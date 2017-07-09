Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Расписание теннисных матчей Уимблдона-2017. 10 июля
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Суперпонедельник. Анонс 7-го дня Уимблдона

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей седьмого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
9 июля 2017, воскресенье. 23:00. Теннис

После традиционного для Уимблдона Middle Sunday – неигрового воскресенья перед второй неделей соревнований – нас ожидает самый что ни на есть суперпонедельник, в который будут сыграны все 16 матчей 4-го круга одиночного разряда – по 8 у мужчин и женщин. На корты выйдут все оставшиеся в соревнованиях теннисисты, включая представителей топ-10: Энди Маррей (1), Анжелика Кербер (1), Симона Халеп (2), Новак Джокович (2), Роджер Федерер (3), Рафаэль Надаль (4), Элина Свитолина (4), Каролина Возняцки (5), Йоханна Конта (6), Милош Раонич (6), Марин Чилич (7), Светлана Кузнецова (7), Доминик Тим (8), Агнешка Радваньска (9), Винус Уильямс (10) и Александр Зверев (10). Причём с 1/8 финала теоретически уже возможны встречи между собой двух игроков десятки. Так друг с другом сыграют Раонич – Зверев и Радваньска – Кузнецова

МАТЧ ДНЯ. А. РАДВАНЬСКА — КУЗНЕЦОВА

Из всех одиночных матчей понедельника самая богатая история встреч в паре Агнешка Радваньска – Светлана Кузнецова. Это будет уже их 18-е очное противостояние, и на данный момент большой перевес у россиянки – 13-4. Последняя встреча была на итоговом турнире в Сингапуре-2016. Тогда в упорной борьбе победила Светлана – 7:5, 1:6, 7:5. Всезнающие букмекеры называют её фаворитом и предстоящего поединка. А кто выиграет на самом деле, решится, как всегда, на корте.

Азаренко познакомила сына с «дядей Гаэлем», а Надаль прогулялся с кузенами
Шарапова продолжает подготовку к харду, Серена тренируется на грунте, Квитова прощается с травой и другие фотографии из соцсетей.

Уимблдон. День 7-й. 10 июля, понедельник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. 4-й круг. Сетка

Женщины. 4-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Женщины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Микст. 2-й круг. Сетка

Centre Court

Ана Конюх (Хорватия, 27) — Винус Уильямс (США, 10)
Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 29-11.
Прогноз букмекеров: 2.54 – 1.48.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Бенуа Пэр (Франция)
Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 2-0 (Кубок Хопмана-2015, Монте-Карло-2016).
Рейтинг: 1-46.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.43.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.

Григор Димитров (Болгария, 13) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-5 (Базель-2013, 2014, Брисбен-2015, Брисбен, Australian Open-2016).
Рейтинг: 11-5.
Прогноз букмекеров: 5.13 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 1

Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Каролин Гарсия (Франция, 21)
Court 1. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 2-2 (Олимпиада, WTA Elite Trophy-2016 – Мадрид-2016, Индиан-Уэллс-2017).
Рейтинг: 7-22.
Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Жиль Мюллер (Люксембург, 16)
Court 1. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 5-1 (Сеговия-ч-2003, Барселона-2005, Уимблдон, US Open-2011, Индиан-Уэллс-2016 – Уимблдон-2005).
Рейтинг: 2-26.
Прогноз букмекеров: 1.11 – 6.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Адриан Маннарино (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Court 1. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2016).
Рейтинг: 51-4.
Прогноз букмекеров: 10.17 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Court 2

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)
Court 2. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 3-4 (Индиан-Уэллс-2013, Стэнфорд-2014, Сидней-2015 – «Ролан Гаррос», Уимблдон, Ухань, WTA Finals-2015).
Рейтинг: 1-15.
Прогноз букмекеров: 2.24 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Виктория Азаренко (Беларусь, SR) — Симона Халеп (Румыния, 2)
Court 2. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 2-1 (Доха, Линц-2012 – US Open-2015).
Рейтинг: 683-2.
Прогноз букмекеров: 2.26 – 1.59.
Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Без валерьянки. Кузнецова вышла в 1/8 финала и сыграет с Радваньской
В субботу первая ракетка России уверенно обыграла Херцог и вышла в 1/8 финала Уимблдона на Радваньску, а Джокович прошёл Гулбиса.

Милош Раонич (Канада, 6) — Александр Зверев (Германия, 10)
Court 2. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-1 (Рим-2017).
Рейтинг: 7-12.
Прогноз букмекеров: 1.76 – 1.99.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.

Court 3

Агнешка Радваньска (Польша, 9) — Светлана Кузнецова (Россия, 7)
Court 3. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 4-13 (Australian Open, Уимблдон, WTA Finals – 2008, Мадрид-2014 – Уимблдон, Нью-Хэйвен, Штутгарт-2007, Индиан-Уэллс-2008, «Ролан Гаррос», Пекин-2009, Сан-Диего, Монреаль-2010, Дубай-2011, «Ролан Гаррос»-2012, Fed Cup-2015, Ухань, WTA Finals-2016).
Рейтинг: 10-8.
Прогноз букмекеров: 2.45 – 1.51.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Коко Вандевеге (США, 24) — Каролина Возняцки (Дания, 5)
Court 3. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-2 (Монтеррей-2014, Пекин-2016).
Рейтинг: 25-6.
Прогноз букмекеров: 1.64 – 2.17.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.

Доминик Тим (Австрия, 8) — Томаш Бердых (Чехия, 11)
Court 3. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2014).
Рейтинг: 8-15.
Прогноз букмекеров: 1.89 – 1.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в пяти сетах.

