6-й день Уимблдона. Кузнецова вышла в 1/8 финала. LIVE

Онлайн-трансляция шестого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Джокович, Федерер, Возняцки и другие.

Уимблдон. Мужская сетка



Уимблдон. Женская сетка

15:28. Два дня назад Макс Мирный отметил 40-летие, а в 8 июля он вместе с Матковски в трёх сетах уверенно обыграл братьев Брайан — 6:3, 7:5, 6:4!

15:25. Один гейм продолжалась доигровка матча Цонга — Куэрри. Француз неудачно вошёл в игру и сразу проиграл подачу. Куэрри вышел в четвёртый круг, где сыграет с Кевином Андерсоном.

15:19. Множество матчей началось в одно и то же время — Монфис против Маннарино, Мартич — Дияс, Раонич — Рамос-Виньолас, Риске — Вандевеге.

15:13. Кроме того сейчас возобновится матч Куэрри и Цонги, которых накануне прервали в пятом сете при счёте 5:6. Мы также ведём текстовую трансляцию.

15:08. Начинается игровая программа на центральном корте. Первыми там играют Радваньска и Бачински. Мы ведём текстовую трансляцию.

15:03. Марта Паигина стала первой россиянкой в юниорском турнире, кому удалось выйти во второй круг.

14:58. А вот и Мугуруса закончила свой матч. Одни разгромы на старте шестого дня. Испанка легко разобралась с Кырстей. В следующем круге она может сыграть против Кербер, если та пройдёт Роджерс.

14:55. Рыбарикова не испытала проблем против Леси Цуренко. Очень интересная часть там сетки, ведь она дальше сыграет с Мартич или Дияс. Кто-то точно впервые выйдет в четвертьфинал «Шлема».

14:52. Итоги встречи Светланы: 1 час 4 минуты длился этот матч. Навесила во второй партии Света сопернице баранку, да и вообще выиграла 9 геймов подряд в концовке. Вторая партия заметно отличалась от первой. Поактивнее стала играть Кузнецова, больше давить, больше выигрывать. Игра соперницы сразу же развалилась. Исчезли её коронные укороченный, посыпались ошибки. Лишь в заключительном гейме удалось словенке отыграть 4 матчбола, но Света поддавила и выиграла. Поздравим россиянку и её поклонников. Вышла она во вторую неделю Уимблдона, единственной из россиян в одиночных сетках. В 1/8 финала ей играть с победительницей пары Радваньска — Бачински.

14:48. Кузнецова на третьем турнире «Большого шлема» кряду дошла до второй недели!

14:45. Дуди Села проиграл два сета Димитрову и вынужден был признать поражение досрочно.

14:43. Пока что-то вообще во всех матчах без борьбы на старте этого игрового дня.

14:39. Во втором сете у Кузнецовой всё пошло куда легче — 4:0!

14:34. Удивительный розыгрыш в матче Цуренко — Рыбарикова.

14:30. Джокович уже проводит разминку. Ему сегодня играть против Гулбиса.

14:26. Итоги первого сета Кузнецовой из нашей трансляции: 39 минут шла первая партия. Эйсы — 2-0, двойные — 2-1, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 13/9 и 4/8, реализация брейк-пойнтов — 0/1 и 1/3. Задергала словенка в первой партии соперницу укороченными. У Светы было не так много чистых выигрышей, а невынужденных ошибок примерно поровну. В целом девушке неплохо держали свои подачи, словенка даже получше, но в 7-м гейме россиянка впервые подобралась к брейк-пойнтам, но не смогла их реализовать, зато в 9-м всё получилось сразу.

14:23. Рыбарикова успешно взяла первый сет у Цуренко. У Леси много проблем со здоровьем, что сказывается на её игре.

14:21. Наконец-то в девятом гейме сделала брейк Кузнецова и успешно подала на сет — 6:4.

14:18. Мугуруса успешно выиграла первый сет у Кырсти — 6:2.

14:15. Села проиграл первый сет Димитрову 1:6, а теперь взял медицинский тайм-аут.

14:10. Теперь уже Херцог взяла подача со счёта 15:40. Полона начинала этот турнир ещё в квалификации.

14:07. Удержала подачу в сложном гейме Кузнецова — 3:3.

14:02. А вот Мугуруса и Рыбарикова уже получили преимущество в своих матчах против Кырсти и Цуренко.

13:57. Пока что Херцог ни в чём не уступает Светлане. Здорово подаёт — 3:2.

13:52. Халеп довольна выходом во вторую неделю.

13:43. Также сегодня проходят первые матчи юниорского турнира. Марта Паигина уже взяла первый сет у своей соперницы Адешиной из Британии.

13:38. В этом году Бенуа Пэр вышел во вторую неделю Уимблдона. Два года назад он ненавидел этот турнир.

13:34. Начинает свой матч последняя представительница России в одиночных турнирах — Светлана Кузнецова. Мы ведём текстовую трансляцию.

13:31. Вечерняя прогулка Елены Весниной в пятницу.

13:28. Александр Служаков в рубрике «Теннисный БетОн» идёт на риск в матче Риске и верит в победу Элисон над Вандевеге.

Ставки на Уимблдон: Контавейт и Возняцки растянут матч на три сета В субботнем выпуске рубрики «Теннисный БетОн» впервые за время Уимблдона поговорим о парах, а также сделаем 2 ставки на женские «одиночки».

13:25. Расписание предстоящего дня. На главных кортах явный приоритет отдали мужским матчам.

Светлана Кузнецова – одна за всех. Анонс 6-го дня Уимблдона Предлагаем вашему вниманию расписание матчей шестого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.

13:20. Ализе Корне уже отдыхает на пляже.

13:18. Ретроспектива событий предыдущего игрового дня.

5-й день Уимблдона. Хачанов поборолся, но уступил Надалю. Как это было Онлайн-трансляция пятого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Хачанов, Надаль, Свитолина, Остапенко, Азаренко и другие.

13:15. Кырстя и Мирза посетили Маттек-Сэндс. Бетани должна сегодня провести эфир на фейсбуке и рассказать о своей травме.

13:12. Хорошая погода на турнире. Осадков не ожидается, так что завтра уже точно будет запланированный выходной.

13:07. 8 июля день рождения отмечаетАнастасия Мыскина. Наш материал о капитане.

Анастасия Мыскина. Самый улыбчивый капитан Экс-вторая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» и капитан сборной России Анастасия Мыскина отмечает день рождения. Об этом в нашей азбуке.

13:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за матчами уимблдонского турнира в нашей онлайн-трансляции. В Лондоне стартует шестой игровой день третьего турнира «Большого шлема». Свои матчи проведут Светлана Кузнецова, Новак Джокович, Роджер Федерер, Леся Цуренко, Анжелика Кербер и другие. Игровой день начнётся в 13:30 по московскому времени. На нашем сайте пройдут следующие онлайн-трансляции: