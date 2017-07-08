Анастасия Мыскина. Самый улыбчивый капитан

Справка «Чемпионата»



Анастасия Мыскина



Родилась 8 июля 1981 года

Место рождения: г. Москва

Призовые за карьеру: $5 606 725

Матчи за карьеру: 355 побед/191 поражение

Лучшее место в рейтинг-листе WTA – 2-е (впервые: 13.09.2004).

10 титулов WTA в одиночном разряде: Палермо-1999, Коста-ду-Саупе-2002, Доха, Сарасота, Лейпциг, Москва-2003, Доха, «Ролан Гаррос», Москва-2004, Калькутта-2005.

5 титулов WTA в парном разряде: Бали (с Сугиямой), Москва (со Звонарёвой) – 2004, Калькутта (с Лиховцевой), Фильдерштадт (с Гантуховой) – 2005, Варшава (с Лиховцевой) — 2006.

Двукратная чемпионка Кубка Федерации (2004, 2005).

Участница Олимпиад в Сиднее-2000 (1/16 финала) и в Афинах-2004 (4-е место).



Лучшие результаты на турнирах «Большого шлема»:

Australian Open — четвертьфинал (2003, 2004);

«Ролан Гаррос» — титул (2004);

Уимблдон — четвертьфинал (2005, 2006);

US Open — четвертьфинал (2003).



Капитан сборной России в Кубке Федерации с 2014 года.

Лучший результат – финал-2015.

Соотношение матчей: 4 победы/5 поражений. Родилась 8 июля 1981 годаМесто рождения: г. МоскваПризовые за карьеру: $5 606 725Матчи за карьеру: 355 побед/191 поражениеЛучшее место в рейтинг-листе WTA – 2-е (впервые: 13.09.2004).10 титулов WTA в одиночном разряде: Палермо-1999, Коста-ду-Саупе-2002, Доха, Сарасота, Лейпциг, Москва-2003, Доха, «Ролан Гаррос», Москва-2004, Калькутта-2005.5 титулов WTA в парном разряде: Бали (с Сугиямой), Москва (со Звонарёвой) – 2004, Калькутта (с Лиховцевой), Фильдерштадт (с Гантуховой) – 2005, Варшава (с Лиховцевой) — 2006.Двукратная чемпионка Кубка Федерации (2004, 2005).Участница Олимпиад в Сиднее-2000 (1/16 финала) и в Афинах-2004 (4-е место).Australian Open — четвертьфинал (2003, 2004);«Ролан Гаррос» — титул (2004);Уимблдон — четвертьфинал (2005, 2006);US Open — четвертьфинал (2003).Капитан сборной России в Кубке Федерации с 2014 года.Лучший результат – финал-2015.Соотношение матчей: 4 победы/5 поражений.

А – атмосфера

Уже четыре сезона Анастасия является капитаном сборной России в Кубке Федерации. Она постоянно подчёркивает, что вместе с тренерским штабом пытается создать в команде особую атмосферу: «Я знаю девчонок очень давно, мне с ними очень комфортно, надеюсь, им со мной тоже. Я очень стараюсь создать приятную атмосферу в команде, для меня это явилось главной целью. Когда я играла в Кубке Федерации, знала, чего мне не хватало – какой-то сплочённости, дружности, какого-то общего, единого духа. Я очень стараюсь, чтобы именно это было сейчас, то, чего, может быть, не было, когда я играла».

Б – Батуми

Свой первый титул ITF Анастасия выиграла в 1997 году на турнире в Батуми (Грузия), когда ей было всего 16.

В – ведущая

Анастасия Мыскина появлялась в качестве телеведущей на разных телеканалах, в отличающихся по тематике передачах. На НТВ она выступила в качестве ведущей программы «Наш футбол». Это был её первый опыт работы на телевидении, как признавалась сама Анастасия, самый волнительный. На «Домашнем» экс-вторая ракетка мира вела шоу «Скажи, что не так?!» — о семейных отношениях, «Главные люди» — о вопросах воспитания и общения с детьми и «Еда по правилам и без» вместе с диетологом Алексеем Ковальковым — о правильном питании и отношении к продуктам. На телеканале «Россия 1» — программу «Семейный размер» о похудении семейных пар. По признанию Анастасии, работать в этой сфере было тяжело, но ей посчастливилось закончить карьеру и уйти не в неизвестность, а окунуться с головой в интересную работу. «Я в своё время хотела работать на телевидении, и мне очень нравились именно неспортивные проекты, у меня их было достаточно много», — рассказала она в интервью «Чемпионату».

