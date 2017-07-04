Скоро рассвет. Лучший старт российских теннисистов с 2007 года

Солнце светит не для всех

Уже в первый день над кортами Уимблдона-2017 пролился пусть и небольшой, но неприятный дождь, а один из матчей в мужском одиночном разряде был перенесён на вторник из-за наступления темноты. «Началось!» — подумали теннисные завсегдатаи, которые прекрасно помнят, сколько проблем было у старейшего теннисного турнира, пока над его центральным кортом не появилась раздвижная крыша. Тем не менее во второй день непогода решила взять небольшой антракт, а к вечеру даже подарила болельщикам несколько часов солнца.

В одном из первых матчей вторника чемпионке прошлогоднего юниорского Уимблдона Анастасии Потаповой предстояло сыграть свой первый поединок на взрослом мейджоре. Россиянка вихрем пронеслась по квалификации, не отдав соперницам ни сета, но жеребьёвка определила ей в соперницы Татьяну Марию, которая только что выиграла крупный турнир ITF на траве.



Тем не менее уже на старте матча Анастасия повела с брейком. Она старалась играть агрессивно, но волнение было заметно, порой оно захлёстывало 16-летнюю теннисистку с головой. Немка почувствовала это, а кроме того, нашла небольшую засечку в игре против соперницы – укороченные. Ими она не только сбивала ритм, но и выигрывала важные очки. Со счёта 0:2 Мария выиграла пять геймов подряд, не смогла подать на партию, но тут же сделала ещё один брейк. Потапова чуть лучше начала второй сет, игра выровнялась, и россиянка снова повела с брейком.

При счёте 2:1 в свою пользу Анастасия побежала за очередным укороченным соперницы, у неё поехала нога, и теннисистка очень неудачно упала на левое колено. На корте появилась врач и забинтовала россиянке ногу толстым тейпом. Потапова попробовала сыграть несколько розыгрышей, но дальше продолжать поединок не смогла. Как оказалось, травма юной теннисистки стала предвестником целой череды снятий второго игрового дня.

Матчи по 40 минут, но вы держитесь

Помимо целой россыпи россиян свои первые матчи во вторник должны были провести Анжелика Кербер, Новак Джокович и Роджер Федерер. Увидеть матчи с их участием должны были зрители центрального корта, билеты на который было почти невозможно найти уже за несколько недель до начала турнира.



Первая сеяная достаточно уверенно справилась с Ириной Фалькони, и на корте появились Джокович и Мартин Клижан. Поединок начинался упорно — словаку порой удавались очень яркие удары, да и серб с самого начала взялся за дело и под пристальным присмотром Андре Агасси и Марио Анчича в концовке первого сета сделал решающий брейк. На переходе Клижан вызвал врача, а по возобновлении игры неожиданно стал прихрамывать и с трудом передвигаться по корту. Спустя 40 минут после выхода на стадион Мартин был вынужден сняться с матча.

На центральную арену заступили Федерер и Александр Долгополов. Матч тоже обещал стать интересным, украинец – один из ярчайших игроков тура, но с самого начала у него ничего не задалось. Он быстро отдал подачу, а после проигрыша сета на табло очень быстро оказались цифры 0:3 не в его пользу. Испытывая явный дискомфорт, Долгополов принял решение сняться. Зрители главного корта наверняка были в полном недоумении, ведь по предварительному расписанию два мужских матча должны были завершать игровой день. Чтобы не огорчать болельщиков и равномернее распределить поединки по кортам, организаторы приняли решение перенести противостояние Каролины Возняцки и Тими Бабош на центральный стадион. И вот тут-то теннисные фанаты наконец-то получили желанное зрелище, а датчанка в красивом трёхсетовом поединке пробилась во второй круг.

Стоит отметить, что в мужской сетке ещё два матча завершились досрочно. Янко Типсаревич отказался от продолжения борьбы против Джареда Дональдсона уже через 12 минут после выхода на корт, а Фелисьяно Лопес снялся в четвёртом сете поединка против Адриана Маннарино. К тому моменту испанец уступал по партиям 1:2 и с брейком 3:4. 7 недоигранных из-за травм матчей первого круга в мужской сетке — новый «антирекорд» Уимблдона в Открытой Эре.

Южный и Рублёв присоединились к товарищам по команде

Во вторник свои первые матчи на Уимблдоне должны были провести Михаил Южный, Андрей Рублёв и Евгений Донской. Южному предстояло встретиться с настоящей грозой Уимблдона Николя Маю, участником знаменитого трёхдневного марафона с Джоном Иснером, завершившегося победой американца со счётом 70:68 в пятом сете. Фаворитом перед началом поединка с россиянином был Маю, но Михаил с первых геймов сумел навязать сопернику свою игру. В каждой из партий Южный делал как минимум по брейку и сломил сопротивление француза в трёх сетах – 6:2, 7:5, 6:4. Следующим соперником Михаила станет Милош Раонич.