Court 12

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Элина Свитолина (Украина, 4)
Court 12. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 13-5.
Прогноз букмекеров: 1.97 – 1.78.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) — Марин Чилич (Хорватия, 7)
Court 12. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 1-2 (Australian Open-2016 – Москва-2014, 2015).
Рейтинг: 19-6.
Прогноз букмекеров: 4.34 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Court 18

Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) — Петра Мартич (Хорватия, Q)
Court 18. 1-й запуск (13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 87-135.
Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.13.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рыбариковой в трёх сетах.

Сэм Куэрри (США, 24) — Кевин Андерсон (ЮАР)
Court 18. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 8-5 (Сакраменто-ч-2007, Лас-Вегас-2008, Лондон-2009, Лос-Анджелес-2010, Рим-2011, Мемфис, Вашингтон-2012, Уинстон-Сэйлем-2014 – Торонто-2010, Майами, Хьюстон-2012, Акапулько-2014, Майами-2015).
Рейтинг: 28-42.
Прогноз букмекеров: 2.06 – 1.71.
Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в пяти сетах.

6-й день Уимблдона. Кузнецова и Федерер прошли дальше. Как это было
Онлайн-трансляция шестого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Джокович, Федерер, Возняцки и другие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Уимблдон
Новости. Теннис
9 июля 2017, воскресенье
22:50 Звонарёва обыграла Михаликову и стала чемпионкой турнира ITF в Египте
21:40 Дэвенпорт: Шарапова и Азаренко могут попасть на Итоговый чемпионат — 2017
20:23 Димитров: воскресенье — лучший день на Уимблдоне. Здесь только мы, теннисисты
18:45 Видеообзоры матчей Радваньской и Возняцки в третьем круге Уимблдона
18:15 Джокович: я читаю книгу про то, как быть лучшим родителем для ребёнка
17:32 Видеообзоры матчей Мугурусы и Кербер в третьем круге Уимблдона
16:49 Видеообзор матчей Федерера и Маррея в третьем круге Уимблдона
16:00 Гулбис: мне помешало слишком хорошее начало матча с Джоковичем
15:03 Хингис — Томичу: тебе нужно правильное окружение
13:56 Федерер: я не заметил изменений в кортах Уимблдона
12:13 Джокович: в этот раз корты на Уимблдоне мягче, чем в прошлые годы
11:53 Кербер: с нетерпением жду матча с Мугурусой
10:41 Федерер: без Мирки ничего бы не было, она — лучшая
10:28 Возняцки: я буду отличной няней для ребёнка Серены Уильямс
10:21 Тим: за этот год я добился прогресса в игре, в том числе на траве
01:51 Болельщики на Уимблдоне рассказали, что знают о России: «Шарапова и Аршавин»
01:42 Главный смотритель кортов Уимблдона: покрытие соответствует нашим стандартам
01:30 Полиция опубликовала видеозапись ДТП с участием В. Уильямс
01:16 Портреты чемпионов турнира и олимпийский огонь — в видеообзоре Уимблдона
00:03 Федерер: на первой неделе важно разыграться и обрести уверенность в себе
8 июля 2017, суббота
23:44 Звонарёва одержала волевую победу над Ньюки в полуфинале турнира ITF в Египте
23:33 Федерер побил рекорд С. Уильямс по выигранным матчам на ТБШ
23:13 Макарова и Мирный уверенно выиграли свой стартовый матч на Уимблдоне в миксте
22:52 Кларк и Уиллис сенсационно победили Эрбера и Маю во 2-м круге Уимблдона
22:42 Тим уверенно обыграл Доналдсона в третьем круге Уимблдона и вышел на Бердыха
22:25 Федерер победил М. Зверева в 3-м круге Уимблдона, выполнив 61 удар навылет
21:53 Веснина и Суарес пробились в 1/8 финала Уимблдона в миксте
21:08 Джокович: по сравнению с последними неделями я поднял уровень своей игры
20:32 Джокович уверенно победил Гулбиса в 3-м круге Уимблдона
20:12 Возняцки отыграла у Контавейт две подачи на матч и вышла в 1/8 финала Уимблдона
19:55 А. Зверев обыграл Офнера и сразится с Раоничем в 1/8 финала Уимблдона
19:08 Бердых легко победил Феррера и вышел в 4-й круг Уимблдона
18:47 Маннарино в пяти партиях обыграл Монфиса и вышел в 4-й круг Уимблдона
18:15 Кербер одержала волевую победу над Роджерс в третьем круге Уимблдона
18:02 Раонич в трёх партиях обыграл Рамоса в третьем раунде Уимблдона
17:42 Радваньска стала соперницей Кузнецовой в 1/8 финала Уимблдона
16:42 Мартич и Вандевеге стали участницами четвёртого круга Уимблдона
15:34 Куэрри за один гейм завершил прерванный накануне матч с Цонгой
15:12 Мугуруса разгромила Кырстю, а Рыбарикова — Цуренко в третьем круге Уимблдона
14:56 Кузнецова уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона
14:51 Димитров за час вышел в четвёртый круг Уимблдона
14:18 Текстовая онлайн-трансляция матча Радваньска — Бачински на Уимблдоне
14:03 Томич: не думаю, что меня справедливо оштрафовали, ведь я сказал всё честно
13:52 Маннарино: сомневаюсь, что можно провести Уимблдон только с болбоями
13:43 Маттек-Сэндс: последние 36 часов были болезненными и эмоциональными
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Архив →
© championat.com, 2000–2017