Мыскина: не спрашивайте, что я говорю Шараповой на скамейке Анастасия Мыскина – о внимании к Шараповой, настрое Серены, очках Стосур, цепкости Энен, пресс-конференции Быкова и Квартальнова и другом.

Г – грунт

Бывшая вторая ракетка мира признавалась, что грунт не является её любимым покрытием. Тем не менее именно на нём она получила свой первый титул WTA, выиграв турнир в Палермо (Италия, 1999). И на грунте же Мыскина выиграла первый в истории отечественного тенниса мэйджор в женском одиночном разряде – «Ролан Гаррос» — 2004. После грандиозной победы в парижском финале Анастасия заявила: «Я считаю, если вы профессиональный теннисист, то вы должны играть и побеждать на любом корте, как это делает большинство лидеров. Грунт – немного медленнее, чем все остальные покрытия, но я была готова на нём выступать на уровне».

Д – дружба

Казалось бы, какая может быть дружба на корте, особенно в женском теннисе? Но для Анастасии соперничество не стало причиной для отказа от близкой дружбы с другими спортсменками. «Я дружу с Алёной Лиховцевой. С Динарой Сафиной в очень хороших, близких отношениях. Дружба может и должна существовать, мы занимаемся одним делом, многое прошли вместе, кто и как к ней относится – другой вопрос. Для меня дружба и отношения — превыше всего, нужно уметь дорожить ими. А теннис – сегодня есть, а завтра – нет», — сказала когда-то Мыскина. Также она дружит со Светланой Кузнецовой, которой периодически помогает в тренировочном процессе, прекрасно общается с Екатериной Макаровой.

Е – Елена Дементьева

В 2004 году на «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина стала первой россиянкой, завоевавшей титул турнира «Большого шлема». Тогда в финале весь мир с замиранием следил за российским дерби Мыскина – Дементьева. Анастасия уверенно оформила победу (6:1, 6:2) над своей давнишней и, пожалуй, самой принципиальной соперницей. «Знаете, гораздо большую роль, нежели физика, играет психология. Нет, безусловно, физическая готовность – это крайне важный фактор, но психология не менее важна, а скорее даже более значима. Я часто наблюдаю за девчонками и пришла к выводу, что если ты силён внутри, то тебе многое даётся проще и быстрее», — поделилась она с «Чемпионатом» семь лет спустя. Знакомство с Еленой Дементьевой произошло ещё в начале профессионального пути – в клубе «Спартак» на Ширяевом поле. Мыскина рассказала, что соперничество присутствовало с детства, «однако хорошие отношения у нас с Леной были всегда, и я считаю, что это очень важно».

Ё – ёлка

После окончания карьеры Мыскина не стала любить новогоднюю суету больше, чем в детстве, когда праздник не отменял сборы, тренировки и соревнования. Однако ради своей семьи – сыновей Евгения, Георгия, Павла и мужа Сергея — она готова на праздничные хлопоты. В интервью журналу «Беременность и роды» она призналась: «…сейчас я всю праздничную суету устраиваю только ради своих малышей: ёлку безумную наряжаю, песенки рождественские ставлю».

Мыскина: с теннисом невозможно проститься навсегда Анастасия Мыскина — о введении в Зал российской теннисной славы, соперничестве с Еленой Дементьевой и своём скором возвращении.

Ж – женственность

Спортсменку уже давно признали обладательницей тонкого вкуса и эталонного стиля. Она умеет выбирать не только модную, но и выгодно подчёркивающую её прекрасную фигуру одежду. На красных дорожках, светских приёмах, интервью и съёмках программ Анастасия демонстрирует практически дизайнерские навыки правильного сочетания платьев и аксессуаров. При этом нельзя представить Анастасию без обворожительной улыбки. И даже в обыкновенном спортивном костюме экс-вторая ракетка мира умеет выглядеть прекрасно. Анастасия Осипова, бывшая солистка группы «Блестящие» и близкая подруга спортсменки, не устаёт восхищаться стилем Мыскиной и признаётся, что всё подаренное ей – любимая часть гардероба.

З – Зал российской теннисной славы

«Лично у меня дух захватывает от осознания того, что я тоже оставила свой след в истории российского тенниса», — призналась теннисистка «Чемпионату». Заслуженного мастера спорта Анастасию Мыскину ввели в Зал российской теннисной славы в торжественной обстановке. А вместе с ней этой чести удостоилась и её давняя соперница и подруга – Елена Дементьева.

10-й призыв Зала российской славы Зал российской теннисной славы пополнился 10-м призывом. В пятёрку лауреатов вошли Корбут, Крошина, Дементьева, Мыскина и Собкин.