Андрей Рублёв, прошедший квалификацию, в первом круге получил одного из самых проходимых из возможных соперников – итальянца Стефано Травалью. Но уже после стартового сета стало понятно, что лёгкой прогулки россиянину ждать не стоит — отыграв брейк, Стефано вырвал победу на тай-брейке. Рублёв взял себя в руки и вырвал следующие два сета, однако его ждал новый спад, который привёл теннисистов в решающую партию. Андрей уже был научен горьким опытом пятисетовиков в первом круге «Ролан Гаррос»-2017, где проиграл обиднейшую концовку Диего Шварцману, поэтому на этот раз упустить нить игры из рук себе не позволил. 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 – за 3 часа 29 минут Рублёв присоединился к мощной компании товарищей по сборной во втором круге. За выход в 1/16 финала он сразится с Альбертом Рамосом, которого уже обыгрывал всего две недели назад в Галле. Таким образом, во второй круг мужского одиночного разряда на ТБШ впервые с Australian Open — 2014 пробились сразу четверо россиян, на Уимблдоне такого и вовсе не происходило 10 лет.

Не сумел пробиться во второй круг Евгений Донской, но ему изначально это было бы сделать гораздо тяжелее – его соперником был Александр Зверев. Немец одержал комфортную трёхсетовую победу и сыграет теперь с американцем Тиафо.

Павлюченкова сосредоточится на паре, Касаткина идёт дальше

Одной из первых среди россиянок проводила свой матч во вторник Анастасия Павлюченкова. В дуэли с Ариной Родионовой, пробившейся сквозь сито квалификации, она была однозначным фаворитом и с самого начала начала оправдывать этот статус. В первой партии россиянка, пусть и отдав гейм на своей подаче, трижды делала брейк. Родионова слишком часто ошибалась, Павлюченкова же постоянно оказывала давление на приёме. Во втором сете австралийка заиграла чуть лучше, но при счёте 5:6 не в её пользу у Анастасии было сразу пять матчболов на приёме. Родионова блестяще играла на каждом из них, а на тай-брейке лишила соперницу ещё двух, на эмоциональной волне взяв и сет.

Решающая партия сразу же началась с брейка Анастасии, но стало заметно, что инициативой она уже не владеет. Вскоре россиянка позволила сопернице отыграться. Родионова не подала на матч с первого раза, причём Павлюченкова уже сама отыграла матчбол, однако в концовке австралийка была чуть удачливее и за два с половиной часа сломила сопротивление соперницы – 9:7. Удивительно, но за два дня это стало единственной победой австралийских теннисистов на этом Уимблдоне при восьми поражениях. Дарья Гаврилова не смогла поддержать подругу по команде, проиграв в похожем эпичном триллере Петре Мартич – 4:6, 6:2, 8:10.

Неудачно сложился день ещё для двоих россиянок, которым предстояло биться с заведомо более серьёзными соперницами. Евгения Родина без особых вариантов уступила Каролине Плишковой (1:6, 4:6), забившей соперницу мощными подачами и ударами, а Екатерина Александрова утонула в собственных ошибках и проиграла Гарбинье Мугурусе (2:6, 4:6).



Дарья Касаткина во вторник без особых проблем переиграла китаянку Чжэн Сайсай – 6:2, 6:4. Россиянка провела очень неплохой матч, целиком и полностью переиграв соперницу на задней линии. Во втором сете Чжэн заиграла получше, а у Дарьи возникали небольшие провалы по ходу партии, но Касаткина смогла прибавить во второй половине, хорошо подавала и активно принимала. Во втором круге её ждёт непростое испытание в лице Анетт Контавейт.

Кузнецова и Макарова устроят российское дерби

Одними из последних на уимблдонские корты во второй игровой день вышли Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова. Макарова должна была сразиться с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, и этот поединок сложился для неё на удивление легко. Элисон слишком часто ошибалась, россиянка же вовремя прибавляла в ключевых моментах матча. Сделав в каждом сете по два брейка, Макарова меньше чем за час оформила выход во второй круг.

Её соперница определялась в матче между Кузнецовой и Онс Жабер. Представительница Туниса вышла в основную сетку сквозь сито квалификации, поэтому начала матч чуть лучше Светланы. Но Кузнецова постепенно прибавляла и стала переигрывать Жабер на задней линии. Та много ошибалась в обменах, частенько торопилась, из-за чего допускала ещё больше неточностей. На старте второго сета Онс в одном из розыгрышей неприятно поскользнулась и распласталась на корте с выражением боли на лице. Она смогла продолжить матч, но пока побеждала боль, уже отдала сопернице гейм на подаче. Светлана в борьбе сделала и второй брейк, оформив двухсетовую победу и выйдя по сетке на Макарову.

Из других интересных результатов дня стоит отметить эффектную победу Леси Цуренко над Юлией Гёргес и «баранку», которую Агнешка Радваньска повесила Елене Янкович. В мужской сетке мини-сенсацию сотворил Давид Феррер, выбивший Ришара Гаске, а Хуан-Мартин дель Потро на зубах вытащил победу против Танаси Коккинакиса. Во втором круге аргентинец сразится с Эрнестом Гулбисом, во вторник одержавшим первую победу в основных сетках за 13 месяцев.



В среду на кортах Уимблдона состоятся матчи второго круга, в которых примут участие Карен Хачанов, Елена Веснина и Даниил Медведев.