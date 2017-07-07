5-й день Уимблдона. Хачанов играет с Надалем. LIVE

Онлайн-трансляция пятого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Хачанов, Надаль, Свитолина, Остапенко, Азаренко и другие.

Уимблдон. Мужская сетка

Уимблдон. Женская сетка

18:45. Джек Сок, который вместе с Бетани Маттек-Сэндс стал олимпийским чемпионом Рио, выйдет сегодня на матч микста в вот таких кроссовках. Американка вчера получила тяжелейшую травму колена, и множество игроков уже поспешили выразить ей поддержку.

18:39. Гораздо тяжелее сложился второй сет для Свитолиной. Виттёфт немного расслабилась и стала играть заметно активнее, особенно украинке было непросто справляться с форхендом соперницы. Карине удалось не только отыграть брейк в середине сета, но даже сделать ещё один и выйти подавать на партию. Однако в концовке сильнее была Элина, цеплявшаяся за каждое очко. 27/16 по виннерам и невынужденным у украинки, 13/20 — у немки. За выход в четвертьфинал Свитолина сразится с победительницей матча Джорджи — Остапенко.

18:35. В первом матче на турнире Элина даже не была фаворитом у букмекеров против Барти, но она смогла выйти в четвёртый круг!

18:32. Потрясающий гейм провёл Карен, четыре эйса, Надаль ни разу не коснулся мяча, при этом россиянин чётко чередовал попадание в угол и по центральной линии.

18:30. Пэр уже выиграл два сета у Яновича.

18:28. Рублёву не слишком нравится как развиваются дела у его друга на центральном корте. 1:6, 1:3 уступает Карен.

18:27. Йоханна Конта успешно взяла первый сет у Саккари — 6:4.

18:25. На втором корте начинается матч двух девушек, которые любят ударить по мячу посильнее — Камила Джорджи — Елена Остапенко. Мы ведём текстовую трансляцию:

18:22. Вроде бы вела Элина 6:1, 4:2, но неожиданно спад у неё наступил. Вот теперь уже Виттёфт будет подавать на вторую партию.

18:20. Всего в четвёртый раз между собой сыграют Азаренко и Халеп. Матч пройдёт в понедельник. Их предыдущая встреча состоялась в четвертьфинале US Open-2015 и тогда преуспела румынка.

18:17. Кстати Халеп теперь обошла Каролину Плишкову в чемпионской гонке WTA. На три очка у румынки больше. Но в теории она ещё может потерять лидерство до конца турнира.

18:14. Халеп отыграла один сетбол на тай-брейке второго сета и в двух партиях прошла Шуай Пэн. Симона без потери в партиях вышла во вторую неделю. Напомним, что она может стать первой ракеткой мира, но как минимум ей понадобится полуфинал. В следующем матче она сыграет против Виктории Азаренко.

18:11. Турсунов и Гаврилова начинают свой матч в миксте.

18:08. Хачанов в первом сете ни разу не пробил навылет и допустил 11 ошибок.

18:06. Очень хороший первый сет провёл Надаль. Пока у него очень хорошо идёт подача, за исключением одного гейма, который у него совсем не получился. Карен старается играть быстро и не затягивать игру, но это приводит к большому количеству ошибок. Тем не менее, на первое место стоит поставить точную игру Надаля с задней линии, он хорошо передвигается и ведёт игру.

18:02. Вышли доигрывать третий сет Гёргес и Стрыцова в паре и в итоге партия вышла весьма затяжной. Только со счётом 12:10 они выиграли свой матч у Шувэй и Крейчиковой.

17:59. Хачанов размочил счёт, причём первый гейм Карен выиграл на приёме — 1:4.

17:54. Тяжёлый матч в паре выиграли Кузнецова и Младенович уступали они паре Адамчак / Сандэрс — 3:6, 3:5, но второй половине матча добавили и победили — 3:6, 7:5, 6:2. Таким образом они вышли в третий круг парного турнира.

17:50. Ана Конюх со второй попытки подала на матч и выбила из турнира Цибулкову. По тому, как проводит сезон словачка, назвать это сенсацией тяжело. Хорватка впервые вышла в четвёртый круг Уимблдона.

17:48. Карен сразу же проиграл свою подачу.

