Уимблдонский кошмар. Бетани Маттек-Сэндс покинула корт на носилках

Синоптики оказались неправы

Погода на Уимблдоне уже несколько дней будто играет со всеми в кошки-мышки. Если уже в понедельник над кортами пролился небольшой дождь, то уже со среды столбик термометра днём редко опускался ниже 30 градусов. Это даже поспособствовало настоящей воздушной атаке на турнир летающих муравьев – насекомые наводнили стадионы, мешая теннисистам во время игры.

В четверг синоптики обещали, что непогода всё-таки вернётся в пригород Лондона и нанесёт организаторам неприятным сюрприз, однако прогнозы на то и существуют, что им свойственно не сбываться. Теннисистов, как оказалось, ждал ещё один день непривычной для Уимблдона духоты.



Уже первым запуском на корт вышли Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова. Российские теннисистки без особых проблем пробились во второй круг, но определить, кто окажется в третьем, им предстояло в очном противостоянии. По личным встречам впереди уверенно была Светлана (6:1), но единственную победу Екатерина одержала именно на траве – в Истбурне-2010.

«Мне нравится быть тёмной лошадкой»

Уже в первом гейме Макарова допустила неимоверное количество ошибок. Кузнецова повела с брейком, но на достигнутом не остановилась. Светлана играла очень активно, при этом сохраняла максимальную концентрацию и почти не ошибалась. Всего через 24 минуты после старта матча на табло горели цифры 6:0. Кузнецова взяла и седьмой гейм подряд, но тут её неожиданно зажало, а соперница, напротив, почувствовала момент для того, чтобы прибавить.

Екатерина вернула гейм на подаче, а потом снова ответила сопернице брейком на брейк. Но когда уже казалось, что тай-брейк неизбежен, Макарова начисто провалила свою подачу. Светлана шансом сразу же воспользовалась и оформила уверенный выход в третий круг. После победы россиянка призналась, что прекрасно чувствует себя на этом Уимблдоне и ей нравится статус тёмной лошадки. В 1/16 финала её соперницей будет Полона Херцог.

Вечером на матч против Анетт Контавейт вышла другая россиянка – Дарья Касаткина. В прошлом сезоне Дарья добралась на Уимблдоне до третьего круга, но проиграла эпический поединок Винус Уильямс. Тогда дождь прерывал игру на матчболах американки, Касаткиной удавалось отыгрываться, но решающую партию она уступила со счётом 8:10. На этот раз Дарья приехала на главный травяной мейджор, не тренируясь в течение последних 12 дней — сразу после «Ролан Гаррос» команда россиянки вынудила её сделать перерыв из-за повреждения лодыжки, чтобы избежать стрессового перелома.

Контавейт начала матч очень активно, сразу же продемонстрировав, что будет действовать первым номером. Она старалась играть плоско, часто переводила по линиям и выходила к сетке. Касаткина была не готова к такой прыти соперницы и провалила старт поединка. Постепенно ей удалось войти в игру, но обратный брейк уже было не вернуть.



Первый гейм второго сета, возможно, предопределил его исход. Он продолжался почти 10 минут, Дарья отыграла два брейк-пойнта, но всё-таки сдалась в концовке. После этого она стала больше ошибаться, при этом торопилась и начала играть быстрее, хотя, возможно, стоило попытаться потянуть розыгрыши и заставить Анетт проводить более длинные обмены ударами. В такой игре Контавейт чувствовала себя очень уверенно и показала замечательный теннис, превзойдя соперницу и в активности, и в точности. 6:3, 6:2 – всего за 55 минут эстонка впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона.

Маттек-Сэндс получила жуткую травму

Чуть ранее на 17-м корте произошла одна из главных трагедий этого сезона. Сорана Кырстя и Беттани Маттек-Сэндс разыгрывали путёвку в третий круг и обменялись сетами, румынка подавала на старте решающей партии. При счёте 30:15 в её пользу американка побежала к сетке, поскользнулась и повредила колено. В течение нескольких минут она кричала: «Помогите мне, помогите», пока на корте не появился врач. Сорана Кырстя пыталась помочь сопернице, в слезах наблюдая за происходящим, спустилась к подруге и Люси Шафаржова, в паре с которой они выиграли два первых ТБШ в сезоне и уверенно возглавляют парный рейтинг. Продолжать поединок Бетани не смогла, с корта её унесли на носилках и, по предварительной информации, сразу же увезли в больницу.

