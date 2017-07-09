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Шарапова, С. Уильямс и Азаренко – в обзоре соцсетей
Фото: instagram.com/rafaelnadal
Текст: Даниэль Виленчук

Азаренко познакомила сына с «дядей Гаэлем», а Надаль прогулялся с кузенами

Шарапова продолжает подготовку к харду, Серена тренируется на грунте, Квитова прощается с травой и другие фотографии из соцсетей.
9 июля 2017, воскресенье. 12:15. Теннис

В первое воскресенье на Уимблдоне долгожданный выходной – организаторы постараются привести в порядок выжженную солнцем траву на кортах, а теннисисты переведут дух и с пользой проведут свободное время. За первую неделю третьего ТБШ в сезоне произошло много интересного, так что пришло время заглянуть в социальные сети ведущих игроков мира.

Серена Уильямс словно бросает всему туру вызов – она не только тренируется на седьмом месяце беременности, но и решила сделать это на грунте во время Уимблдона.

Уимблдон славится своими многочисленными традициями, одна из самых приятных – чествование британских олимпийцев и паралимпийцев в первую субботу турнира. Энди Маррей тоже был приглашён в королевскую ложу, однако задерживаться там на просмотр матчей не смог и попросил всех понять и простить его за несоблюдение парадного дресс-кода.

Новак Джокович и его новая команда – Андре Агасси и Марио Анчич – используют современные технологии для мгновенного анализа тренировок.

Мария Шарапова, как показывает первая неделя Уимблдона, правильно решила не рисковать здоровьем и пропустить турнир. Россиянка вовсю готовится к скорейшему возвращению на любимый хард и на корте, и в зале.

Бетани Маттек-Сэндс получила на Уимблдоне чудовищную травму, но поддержка всего теннисного мира быстро поставит её на ноги. В субботу её навестили в больнице Сорана Кырстя, в матче с которой американка и повредила колено, и Саня Мирза.

Джек Сок, выигравший в миксте с Маттек-Сэндс золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вышел на один из своих уимблдоновских матчей в кроссовках с именем Бетани.

Светлана Кузнецова продолжает выступление на Уимблдоне не только в одиночном разряде, но и в паре с Кристиной Младенович. Россиянка пошутила над тем, как партнёрша пытается скрыть от соперниц тактические секреты, а также поздравила родителей с Днём семьи, любви и верности.

Петра Квитова, продолжающая возвращение в тур после того, как в декабре на неё напал грабитель и ранил в руку, оставила в своём «инстаграме» пронзительное послание Уимблдону: «Я дома чуть раньше, чем хотела бы быть. Но знаете что? Я достигла цели — играть в теннис снова, играть на Уимблдоне и сражаться в том виде спорта, который я люблю. Последние шесть месяцев были сложными, но теперь я могу начать всё сначала. Это только начало моего нового приключения, и я вернусь только сильнее. Увидимся в следующем году, мой дорогой Уимблдон!»

Ализе Корне наслаждается отдыхом после сложной грунтово-травяной части сезона.

Первая неделя на Уимблдоне выдалась аномально жаркой, так что теннисисты страдают не только на корте, но и за его пределами. Елена Веснина призналась, что без кондиционера ей приходится очень непросто, помогают только утренние прогулки. Райан Харрисон в комментариях посоветовал россиянке приобрести вентилятор.

Вот и Агнешка Радваньска и Анжелика Кербер решили разделить ледяную ванну после своих матчей.

Рафаэль Надаль прогулялся по территории Уимблдона на велосипедах вместе со своими двоюродными братьями.

