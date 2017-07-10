7-й день Уимблдона. Надаль вылетел, Кузнецова выиграла. Как это было

Онлайн-трансляция седьмого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Свитолина, Азаренко, Федерер, Надаль, Джокович и другие.

Уимблдон. Мужская сетка

Уимблдон. Женская сетка

23:00. На этом мы заканчиваем рассказ о безумном понедельнике. До встречи в следующий игровой день.

22:54. Поменяли расписание на вторник. Теперь Джокович сыграет на центральном корте в 14:00. Напомним, что завтра очень велика вероятность дождя. На сайте Уимблдона она указана как 100%.

22:51. Мюллер облегчил задачу Маррею по спасению первого места. Теперь ему надо выйти в полуфинал, тогда будет наверняка известно, что Джокович не сможет обогнать британца.

22:47. Джокович предлагал, чтобы его матч перенесли на центральный корт, но этот вариант отмели. В итоге во вторник проведёт свой матч серб.

22:45. Пять последних поражений Надаля на «Больших шлемах» все состоялись в пятисетовых матчах.

22:42. Вот это матч! По статистике оба сыграли хорошо. Отметим 23 эйса у Надаля, для него это очень много. Но лишь 2 брейк-пойнта из 16 реализовал испанец. Это помешало ему и в первых двух сетах, которые он уступил. А также в пятом. Мюллер стал лучше подавать в пятой партии. Рафе было тяжело держать концентрацию. У Мюллера было четыре матчбола, хотя у Рафы тоже были шансы на приёме в нескольких геймах, но Мюллеру хватало хладнокровия. Впервые в карьере Жиль вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет против Марина Чилича.

22:38. «Как чувствую? Устал. У меня было четыре матчбола. Было тяжело. Я смотрел на небо, потому что казалось, что уже скоро стемнеет. Попытался рисковать в последнем гейме и всё сложилось. Я не играл плохо в третьем и четвёртом сете, так что я чувствовал себя нормально на старте пятого. Это великолепное ощущение», — сказал Жиль Мюллер интервью после матча.

22:34. Жиль Мюллер сенсационно выбил Рафаэля Надаля — 15:13!!!

22:29. Несколько геймов полегче провели теннисисты. Жиль ведёт — 14:13.

22:25. Матч Джоковича действительно перенесли на вторник.

22:22. Под ноль удержал подачу Жиль — 13:12.

22:21. Определились соперницы Макаровой и Весниной по четвертьфиналу. Ими стали австралийки Деллакуа и Барти.

22:18. С 15:30 трижды классно подал Надаль — 12:12. Снова у обоих по три повтора есть.

22:13. Мюллер сумел взять подачу с 15:30 — 12:11. А Джокович наверное сегодня уже не начнёт.

22:10. С 0:30 вытащил подачу Надаль. Удивительно, как он добавляет в важные моменты — 11:11.

22:05. Теперь легко взял подачу Мюллер — 11:10.

22:00. Теперь была драма на подаче Надаля! Два матчбола было у Мюллера. На первом в розыгрыше Надаль забил мяч, а на втором Жиль сорвал приём второй подачи. Выстоял Рафа снова — 10:10! Невероятный матч!

21:50. Четыре брейк-пойнта за гейм отыграл Мюллер. На одном ему уже линейный крикнул двойную, но судья на вышке поправил. Кстати Рафа на это очко потратил свой последний повтор. До счёта 12:12 у него попыток уже не будет. В итоге после переигровку Мюллер в том розыгрыше выдал эйс и затем удержал подачу — 10:9!

21:43. Карен Хачанов прибыл домой в Дубай.

21:40. Надаль удержал подачу — 9:9!

21:37. Не хватило на пятый сет Зверева. Раонич разгромил его в решающей партии и вышел в четвертьфинал, где сыграет против Роджера Федерера. Год назад канадец в полуфинале обыграл Роджера на этом турнире. После этого Федерер досрочно закончил сезон.

21:32. Организаторы всё держат Джоковича на первом корте. Не переносят на центральный. А на первом у Надаля — 8:8!

21:25. Надаль с трудом взял подачу — 7:7. А Раонич повёл с брейком в пятой партии.

