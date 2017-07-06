Третье российское дерби на турнире. Анонс 4-го дня Уимблдона

В четверг, 6 июля, на Уимблдоне должен завершиться второй круг. Состоятся поединки нижней половины сетки у мужчин и верхней половины – у женщин. Всего запланировано 32 матча (по 16 в каждом разряде). Из представителей топ-10 посева на корты выйдут Анжелика Кербер (1), Новак Джокович (2), Роджер Федерер (3), Каролина Плишкова (3), Каролина Возняцки (5), Милош Раонич (6), Светлана Кузнецова (7), Доминик Тим (8), Агнешка Радваньска (9) и Александр Зверев (10).



В этот день проведут свои встречи пять россиян – помимо упомянутой Кузнецовой это также Екатерина Макарова, Дарья Касаткина (29), Михаил Южный и Андрей Рублёв (Q), причём первые двое сыграют между собой.

МАТЧ ДНЯ. КУЗНЕЦОВА — МАКАРОВА



На нынешнем турнире россияне уже играли друг с другом: Хачанов – Кузнецов, Веснина – Блинкова. Встреча между Светланой Кузнецовой и Екатериной Макаровой будет третьим по счёту российским дерби Уимблдона-2017. Соперницы много раз играли между собой, а также выступали вместе за сборную России на Кубке Федерации и Олимпиаде. В личных встречах лидирует Кузнецова – 6-1, её же всезнающие букмекеры называют фаворитом и предстоящей, восьмой по счёту очной встречи. Ну а кто станет победительницей – решится, как всегда, на корте.

«Хочу замену судьи». Медведев поругался с арбитром и выбыл с Уимблдона Через два дня после победы над Вавринкой на Уимблдоне Медведев уступил Бемельмансу, потребовав по ходу матча смену судьи на вышке.

Уимблдон. День 4-й. 6 июля, четверг. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка



Женщины. 2-й круг. Сетка

Centre Court

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR)

Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-87.

Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.39.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.



Душан Лайович (Сербия) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 79-5.

Прогноз букмекеров: 13.00 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Court 1

Адам Павлашек (Чехия) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 136-4.

Прогноз букмекеров: 13.00 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Доминик Тим (Австрия, 8) — Жиль Симон (Франция)

Court 1. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 5-2 (Индиан-Уэллс-2014, Рим-2015, Мец-2016, Роттердам, Акапулько-2017 – Ницца, Торонто-2014).

Рейтинг: 8-36.

Прогноз букмекеров: 1.21 – 4.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.



Анжелика Кербер (Германия, 1) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Court 1. 3-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 2-0 (Глазго-2006, Уимблдон-2014).

Рейтинг: 1-88.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Court 2

Агнешка Радваньска (Польша, 9) — Кристина Макхэйл (США)

Court 2. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 5-0 (Карлсбад-2011, Доха-2012, Ноттингем-2015, Australian Open-2016, Сидней-2017).

Рейтинг: 10-60.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.



Милош Раонич (Канада, 6) — Михаил Южный (Россия)

Court 2. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 2-1 (Australian Open-2011, Монреаль-2013 – Санкт-Петербург-2016).

Рейтинг: 7-82.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.41.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Цветана Пиронкова (Болгария) — Каролина Возняцки (Дания, 5)

Court 2. 4-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 0-5 (Майами, Истбурн-2008, Майами-2010, Кубок Хопмана, Турнир чемпионок-2012).

Рейтинг: 131-6.

Прогноз букмекеров: 2.87 – 1.38.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пиронковой в трёх сетах.

Скоро рассвет. Лучший старт российских теннисистов с 2007 года Кузнецова и Макарова вышли друг на друга, а в мужской сетке четверо россиян пробились во второй круг Уимблдона впервые с 2007 года.

Court 3

Екатерина Макарова (Россия) — Светлана Кузнецова (Россия, 7)

Court 3. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 1-6 (Истбурн-2010 – Индиан-Уэллс-2008, Майами, «Ролан Гаррос»-2013, Вашингтон-2014, Мадрид-2015, Майами-2016).

Рейтинг: 47-8.

Прогноз букмекеров: 2.57 – 1.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR)

Court 3. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 3-2/4-2 (Цинциннати-кв-2007, Окленд, Мемфис-2009, Роттердам-2013 – Лос-Анджелес-2011, Роттердам-2014).

Рейтинг: 32-589.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.



Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Зверев (Германия, 10)

Court 3. 4-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2017).

Рейтинг: 64-12.

Прогноз букмекеров: 7.69 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.

Court 14

Миша Зверев (Германия, 27) — Михаил Кукушкин (Казахстан)

Court 14. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-1/1-2 (Аптос-ч-2013 – Загреб-2010, Фюрт-ч-2013).

Рейтинг: 30-118.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.24.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.



Зарина Дияс (Казахстан, WC) — Арина Родионова (Австралия, Q)

Court 14. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 3-0 (Аньнин, Сурбитон, Манчестер-2017).

Рейтинг: 130-166.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дияс в трёх сетах.

Court 16

Дарья Касаткина (Россия, 29) — Анетт Контавейт (Эстония)

Court 16. 4-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 30-38.

Прогноз букмекеров: 2.77 – 1.41.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 17

Леся Цуренко (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария)

Court 17. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 35-73.

Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.58.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Court 18

Андрей Рублёв (Россия, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 25)

Court 18. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 1-0 (Галле-2017).

Рейтинг: 95-22.

Прогноз букмекеров: 2.19 – 1.63.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.

Текстовая трансляция