И – Исланова Рауза Мухамеджановна

Первым тренером Анастасии на кортах Ширяева поля была заслуженный тренер России, мама Динары и Марата Сафиных, Рауза Исланова. Она с удовольствием вспоминает о своей воспитаннице, которая добилась потрясающих высот в спортивной карьере.

К – капитан

В 2014 году Анастасия Мыскина возглавила национальную женскую команду на Кубке Федерации, когда предыдущий наставник девушек президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев как член МОК активно участвовал в организации Олимпиады в Сочи. Дублирующим составом девушки проиграли в феврале в Австралии, однако затем в апреле в том же Сочи разгромили сборную Аргентины, остались в Мировой группе, а на следующий сезон добрались до финала. Для Мыскиной очень важно, чтобы на таком важном для страны соревновании спортсменки были сплочённым коллективом, ведь теннис – это не командный вид спорта. Но для того чтобы одиночные игроки стали командой, она делает всё, что в её силах: «Лично для меня была цель, чтобы девчонки поверили в то, что они не просто приехали за себя сыграть в Кубке Федерации, а именно почувствовали, что мы очень хотим, чтобы собралась настоящая команда, чтобы девчонки были одним целым».

Л – Лиховцева

С Еленой Лиховцевой спортсменку связывает давняя дружба. Редкое интервью обходится без упоминания имени подруги. Они вместе работают, вместе тренируют, а когда-то вместе выигрывали в сборной первый Кубок Федерации в истории России (2004), вместе побеждали в парном разряде на нескольких турнирах. «Понятно, что кто-то тебе не нравится и кому-то ты не нравишься, но я очень дружу с Алёной Лиховцевой и с девчонками, которые сейчас играют. У нас даже есть специальный теннисный чат, где мы общается – часто смеёмся, шутим».

М – мундиаль

Анастасия Мыскина стала послом Самары на мундиале 2018 года. «Я очень рада представлять на чемпионате мира такой красивый регион, как Самарская область. Это важная и ответственная задача». Послами городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году, становятся известные люди, заслужившие этот статус своими достижениями в профессии, активным продвижением спорта в жизни. «Я всегда следила за информацией о других послах и считаю, что, помимо активного участия в продвижении мирового первенства, послы должны поддерживать наших футболистов, это важно и здорово».

Н – новая жизнь

У спортсменов есть преимущество перед «простыми смертными». Их жизнь часто можно разделить на две части: спортивная и после спорта. Жизнь после спорта для Анастасии – это её семья. Новую жизнь ей подарил муж Сергей. Они познакомились в последний год её карьеры, он поддерживал спортсменку в трудные минуты, был рядом тогда, когда это требовалось. У супругов трое замечательных сыновей, ни секунды не сидящих без дела, ведь экс-вторая ракетка мира уверена, что дети должны быть активны. «Старший сын ходил на теннис, но я поняла, что это не его. Он очень спортивный, очень любит футбол. Мы всё время дома играем футбольным мячом, чувствую, скоро люстру придётся менять. Средний вообще не спортсмен. А вот младший взял ракетку в руки. И правой и левой рукой. Я ему ничего не показывала, но он ещё маленький, ему три года», — рассказывала в своё время Анастасия «Чемпионату». У семьи есть свои традиции, например, ужинать вместе или устраивать семейные вечера, когда они собираются в одной комнате и читают вслух. И пусть Мыскина говорит, что быть мамой сложнее, чем спортсменкой, счастье, которым светятся её глаза, когда она рассказывает о своей семье, освещает всё вокруг.

О – образ жизни

Мыскина никогда не сидит на месте. Активный образ жизни спортсменке необходим. Часовой поход в спортзал заменяет ей медитацию, освобождая от тяжёлых мыслей. Работа на телевидении чем-то напоминала ненормированный график теннисной эпохи. Но для того чтобы сосредоточиться на семье и ответственной должности капитана национальной команды, она оставила телевизионное дело. Также экс-вторая ракетка мира поддерживает благотворительные акции и праздники. Анастасия поделилась секретом счастья: найти баланс между работой, командировками и родными, которые всегда должны быть на первом месте, и делать то, что человеку по-душе.

Я вообще за то, чтобы человек делал то, что ему нравится.

П – парный разряд

Спортсменка добивалась высоких результатов в парном разряде. Три титула ITF, пять WTA и 100 выигранных матчей: Кубок Кремля (2004) вместе с Верой Звонарёвой, турниры в Калькутте (2005) и в Варшаве (2006) вместе с подругой Еленой Лиховцевой и так далее. В этом разряде Мыскина внесла немалый вклад и в победы сборной России в Кубке Федерации.

