Светлана Кузнецова – одна за всех. Анонс 6-го дня Уимблдона

В субботу, 8 июля, на Уимблдоне должен быть завершён третий круг одиночного разряда. Состоятся поединки нижней половины сетки у мужчин и верхней половины – у женщин. Также пройдёт доигрывание пятого сета в противостоянии Цонга – Куэрри, которое было отложено накануне из-за наступления темноты. Из представителей топ-10 посева на корты выйдут Анжелика Кербер (1), Новак Джокович (2), Роджер Федерер (3), Каролина Возняцки (5), Милош Раонич (6), Светлана Кузнецова (7), Доминик Тим (8), Агнешка Радваньска (9) и Александр Зверев (10). Также продолжатся соревнования в трёх парных разрядах, и стартует турнир юниоров.

МАТЧ ДНЯ. ХЕРЦОГ — КУЗНЕЦОВА



Светлана Кузнецова осталась последней представительницей России в одиночных сетках. Надо сказать, что турнирная судьба пока благоволит первой ракетке самой большой по территории страны мира. Вот и в третьем круге Светлане предстоит сразиться с не самой звёздной Полоной Херцог из Словении. Девушки уже встречались в Вашингтоне-2014, и тогда победу праздновала Кузнецова. Всезнающие букмекеры называют россиянку фаворитом и предстоящего поединка. А кто выиграет на самом деле – решится, как всегда, на корте.

Один мяч, который мог перевернуть матч. Как Хачанов поборолся с Надалем Карен Хачанов поборолся, но проиграл Рафаэлю Надалю. Азаренко, Свитолина, Халеп и Остапенко вышли в четвёртый круг Уимблдона.

Уимблдон. День 6-й. 8 июля, суббота. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)



Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 2-й круг. Сетка



Парный разряд. Женщины. 2-й круг. Сетка



Парный разряд. Микст. 2-й круг. Сетка

Centre Court

Агнешка Радваньска (Польша, 9) — Тимя Бачински (Швейцария, 19)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-3 («Ролан Гаррос»-2005, Fed Cup-2015, Майами-2016).

Рейтинг: 10-20.

Прогноз букмекеров: 2.43 – 1.52.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бачински в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Эрнест Гулбис (Латвия, SR) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 1-6 (Брисбен-2009 – «Ролан Гаррос», Цинциннати-2008, Базель-2010, Индиан-Уэллс-2011, «Ролан Гаррос»-2014, Монреаль-2015).

Рейтинг: 589-4.

Прогноз букмекеров: 8.29 – 1.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Миша Зверев (Германия, 27) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-4 (Рим-2009, Галле-2013, Australian Open, Галле-2017).

Рейтинг: 30-5.

Прогноз букмекеров: 9.89 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 1

Милош Раонич (Канада, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 25)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 1-1 (Кубок Дэвиса-2013 – «Ролан Гаррос»-2016).

Рейтинг: 7-22.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.57.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.

Анетт Контавейт (Эстония) — Каролина Возняцки (Дания, 5)

Court 1. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-0 (Ноттингем-2016).

Рейтинг: 38-6.

Прогноз букмекеров: 2.07 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.

Доминик Тим (Австрия, 8) — Джаред Доналдсон (США)

Court 1. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 1-0 (Мадрид-2017).

Рейтинг: 8-67.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 4.91.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Court 2

Сорана Кырстя (Румыния) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)

Court 2. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2017).

Рейтинг: 63-15.

Прогноз букмекеров: 3.63 – 1.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Сэм Куэрри (США, 24) – доигрывание при счёте 2:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 5:6

Court 2. 2-й запуск (не ранее 15:00).

Личные встречи: 4-1 (Шанхай-2010, Уимблдон-2014, Рим-2015, Индиан-Уэллс-2016 – Валенсия-2011).

Рейтинг: 10-28.

Прогноз букмекеров (до матча): 1.32 – 3.19.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Цонги в пяти сетах.

Текстовая трансляция

5-й день Уимблдона. Хачанов поборолся, но уступил Надалю. Как это было Онлайн-трансляция пятого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Хачанов, Надаль, Свитолина, Остапенко, Азаренко и другие.

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Шелби Роджерс (США)

Court 2. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0 (Майами-2017).

Рейтинг: 1-70.

Прогноз букмекеров: 1.19 – 4.31.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Александр Зверев (Германия, 10)

Court 2. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 217-12.

Прогноз букмекеров: 9.63 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.

Court 3

Григор Димитров (Болгария, 13) — Дуди Села (Израиль)

Court 3. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 4-1 (Ницца-2012, Лондон-2013, US Open-2014, Делрей-Бич-2016 – Рамат-Ашарон-ч-2010). Рейтинг: 11-90.

Прогноз букмекеров: 1.06 – 7.73.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.

Элисон Риске (США) — Коко Вандевеге (США, 24)

Court 3. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 4-3/4-4 (Ноттингем-2011, Альбукерк-2013, Стэнфорд-2016, Дубай-2017 – Огаста-кв-2008, Финикс-2009, Дофан-2010, Шарлотсвиль-2012).

Рейтинг: 46-25.

Прогноз букмекеров: 2.69 – 1.43.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вандевеге в трёх сетах.

Давид Феррер (Испания) — Томаш Бердых (Чехия, 11)

Court 3. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 8-7 (Гштаад-2004, Штутгарт-2006, World Team Cup, Париж-2007, Куала-Лумпур-2010, Кубок Дэвиса-2012, Париж-2013, Доха-2015 – Палермо-2004, Гамбург-2005, ATP World Tour Finals-2011, 2013, Australian Open-2014, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2016).

Рейтинг: 39-15.

Прогноз букмекеров: 4.44 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в четырёх сетах.

Court 12

Полона Херцог (Словения, Q) — Светлана Кузнецова (Россия, 7)

Court 12. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-1 (Вашингтон-2014).

Рейтинг: 265-8.

Прогноз букмекеров: 5.27 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Гаэль Монфис (Франция, 15) — Адриан Маннарино (Франция)

Court 12. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2015).

Рейтинг: 14-51.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.74.

Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в четырёх сетах.

Джек Сок / Мэдисон Кис (США) — Елена Веснина / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 2)

Court 12. 3-й запуск (около 17:00).

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной/Суареса в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 18

Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) — Леся Цуренко (Украина)

Court 18. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Днепропетровск-кв-2007).

Рейтинг: 87-35.

Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.68.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Петра Мартич (Хорватия, Q) — Зарина Дияс (Казахстан, WC)

Court 18. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-0 (Гуанчжоу-2011).

Рейтинг: 135-130.

Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дияс в трёх сетах.