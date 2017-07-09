Азаренко познакомила сына с «дядей Гаэлем», а Надаль прогулялся с кузенами

Шарапова продолжает подготовку к харду, Серена тренируется на грунте, Квитова прощается с травой и другие фотографии из соцсетей.

В первое воскресенье на Уимблдоне долгожданный выходной – организаторы постараются привести в порядок выжженную солнцем траву на кортах, а теннисисты переведут дух и с пользой проведут свободное время. За первую неделю третьего ТБШ в сезоне произошло много интересного, так что пришло время заглянуть в социальные сети ведущих игроков мира.



Серена Уильямс словно бросает всему туру вызов – она не только тренируется на седьмом месяце беременности, но и решила сделать это на грунте во время Уимблдона.

Уимблдон славится своими многочисленными традициями, одна из самых приятных – чествование британских олимпийцев и паралимпийцев в первую субботу турнира. Энди Маррей тоже был приглашён в королевскую ложу, однако задерживаться там на просмотр матчей не смог и попросил всех понять и простить его за несоблюдение парадного дресс-кода.

Новак Джокович и его новая команда – Андре Агасси и Марио Анчич – используют современные технологии для мгновенного анализа тренировок.

Мария Шарапова, как показывает первая неделя Уимблдона, правильно решила не рисковать здоровьем и пропустить турнир. Россиянка вовсю готовится к скорейшему возвращению на любимый хард и на корте, и в зале.

Бетани Маттек-Сэндс получила на Уимблдоне чудовищную травму, но поддержка всего теннисного мира быстро поставит её на ноги. В субботу её навестили в больнице Сорана Кырстя, в матче с которой американка и повредила колено, и Саня Мирза.

Джек Сок, выигравший в миксте с Маттек-Сэндс золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вышел на один из своих уимблдоновских матчей в кроссовках с именем Бетани.

Светлана Кузнецова продолжает выступление на Уимблдоне не только в одиночном разряде, но и в паре с Кристиной Младенович. Россиянка пошутила над тем, как партнёрша пытается скрыть от соперниц тактические секреты, а также поздравила родителей с Днём семьи, любви и верности.

Петра Квитова, продолжающая возвращение в тур после того, как в декабре на неё напал грабитель и ранил в руку, оставила в своём «инстаграме» пронзительное послание Уимблдону: «Я дома чуть раньше, чем хотела бы быть. Но знаете что? Я достигла цели — играть в теннис снова, играть на Уимблдоне и сражаться в том виде спорта, который я люблю. Последние шесть месяцев были сложными, но теперь я могу начать всё сначала. Это только начало моего нового приключения, и я вернусь только сильнее. Увидимся в следующем году, мой дорогой Уимблдон!»

Ализе Корне наслаждается отдыхом после сложной грунтово-травяной части сезона.

Первая неделя на Уимблдоне выдалась аномально жаркой, так что теннисисты страдают не только на корте, но и за его пределами. Елена Веснина призналась, что без кондиционера ей приходится очень непросто, помогают только утренние прогулки. Райан Харрисон в комментариях посоветовал россиянке приобрести вентилятор.

Вот и Агнешка Радваньска и Анжелика Кербер решили разделить ледяную ванну после своих матчей.

Рафаэль Надаль прогулялся по территории Уимблдона на велосипедах вместе со своими двоюродными братьями.

Виктория Азаренко познакомила своего сына Лео с «дядей Гаэлем». «Монфис сегодня, к сожалению, проиграл, но мы всё равно его любим», — заключила белоруска.