21:23. 40-летний Макс Мирный вышел в четвертьфинал парного турнира вместе с Матковски. Кстати там ещё один белорус есть — Василевский.

21:21. Красивый удар между ног в исполнении Кузнецовой в парном матче.

21:19. Был брейк-пойнт у Рафы, но Мюллер отыграл его эйсом. Ведёт Жиль — 7:6!

21:15. Вот из такой позиции иногда приходится принимать Надалю.

21:09. Четвёртый пятисетовик за день! Раонич сделал брейк в концовке четвёртого сета со Зверевым!

21:03. Двойной матчбол был у Мюллера после двойной ошибки Надаля, но потом идеально подавал испанец и вытащил гейм — 5:5!

21:00. Вышла в четвертьфинал в паре и Кузнецова. Вместе с Младенович они обыграли Бабош и Главачкову — 6:3, 6:7, 6:3. Дальше им играть против Ниномии и Ворачовой.

20:58. Веснина и Макарова радуются выходу в четвертьфинал в парном разряде.

20:55. Итоги матча Федерера из нашей трансляции: Замечательный теннис в исполнении Федерера. На подаче он был просто неподражаем. В игре на задней линии швейцарец тоже действовал безукоризненно. Димитров старался, периодически у него что-то получалось, был хороший отрезок в середине третьей партии, но в целом Роджер показал потрясающий уровень — и на подаче, и в игре на задней линии, и при выходах вперёд. Димитров много ошибался, но во многом это было связано с тем, что Роджер играл в блестящий теннис.

20:52. Пятидесятый четвертьфинал Федерера на турнирах «Большого шлема».

20:50. Федерер оформил быструю победу. Третий запуск на центральном корте закончился, а на первом ещё второй в разгаре.

20:46. Красивая обводка Димитрова. Кстати он сделал обратный брейк.

20:42. Роджер уже и в третьем сете повёл с брейком, а вот Надаль пока не может взять подачу Мюллера в пятой партии — *2:3.

20:38. Классно укоротил с приёма Федерер.

20:34. Елгин и Родионова вылетели из микста. Проиграло российско-австралийская пара Крейчиковой и Винус.

20:32. Непростой матч у Кузнецовой в паре получается. Проиграла она с Кристиной вторую партию. Биться им с Бабош и Главачковой в третьей партии.

20:30. Зверев повёл 2-1 по сетам у прошлогоднего финалиста. После брейка в седьмом гейме Зверев стал играть намного уверенней, а Раонич — напротив, стал допускать много ошибок. Немец планомерно брал геймы на своей подаче и в итоге взял верх в третьем сете.

20:25. Томаш Бердых в затяжном матче сломил сопротивление Тима и вышел в четвертьфинал. Там ему играть с Джоковичем, если тот пройдёт Маннарино.

20:22. Вот такой грустный прогноз погоды на вторник на Уимблдоне.

20:20. Надаль перевёл матч в пятый сет. Два сета без шансов на приёме провёл Мюллер. А на своей подаче тяжело ему, особенно когда первая не идёт. Один раз он уже вроде выбрался со счёта 0:40, но потом допустил две грубые ошибки и проиграл подачу. Сравнял счёт по сетам Надаль и взял туалетный перерыв перед пятой партией.

20:15. Замечательно играет Федерер — 6:4, 6:2. На подаче он пока просто неподражаем. Григору очень трудно зацепиться в геймах на приёме, а в своих геймах он и сам ошибается — очень много двойных и ошибок с задней линии. Роджер пока что производит очень приятное впечатление.

20:07. Зверев в третий партии взял подачу Раонича — 4:3.

20:00. Бердых повёл с брейком у Тима на старте пятого сета, а Надаль уже и в четвёртом сете ведёт у Мюллера с брейком.

19:55. Понедельник день тяжёлый. По крайней мере для Аны Конюх, которая вылетела из одиночного и парного турнира за несколько часов. Хотя она ещё продолжает борьбу в миксте.

19:53. Второй пятисетовый матч дня — Тим взял четвёртый сет у Бердыха, так что там всё решится в пятой партии.