17:46. Свитолина быстро взяла первый сет. Очень качественный первый сет провела Элина. Она играет очень быстро, не даёт сопернице атаковать и сама действует первым номером. Часто она гоняла Карину по углам, заставляя ту ошибаться и терять игровой ритм. Многовато пока ошибок у немки, да и в атаке мало что у неё получается.

17:43. У Халеп пока непростой матч с Пэн. Много равных геймов, румынка даже вела сет и брейк, но сейчас во второй партии счёт сравнялся — 4:4.

17:38. На первом корте стартовала встреча Конты и Саккари. После вылета Плишковой и Квитовой букмекеры теперь считают Йоханну главным фаворитом на победу.

17:35. Конюх повела 5:2 и подаёт на матч с Цибулковой.

17:30. Началась игра Свитолиной и Виттёфт, Элина сразу повела 3:0 с двойным брейком.

17:27. Совсем скоро начнётся матч Рафаэля Надаля и Карена Хачанова. У нас запланирована текстовая трансляция.

17:24. Марин Чилич со счётом 6:4, 7:6, 6:4 победил Стива Джонсона и далее встретится с Роберто Баутистой-Агутом.

17:21. Виктория Азаренко одержала очень трудную победу со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Был спорный судейский момент в концовке встречи, когда арбитр не дал Уотсон взять повтор. Вот на такой ноте закончился матч. Наверняка теперь Марьяна Велович получит свою порцию критики, которая уже вылилась на ее коллегу Марьяну Алвеш. Тем не менее, Виктория Азаренко в упорной борьбе пробилась во вторую неделю Уимблдона, с чем мы поздравляем её и ее поклонников. В 1/8 финала ей играть с победительницей пары Пэн Шуай — Симона Халеп.

17:20. На корте уже готовы появиться Элина Свитолина и Карина Виттёфт. За текстовой трансляцией этого матча следите на нашем сайте:

17:15. Поговаривают, что у Федерера есть целая армия миньонов, замаскированных под мячи. Помогут ли они ему выиграть восьмой Уимблдон?

17:10. Настоящая драма на центральном корте! Подгоняемая зрителями Уотсон сделала обратный брейк — 4:4.

17:05. Роберто Баутиста-Агут выбил из борьбы 9-го сеяного Кея Нисикори — 6:4, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. В 1/8 финала испанец сыграет с победителем матча Чилич/Джонсон.

17:00. Виктория Азаренко сделала первый брейк в решающем сете — 4:3! А Баутиста-Агут подаёт на матч против Кея Нисикори.

16:55. У Нисикори и Баутисты-Агута ожесточённая борьба в четвёртом сете. Свою лепту в драматизм вносят и линейные судьи — уже 13 раз они ошиблись за три часа.

16:50. Марин Чилич взял и второй сет у Стива Джонсона — 6:4, 7:6 (7:3). Уотсон ведёт в решающем сете против Азаренко — 3:2.

16:47. Светлана Кузнецова и Кристина Младенович уступили первую партию дуэту Адамчак/Сандерс — 3:6.

16:45. Цибулкова удержала невероятный гейм на старте второго сета против Конюх — 2:0. В нём было 26 розыгрышей, 10 раз дело доходило до счёта «ровно», а словачка отыграла 6 брейк-пойнтов.

16:40. Каролина Плишкова поздравила свою вчерашнюю соперницу Магдалену Рыбарикову с победой. Чешка может возглавить рейтинг WTA, если Анжелика Кербер не дойдёт до финала, а Симона Халеп — до полуфинала.

16:35. Баутисте-Агуту не разрешили воспользоваться туалетным перерывом, так как испанец вызывал между сетами врача. Расстроенный Роберто тут же проиграл свою подачу.

16:30. Виктория Азаренко взяла второй сет у Хитер Уотсон на центральном корте — 3:6, 6:1! Практически зеркальным получился второй сет по отношению к первому, с той лишь разницей, что Вика в конце еще прибавила и додавила каждый гейм. Примерно такие же показатели у нее остались по активности и ошибкам, а вот у соперницы участились неточности и винерсов стало поменьше. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 10/8 у белоруски и 5/14 у британки.

