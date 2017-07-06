4-й день Уимблдона. Дель Потро против Гулбиса. LIVE

Онлайн-трансляция четвёртого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Макарова, Рублёв, Касаткина, Южный и другие.

Уимблдон. Мужская сетка



Уимблдон. Женская сетка

15:52. Всего за 52 минуты добрались до решающего сета Цуренко и Голубич. Обычно матчи украинки носят более затяжной характер, а тут она быстро взяла первый сет, а потом стремительно уступила второй.

15:49. 19-летний Тейлор Фритц проиграл в первом круге и уже успел вернуться домой к своему сыну.

15:46. Джокович успешно завершил первый сет. Не создаёт пока ему серьёзных проблем Павлашек.

15:44. Дель Потро уже вызвал врача, который дал ему таблетку.

15:40. Беременная Мэнди Минелла пока ещё формально не прекратила карьеру, так как она выступает в паре вместе с Севастовой. Правда первый сет они проиграли 1:6. Напомним, что Мэнди выступает на пятом месяце беременности.

15:37. Гулбис первым сделал брейк в матче с дель Потро. Победитель этой встречи скорее всего сыграет с Джоковичем. Серб уверенно ведёт в первом сете у Павлашека — 4:2.

15:30. Димитров очень легко обыграл Багдатиса — 6:3, 6:2, 6:1. В следующем круге он сыграет против Иснера или Селы. В том матче теннисисты выиграли по одному сету, причём обе партии дошли до тай-брейка.

15:27. Температура на турнире достигла 31 градуса. Многие жители московского региона могут только позавидовать британцам. Хотя теннисисты наверняка предпочли бы более прохладную погоду.

15:24. В матче потенциальных соперниц Кузнецовой — Херцог иЛепченко — третий сет. Лепченко взяла первую партию, но во второй она проиграла все геймы на своей подаче — 7:6, 2:6.

15:22. Цуренко играет с пластырем на плече, но не мешает ей это. За 22 минуты она выиграла первую партию у Голубич.

15:15. На центральных кортах стартовали программы. На главной арене Эдмунд играет против Монфиса. А на первом корте Новак Джокович вышел на встречу против Павлашека.

15:08. А ещё начинается повтор финала турнира в Анталье, который закончился в прошлую субботу. Любопытно, что победитель этого матча получится за третий круг больше, чем за титул в Анталье. Кстати в Турции матч выиграл Сугита.

15:04. На третьем корте начинается очень любопытный матч — дель Потро против Гулбиса.

14:58. Макарова покинет топ-50 после Уимблдона, не слишком удачный сезон пока у неё.

14:56. Всего 1 час 9 минут продолжался этот матч. Второй сет в корне отличался от первого. Девушки по очереди выходили вперёд, но соперница тут же делала обратный брейк. В 10-м гейме Кузнецова спаслась с сетбола за счёт укороченного. А когда казалось, что тай-брейк неизбежен, Светлана снова взяла подачу Екатерины, а свою смогла удержать. Заслуженная победа игрока топ-10. Дальше ей играть с Лепченко — Херцог.

14:53. Успешно завершила матч Кузнецова. Удивительное минимальное попадание у неё было на матчболе.

14:48. Светлана отыграла сетбол, удержала подачу, а потом сделала брейк под ноль. После паузы она будет подавать на матч.

14:44. На 57-й минуте матча Димитров всё-так допустил первую невынужденную ошибку. При этом он уже выиграл два сета. Две партии взял уже и Миша Зверев.

14:42. Даже сетбол был у Макаровой, но Екатерина укоротила в сетку. В последние минуты разыгралась она.

14:39. Томич собирается обжаловать большой штраф. Напомним, его наказали на 15 тысяч за то что он симулировал травму. Он признался на пресс-конференции, что взял медицинский тайм-аут только ради тактикию

14:35. Удивительная статистика пока у Григора Димитрова — 17 ударов навылет и ни одной невынужденной ошибки за 47 минут матча против Багдатиса. Взял первый сет болгарин, а во втором ведёт с брейком.

14:30. Светлана сделала две двойные в следующем гейме, Макарова отыграла брейк. Завязалась борьба во втором сете.

14:22. Двойную ошибку на брейк-пойнте допустила Макарова. Кузнецова снова повела с брейком во втором сете.

14:15. Димитров взял первый сет у Багдатиса, а Миша Зверев пока очень уверенно обыгрывает Кукушкина — 6:1, *1:0.

