Один мяч, который мог перевернуть матч. Как Хачанов поборолся с Надалем

Самая «вкусная» стадия

Когда встречается качество и количество. Третий круг турнира «Большого шлема» — это оптимальное соотношение интересных матчей на единицу времени. Встреч всё ещё много, болельщики имеют возможность переключаться с одного корта на другой, при этом практически каждая игра представляет интерес, всё-таки на этой стадии уже могут играть друг с другом сеяные теннисисты. На самом деле по структуре третий и четвёртый круги на Уимблдоне идентичны, поскольку в понедельник второй недели, который называется Manic Monday («сумасшедший понедельник»), тоже проводится 16 матчей. Просто в пятницу и субботу третий круг из 32 игр разделён на два дня, а в понедельник на корт выходят все теннисисты, которые есть в сетке. Второй понедельник Уимблдона называют лучшим днём в теннисе, но и в третьем круге качество встреч в основном тоже довольно высокое.

Российских любителей тенниса прежде всего интересовала игра Карена Хачанова и Рафаэля Надаля. Карен впервые сыграл на Уимблдоне, при этом сразу попал в посев. С психологической точки зрения такой дебют не самый простой. С одной стороны, ты впервые видишь корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба, с другой — статус сеяного игрока обязывает выиграть как минимум два матча. С этой задачей россиянин успешно справился, а далее мог сыграть в своё удовольствие с Надалем, потому что, конечно, в этой встрече испанец выглядел явным фаворитом. Теннисисты ни разу не играли друг с другом, поэтому Хачанову нужно было приноровиться к игре соперника. На самом деле Карен потратил на это достаточно много времени — целый сет.

Хачанов поборолся с воздушным Надалем

Если Рафаэль сразу вошёл в игру, то Хачанов начал с большого количества ошибок. Надаль играл активно и, возможно, удивил россиянина тем, насколько легко и свободно он передвигался. Рафаэль идеально подходил ко всем мячам, наносил удары навылет слева и справа, почти не ошибался, а Карен, чьим главным оружием является удар справа, не доставлял сопернику никаких забот. В первой партии россиянин ни разу не пробил навылет! Для его стиля игры это означает, что выиграть даже несколько геймов не представляется возможным. Карен взял лишь один, при этом на приёме, да ещё и «под ноль», но в целом Надаль всё контролировал и оставил партию за собой всего за 23 минуты.

Вообще такая лёгкая и быстрая игра свойственна Роджеру Федереру, а не Надалю. Даже на траве Рафаэль обычно проводит длинные розыгрыши, но здесь и он играл в один-два удара, и Хачанов очень торопился, что приводило к ещё большему количеству неточностей. И всё же во втором сете Хачанов заметно прибавил. Удар справа наконец-то начал приносить плоды — Карен стал попадать в корт. Однако отыграть проигранное в самом начале партии не удалось. Несколько раз россиянин зацепился, но добраться до брейк-пойнта не сумел.



Самым интересным получился третий сет. Хачанов постепенно прибавлял, а Надаль оставался на своём очень хорошем уровне. Все 12 геймов были выиграны подающими, при этом россиянин подобрался к брейку ближе. Он имел шансы и при 3:2, и при 4:3 и, главное, при 6:5. Рафаэль в отдельных моментах допускал несвойственные ошибки, а Хачанов зарабатывал брейк-пойнты, но реализовать их никак не удавалось. Карен блестяще действовал в концовке сета, когда у него прошло несколько ударов навылет подряд. Но на тай-брейке цепкий Надаль включился и отыграл очень чётко. В целом Рафаэль провёл почти образцовый матч: и на подаче, и на приёме, и на задней линии, и у сетки у него получалось почти всё. Карену не в чем себя упрекнуть, он старался и имел шанс перевести матч в четвёртый сет, но всё же Надаль выиграл в трёх — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Это не отменяет того, что Хачанов провёл очень достойный матч, особенно начиная со второй партии, и в целом успешный Уимблдон.

Баутиста-Агут стал универсалом

Надаль же далее сыграет с Жилем Мюллером, который в трёх сетах победил Аляжа Бедене. Вообще все мужские матчи, кроме одного, завершились в трёх сетах. Исключением стал поединок Кея Нисикори и Роберто Баутисты-Агута. Испанец, конечно, прежде всего специализируется на грунте, но умеет играть и на траве — в частности, он уже доходил до четвёртого круга на Уимблдоне. В пятницу, 7 июля, он повторил своё достижение. Со счётом 6:4, 7:6, 3:6, 6:3 он победил японца и в третий раз подряд сыграет в 1/8 финала на «Шлеме». Баутиста-Агута вполне можно называть универсалом.



Это же определение подойдёт и для Елены Остапенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» победила на своём самом нелюбимом покрытии — грунте, а траву она как раз очень любит. Она встречалась с Камилой Джорджи, которая тоже отлично играет на быстрых травяных кортах. Елена, начиная с третьего круга «Ролан Гаррос», проводила исключительно трёхсетовые встречи. Она была близка к проигрышу как минмум одной партии и с Джорджи, но проявила характер и отыгралась с 3:5 в первом сете и с 2:5 во втором. Камила нервничала в концовках и допускала ошибки, а Остапенко проявила характер и, несмотря на ещё юный возраст, смотрелась куда более опытным игроком. Со счётом 7:5, 7:5 Свитолина одержала трудную победу и вышла в 1/8 финала, где встретится с Элиной Свитолиной. Украинка тоже победила в двух сетах, но легче — 6:1, 7:5. Её соперницей была Карина Виттёфт.

Азаренко поспорит с Халеп за четвертьфинал

Прекрасный матч подарили болельщикам Виктория Азаренко и Хитер Уотсон. Виктория, как и в первом круге с Катрин Беллис, плохо стартовал и уступила первый сет — 3:6. Постепенно белоруска начала добавлять. Она сократила количество неточностей и стала больше выигрывать. Казалось, что она сможет победить довольно легко, но в третьей партии Уотсон боролась достойно. Матч напомнил игру Хитер с Сереной Уильямс на том же центральном корте Уимблдона. Британка была очень близка к сенсации тогда и к неожиданности сейчас, но психологической устойчивости ей немного не хватило. Кроме того, в концовке встречи Уотсон ещё и получила предупреждение за затяжку времени. Азаренко добилась трудной победы — 3:6, 6:1, 6:4, а в следующем раунде проведёт очень любопытный матч с Симоной Халеп.



В субботу, 8 июля, Светлана Кузнецова сыграет с Полоной Херцог. Отметим также матчи Роджер Федерер — Миша Зверев и Новак Джокович — Эрнест Гулбис.