«Хочу замену судьи». Медведев поругался с арбитром и выбыл с Уимблдона

Встреча двух подруг

Можно сказать, что Виктория Азаренко начала новый тренд в женском теннисе. С тех пор как белоруска стала мамой, ещё две теннисистки прервали свои карьеры, чтобы последовать её примеру, – Серена Уильямс и Мэнди Минелла. Обе собираются вернуться на корт после родов, как это уже сделала Азаренко.

На первом турнире после возвращения на Мальорке у белоруски не всё складывалось. Она с трудом прошла первый матч, а во втором уступила Ане Конюх. Поэтому ожидания от неё на Уимблдоне были скромными, тем не менее в первом круге она справилась с быстро прогрессирующей Катрин Беллис в трёх сетах. А во втором раунде она попала на прошлогоднюю полуфиналистку – Елену Веснину.



Белоруска отметила, что они с Еленой уже давно являются хорошими подругами. Но на корте все их поединки складывались в пользу Азаренко. Счёт по личным встречам – 7:0. Более того, Веснина не выиграла ни одного сета, а в трёх из четырёх последних матчах набирала всего по два гейма. Но, конечно, факт, что это только второй турнир Виктории после возвращения серьёзно менял динамику и давал Елене чуть больше шансов.

Веснина снова не взяла ни сета

В понедельник Азаренко поставили в расписании без определённого корта, в итоге белоруске пришлось долго ждать своего матча. Позже она выступила с критикой такого решения, объяснив, что молодой маме очень тяжело весь день проводить на турнире. Организаторы пошли ей навстречу и поставили встречу второго круга первым запуском, так что ждать никого не пришлось.

В первом раунде обе не слишком уверенно действовали на старте своих поединков, а здесь сразу же выглядели собранно. Удачных атакующих комбинаций у обеих девушек было больше, чем невынужденных ошибок. Постепенно Виктория всё-таки захватила инициативу. Ей куда чаще помогала подача, а Весниной приходилось сражаться за розыгрыши на задней линии. В середине партии Азаренко сделала брейк и успешно довела сет до победы.



Во второй партии Виктория тоже достаточно быстро повела с брейком. Отыграть отставание у Елены никак не получалось. Спады в игре бывшей первой ракетки были минимальными, в целом она сохраняла достаточно высокий уровень, да и самой россиянке точности иногда не хватало. К тому же Виктории по-прежнему много помогала подача. В относительно коротком матче белоруска исполнила восемь эйсов. Веснина же в конце ещё и медицинский тайм-аут взяла, так как её беспокоила спина. Россиянка завершила матч двумя двойными ошибками.

Азаренко в третьем круге сыграет против Хитер Уотсон. Британка во втором раунде выбила чемпионку Мальорки – Анастасию Севастову. Что касается Весниной, то у неё ещё впереди на Уимблдоне выступления в паре и в миксте. Азаренко тоже выступит в миксте вместе с Ненадом Зимоничем, причём там ей тоже играть против Уотсон.

С центрального корта на 16-й

В мужской сетке оба россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев – в среду были явными фаворитами в своих матчах. Даниил произвёл прекрасное впечатление в первом круге, выбив из турнира Стэна Вавринку.

«Карьерного шлема не будет». Как Даниил Медведев обыграл Стэна Вавринку Медведев одержал главную победу в карьере, Хачанов в пяти сетах прошёл Кузнецова, а Веснина и Азаренко дошли друг до друга.

Во втором матче он уже играл не на центральном корте, а на 16-м против скромного Рубена Бемельманса. И с самого начала у Медведева возникли сложности. Атаки с задней линии проходили не слишком здорово, поэтому россиянин злился на себя и много торопился. Рубен подавал достаточно хорошо, а в решающий момент первого сета за бельгийца сыграла сетка. Даниил так расстроился, что даже разбил ракетку и получил первое предупреждение от Марианы Алвеш. Запомните это имя, она ещё сыграет свою роль в этой встрече.



Успокоиться во втором сете не вышло, только хуже стал играть Даниил, а Рубен почувствовал себя уверенно. В итоге вторую партию бельгиец взял с двойным брейком. Были брейк-пойнты и в первом гейме третьего сета у Бемельманса. Россиянин спас тот гейм, и после этого ход матча поменялся. Небольшой спад в игре соперника очень помог Медведеву, и он перехватил инициативу и взял третий сет.



Перед четвёртой партией Даниил позвал врача, который помассировал ему левую ногу. На передвижении россиянина это сильно не сказалось. Даниил всё комфортнее чувствовал себя на корте. Он уверенно взял четвёртый сет, таким образом добрался до своего первого пятисетового матча в карьере.

Судейский скандал

В пятом сете Рубен начал чаще ходить к сетке, так как на задней линии оставаться сил уже не было. Медведев несколько раз его обвёл и повёл с брейком. Бельгиец не сдался и заработал брейк-пойнты в четвёртом гейме, где и случился ключевой эпизод матча. Удар Бемельманса на втором брейк-пойнте вышел в аут, но Мариана Алвеш поменяла решение линейного судьи и попросила переиграть мяч. Это было далеко не первое спорное решение Марианы не в пользу россиянина.