«Когда Бетани упала, я перешла на её сторону корта, а потом я увидела её колено… Я никогда не видела такой ужасной травмы в моей жизни. Я была в шоке. Потом я закричала судье, чтобы он вызвал врача. Я до сих помню, в каком шоке я была, когда увидела её колено.



Она была в шоковом состоянии. Просто продолжала повторять: „Сорана, помоги мне! Сорана, помоги мне!“. Я повторяла, что я здесь. Но она только и говорила: „Сорана, помоги“. Я пыталась её подбодрить: „Ты — сильная, ты сможешь справиться“. Но я чувствовала себя бесполезной. Она кричала так громко, а я продолжала смотреть на колено и ничем не могла помочь. Я была бы рада, если бы могла сделать больше для неё», — на пресс-конференции после матча Кырстя не могла прийти в себя.

4-й день Уимблдона. Рублёв проиграл, но получил ценный опыт. Как это было Онлайн-трансляция четвёртого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Макарова, Рублёв, Касаткина, Южный и другие.

Через час после случившегося Шафаржовой пришлось выходить на корт, но справиться с нервами она не смогла, в трёх сетах проиграв Шелби Роджерс.

Плишкова может стать первой ракеткой мира, выиграв на Уимблдоне один матч

Чуть ранее свой матч проводила лидер чемпионской гонки чешка Каролина Плишкова. В Лондон она приехала чуть ли не главной фавориткой, победив на турнире в Истбурне накануне. Играть ей предстояло с Магдаленой Рыбариковой, которая невероятными темпами продолжает возвращение после травмы. Чешка уверенно взяла стартовый сет и даже повела с брейком во втором, но тут Рыбарикова стала играть максимально раскованно.



По итогам матча она превзошла соперницу и в активности, и в точности, записав на свой счёт 33 виннера при 26 ошибках (28/26 – у Каролины). В третьем сете у Плишковой и вовсе не было шансов на успех, Магдалена сразу задавила её своей активной игрой и совершила одну из главных сенсаций стартовых кругов. Несмотря на столь раннее поражение, Каролина остаётся главной претенденткой на трон WTA тура. Для того чтобы сохранить за собой первую строчку, Анжелике Кербер нужно добираться до финала, а Симоне Халеп, если она хочет стать первой, нужен полуфинал. Немка в четверг сделала свой шажок, переиграв Кирстен Флипкенс – 7:5, 7:5.

В этой части сетки после поражения Плишковой стало понятно, что в четвертьфинал выйдет дебютантка этой стадии – кто-то из четвёрки Рыбарикова/Цуренко/Аллертова/Дияс. Четвёртый день лишил турнир ещё одной из главных фавориток – ракетку зачехлила Кристина Младенович, уступившая в трёх партиях Элисон Риске – 2:6, 6:4, 6:4. Агнешка Радваньска с огромным трудом оформила выход в 1/16 финала, отыграв у Кристины Макхейл два матчбола – 5:7, 7:6 (9:7), 6:3.

Травма пресса помешала Рублёву

В четверг почти параллельно боролись за выход в третий круг Михаил Южный и Андрей Рублёв. Андрею после первой в карьере победы в пятисетовом матче предстоял сложный поединок против Альберта Рамоса. Теннисисты встречались друг с другом буквально две недели назад в Галле, тогда россиянин сумел одолеть соперника в трёх сетах – 6:7 (1:7), 7:5, 6:4, — но в роли фаворита всё равно, скорее, выступал испанец.



Уже стартовая партия настроила болельщиков на борьбу. Рамос быстро повёл с брейком, но Андрею удалось вернуть утерянную подачу в концовке сета. Казалось, что партия непременно должна дойти до тай-брейка, но россиянин неожиданно провалил гейм на подаче, отдав его под ноль. Вторым шансом Рамос воспользовался без лишних вопросов. Во втором сете Рублёву удалось прибавить и даже повести с брейком, но соперник быстро сравнял счёт. На этот раз сценарий диктовал решающий гейм, и он действительно случился.