19:49. Итоги первой партии на центральном корте: Роджер имел шанс на брейк в самом начале сета, затем Григор прибавил, и оба теннисиста уверенно держали свои подачи. Розыгрыши в основном были короткие — в один-два удара, но Федерер сумел зацепиться в девятом гейме, а Григор допустил несколько ошибок — двойная и неточности с задней линии. Федерер надёжно подал на сет.

19:45. Немало шансов было у Федерера, но всё-таки наконец-то сделал он брейк — 5:4.

19:38. Раонич сравнял счёт по сетам у Зверева. Более ровно провёл второй сет канадский теннисист и в решающий момент взял подачу соперника, не дав Звереву добраться до тай-брейка

19:35. Рафа один сет отыграл. Наконец-то сказался перевес Надаля в игре. Подустал Мюллер и уже не так хорошо подавал. Вообще в сете даже эйсов было больше у Надаля — семь против пяти. Сделал первый брейк испанец, а на своей подаче обошёлся без провалов.

19:30. Кузнецова с Младенович взял первый сет у серьёзных соперник — Бабош / Главачкова — 6:3.

19:27. Бердых уверенно взял третий сет у Тима. Для австрийца это покрытие всё-таки является неудобным, а Томаш кстати защищает полуфинал.

19:24. Вышло расписание основных матчей на вторник. Кузнецова сыграет на первом корте.

19:21. Ещё одно поражение в юниорском турнире у россиян. Анастасия Харитовонова покинула турнир в первом круге.

19:19. Во время активной разминки до старта матча Рафаэль ударился головой. С кем не бывает.

19:16. Надаль впервые в матче сделал брейк в середине третьего сета — 3:1.

19:13. На центральном корте начинается встреча Федерера и Димитрова. У нас идёт текстовая трансляция:

19:10. Светлана Кузнецова ещё выступает и в паре. Она начала свой матч третьего круга вместе с Младенович против Бабош и Главачковой.

19:07. По 31 эйсу исполнили Куэрри и Андерсон.

19:05. Во второй год кряду Куэрри вышел в четвертьфинал на Уимблдоне! Американец сыграет против Маррея в четвертьфинале.

19:03. Мюллер выиграл и второй сет! Всего пять очков на приёме за сет выиграл Мюллер! Но четыре из них пришлись на один гейм, в котором он сделал брейк. Остальные геймы на подаче держал идеально Рафа, но всего в одном ему не повезло. При этом у него тоже были шансы на приёме, но Мюллеру всегда удавалось держать подачу. Серьёзный уже перевес у Мюллера!

18:57. В 10-й раз кряду дошёл до четвертьфинала на родном «Шлеме» Маррей.

18:55. Маррей уверенно выиграл у Пэра, хотя в каждом сете были отрезки борьбы.

18:53. Тим очень уверенно взял тай-брейк второго сета у Бердыха. Там у каждого по одной партии.

18:51. Зверев взял первый сет у Раонича. Игра пока получается не очень зрелищной: соперники играют за счёт своей подачи, а Зверев воспользовался рядом оплошностей канадца.

18:48. Просто безумство какое-то творится на первом корте! Надаль достал очень тяжёлый укороченный и пробил под заднюю линию. Затем Рафа забил смэш, но Мюллер в прыжке отбил очень высокий мяч. Многие до него не дотянулись бы в силу роста. Удар Жиля попал под заднюю линию и розыгрыш продолжился. Надаль рискнул с бэкхенда и попал в линию. Взял повтор Мюллер. Миллиметровый зацеп линии от Рафы, вот это да!

18:43. У Тима во втором сете против Бердыха было два сетбола на приёме, но чех смог сравнять счёт — 5:5. Первый сет взял Томаш.

18:40. В противостоянии бывших подруг — Хингис и Мирзы — победила Мартина. Она вместе с Чан обыграла Мирзу и Флипкенс.

18:36. Неудачно складывается день для россиян в юниорском турнире. Захаров и Рахимова потерпели поражения в матчах первого раунда.

18:32. Четыре матчбола было у Сэма Куэрри на тай-брейке, но Андерсон вырвал драматичный тай-брейк — 13:11! Пятый сет там будет.

