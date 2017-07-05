3-й день Уимблдона. Трудные матчи Хачанова и Медведева. LIVE

Онлайн-трансляция третьего дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Веснина, Азаренко, Медведев, Хачанов и другие.

Уимблдон. Мужская сетка



Уимблдон. Женская сетка

17:45. Кузнецова — это шоу! На парный матч с участием Светланы и Кристины Младенович пришло много зрителей.



17:41. Карен The Man! Хачанов выиграл второй сет на тай-брейке у Монтейро 7:6 (7:5) и сравнял счёт по партиям. Никак не получалось у Карена приноровиться к игре соперника, но постепенно он стал всё чаще играть бразильцу под бэкхенд. Россиянину удалось выиграть важнейший гейм на приёме, хотя до этого он лишь раз брал больше 1 очка на приёме, после этого психологическое преимущество было уже на стороне Хачанова. У него заработали подача и чуть стабильнее стал форхенд, так что хочется надеяться, что дальше ему будет полегче.

17:37. Очень важный тай-брейк в матче Хачанова и Монтейро. Карен, надо брать!

17:32. Настоящая битва на центральном корте в матче Йоханны Конты и Донны Векич. Хорватка на глазах своего молодого человека Стэна Вавринки уступила первый сет, упустив два сетбола, но взяла второй сет. В третьем Векич подаёт при 3:4.

17:29. Даниил отлично стартовал в третьем сете — 3:0. Но напомним, что он уступает 0-2 по сетам.

17:25. Осы, мыши, голуби и другие животные становились «участниками» Уимблдона и мешали проведению встреч. Сегодня игрокам мешают тысячи мухи.

17:22. Впервые с 2011 года Жиль вышел в третий круг Уимблдона. Большая победа для большого люксембуржца.

17:18. Мюллер подаёт на матч с Росолом — 8:7 в пятом сете.

17:14. Сэм Куэрри обыграл Николоза Басилашвили — 6:4, 4:6, 6:3, 6:3. Далее он сыграет с Жо-Вильфридом Цонгой.

17:10. Бемельманс повёл 2-0 по сетам с Медведевым — 6:4, 6:2. Совсем ничего не получалось в этом сете у Даниила. Приём не идёт, подача помогает редко, на задней линии инициатива у Рубена. Торопится россиянин, много ошибается, злится на трос и судей.

17:07. Виктория Азаренко посетила студию ESPN и рассказала, что, несмотря на большой перевес по личным встречам с Еленой Весниной, этот матч немного отличался от другого, поскольку россиянка в прошлом году дошла до полуфинала.

17:04. Цонга убедительно обыграл Болелли и вышел во второй круг — 6:1, 7:5, 6:2.

17:00. Куэрри вышел вперёд по сетам в матче с Басилашвили — 2:1. Лоренци довёл до победы перенесённый со вчерашнего дня матч против Себальоса — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (10:8), 7:5.

16:55. Не справился с давлением Тьяго Монтейро в первом сете и Карен Хачанов — 3:6. Очень быстро играет Монтейро и у него пока почти всё получается. Карен не успевает за скоростью соперника и допускает очень много ошибок. Особенно неудачно россиянин играет на своей второй подаче, да и на приёме у него пока мало что получается.

16:50. Проиграл первый сет Рубену Бемельмансу Даниил Медведев — 4:6. Пока что не идёт игра у Даниила. На задней линии куда больше брака, чем в первом матче, а соперник играет спокойно. Бемельманс удачно выходит к сетке и прекрасно подаёт. И, конечно, немного повезло Рубену, ведь брейк-пойнт он реализовал после касания троса.

16:45. Почти параллельно отдали брейки соперникам Хачанов и Медведев.

16:40. Непросто пока складываются матчи для Медведева и Хачанова. Даниил ведёт у Бемельманса 4:3, но бельгиец подаёт, а Карену уже пришлось отыгрывать брейк-пойнты у Монтейро.

16:30. Басилашвили сравнял счёт по партиям в матче с Куэрри — 4:6, 6:4. Йоханна Конта вытащила первый сет у Донны Векич — 7:6 (7:4), хотя хорватка вела 5:3.

16:25. Цонга выиграл и второй сет у Болелли — 6:1, 7:5. У Росола и Мюллера начинается решающая партия.

16:15. А на том корте уже готовы появиться Карен Хачанов и Тьяго Монтейро. Текстовую трансляцию этого матча мы проведём на нашем сайте:

16:10. Мария Саккари выгрызла победу у Кристины Плишковой — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4. При этом во втором сете гречанка уступала 1:4, а на её подаче были брейк-пойнты. Гречанка стала первой представительницей своей страны в третьем круге Уимблдона со времён Елены Данилиду в 2005 году.

