 6:3.

19:05. К сожалению, ещё одна россиянка покинула Уимблдон в первом круге, но это поражение всё-таки было ожидаемым. 1:6, 4:6 — не справилась Евгения Родина с одной из главных фавориток турнира Каролиной Плишковой. Чешка прекрасно подавала, много атаковала с задней линии, а ошибок было мало. Евгения Родина блеснула несколько раз, но тяжело ей было с такой соперницей.

19:03. В женской одиночке завершились ещё несколько матчей. Агнешка Радваньска очень уверенно расправилась с Еленой Янкович (7:6, 6:0), Янина Викмайер обыграла Катерину Бондаренко (6:2, 7:5), а Кристина Макхейл в тяжёлом трёхсетовике справилась с британкойБултер (3:6, 7:5, 6:3).

19:00. Ай-яй-яй, второй отказ на центральном корте сегодня. Не сумел продолжить матч против Роджера Федерера Александр Долгополов и снялся при счёте 3:6, 0:3. Уже в пятый (!) раз в этом сезоне не доиграл матч украинец.

18:55. Талантливый человек талантлив во всём! Милош Раонич нарисовал для The Times миниатюры Big Four и себя.

18:53. Ай да Андрей Рублёв! Всего лишь второй в карьере пятисетовый матч он провёл, но сумел дожать итальянца Травалью — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. Во втором круге россиянин сыграет с Альбертом Рамосом, которого всего две недели назад обыгрывал в Галле.

18:50. Александр Зверев выиграл у Евгения Донского и второй сет — 7:6 (7:3). Равный и упорный был этот сет. В нём уже не было ни одного брейк-пойнта. Всё решилось на тай-брейке, где увереннее сыграл немец. Женя отыграл один минибрейк, а затем позволил сопернику сделать ещё два.

18:45. Жиль Симон переиграл чилийца Харри в трёх партиях — 7:6 (7:4), 6:3, 6:3. А Роджер Федерер взял стартовый сет у Александра Долгополова — 6:3.

18:40. У Рублёва и Травальи в пятом сете равный счёт — 5:5, при этом итальянец отыграл матчбол. Донской и Зверев играют тай-брейк второго сета.

18:35. Дарья Касаткина взяла стартовый сет у китаянки Чжэн — 4:2! Отлично начала матч Дарья, много ударов навылет, активные приёмы, хорошо работала подача, затем наступил небольшой спад, Чжэн вошла в игру и был достаточно равный отрезок, но всё же Касаткина ранее заработала слишком большой перевес. Пока что россиянка играет очень неплохо.

18:30. Ана Иванович нарасхват у глянцевых журналов. К слову, сербская красавица сейчас находится в Лондоне.

18:25. Евгений Родина без особых шансов уступила первый сет Каролине Плишковой — 1:6. Пока что постоянно в атаке Плишкова и много у неё их проходит. В первом сете у неё было 23 удара навылет и всего пять ошибок. Родина иногда пытается атаковать, но тяжело ей постоянно находиться под давлением.

18:20. Дарья Касаткина уверенно обыгрывает Чжэн в первом сете — 4:0. А вот Евгения Родина пока не справляется с Каролиной Плишковой — 1:5.

18:16. Агнешка Радваньска взяла первый сет у Елены Янкович — 7:6 (7:3).

18:17. Андрей Рублёв с брейком ведёт в пятом сете против Травальи — 3:1.

18:12. На центральном корте появились Роджер Федерер и Александр Долгополов. А свой матч уже начала Дарья Касаткина, играющая с китаянкой Чжэн. За текстовой трансляцией вы можете наблюдать на нашем сайте:

18:10. В матче Рублёва и Травальи начинается решающая пятая партия. Андрей провалил четвёртый сет, взяв всего один гейм — 1:6.

18:07. Первую партию в матче Зверева и Донского выиграл немец — 6:4. 32 минуты затратили соперники на 10 геймов. Уже во втором гейме были шансы у Донского, но он не реализовал двойной брейк-пойнт. А вот Зверев в 7-м гейме сделал брейк под ноль. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть первый сет.