Р – родители

Именно папа Андрей и мама Галина привели Анастасию в теннис. Она сама рассказывает об этом как о случайности. Сначала Мыскину отдали в школу фигурного катания «Спартака». Но как-то раз родители пошли играть в теннис и взяли шестилетнюю дочь с собой. Там маленькую фигуристку приметил тренер, который предложил попробовать силы в теннисе. И родители привели её в теннисную секцию клуба «Спартак». Для того чтобы Мыскина могла тренироваться и добиваться реальных результатов, папа принял решение уйти с престижной должности и стал сопровождать дочь на соревнованиях. Мама же работала и искала для дочери спонсоров. Отец строго следил за режимом спортсменки, потому что понимал, что без дисциплины нельзя добиться высоких результатов. С мамой у Анастасии очень близкие отношения. Квартиру украшают фотографии значимых моментов спортивной карьеры дочери, а её награды хранятся в специальной витрине. Сейчас счастливая мама и бабушка много времени проводит с тремя любимыми внуками. Программе «Мать и дочь» спортсменка призналась, что всю жизнь её поддерживала семья, благодаря чему она и добилась такого успеха.

С – Селеш

У россиянки были свои кумиры среди теннисисток. Ей очень нравились Штеффи Граф, Мартина Хингис, которую она называла «очень умной и сильной теннисисткой», но больше всего она восхищалась Моникой Селеш. Анастасия испытала настоящее счастье от знакомства с прославленной теннисисткой. «Меня всегда восхищал её сильный характер, она очень волевой игрок. Преодолев в своей судьбе очень много всего, она стала и остаётся настоящим чемпионом», — рассказала Мыскина перед турниром «Легенды тенниса».

Т – тактика

Силой Мыскиной всегда считалась тактика. В интервью «Чемпионату» она рассказала о неожиданных по составу, но интересных по содержанию финалах Australian Open — 2017 с участием заслуженных ветеранов мирового тенниса – сестёр Уильямс и Рафаэля Надаля с Роджером Федерером: «Для меня это здорово, потому что смотришь интересный теннис, теннис со смыслом, а не просто какие-то сумасшедшие быстрые удары, ударил раз-два и всё, как многие молодые сейчас любят играть. А это именно теннис, от которого получаешь огромное удовольствие. Тот же финал Индиан-Уэллса Веснина – Кузнецова – там были и розыгрыши, тактика, попытка использовать слабые стороны соперника. Это то, для чего мы тренируемся и от чего люди получают огромное удовольствие». Вот и сами теннисисты с уважением говорят о тактических способностях Анастасии. «Настя — великий стратег, поэтому она всегда очень хорошо подсказывает, именно тактически», — отмечает Екатерина Макарова. В фильме «Сердца чемпионов. Анастасия Мыскина. Матч-пойнт» Рауза Исланова констатировала: «Настя тактически очень грамотно играла. Она читала спортсменов по подходу заранее». Экс-вторая ракетка мира часто замечает, что в теннисе значительно усилилась физическая сторона игры. Она же помнит другой теннис, комбинационный и атакующий: «Теннис сейчас заметно развивается физически. Конечно, он стал намного быстрее, все бьют по мячу сильнее».

Мыскина: ощущение, что есть судейский заговор против меня О родном зале Макаровой, дебюте Блинковой и заговоре против Мыскиной — в рассказе о первом дне матча России в Кубке Федерации.

У – усилие

Не секрет, что теннисистку долгие годы сильно беспокоили различные травмы: плеча, ноги, руки. Даже после завершения карьеры Анастасия признавалась в интервью, что в случае возобновления тренировок для показательных матчей и сильных нагрузок она чувствует боль. В августе 2006 года она получила серьёзную травму большого пальца ноги. В январе 2007 экс-вторая ракетка мира перенесла операцию, после которой очень долго восстанавливалась. Россиянка была вынуждена отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии 2007 года, а затем на Уимблдоне, потому что восстановление проходило не на должном уровне. Из-за этой травмы ноги Мыскиной пришлось завершить профессиональную карьеру.

Ф – Франция

Именно во Франции был выигран первый для страны и единственный для Мыскиной турнир «Большого шлема». Сам Париж Анастасия не рассматривает в качестве города мечты. Ей удавалось гулять по нему во время дней отдыха на «Ролан Гаррос», но мечту многих людей о жизни в Городе влюблённых она не разделяет.

Ф – фигурное катание

После завершения профессиональной карьеры Анастасия участвовала в разных шоу не только в качестве ведущей. Вспомнив, что в детстве занималась фигурным катанием, спортсменка согласилась на участие в шоу «Ледниковый период». К сожалению, из-за травмы, полученной на льду, Мыскиной пришлось покинуть проект. Но эмоции на шоу она получила исключительно положительные, называя проект «весёлым и интересным».