18:28. Свежий обзор женских матчей 1/8 финала.

Тишь да гладь. Кузнецова впервые с 2007-го вышла в четвертьфинал Уимблдона Кузнецова, не проиграв ни сета, дошла до четвертьфинала Уимблдона, где сыграет с Мугурусой, которая выбила из турнира Кербер.

18:25. А травы на кортах всё меньше и меньше…

18:22. Стартовал матч Раонича и Зверева. Мы ведём текстовую трансляцию.

18:20. Мюллер взял первый сет у Надаля 6:3! 28 полных сетов кряду взял Надаль, но вот прервалась его серия. На приёме у него был всего один шанс, но у Жиля сработала подача. Вообще у Рафаэля не было ни одной невынужденной ошибки в этой партии, так что именно своими силами Мюллер сделал брейк, а потом отстоял перевес!

18:17. Винус находится всего в одной победе от того, чтобы сравняться с сестрой Сереной по количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» — пока у американки 85 викторий.

18:14. Куэрри и Андерсон проведут тай-брейк четвёртой партии.

18:12. Маррей отыграл четыре брейк-пойнта и всё же взял второй сет у Пэра — 6:4.

18:11. Куэрри и Андерсон приближаются к ещё одному тай-брейку, что вряд ли кого-то может удивить. Сэм подаёт при 5:6.

18:11. Анастасия Потапова радует нас прекрасными кадрами.

18:08. Достаточно неожиданно первый брейк во встрече Надаля и Мюллер сделал Жиль — он повёл 4:2 в первой партии.

18:05. Маррей подаёт на второй сет с Пэром при 5:4, но у француза образовался двойной брейк-пойнт.

18:02. Бердых взял стартовый сет у Тима со счётом 6:3.

17:59. Женские четвертьфиналы сформированы.

17:57. Бердых удачно начал матч с Тимом — 5:2 с одним брейком.

17:52. Симона Халеп со счётом 7:6 (7:3), 6:2 победила Викторию Азаренко. После проигранного второго сета на тай-брейке у Вики получился провал. Много она ошибалась, а точных действия стало меньше. Этим воспользовалась сразу Халеп, повела 5:0. Вика один брейк спасла, отыграла один матчбол, в следующем ещё два, но всё же снова проиграла свою подачу с 4-го матчбола, а с ней и матч. Можно констатировать, что Виктория удачно вернулась в тур после паузы, связанной с рождением сына. Теперь впереди серия турниров на её либомом харде. А Симона заслуженно сегодня проявила. Позволила сопернице вести игру, сама собирала ошибки, когда надо — поддавила и вышла в четвертьфинал. Дальше ей завтра играть с Йоханной Контой. Остаются ещё шансы у румынки после Уимблдона стать первой ракеткой мира, если она тут удачно отыграет. Выбыла уже сегодня из этой гонки действующий лидер Анжелика Кербер. Халеп теперь борется только с Каролиной Плишковой. Тем интереснее будет дальше следить за концовкой женского Уимблдона. А сейчас переключайтесь на мужские матчи. Впереди у нас ещё много интересного.

17:47. Азаренко отыграла одну подачу на матч, но Халеп всё равно ведёт с большим перевесом — 5:2.

17:43. Светлана Кузнецова довольна победой над Агнешкой Радваньской.

17:41. Очень красивый удар в исполнении Бенуа Пэра.

17:35. Маррей повёл с брейком и во втором сете — 2:1. Первый он взял у Пэра 7:6 (7:1).

17:31. Чилич очень убедительно победил Баутиста-Агута — 6:2, 6:2, 6:2. Он первый участник четвертьфинальной стадии у мужчин.

17:28. Совсем скоро начнётся матч Надаля и Мюллера, у нас запланирована текстовая трансляция.

17:27. Конта одержала трудную победу над Гарсией — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

17:23. Маррей выиграл первый сет у Пэра 7:6 (7:1), хотя уступал с брейком.

17:20. Веснина и Макарова вышли в следующий раунд — со счётом 6:4, 6:4 они переиграли Клепач и Мартинес-Санчес.