18:06. Параллельно взяли первые сеты в своих матчах Сок и Багдатис. Американец был сильнее Гарина, а киприот — Уорда. Жиль Симон только что выиграл и второй сет у чилийца Харри — 7:6 (7:4), 6:3.

18:05. Пока не складывается явно Уимблдон для австралийского тенниса. Отдав свою подачу, Дарья Гаврилова уже ничего не смогла поделать на приёме и уступила Петре Мартич — 4:6, 6:2, 8:10. Единственную победу за два дня австралийцы одержали благодаря Арине Родионовой, дожавшей ранее Анастасию Павлюченкову.

18:00. Начали свой матч Каролина Плишкова и Евгения Родина. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте:

17:57. Сумасшедший гейм провели Гаврилова и Мартич. 8 раз был счёт «ровно», и всё-таки с четвёртой попытки хорватка сделала брейк — 9:8.

17:55. Неудачно провели последние геймы российские теннисисты. Андрей Рублёв проигрывает с брейком Травалье 1:3 (но ведёт по сетам 2:1), а Евгений Донской отдал подачу Александру Звереву — 3:4 в первом сете.

17:50. Томми Хаас попрощался у Уимблдоном, на который приезжал 16 раз.

17:40. А на центральном корте свою первую победу одержал трёхкратный чемпион Уимблдона Новак Джокович. Мартин Клижан после проигранного первого сета вызывал на корт врача, а при счёте 3:6, 0:2 вынужден был сняться, потому что передвигаться по корту словак не мог. Во втором круге серб сыграет с Павласеком.

17:35. Гаврилова и Мектич «доигрались» уже до счёта 8:8 в решающем сете. Андрей Рублёв повёл у Травальи 2:1 по сетам.

17:30. Янина Викмайер взяла первый сет у Катерины Бондаренко — 6:2.

17:25. Упорный матч у Гавриловой и Мартич, 6:6 в третьем сете.

17:20. Рафаэль Надаль тренируется и готовится к своему матчу.

17:15. Раонич не сумел подать на матч, Штруфф добился тай-брейка.

17:10. Совсем скоро начнётся матч Евгения Донского и Александра Зверева. У нас запланирована текстовая трансляция.

17:05. Мугуруса со счётом 6:2, 6:4 победила Александрову. Во второй партии Александрова смогла немного расслабиться и стала доставлять сопернице куда больше проблем. Но всё-таки ошибок меньше в игре россиянки не стало, любимый форхенд частенько давал сбои. Гарбинье продемонстрировала сегодня неплохой уровень тенниса и во втором круге сыграет с кем-то из пары Викмайер/К. Бондаренко.

16:57. Новак Джокович и Мартин Клижан начинают свой матч.

16:52. Упорная борьба во втором сете у Александрой и Мугурусы — 4:4.

16:48. Дель Потро не без труда победил Коккинакиса — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

16:42. На равных начался второй сет у Александровой и Мугурусы — 2:2.

16:40. Большая неожиданность. Давид Феррер, который проводит неудачный сезон, победил Ришара Гаске в четырёх партиях.

16:36. Убедительный старт Анжелики Кербер — со счётом 6:4, 6:4 она победила Ирину Фалькони.

16:32. Мугуруса уверенно взяла первый сет у Александровой 6:2. Без всякой раскачки вошла в игру Гарбинье и самого начала стала пытаться оказывать на соперницу давление. Александрова никак не могла привыкнуть к высокому темпу и слишком часто ошибалась. Постепенно россиянка вошла в матч, но 3 виннера при 12 невынужденных ошибках — непростительная статистика в матче с финалисткой Уимблдона-2015.

16:27. Феррер ведёт 5:2 в четвёртом сете матча с Гаске, испанец ведёт 2-1 по партиям.

16:24. Арина обнимает свою сестру Анастасию.

16:17. Мугуруса и Александрова начали свой матч, испанка впереди 3:1 в первом сете. У нас, напомним, идёт текстовая трансляция.