16:05. А на корте уже совсем скоро появятся Даниил Медведев и Рубен Бемельманс! Мы проведём для вас текстовую трансляцию этого матча:

16:00. Ана Конюх выиграла тяжелейший матч против Ирины Бегу — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Хорватка сыграет теперь с Доминикой Цибулковой.

15:57. Роберто Баутиста-Агут дожал-таки Гоёвчика — 6:2, 6:1, 3:6, 6:3. Первую партию у Сергея Стаховского взял Кей Нисикори (6:4), а Сэм Куэрри открыл счёт в матче с Николозом Басилашвили (6:4).

15:50. Завсегдатая ветеранских турниров «Большого шлема», весёлого усача Мансура Бахрами не пустили сыграть на Уимблдоне. Оказывается, по правилам именно лондонского турнира, на корт нельзя выходить, если тебе больше 60 лет.

15:45. Красивая история разворачивается вокруг одного вчерашнего мини-инцидента. Мы писали о нём в нашем лайве второго дня. Джек Сок вчера после победы кинул полотенце зрителям, и пожилой мужчина очень некрасиво вырвал его из рук мальчика. Американец сегодня попросил в своём твиттере, чтобы мальчика попытались разыскать, и пообещал ему полотенце. А потом все ТБШ присоединились к нему и пообещали, что соберут ребёнку «Большой шлем» из полотенец.

15:40. Канадец Денис Шаповалов вместе с командой отметили окончание непростого травяного сезона.

15:33. Жо-Вилфрид Цонга уверенно взял первый сет у Симоне Болелли — 6:1. Лукаш Росол успел сравнять счёт по партиям в матче с Жилем Мюллером — 5:7, 7:6 (9:7). Кей Нисикори с брейком обыгрывает Сергея Стаховского — 4:2.

15:30. Кристина Младенович признаётся, что играть против подруг очень непросто. Вчера она выиграла во французском дерби у Полин Пармантье.

15:27. Елена Веснина дважды подряд сделала двойные ошибки и уступила Виктории Азаренко — 3:6, 3:6. Упорная была борьба, и в первом сете всё решил один брейк. Во втором в середине партии у Лены получился небольшой провал. Как оказалось, у нее проблемы со здоровьем. Будем надеяться, что выход врача ей помог и травма несерьёзная. Увы, полуфиналистка Уимблдона-2016 не смогла защитить свои прошлогодние очки и имеет шанс вылететь из топ-20. Белорусская теннисистка сыграет теперь с Хитер Уотсон.

15:23. Гоёвчик взял третий сет у Роберто Баутиста-Агута — 2:6, 1:6, 6:3. По ходу партии испанец испытывал проблемы со спиной. Напомним, что следующими на том корте должны появиться Даниил Медведев и Рубен Бемельманс.

15:20. Ирина Бегу сравняла счёт по сетам в матче с Аной Конюх — 6:7 (3:7), 6:2. Только что перевели свой матч в третий сет и россиянки Родина/Вихлянцева, они играют сегодня с дуэтом Аояма/Ян.

15:15. Мария Саккари проигрывала Кристине Плишковой 6:7, 1:4, но вытащила вторую партию — 6:4. Девушки разыграют решающий сет.

15:13. Елена Веснина вызвала на корт врача, оказывают ей помощь, разминая спину. Азаренко почитала какие-то заготовленные подсказки и пошла тренировать подачу. Боллбои помогли белоруске и накидывали ей мячи под удары на задней линии.

15:10. Мария Саккари проигрывала Кр. Плишковой 1:4, но во втором сете счёт уже равный — 4:4.

15:05. Доминика Цибулкова вышла в третий круг после победы над Дженнифер Брэди — 6:4, 6:4. За выход в 1/8 финала словачка сыграет с кем-то из пары Конюх/Бегу.

15:00. Азаренко продолжает удерживать свою подачу — 4:2 она ведёт во втором сете у Весниной.

14:55. Эдуард Роже-Васслен готовится к дебюту в парной сетке вместе с сыном. Забавный метод «прокачать» реакцию.

14:53. С брейками ведут во вторых сетах Доминика Цибулкова и Кристина Плишкова. Словачка близка к победе над Дженнифер Брэди (6:4, 4:3), а чешка — над Марией Саккари (7:6 (8:6), 4:1).

14:50. Азаренко вышла вперёд с брейком во втором сете против Весниной — 2:1.

14:47. Ана Конюх и Ирина Бегу больше часа играла стартовый сет, победу на тай-брейке одержала хорватка — 7:6 (7:3).

14:45. Хитер Уотсон дожала Анастасию Севастову — 6:0, 6:4. Причём во втором сете британка уступала 1:3.

14:40. Канадский хоккеист Пи Кей Суббан очень рад повстречать Серену Уильямс на Уимблдоне.