17:16. Халеп выиграла первый сет у Азаренко на тай-брейке — 7:6 (7:3). 53 минуты шёл первый сет. Упорным он получился. Эйсы — 0-1, двойные — 1-2. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 12/20 и 10/8, реализация брейк-пойнтов — 2/5 и 2/2, выходы к сетке — 9/12 и 5/8. Активнее играла Вика, но и больше ошибалась. Румынка играла вторым номером, и когда могла — атаковала. Дело дошло до тай-брейка, в котором ошибки и сгубили Вику.

17:12. Некоторые пришли на Уимблдоне, чтобы поспать.

17:10. Коко Вандевеге со счётом 7:6 (7:4), 6:4 победила Каролину Возняцки и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Магдаленой Рыбариковой.

17:06. Андерсон взял первый сет у Куэрри 7:5, во втором теннисисты дошли до тай-брейка, Сэм впереди 4:1 с двойным мини-брейком.

17:04. Пэр сделал брейк в начале партии матча с Марреем и удерживает перевес — 4:3.

17:00. Мнение Екатерины Бычковой по поводу возможностей Светланы Кузнецовой на этом турнире. «Светлана Кузнецова молодец, красиво обыграла Агнешку Радваньскую, но я не понимаю, как. Она очень уверенно играет на этом турнире и, главное, спокойно. Я чуть-чуть комментировала её игру с Жабер, там было равное начало, а потом Света начала спокойно играть. Хотя раньше в течение матча у неё менялось настроение, а сейчас она готова».

16:58. Азаренко и Халеп проводят очень упорный первый сет — 4:4.

16:57. Гарсия не без труда, но всё же взяла сет у Конты 6:4. Там начался третий сет.

16:54. Вера Звонарёва очень рада завоёванному титулу в Египте.

16:52. Мнение Анны Чакветадзе по игре Светланы Кузнецовой. «Светлана радует своим настроем, и уровень её игры очень высокий. Она призналась, что вышла на пик формы к травяному сезону, хотя, казалось бы, грунт ей больше подходит. У неё есть шансы выиграть турнир, но не хочется торопить события. Шансы на победу есть у всех восьми девушек, которые выйдут в четвертьфинал. Все будут претендентками на выход в финал. Уровень игры Светы впечатляет, но в теннисе всё может измениться в один день. Плохое настроение может сильно повлиять на игру. Не хочется забегать вперёд, но шансы есть выиграть».

16:42. Улыбки первых участниц четвертьфинальной стадии.

16:39. Макарова и Веснина выиграли первый сет у Клепач и Мартинес-Санчес 6:4.

16:34. Гарсия во втором сете ведёт 5:1. Француженка может перевести матч с Контой в третий сет.

16:30. Вандевеге выиграла первый сет на тай-брейке у Возняцки — 7:6 (7:4).

16:25. Совсем скоро начнётся матч Виктории Азаренко и Симоны Халеп. У нас запланирована текстовая трансляция.

16:22. Гарсия во втором сете ведёт с брейком против Конты — 2:1.

16:17. В 13-й раз Винус Уильямс вышла в четвертьфинал Уимблдона. Очень убедительно она переиграла Ану Конюх — 6:3, 6:2.

16:11. Статистика матча Мугурусы и Кербер.

16:10. Халеп или Плишкова станет первой ракеткой мира. Вот какие расклады.

16:07. Мугуруса в блестящем матче выиграла 4:6, 6:4, 6:4. Прекрасный теннис показали обе. Эмоциональным получился матч. 2:18 он длился. Не изменила себе Мугуруса, пытаясь играть агрессивно, ходить вперёд, невзирая на ошибки. Даже поражение в первом сете её не смутило. Кербер провела фантастический матч, играла чисто, красиво, но этого не хватило для общей победы. И теперь в следующий понедельник она лишится звания первой ракетки мира. Поразительные статистические показатели: эйсы — 2-5, двойные — 2-1, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 27/12 и 55/50, реализация брейк-пойнтов — 3/10 и 4/8. Выходы к сетке — 5/7 и 35/54. На этом у нас пока всё, но теннисный день на Уимблдоне только разгорается. Следите за нашим онлайн-табло. С

16:04. Кербер подаёт пр 4:5, она отыграла уже двойной матчбол!