Андрей сразу же провалил начало и уже довольно скоро уступал сопернику со счётом 2:6. Но тут россиянин понял, что терять ему нечего, и показал всё лучшее, на что способен. Вовремя заработала подача, а на последнем сетболе Рублёв попал в линию. После смены сторон при счёте 6:6 Рамос не смог справиться с нервами и тай-брейк упустил. Эту неудачи испанец никак не мог выпустить из головы и третий сет начал из рук вон плохо. Рублёв взял чужую подачу и своего уже не упустил. Кто знает, чем завершилась бы четвёртая партия, если бы Андрей не разозлился на судью на вышке после спорного эпизода. В результате после этого россиянин потерял концентрацию, чем тут же воспользовался его соперник, сделавший решающий брейк.

Рублёву предстояло сыграть второй пятисетовик за три дня, и к такому его организм оказался не готов. В середине пятого сета у Андрея начало сводить мышцы пресса, он сгибался пополам после каждого розыгрыша, но продолжал бороться до конца. Увы, гейм на подаче он всё-таки уступил. У него были шансы почти сразу же его вернуть, но Рамос показывал невероятную игру на каждом из брейк-пойнтов. За 3 часа 31 минуту Альберт сломил сопротивление юного соперника и вышел в третий круг.

Южный оказал сопротивление действующему финалисту

Меньше всех из всех россиян, вышедших во второй круг, повезло со жребием Михаилу Южному. Ему предстояла игра против действующего финалиста Уимблдона — грозного Милоша Раонича. Тем удивительнее то, как сложился дебют встречи. Канадец никак не мог войти в игру и в какой-то момент проиграл восемь очков подряд, а вместе с ними и гейм на подаче. Южный отыграл по ходу партии несколько брейк-пойнтов и образцово-показательно завершил сет хорошей подачей.

Но уже было заметно, что Раонич постепенно прибавляет и прибивается к корту. У него заработала грозная подача, и так легко, как раньше, Южный принимать её уже не мог. Теннисисты добрались до тай-брейка, где Михаил был близок к выигрышу – у него был двойной сетбол, причём один из них на своей подаче. Но Раонич рискнул на приёме, растащил соперника по углам и вернул мини-брейк. После этого справиться с почувствовавшим уверенность канадцем было почти невозможно. Расстроенный проигрышем партии, россиянин тут же отдал гейм на подаче на старте третьего сета. Милош без сострадания подавал свои 220-километровые подачи и вышел вперёд по сетам.

Казалось бы, что тут-то 35-летний Южный должен просесть, но у него будто открылось второе дыхание. Он даже мог сделать брейк в концовке четвёртого сета, но Раонич был хорош на брейк-пойнте. Потеряв концентрацию, Михаил тут же отдал гейм на подаче под ноль и был вынужден зачехлить ракетку во втором круге.

Джокович и Федерер не испытали проблем

В четверг свои вторые матчи на кортах Уимблдона провели и Новак Джокович с Роджером Федерером. Оба теннисиста недополучили игровой практики в стартовом круге, потому что их соперники снимались сразу после начала вторых сетов. И сербу, и швейцарцу удалось показать неплохую игру и уверенно выйти в 1/16 финала.

Джокович не оставил шансов Адаму Павлашеку (6:2, 6:2, 6:1), Роджер же немного забуксовал на старте матча против Душана Лайовича, сразу отдав свою подачу, но после этого вошёл в игру и довёл её до уверенной победы (7:6 (7:0). 6:3, 6:2). Федерер сыграет теперь с Мишей Зверевым, а Джоковичу предстоит серьёзная проверка в лице Эрнеста Гулбиса. В четверг латвиец, переигравший с трёх сетах Хуана-Мартина дель Потро, стал самым низкорейтинговым теннисистом в третьем круге ТБШ с 2002 года. В понедельник Гулбис, возвращающийся после травмы, занимал 589-е место.

Одну из мини-сенсаций в четверг совершил Дуди Села, в пяти сетах сломивший Джона Иснера – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5), 6:3. Впервые в карьере вышел в третий круг Уимблдона Доминик Тим, переигравший в четырёх сетах Жиля Симона, а Гаэль Монфис, Томаш Бердых и Александр Зверев вскоре присоединились к австрийцу.

В пятницу на кортах Уимблдона пройдут первые матчи третьего круга. Свои поединки проведут Карен Хачанов, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Виктория Азаренко, Элина Свитолина и другие.