16:25. Кей Нисикори перевёл матч против Роберто Баутисты-Агута в четвёртый сет — 4:6, 6:7 (3:7), 6:3.

16:20. Ана Конюх творит чудеса в матче против Доминики Цибулковой. Хорватка уступала в первом сете 1:5, но отыграла два брейка, а в решающем гейме не оставила сопернице ни шанса — 7:6 (7:3). Виктория Азаренко, тем временем, подаёт на второй сет.

16:15. Жиль Мюллер одолел британца Альяжа Бедене в комфортном для себя трёхсетовике — 7:6 (7:4), 7:5, 6:4. В 1/8 финала люксембуржец ждёт победителя матча Надаль/Хачанов. 34-леьний теннисист впервые вышел во вторую неделю Уимблдона.

16:05. Петра Квитова написала небольшое обращение к Уимблдону в своём Инстаграме: «Я дома чуть раньше, чем хотела бы быть, но знаете что? Я достигла цели — играть в теннис снова, играть на Уимблдоне и сражаться в том виде спорта, который я люблю. Последние шесть месяцев были сложными, но теперь я могу начать всё сначала. Это только начало моего нового приключения и я вернусь только сильнее. Увидимся в следующем году, мой дорогой Уимблдон!»

16:00. Азаренко сделала брейк во втором сете против Уотсон — 2:0.

15:57. Доминика Цибулкова дважды подавала на первый сет против Аны Конюх, но умудрилась позволить сопернице сравнять счёт — 5:1 -> 5:5.

15:55. В матче со Стивом Джонсоном вышел вперёд и Марин Чилич — 6:4.

15:45. Первый сет на центральном корте остался за Хитер Уотсон — 6:3. 34 минуты длилась первая партии. Вначале Азаренко не могла войти в игру и отпустила соперницу вперёд — 0:3, однако затем удалось белоруске вернуть утерянный брейк, но затем она снова отдала свою подачу. Пока ошибки губят Азаренко, а Уотсон играет на удивление чисто. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 10/8 у белоруски и 12/4 у британки.

15:40. Доминика Цибулкова ведёт с брейком на старте матча против Аны Конюх — 3:1.

15:33. Роберто Баутиста-Агут продолжает двигаться к мини-сенсации. Испанец взял и второй сет у Кея Нисикори — 6:4, 7:6 (7:3).

15:28. Очень часто пока ошибается Азаренко, уже с брейком впереди Уотсон в первом сете — 3:0.

15:25. К третьему кругу в этом году трава на центральном корте выглядит совсем иначе. Но «виной» тому солнце и жаркая погода, установившаяся в Лондоне.

15:20. Наошибалась Азаренко и упустила двойной брейк-пойнт в стартовом гейме. Напомним, что в 2015 году Уотсон чуть было не совершила главную сенсацию Уимблдона, в третьем сете подавая на матч против Серены Уильямс.

15:15. Какие люди на центральном корте! Дэвид Бэкхем присутствует на матче Азаренко и Уотсон.

15:10. А Альяж Бедене вышел вперёд с брейком во втором сете против Мюллера — 2:0.

15:05. Каролин Гарсия стала первой участницей 1/8 финала. Француженка в двух сетах уверенно переиграла Медисон Бренгл — 6:4, 6:3.

15:00. А на центральный корт готовы выйти Виктория Азаренко и Хитер Уотсон! За текстовой трансляцией этого поединка вы можете следить на нашем сайте:

14:55. Елена Веснина и Екатерина Макарова оформили уверенный выход в третий круг парного разряда, переиграв Татьяну Марию и Осеан Доден — 6:4, 6:3! Хороший матч провели россиянки. Всё-таки было заметно, что они куда слаженнее действуют. Они сумели взять подачу Марии на старте второго сета, а вот у их соперниц на приёме шансов уже не появлялось. Ну и в концовке встречи они сделали третий брейк. Их соперницы по третьему кругу определятся в матче Клепач/Мартинес-Санчес — Бартель/Контавейт.

14:50. Жиль Мюллер за час выиграл первый сет у Альяжа Бедене — 7:6 (7:4). Теннисисты обменялись брейками, но всё-таки люксембуржец смотрится пока предпочтительнее, у него были и сетболы на приёме в двух геймах.