16:14. Павлюченкова отыграла четыре матчбола, но всё же Родионова добилась победы 9:7 в третьем сете. Очень обидное поражение. Конечно, надо было заканчивать встречу в двух сетах, ведь семь матчболов во второй партии было у Насти. В решающем сете инициатива уже была у Родионовой. Россиянка отыграла подачу на матч, но не использовала счёт 0:30 в 13-м гейме. В итоге с пятого матчбола Арина одержала победу. Плачет она, пошла обнять сестру. Большая победа для Родионовой.

16:10. Рублёв подавал на сет с Травальей, но уступил первую партию на тай-брейке — 6:7 (3:7).

16:05. Родионова взяла свою подачу в матче с Павлюченковой и ведёт 8:7.

16:00. 7:6 ведёт Родионова у Павлюченковой в третьем сете, а Хуан-Мартин дель Потро взял третий сет у Танаси Коккинакиса — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

15:55. А на корт уже выходят Екатерина Александрова и Гарбинье Мугуруса! За этим матчем вы сможете следить на нашем сайте.

15:50. Михаил Южный — во втором круге! Очень уверенно он переиграл сегодня Николя Маю — 6:2, 7:5, 6:4.

15:45. Павлюченкова, имевшая семь матчболов во втором сете, уже сама отыграла матчбол и подачу соперницы на матч. 6:5 — Родионова впереди.

15:40. Прекрасный пример спортивного духа от Доминики Цибулковой и Андреа Петкович. Словачка вчера переиграла подругу со счётом 9:7 в решающем сете.

15:32. Коккинакис вёл в третьем сете против дель Потро с брейком (3:1), но Хуан-Мартин уже впереди по счёту — 4:3. Сорана Кырстя не без труда выбила из борьбы Кики Бертенс — 7:6 (7:4), 7:5.

15:30. А на корте уже появился Андрей Рублёв, который уже ведёт с брейком у итальянца Травальи — 2:0.

15:27. Американки Коко Вандевеге и Бетани Маттек-Сэндс вышли во второй круг. Коко переиграла Мону Бартель (7:5, 6:2), а Бетани была сильнее Магды Линетт (1:6, 6:2, 6:3).

15:23. Магдалена Рыбарикова продолжает уверенное возвращение после травмы. В марте словачка опустилась на 453 место в рейтинге, но после сегодняшней победы над Моникой Никулеску (6:4, 6:1) она поднимется как минимум на 77-ю позицию.

15:20. Давид Гоффен приступил к тренировкам после неприятнейшей травмы, полученной в Париже.

15:15. Чудеса в решете — семь матчболов было у Анастасии Павлюченковой во втором сете, в том числе двойной — на тай-брейке. Но россиянка умудрилась проиграть четыре очка подряд, а вместе с ними и партию Арине Родионовой. Несколько раз она сама промахнулась, хотя Арина достаточно здорово играла на матчболах, а свой первый же шанс взять сет представительница Австралии реализовала.

15:12. Полуфиналист «Ролан Гаррос»-2014 Эрнест Гулбис впервые за год одержал победу на ТБШ. Его жертвой стал Эстрелья-Бургос — 6:1, 6:1, 6:2. Возможно, уже сегодня латвиец порадует нас новыми интересными цитатами на пресс-конференции.

Гулбис: на самом деле, я не люблю теннис Латвийский теннисист Эрнест Гулбис рассказал о происхождении своего имени, любви к марихуане, ночёвке в тюремной камере и деньгах.

15:09. Миша Зверев уверенно переиграл Бернарда Томича — 6:4, 6:3, 6:4. А вот другой Михаил — Южный — уже ведёт и Николя Маю 2:0 по партиям.

15:05. Ар. Родионова отыграла пять матчболов у Павлюченковой и сравняла счёт по геймам, во втором сете тай-брейк. У австралийцев пока очень неудачно складывается этот Уимблдон — 5 поражений и ни одной победы.

15:00. Коккинакис сравнял счёт по партиям в матче с дель Потро — 6:3, 3:6. А Давид Феррер продолжает удивлять Ришара Гаске и взял у француза второй сет — 6:3, 6:4.