16:00. Джуди Маррей и Билли-Джин Кинг.

15:57. Веснина и Макарова появились на корте для матча третьего круга.

15:55. Потрясающий уровень в матче Кербер и Мугурусы. Теннисистки показывают невероятный теннис. 4:4 в третьей партии.

15:50. Конта не смогла подать на сет и уже уступает 5:6 Гарсии.

15:45. Эмоции Магдалены Рыбариковой, она впервые вышла в четвертьфинал на «Шлеме».

15:41. Винус Уильямс выиграла первый сет у Аны Конюх 6:3.

15:37. Прекрасный розыгрыш в исполнении Кербер, она впереди 3:2 в третьем сете.

15:34. Магдалена Рыбарикова победила Петру Мартич — 6:4, 2:6, 6:3. В четвертьфинале она сыграет с Коко Вандевеге или Каролиной Возняцки.

15:29. Остапенко вышла в четвертьфинал! Со счётом 6:3, 7:6 (8:6) она победила Элину Свитолину. Очень драматичный и интересный матч получился. Елена прекрасно пробила первые полтора сета, затем наступил провал, скорее больше психологический, совсем неудачно она действовала на важных очках, зажималась, допускала ошибки, надо отжать должное и Свитолиной, которая как раз прибавляла и демонстрировала чемпионскую хватку. Конечно, в целом Остапенко играла намного активнее и как больше выигрывала сама, так и больше ошибалась. Прекрасно работал удар справа, очень много приёмов навылет и просто активных приёмов. Хороший матч провели девушки, показав разноплановый теннис. Свитолина вполне могла перевести матч в третий сет, но всё же Остапенко оказалась чуть лучше на тай-брейке.

15:21. Пять матчболов не реализовала Остапенко, Свитолина подавала на сет, но Елена сделала брейк — 6:6 во втором сете.

15:17. Кузнецова — в четвертьфинале! Впервые за десять лет Кузнецова вышла в четвертьфинал на Уимблдоне. В 2003, 2005 и 2007 она там была. Просто прекрасный матч провела россиянка. Вообще она не проиграла пока ни одного сета. Второй сет вышел упорнее, но всё равно преимущество постоянно оставалось у Светланы. Свою подачу она держала хорошо, а на приёме цеплялась. Только с седьмого брейк-пойнта россиянка сделала брейк, а на подаче на матч немного занервничала. Но тут же исправила ситуацию своими активными действиями. 37 ударов навылет у Кузнецовой при 20 ошибках. В четвертьфинале она сыграет против Кербер или Мугурусы.

15:15. Третий сет будет в матче Мугурусы и Кербер. Второй выиграла испанка 6:4. В этой партии продолжила играть активно Мугуруса, но теперь у неё стали чаще проходить удары навылет. Под конец смогла она сделать брейк, а у соперницы шансов отыграться не осталось. Все решится в третьей партии.

15:10. Пять матчболов в сумме отыграла Свитолина, она подаёт при 4:5.

15:02. Остапенко подаёт на матч при счёте 6:3, 5:3. Ещё в предыдущем гейме латвийка имела матчбол.

14:59. Гарбинье Мугуруса борется с Анжеликой Кербер.

14:54. Остапенко сделала брейк в матче со Свитолиной и повела 4:2 во втором сете.

14:51. Три подряд гейма Радваньска на своей подаче взяла с брейк-пойнтов, она впереди 3:2.

14:46. Очень долгий упорный гейм выиграла Остапенко, который длился 10 минут. 3:2.

14:41. И всё-таки гейм достался Агнешке. 12 минут бились за этот гейм девушки, четыре брейк-пойнта упустила Кузнецова. 2:1 впереди полька.

14:33. Остапенко выиграла два гейма подряд и вышла вперёд во втором сете со Свитолиной — 2:1.

14:30. Очень упорный сет у Кербер и Мугурусы, немка выиграла его 6:4. 41 минуту сражались теннисистки. Выходы к сетке — 1/1 и 8/16, реализация брейк-пойнтов — 1/2 и 0/0, эйсы — 0-4. Двойных не было. Пыталась вести игру Мугуруса, но ошибки её погубили. Кербер сидит в засаде, ждёт момента и когда надо атакует. Один брейк решил судьбу сета.

