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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2017. 5 июля
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Полуфиналистка против экс-первой ракетки мира. Анонс 3-го дня Уимблдона

Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных матчей третьего игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
5 июля 2017, среда. 00:30. Теннис

В среду, 5 июля, на Уимблдоне стартует второй круг. Должны сыграть представители верхней половины сетки у мужчин и нижней половины – у женщин. Всего запланировано 32 матча (по 16 в каждом разряде), а также недоигранный поединок 1-го круга Себальос – Лоренци. Кроме того, стартует парный разряд. Из представителей топ-10 посева на корты выйдут Энди Маррей (1), Симона Халеп (2), Рафаэль Надаль (4), Элина Свитолина (4), Йоханна Конта (6), Марин Чилич (7), Доминика Цибулкова (8), Кей Нисикори (9) и Винус Уильямс (10).

В среду проведут свои поединки трое россиян – Елена Веснина (15), Карен Хачанов (30) и Даниил Медведев.

МАТЧ ДНЯ. ВЕСНИНА — АЗАРЕНКО

Елена Веснина в прошлом году сенсационно добралась до полуфинала Уимблдона, и теперь ей необходимо защитить много очков. Экс-первая ракетка мира и двукратная победительница турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко, напротив, в связи с рождением сына отсутствовала около года в туре и теперь набирает зачётные баллы практически с нуля. Теннисистки уже 7 раз встречались друг с другом, и пока все победы были записаны на счёт белоруски, а кроме того, она пока не отдала сопернице ни одного сета. Всезнающие букмекеры и в грядущем противостоянии называют фаворитом Азаренко, а кто станет победительницей – решится, как всегда, на корте.

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Уимблдон. День 3-й. 5 июля, среда. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Centre Court

Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Донна Векич (Хорватия)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 1-1 (Цинциннати-2016 – Ноттингем-2017).
Рейтинг: 7-58.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.78.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Дастин Браун (Германия)

Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 1-0 (US Open — 2010).
Рейтинг: 1-97.
Прогноз букмекеров: 1.06 – 7.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Дональд Янг (США)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 2-0 (Индиан-Уэллс-2008, 2015).
Рейтинг: 2-43. Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.72.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Court 1

Кей Нисикори (Япония, 9) — Сергей Стаховский (Украина, Q)

Court 1. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-2 («Ролан Гаррос», Париж-2011).
Рейтинг: 9-122.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.

Ван Цян (Китай) — Винус Уильямс (США, 10)

Court 1. 2-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос» — 2017).
Рейтинг: 55-11.
Прогноз букмекеров: 3.71 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Симона Халеп (Румыния, 2)

Court 1. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 97-2.
Прогноз букмекеров: 5.34 – 1.13.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

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Court 2

Хитер Уотсон (Великобритания, WC) — Анастасия Севастова (Латвия, 18)

Court 2. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 0-1 (Паттайя-2013).
Рейтинг: 102-19.
Прогноз букмекеров: 2.18 – 1.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Флориан Майер (Германия) — Марин Чилич (Хорватия, 7)

Court 2. 3-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 2-2 (Уимблдон-2010, Загреб-2011 – Кубок Дэвиса — 2011, Монте-Карло-2015).
Рейтинг: 114-6.
Прогноз букмекеров: 6.36 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Court 3

Елена Веснина (Россия, 15) — Виктория Азаренко (Беларусь, SR)

Court 3. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 0-7 (Ташкент-2007, Индиан-Уэллс-2009, Пекин-2012, Australian Open, «Ролан Гаррос» — 2013, US Open — 2014, Брисбен-2016).
Рейтинг: 16-683.
Прогноз букмекеров: 2.54 – 1.48.
Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 12

Франческа Скьявоне (Италия) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Court 12. 3-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-1 (Баку-2014).
Рейтинг: 72-5.
Прогноз букмекеров: 3.94 – 1.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Текстовая трансляция

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Франсуаза Абанда (Канада, Q)

Court 12. 4-й запуск (около 19:00).
Личные встречи: 0-0/0-2 (Канада-юн-2012, «Ролан Гаррос»-юн-2014).
Рейтинг: 13-142.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.

Court 14

Тьяго Монтейро (Бразилия) — Карен Хачанов (Россия, 30)

Court 14. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 100-34.
Прогноз букмекеров: 6.40 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.
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Court 16

Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) — Даниил Медведев (Россия)

Court 16. 2-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 124-49.
Прогноз букмекеров: 5.24 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Карина Виттёфт (Германия) — Арина Соболенко (Беларусь, Q)

Court 16. 3-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 65-136.
Прогноз букмекеров: 1.51 – 2.46.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.

Court 18

Доминика Цибулкова (Словакия, 8) — Дженнифер Брэйди (США)

Court 18. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 9-93.
Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.

Николоз Басилашвили (Грузия) — Сэм Куэрри (США, 24)

Court 18. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 54-28.
Прогноз букмекеров: 4.96 – 1.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в четырёх сетах.

Стив Джонсон (США, 26) — Раду Албот (Молдавия)

Court 18. 3-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-1 (Стокгольм-2016).
Рейтинг: 31-108.
Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.88.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джонсона в четырёх сетах.

Корт не определён

Мэдисон Бренгл (США) — Петра Квитова (Чехия, 11)

Корт не определён. Не ранее 18:00.
Личные встречи: 2-1 (Штутгарт-2015, Дубай-2016 – Токио-2016).
Рейтинг: 95-12.
Прогноз букмекеров: 6.30 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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