Виктория Азаренко познакомила своего сына Лео с «дядей Гаэлем». «Монфис сегодня, к сожалению, проиграл, но мы всё равно его любим», — заключила белоруска.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктория Азаренко Мария Шарапова Новак Джокович Петра Квитова Рафаэль Надаль Светлана Кузнецова Серена Уильямс Уимблдон Фото
Новости. Теннис
9 июля 2017, воскресенье
16:49 Видеообзор матчей Федерера и Маррея в третьем круге Уимблдона
16:00 Гулбис: мне помешало слишком хорошее начало матча с Джоковичем
15:03 Хингис — Томичу: тебе нужно правильное окружение
13:56 Федерер: я не заметил изменений в кортах Уимблдона
12:13 Джокович: в этот раз корты на Уимблдоне мягче, чем в прошлые годы
11:53 Кербер: с нетерпением жду матча с Мугурусой
10:41 Федерер: без Мирки ничего бы не было, она — лучшая
10:28 Возняцки: я буду отличной няней для ребёнка Серены Уильямс
10:21 Тим: за этот год я добился прогресса в игре, в том числе на траве
01:51 Болельщики на Уимблдоне рассказали, что знают о России: «Шарапова и Аршавин»
01:42 Главный смотритель кортов Уимблдона: покрытие соответствует нашим стандартам
01:30 Полиция опубликовала видеозапись ДТП с участием В. Уильямс
01:16 Портреты чемпионов турнира и олимпийский огонь — в видеообзоре Уимблдона
00:03 Федерер: на первой неделе важно разыграться и обрести уверенность в себе
8 июля 2017, суббота
23:44 Звонарёва одержала волевую победу над Ньюки в полуфинале турнира ITF в Египте
23:33 Федерер побил рекорд С. Уильямс по выигранным матчам на ТБШ
23:13 Макарова и Мирный уверенно выиграли свой стартовый матч на Уимблдоне в миксте
22:52 Кларк и Уиллис сенсационно победили Эрбера и Маю во 2-м круге Уимблдона
22:42 Тим уверенно обыграл Доналдсона в третьем круге Уимблдона и вышел на Бердыха
22:25 Федерер победил М. Зверева в 3-м круге Уимблдона, выполнив 61 удар навылет
21:53 Веснина и Суарес пробились в 1/8 финала Уимблдона в миксте
21:08 Джокович: по сравнению с последними неделями я поднял уровень своей игры
20:32 Джокович уверенно победил Гулбиса в 3-м круге Уимблдона
20:12 Возняцки отыграла у Контавейт две подачи на матч и вышла в 1/8 финала Уимблдона
19:55 А. Зверев обыграл Офнера и сразится с Раоничем в 1/8 финала Уимблдона
19:08 Бердых легко победил Феррера и вышел в 4-й круг Уимблдона
18:47 Маннарино в пяти партиях обыграл Монфиса и вышел в 4-й круг Уимблдона
18:15 Кербер одержала волевую победу над Роджерс в третьем круге Уимблдона
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17:42 Радваньска стала соперницей Кузнецовой в 1/8 финала Уимблдона
16:42 Мартич и Вандевеге стали участницами четвёртого круга Уимблдона
15:34 Куэрри за один гейм завершил прерванный накануне матч с Цонгой
15:12 Мугуруса разгромила Кырстю, а Рыбарикова — Цуренко в третьем круге Уимблдона
14:56 Кузнецова уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона
14:51 Димитров за час вышел в четвёртый круг Уимблдона
14:18 Текстовая онлайн-трансляция матча Радваньска — Бачински на Уимблдоне
14:03 Томич: не думаю, что меня справедливо оштрафовали, ведь я сказал всё честно
13:52 Маннарино: сомневаюсь, что можно провести Уимблдон только с болбоями
13:43 Маттек-Сэндс: последние 36 часов были болезненными и эмоциональными
12:59 Остапенко: все, кто меня знает, называют меня Алёной
12:50 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Херцог на Уимблдоне
11:33 Халеп: не сомневалась, что Азаренко вернётся на корт
10:35 В. Уильямс: не собираюсь тренировать по окончании карьеры
10:25 Маррей: концовка матча с Фоньини получилась трудной
10:15 Азаренко: мне нужно поднять уровень игры в матче с Халеп
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