14:27. Рыбарикова, уступавшая по ходу первой партии, выиграла сет у Мартич — 6:4.

14:24. Остапенко выиграла первый сет 6:3 у Свитолиной. Очень хороший сет провела Остапенко. Она играла активно, много ударов навылет справа, всё время она старается атаковать и бить навылет, да, были и ошибки, например был неудачный отрезок в середине сета, но в целом пока Елена смотрится предпочтительнее.

14:18. Кузнецова уверенно взяла сет 6:2 у Радваньской. Просто великолепно пока действует Кузнецова. Уже 18 ударов навылет у неё, а у Агнешки только 3. На задней линии полностью доминирует Кузнецова. Хорошо работает у неё и форхенд, и бэкхенд. Агнешка в обороне мало что может придумать. А её выходы к сетке тоже не срабатывают.

14:11. Интересная таблица, показывающая, как ведущие игроки выступают на решающих стадиях турниров «Большого шлема».

14:06. Кузнецова выиграла в одиночке 13 геймов подряд, но Радваньска завершила эту серию — 1:4.

14:01. Остапенко повела с двойным брейком в матче со Свитолиной — 4:1.

13:56. Светлана сделала уже второй брейк — она впереди 3:0 в первом сете.

13:51. Отметим, что брейки в трёх из четырёх матчей на самом старте — во всех играх кроме Мугурусы и Кербер.

13:46. Кузнецова удачно стартовала и сделала брейк в первом гейме, при этом Агнешка вела 40:0 в этом гейме.

13:41. Идут разминки на всех кортах. Совсем скоро стартует «Сумасшедший понедельник».

13:37. И наконец на втором корте начинают встречи Анжелика Кербер и Гарбинье Мугуруса. Текстовая трансляция:

13:34. Тем временем на 12-й корт вышли Елена Остапенко и Элина Свитолина. Здесь у нас тоже стартует трансляция в текстовом режиме.

13:32. На третьем корте начинается встреча Светланы Кузнецовой и Агнешки Радваньской. Следите за нашей текстовой трансляцией.

13:30. Самое время подробно изучить расписание всех матчей предстоящего дня.

Суперпонедельник. Анонс 7-го дня Уимблдона Предлагаем вашему вниманию расписание матчей седьмого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.

13:27. Алексей Агеев в рубрике «Теннисный БетОн» верит в Тима против Бердыха.

Прогнозы на Уимблдон: Винус и Конюх пробьют тотал, Тим пробьёт Бердыха В понедельник на Уимблдонском турнире стартует 4-й круг. Делаем прогнозы на матчи Винус Уильямс — Ана Конюх и Доминик Тим — Томаш Бердых.

13:25. Как выступали теннисистки после первой победы на «Шлеме».

13:22. Погода — хорошая. Так что начнут точно вовремя.

13:20. Рафа Надаль готов к своему матчу против Мюллера.

13:15. Обзор соцсетей теннисистов на первой неделе Уимблдона.

Азаренко познакомила сына с «дядей Гаэлем», а Надаль прогулялся с кузенами Шарапова продолжает подготовку к харду, Серена тренируется на грунте, Квитова прощается с травой и другие фотографии из соцсетей.

13:10. Опасались осадков организаторы, но пока удача на стороне турнира. Много осадков прошли южнее и севернее. И всё-таки дождь пока возможен во второй половине дня, где-то после 18:00 по московскому времени. Женские матчи к тому времени могут уже и доиграть.

13:05. Удивительный день нас ждёт. Все матчи четвёртого круга пройдут. В итоге даже матч Кербер и Мугурусы оказался только на втором корте. Там же Халеп с Азаренко. Елена Остапенко и Элина Свитолина вообще только на 12-м корте.

13:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! На Уимблдоне проходит традиционный суперпонедельник, в который состоятся все матчи четвёртого круга у мужчин и женщин. На корты выйдут Светлана Кузнецова, Элина Свитолина, Виктория Азаренко, Роджер Федерер, Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и многие другие. Начало игрового дня — в 13:30 по московскому времени.