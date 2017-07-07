Серьёзная проверка Карена Хачанова. Анонс 5-го дня Уимблдона

В пятницу, 7 июля, на Уимблдоне стартует третий круг. Состоятся поединки верхней половины сетки у мужчин и нижней половины – у женщин. Также продолжатся соревнования в парном разряде и стартует микст. Из представителей топ-10 посева на корты выйдут Энди Маррей (1), Симона Халеп (2), Элина Свитолина (4), Рафаэль Надаль (4), Йоханна Конта (6), Марин Чилич (7), Доминика Цибулкова (8), Кей Нисикори (9) и Винус Уильямс (10).

В этот день проведёт матч и последний россиянин, оставшийся в мужской сетке, – Карен Хачанов (30), правда, соперник у него будет не из лёгких – экс-первая ракетка мира, двукратный чемпион Уимблдона Рафаэль Надаль.

МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ — ХАЧАНОВ

Соперники ни разу не играли друг с другом. Карен только осваивается в статусе первой ракетки России и до больших высот ещё не добирался. На нынешнем турнире он пока проходит каждый круг непросто. Вначале провёл пятисетовую битву с соотечественником — Андреем Кузнецовым, а затем отыгрывался со счёта 0:1 по сетам в матче против бразильского левши Тьяго Монтейро. Что касается Надаля, он пока уверенно движется по сетке – не отдал за два раунда соперникам ни одной партии. Кроме того, у испанца есть дополнительная мотивация, ведь, в случае удачного выступления на Уимблдоне, а также осечки Энди Маррея и Новака Джоковича, он сможет вернуть себе звание первой ракетки мира. Всё знающие букмекеры в предстоящем матче Надаль – Хачанов отдают безоговорочное предпочтение Рафаэлю, а кто станет победителем, решится, как всегда, на корте.

Уимблдонский кошмар. Бетани Маттек-Сэндс покинула корт на носилках Первая ракетка мира в паре в четверг на Уимблдоне получила жуткую травму колена и смогла покинуть корт лишь на носилках.

Уимблдон. День 5-й. 7 июля, пятница. Начало матчей — в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корты – 15:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Женщины. 2-й круг. Сетка



Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка

Centre Court

Виктория Азаренко (Беларусь, SR) — Хитер Уотсон (Великобритания, WC)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 5-0 (Истбурн-2010, Australian Open, Майами-2012, Монреаль-2014, Fed Cup-2015).

Рейтинг: 683-102.

Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.74.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Карен Хачанов (Россия, 30)

Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 2-34.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция



Энди Маррей (Великобритания, 1) — Фабио Фоньини (Италия, 28)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 3-3 (Монте-Карло-2009, Валенсия-2014, Олимпиада-2016 – Монреаль-2007, Кубок Дэвиса-2014, Рим-2017).

Рейтинг: 1-29.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в четырёх сетах.

Court 1

Стив Джонсон (США, 26) — Марин Чилич (Хорватия, 7)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-2 (Токио-2015, Лондон-2016, Акапулько (отказ) – 2017).

Рейтинг: 31-6.

Прогноз букмекеров: 5.23 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.



Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Мария Саккари (Греция)

Court 1. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-101.

Прогноз букмекеров: 1.13 – 5.52.

Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.



Наоми Осака (Япония) — Винус Уильямс (США, 10)

Court 1. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0 (Окленд (отказ Уильямс) – 2017).

Рейтинг: 59-11.

Прогноз букмекеров: 3.33 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Court 2

Аляж Бедене (Великобритания) — Жиль Мюллер (Люксембург, 16)

Court 2. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-2 (Мец-2015, Хертогенбосх-2017).

Рейтинг: 58-26.

Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мюллера в четырёх сетах.



Пэн Шуай (Китай) — Симона Халеп (Румыния, 2)

Court 2. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 37-3.

Прогноз букмекеров: 3.18 – 1.32.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

4-й день Уимблдона. Рублёв проиграл, но получил ценный опыт. Как это было Онлайн-трансляция четвёртого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Макарова, Рублёв, Касаткина, Южный и другие.

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Камила Джорджи (Италия)

Court 2. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-1 (Катовице-2016).

Рейтинг: 13-86.

Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Сэм Куэрри (США, 24)

Court 2. 4-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 4-1 (Шанхай-2010, Уимблдон-2014, Рим-2015, Индиан-Уэллс-2016 – Валенсия-2011).

Рейтинг: 10-28.

Прогноз букмекеров: 1.32 – 3.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в пяти сетах.

Court 3

Кей Нисикори (Япония, 9) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18)

Court 3. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 4-0 (Барселона-2014, Барселона, Мадрид-2015, Майами-2016).

Рейтинг: 9-19.

Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.94.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в пяти сетах.



Карина Виттёфт (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Court 3. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 65-5.

Прогноз букмекеров: 3.50 – 1.28.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Текстовая трансляция

Court 12

Осеан Доден / Татьяна Мария (Франция / Германия) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Court 12. 1-й запуск (13:30).

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Доминика Цибулкова (Словакия, 8) — Ана Конюх (Хорватия, 27)

Court 12. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2016).

Рейтинг: 9-29.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.89.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в трёх сетах.



Кевин Андерсон (ЮАР) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q)

Court 12. 4-й запуск (около 18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 42-124.

Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.91.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.

Court 18

Каролин Гарсия (Франция, 21) — Мэдисон Бренгл (США)

Court 18. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 1-1/2-1 (Australian Open-кв-2012, Доха-2017 – Штутгарт-2015).

Рейтинг: 22-95.

Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.



Бенуа Пэр (Франция) — Ежи Янович (Польша, SR)

Court 18. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 1-2/2-3 (Зальцбург-ч-2011, Штутгарт-2017 – Кубок Хопмана, Монпелье, Санкт-Петербург-2015).

Рейтинг: 46-141.

Прогноз букмекеров: 2.03 – 1.73.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пэра в пяти сетах.