Х – хореография

«Ледниковый период» не был единственным проектом на телевидении, в котором Мыскина снималась в качестве участницы. В «Танцах со звёздами» спортсменка попробовала себя в абсолютно непривычном деле – парных танцах. Ей тяжело было приспособиться к работе с партнёром и постоянному прицелу камер, но, по признанию Анастасии, возможность научиться танцевать того стоила.

Ц – Центральный корт

В следующем году после успеха на «Ролан Гаррос» у Анастасии получилось отличное выступление на Уимблдонском турнире. В третьем круге они устроили настоящий триллер с сербкой Еленой Янкович. В затяжной концовке матча россиянка всё же сломила сопротивление соперницы – 6:0, 5:7, 10:8, чтобы затем устроить ещё одно сражение с извечной соперницей Еленой Дементьевой – и снова победа – 1:6, 7:6 (11:9), 7:5. Лишь в четвертьфинале Мыскина уступила Амели Моресмо. В 2006-м Анастасия снова добралась до четвертьфинала, и снова дорогу ей преградила Моресмо, ставшая затем чемпионкой. Мыскина так и не выиграла ни одного титула WTA на траве, однако уимблдонская публика всегда с радостью встречала её на кортах, особенно на центральном.

Ч – чемпионка

На счету у Мыскиной 10 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе и победа на «Ролан Гаррос» — 2004 и Кубке Кремля (2003, 2004), а также 5 титулов WTA в парном разряде. Она была второй ракеткой мира (впервые – 13 сентября 2004) и выиграла 355 матчей в одиночном разряде. Дважды Анастасия в составе сборной России становилась обладательницей кубка Федерации (2004, 2005). В 23 года она удостоилась титула чемпионки мира по версии Международной федерации тенниса (ITF), обойдя Марию Шарапову, Светлану Кузнецову и всех остальных.

Ш – Шарапова

Как капитану национальной команды в Кубке Федерации и известной теннисистке Анастасии Мыскиной часто приходится говорить о Марии Шараповой. В своё время они играли друг против друга на различных турнирах. В частности, Анастасия обыграла Марию в 2004-м на Australian Open, турнирах первой категории в Индиан-Уэллсе и Сан- Диего. А когда Мыскина стала капитаном сборной в Кубке Федерации, она не раз встречалась с Шараповой на ответственных матчах, где Мария приносила важные для команды очки. Анастасия затем, смеясь, просила журналистов: «Только не спрашивайте, что я ей говорю на скамейке, потому что я не понимаю, как отвечать на этот вопрос».

Щ – щенок

У Анастасии была собака – шотландский сеттер по имени Горди (Gorde). В 2005 году она говорила, что хотела бы завести большую собаку. Ей нравится собачья преданность и чуткость, ведь когда человек опечален, то и собаке грустно, а когда хозяин счастлив, то и собака счастлива.

Э – Энен

Невероятный полуфинал Олимпиады в Греции Анастасия Мыскина – Жюстин Энен запомнился многим поклонникам тенниса. Ставка была невероятно высока – выход в финал и продолжение борьбы за золотую олимпийскую медаль. Но россиянка в итоге уступила – 5:7, 7:5, 6:8. Сама Анастасия признавалась, что это было психологически тяжёлое поражение. Расстроившись, Мыскина затем не смогла собраться на матч за 3-е место против австралийки Алисии Молик и вообще осталась без медали.

Ой, Жюстин Энен – это вообще невозможно. Для меня это камень преткновения во многих моих важных турнирах, начиная от Олимпиады и заканчивая восьмёркой сильнейших.

Ю – юмор

Частые интервью Анастасии – это всегда хорошее настроение. Спортсменка любит шутить и смеяться. На шоу «Вечерний Ургант» она с радостью отвечала на шутки ведущего и учила его разбивать ракетку о корт на профессиональном уровне.

Я – «Я очень люблю»

«Я очень люблю играть в Москве, когда приходят мои дети, которые никогда не видели, как я играю».



«Я очень люблю советские комедии».



«Я очень люблю Москву, несмотря на то что тут происходит много разных событий – и хороших, и плохих».



«Я очень люблю солнце и море».



«Я очень люблю свою команду, очень люблю, когда все в ней чувствуют себя хорошо, когда девчонки получают те положительные эмоции, ради которых мы играем матч, а ещё если и выигрываем, то не нервничать и не переживать у меня не получается».

Я такой человек, как мне кажется, что если я что-то делаю, то мне хочется это делать хорошо.