14:54. Очень обидно, что так закончился дебют для Потаповой. Тем не менее, Настя показала сегодня отличную игру, мощную, агрессивную. Но укороченные соперницы частенько ставили её в тупик, собственно, очередной такой удар и привёл к травме. Пожелаем же 16-летней россиянке побыстрее восстановиться и вернуться в тур. Все данные у неё для этого есть.

14:52. Не смогла закончить матч Анастасия. Вот инцидент с её падением.

14:50. Вернулась на корт Потапова, но передвигается неуверенно.

14:45. Обработала врач травмированное колено и заматывает теперь толстым слоем пластыря. Внушительная конструкция в итоге получается на левом колене. Татьяна Мария пошла на заднюю линию, повернулась к фону, приводит мышцы в тонус.

14:38. Неудачно упала Потапова и держится за колено. Ждёт врача россиянка.

14:34. Лучшие моменты встречи Медведев — Вавринка, в которой россиянин преподнёс сенсацию.

14:31. Видеообзор женских матчей первого игрового дня.

14:28. Дель Потро выиграл первый сет у Коккинакиса.

14:25. Потапова удачно начала, но уступила стартовую партию. 37 минут длился первый сет. Агрессивную и страстную игру показывает Потапова. Но пока Мария её часто обыгрывает укороченными, в частности у неё отлично получается играть на решающих мячах. Эйсы — 2-1, двойные — 2-1, реализация брейк-пойнтов — 4/5 и 2/5

14:22. Томич уже уступает Мише Звереву сет и брейк. Проблемы со спиной у него, вызвал врача австралиец.

14:15. Южный также выиграл первую партию у Маю.

14:12. Павлюченкова взяла первый сет. Пока что слишком много ошибок у Родионовой. 14 неточностей за первый сет. Павлюченкова неплохо подаёт, хотя один гейм на подаче всё же отдала. Но при этом на подаче Родионовой борьбы было много, в итоге Анастасия взяла её три раза.

14:07. В этом году Уимблдон в прямом эфире можно посмотреть в «твиттере».

14:00. Уже с двойным брейком повёл Южный, отличное начало!

13:52. Джокович проводит тренировку под присмотром своих двух наставников — Агасси и Анчича.

13:46. Потапова и Павлюченкова начали одинаково хорошо — 2:0.

13:41. За всеми матчами вы можете следить на нашем онлайн-табло. Напоминаем, если вы хотите получать все результаты, то необходимо включить вкладку «все» в парвом верхнем углу табло.

13:36. И, конечно, нельзя обойти вниманием дебют на взрослом «Шлеме» Анастасии Потаповой. У нас тоже пройдёт трансляция.

13:32. На 17-м корте Павлюченкова сыграет против Родионовой. У нас начинается трансляция.

13:26. Самое время подробно изучить расписание предстоящего игрового дня.

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13:23. Всего на двух кортах в этом году на Уимблдоне нет камер. Но именно на них в этот день сыграют Михаил Южный и Андрей Рублёв. Михаил начнёт свой матч первым запуском против Николя Маю.

13:21. Через 10 минут свой первый матч на турнире «Большого шлема» проведёт Анастасия Потапова. Год назад россиянка выиграла Уимблдон среди юниоров, а потом зашла в гости в редакцию «Чемпионата».

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13:19. Накануне у Александра Служакова в рубрике «Теннисный БетОн» зашли все три ставки. В этот день он верит в быструю победу Федерера.

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13:16. А это наш материал, посвящённый россиянке.

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13:04. Мэнди Минелла накануне открыла секрет, что провела первый матч будучи беременной. Теннисистка возьмёт паузу, но хочет вернуться.

13:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за матчами уимблдонского турнира в нашей онлайн-трансляции. В Лондоне стартует второй игровой день третьего турнира «Большого шлема». Свои матчи проведут Дарья Касаткина, Евгений Донской, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и другие. Игровой день начнётся в 13:30 по московскому времени.



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