14:45. Неприятный момент на корте Весниной и Макаровой случился. Елена попала в тело Татьяны Марии, та каким-то чудом мяч отбила. После своего удара, видимо думая, что соперница отбить его не сумеет, россиянка извинилась перед ней, и Марианна Алвеш сняла с нашей пары очко за то, что Веснина своей репликой якобы могла помешать немке.

14:40. С брейком во втором сете повела и Каролин Гарсия — 3:1. Близка в тому, чтобы первой выйти в 1/8 финала француженка.

14:36. Макарова и Веснина ведут с брейком во втором сете — 4:2.

14:28. Первый сет выиграла в своём матче и Каролин Гарсия. Француженка чуть было не упустила преимущество, но всё-таки дожала Медисон Бренгл — 6:4.

14:25. Победитель престижного Мастерса-2017, испанский гольфист Серхио Гарсия наблюдает за матчем своего соотечественника Роберто Баустисты-Агута. А между тем он взял стартовую партию у Кея Нисикори — 6:4.

14:20. Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли стартовый сет у Татьяны Марии и Осеан Доден — 6:4. Непростой сет получился для россиянок. Достаточно здорово смотрелись Мария и Доден. Здорово, что россиянки смогли вытащить подачу Весниной с 0:40. Но один гейм Доден просто провалила и это был решающий брейк в первой партии.

14:15. Рафаэль Надаль вчера наслаждался окрестностями Уимблдона на велопрогулке с двоюродными братьями.

14:05. А вот Каролин Гарсия в первой женской одиночке дня уже ведёт с брейком у Мэдисон Бренгл — 5:2.

14:00. Кей Нисикори уже успел отыграть брейк-пойнты в матче с Роберто Баутиста-Агутом, 3:3 там в первом сете.

13:55. Макарова и Веснина повели с брейком в первом сете — 3:2. Во всех стартовавших одиночках пока идёт равная борьба.

13:50. День сегодня обещает быть очень насыщенным, так что расписание нужно выучить назубок:

Серьёзная проверка Карена Хачанова. Анонс 5-го дня Уимблдона Предлагаем вашему вниманию расписание матчей пятого игрового дня Уимблдона, с историей встреч и прогнозами.

13:45. Тимя Бачински очень довольна выходом в третий круг.

13:40. На корте уже готовы появиться Екатерина Макарова и Елена Веснина, их парную встречу против Марии/Доден мы проведём в текстовой трансляции, подключайтесь:

13:35. Сегодня на Уимблдоне третий день подряд довольно душно, но температура воздуха в тени не должна подняться выше 27 градусов.

13:25. Разумеется, Маттек-Сэндс снялась с парного разряда. Киченок и Цуренко прошли в третий круг без борьбы. Люси и Бетани выиграли Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос», то есть шли на «Большой шлем».

13:20. Партнёр Елены Весниной по миксту Бруно Суарес осудил Head за двойные стандарты.

Суарес раскритиковал решение Head по Томичу, упомянув их позицию по Шараповой

13:16. Ретроспектива событий предыдущего дня.

4-й день Уимблдона. Рублёв проиграл, но получил ценный опыт. Как это было Онлайн-трансляция четвёртого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Макарова, Рублёв, Касаткина, Южный и другие.

13:13. Феноменальный розыгрыш в исполнении Рыбариковой и Плишковой. Магдалена сенсационно выбила из турнира третью сеяную. Любопытно, что Плишкова всё равно может стать первой ракеткой мира, если Халеп проиграет до полуфинала, а Кербер до финала.

13:10. Обзор четвёртого игрового дня, в котором мы рассказали об ужасающей травмы Маттек-Сэндс.

Уимблдонский кошмар. Бетани Маттек-Сэндс покинула корт на носилках Первая ракетка мира в паре в четверг на Уимблдоне получила жуткую травму колена и смогла покинуть корт лишь на носилках.

13:05. У Гарбинье Мугурусы сработала пожарная сигнализация.

13:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за главными событиями Уимблдона-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Лондоне стартует пятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. Свои матчи проведут Карен Хачанов, Элина Свитолина, Елена Остапенко, Виктория Азаренко и другие. Игровой день начнётся в 13:30 по московскому времени.