«Позовите супервайзера на корт прямо сейчас. Вы явно что-то имеете против меня, я хочу, чтобы поменяли судью», — сказал Даниил арбитру. Та отправила его обратно на корт, где Бемельманс сделал брейк. Медведев сел на стул и сказал, что не будет играть, пока не придёт супервайзер. И всё же Мариана снова сказала, что он обязан продолжить матч. Даниил потерял концентрацию и быстро уступил гейм на приёме.



«Где же супервайзер?» — недовольно спросил у Марианы Даниил. А потом россиянин начал перечислять арбитру все спорные решения, которые она приняла не в его пользу. Супервайзер всё-таки вышел на корт, но беседа была короткой. «Она ведь не будет оштрафована, а меня обязательно оштрафуют. Это просто невероятно!» — возмущался Даниил.



Бемельманс на это вообще не обращал внимания. Рубен спокойно собирал розыгрыши. Один из них ему даже достался после второго предупреждения Даниила, когда с него сняли очко. Казалось, что уже почти отыгрался Медведев, но не смог он пройти мимо спорных решений судьи, потерял концентрацию и проиграл встречу.

Очень обидное завершение первого Уимблдона для Даниила, тем более и сетка была дальше хорошая. Мариане Алвеш он руку всё-таки пожал, хотя после этого не успокоился и стал бросать монетки в сторону судейской вышки. Конечно, без штрафа Медведев не обойдётся, причём сумма может быть одной из самых крупных среди всех игроков.

Тяжёлая победа Хачанова

В матче Карена Хачанова против Тьяго Монтейро тоже имелись спорные решения не в пользу российского теннисиста. Самое заметное было в третьем сете на брейк-пойнте Карена. Тот гейм он в итоге проиграл, хотя там был заметный аут после удара Тьяго при счёте 0:40. Тем не менее Хачанов лучше справился с эмоциями в такой ситуации.



Хотя изначально вообще не предполагалось, что у Карена будут проблемы в этой встрече. Монтейро выиграл всего один матч на траве за карьеру (в первом круге этого турнира) и всю жизнь специализировался на игре на грунте. Тем не менее с самого начала теннис бразильца вызвал много проблем у Карена.



Долгое время россиянин ничего не мог сделать на приёме и просто не успевал за скоростью соперника. Только ближе к концу второго сета он сделал очень важный обратный брейк, а потом выиграл затяжной гейм на своей подаче. После этого он стал сам действовать лучше, хотя матч не терял равного характера. Во втором сете тай-брейк был весьма напряжённым, но крепче нервы были у Карена.

Казалось, что Монтейро должен сбавить в какой-то момент, но он держался. Хотя один раз ему серьёзно помогли судьи, о чём мы уже заметили. Более того, у бразильца были два сетбола в 10-м гейме третьей партии. Россиянин сам активно сыграл на сетболах и довёл дело до второго тай-брейка, а там он шансов сопернику не дал.



Вообще, интересная статистика тай-брейков у Карена в 2017 году. На обычных турнирах – 5-16, а на «Больших шлемах» — 7-1. То есть ему удаётся на таких крупных соревнованиях справляться с давлением.



Монтейро не сломался и продолжил создавать проблемы Карену и в четвёртом сете. Бразилец даже повёл с брейком. Но Хачанову всё-таки снова удалось добавить, отлично заработал удар справа, и концовка четвёртого сета полностью осталась за россиянином, который одержал очень сложную победу. В третьем круге он сыграет с Рафаэлем Надалем, если тот, конечно, пройдёт Дональда Янга.

Векич не справилась с Контой

Из остальных игр второго круга отметим драматичный поединок Йоханны Конты и Донны Векич. Две с половиной недели назад они играли в финале турнира в Ноттингеме, где неожиданно преуспела хорватка. Матч снова получился очень упорным. Векич не подала на первый сет и проиграла его, но сумела взять вторую партию.



В решающем сете обе великолепно играли на подаче. К концу третьего часа игры всё-таки пошла борьба в геймах. Конта три раза подряд взяла подачу с 0:30, а вот Донна не выдержала и дрогнула при счёте 8:9. После матча Векич сразу же начала плакать прямо на плече соперницы во время объятий у сетки. Кстати, с учётом выхода в третий круг Хитер Уотсон это лучший женский Уимблдон для местных теннисисток с 1986 года. Тогда в последний раз две британки прошли дальше второго круга.

Не отстают и британские мужчины. Аляж Бедене вышел в третий раунд, где сыграет с Жилем Мюллером. Люксембуржец выиграл марафон у Лукаса Росола – 9:7 в пятом сете. Спокойно прошёл в третий круг и Энди Маррей, обыгравший Дастина Брауна.

Покинула турнир Петра Квитова, которая даже значилась фаворитом у букмекеров. Но всё-таки Петру подвело здоровье. К концу встречи с Мэдисон Бренгл чешка тяжело дышала и ей даже измерили давление. Бренгл в этом году стала единственной, кто обыграл Серену Уильямс, а также только она в 2017-м сумела обыграть Квитову на траве.

После жаркой среды на Уимблдоне в четверг ожидаются грозы. В четвёртый игровой день на корты выйдут Михаил Южный, Андрей Рублёв, Дарья Касаткина, а также между собой сыграют Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.