14:13. Во втором сете наконец-то размочила счёт Макарова, причём взяла первый гейм на приёме.

14:11. В интервью Eurosport Светлана Кузнецова призналась, что в этом году чувствует себя на траве лучше, чем на грунте. Исторически трава всегда была для Светланы самым непростым покрытием.

14:08. 24 минуты шла всего эта партия. Поразительная концентрация у Светланы. Играет активно, почти не ошибается. Катя пока не знает, что противопоставить сопернице. Эйсы — 0 2, двойные — 1-0, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 6/6 и 11/3, реализация брейк-пойнтов — 0/2 и 3/8.

14:06. Проиграла сет под ноль Макарова, так ещё предупреждение за подсказку тренера получила в последнем розыгрыше.

14:02. Оказали помощь Дарси. Вышел он на корт, сделал зашаг, а после снялся. Феррер сыграл всего три гейма, чтобы пройти в следующий раунд.

14:00. А Кузнецова уже три раза взяла подачу Макаровой. Пока в одну калитку там счёт — 5:0.

13:58. Только начал матч Стив Дарси, а уже понадобился ему доктор. Против Давида Феррера он играет.

13:53. Штраф Томича — второй в истории Уимблдона. Больше был только у Фоньини в 2014-м.

13:47. В первом же гейме Кузнецова взяла подачу Макаровой. Светлана впереди по личным встречам — 6:1.

13:44. Ализе Корне уже вылетела из турнира. Не сложилось на турнире, так ещё и авиакомпания ей пришлась не по вкусу.

13:41. Пока что солнечно над кортами. В ближайшие пару часов осадков не ожидаются.

13:37. В рубрике «Теннисный БетОн» Алексей Агеев верит, что Анжелика Кербер проиграет сет в матче против Флипкенс.

Прогнозы на Уимблдон. Элите немецкого тенниса дадут отпор «Теннисный БетОн» закрывает второй круг Уимблдона прогнозами на матчи Фрэнсис Тиафо — Александр Зверев и Анжелика Кербер — Кирстен Флипкенс.

13:32. У нас начинается текстовая трансляция российского дерби.

13:30. Ну и начинается игровой день. Сразу же перемещаем своё внимание на корт номер 3, где играют Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова.

13:25. Сегодня в программе дня будет задействовано 17 кортов. Постараемся уследить за всеми.

13:20. Ну и постепенно готовимся к старту 4-го игрового дня, который грядёт уже через 10 минут.

Третье российское дерби на турнире. Анонс 4-го дня Уимблдона Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей четвёртого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.

13:15. Полная хронология вчерашнего игрового дня здесь:

3-й день Уимблдона. Надаль и Хачанов дошли до очной встречи. Как это было Онлайн-трансляция третьего дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Веснина, Азаренко, Медведев, Хачанов и другие.

13:13. Пока можете прочитать ретроспективу вчерашней истории с Даниилом Медведевым и португальской судьёй на вышке Марианой Алвеш.

«Хочу замену судьи». Медведев поругался с арбитром и выбыл с Уимблдона Через два дня после победы над Вавринкой на Уимблдоне Медведев уступил Бемельмансу, потребовав по ходу матча смену судьи на вышке.

13:10. А вот и подоспели свежие штрафы Бернарду Томичу и Даниилу Медведеву.

13:08. Краткие цифры предыдущего игрового дня.

13:05. Действующий чемпион турнира Энди Маррей накануне одержал уверенную победу над Дастином Брауном — 6:3, 6:2, 6:2, поэтому сегодня его маме Джуди Маррей можно, не сильно напрягаясь, провести разминку для детей.

13:03. Пока есть немного времени до старта игрового дня — прочитайте колонку Екатерины Бычковой, как всегда, на злобу дня.

«Все тренируются, готовятся и вкладываются в процесс не меньше звёзд» Екатерина Бычкова в своей колонке – о разнице между Уимблдоном и его отборочными, о больших призовых и крутящемся колесе.

13:01. Прогноз сегодня не очень приятный. Примерно в 17 часов по Москве должен начаться дождь.

13:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Уимблдон набирает обороты. 6 июля должны завершиться матчи второго раунда. В 13:30 свою очную встречу начнут Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова. Также на четверг запланированы матчи с участием Михаила Южного, Андрея Рублёва, Дарьи Касаткиной, Новака Джоковича, Роджера Федерера, Анжелики Кербер и многих других. Игровой день начнётся в 13:30 по московскому времени.



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