14:33. Уже и второй сет взял у Гоёвчика Баутиста-Агут — 6:2, 6:1.

14:30. Несмотря на счёт, достаточно равной вышла первая партия у Елены Весниной и Виктории Азаренко, россиянка проиграла её 3:6. 43 минуты длился первый сет. Упорная интересная борьба идёт, довольно чистый теннис, во всяком случае активных действий с каждой стороны больше, чем неточностей. Эйсы — 0-4, двойные — 0-3, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 9/6 и 13/6. Первые шансы появились у Лены в 3-м гейме, но она не реализовала брейк-пойнт, а вот в 6-м гейме Вика уже с третьей попытки сделала брейк. Он был единственным в партии.

14:25. Доминика Цибулкова взяла стартовый сет у Дженнифер Брэди — 6:4. Кристина Плишкова дожала Марию Саккари на тай-брейке — 7:6 (8:6).

14:20. В первых мужских матчах закончились первые сеты. Роберто Баутиста-Агут обыграл Гоёвчика 6:2, а Жиль Мюллер взял партию у Лукаша Росола — 7:5.

14:17. Прибавила Азаренко, зацепилась за приёме и со второй попытки сделала брейк. А в том матче ещё и плохо кому-то стало на трибунах. Мария Чичак, хорватская судья на вышке, спустилась и удостоверилась, что со зрителем всё в порядке.

14:15. Саккари очень неприятно упала в матче против Кр. Плишковой, но продолжает матч. И даже вышла вперёд по счёту (6:5), хотя уступала 3:5.

14:10. Стали известны участники микста. Елена Веснина сыграет вместе с Бруно Соаресом, а Екатерина Макарова — с Максимом Мирным.

14:07. У Азаренко и Весниной пока очень равный матч, счёт 2:2, а борьба идёт в каждом гейме.

14:05. Первый сет этого дня остался за Хитер Уостон, которая пока абсолютно безжалостна к Анастасии Севастовой — 6:0.

14:00. На Уимблдоне стоит задерживаться до последних запусков хотя бы из-за этого прекрасного заката.

13:55. Уотсон громит Севастову — 4:0. Во всех остальных женских матчах пока равная игра.

13:50. Роберто Баутиста-Агут очень уверенно начал матч против немца Гоёвчика и уже ведёт с брейком — 4:1.

13:45. Сегодня же вступили в борьбу и пары. Наталья Вихлянцева, доигрывавшая матч против Донны Векич с перебинтованной ногой, смогла, похоже, избавиться от последствий повреждения и играет без всяких тейпов.

13:40. Начались первые матчи среды. Доминика Цибулкова играет с Дженнифер Брэди, Ана Конюх — с Ириной-Камелией Бегу, Анастасия Севастова — с Хитер Уотсон, а Кристина Плишкова сражается с Марией Саккари.

13:30. А на кортах уже всё готово к началу игрового дня! С минуты на минуту Елена Веснина и Виктория Азаренко схлестнутся в битве за третий круг. Не пропустите нашу текстовую онлайн-трансляцию:

13:25. После небольшого проливного дождя в понедельник, природа пока снисходительно относится к игрокам и организаторам. Сегодня в Лондоне ожидается солнечная и даже жаркая погода.

13:20. Алексей Агеев продолжает прогнозировать результаты матчей Уимблдона. Сегодня один из предсказываемых результатов действительно рискован:

Прогнозы на Уимблдон. Остапенко и Чиличу придётся попотеть 5 июля в рубрике «Теннисный БетОн» поговорим о матчах 2-го круга Уимблдона Елена Остапенко — Франсуаза Абанда и Марин Чилич — Флориан Майер.

13:15. Светлана Кузнецова, обыгравшая вчера Онс Жабер, во втором круге вышла на соотечественницу Екатерину Макарову.

13:05. Вчера свои матчи на кортах Уимблдона провели сразу 10 россиян. Причём мужчины установили рекорд — впервые за 10 лет сразу четверо отечественных теннисистов пробились во второй круг старейшего турнира на планете. Подробнее — в нашем обзоре:

Скоро рассвет. Лучший старт российских теннисистов с 2007 года Кузнецова и Макарова вышли друг на друга, а в мужской сетке четверо россиян пробились во второй круг Уимблдона впервые с 2007 года.

13:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас последить за матчами уимблдонского турнира в нашей онлайн-трансляции. В Лондоне стартует третий игровой день третьего турнира «Большого шлема». Свои матчи проведут Елена Веснина, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Виктория Азаренко, Элина Свитолина, Рафаэль Надаль и другие. Игровой день начнётся в 13:30 по московскому времени. На нашем сайте пройдут следующие онлайн-трансляции: