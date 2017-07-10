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Светлана Кузнецова
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: Reuters

Тишь да гладь. Кузнецова впервые с 2007-го вышла в четвертьфинал Уимблдона

Кузнецова, не проиграв ни сета, дошла до четвертьфинала Уимблдона, где сыграет с Мугурусой, которая выбила из турнира Кербер.
10 июля 2017, понедельник. 18:07. Теннис

Безумный понедельник – слишком безумный

Если вы когда-нибудь зададитесь вопросом о самом насыщенном игровом дне за весь теннисный сезон, то второй понедельник Уимблдона будет главным претендентом на победу. Из-за традиционного выходного в первое воскресенье на следующий день по плану идут все матчи четвёртого круга у мужчин и женщин.

На мой взгляд, у такого расписания куда больше минусов, чем плюсов. Речь ведь идёт о Уимблдоне, то есть на двух основных кортах проходят только по три матча. К тому же на них всегда предпочтение отдаётся мужским встречам, таким образом, большинство женских встреч проходит на внешних кортах и примерно в одно время.

Ранний старт связан с тем, что четвертьфиналы девушкам играть уже во вторник, поэтому им важно закончить пораньше. К тому же в этом году в понедельник прогнозировался дождь, поэтому организаторам важно было успеть завершить женские матчи, как можно раньше. Но с другой стороны, если вы с интересом ждали противостояния первой ракетки мира Анжелики Кербер и Мугурусы; хотели увидеть соперничество чемпионки «Ролан Гаррос» Остапенко и Свитолиной; предвкушали новую встречу Кузнецовой и Радваньской, то вам пришлось сделать непростой выбор. Все эти матчи организаторы поставили в одно время – первым запуском.

Да и в принципе удивительно видеть матч калибра Кербер – Мугуруса только на третьем корте по значимости. Остапенко на этом Уимблдоне тоже пока на центральных аренах не играла. В общем, это расписание придало этому дню хаотичности. Может, кому-то это даже по вкусу, но многие разделят моё мнение о том, что не хотелось бы делать такой тяжёлый выбор между интересными встречами.

Выходной в воскресенье на Уимблдоне по душе работникам турнира, да и, наверное, теннисистам. Вот только тем болельщикам, которые работают в будни, отсутствие тенниса в выходной день, вряд ли по нраву. Но таковы традиции Уимблдона, и ничего с этим не поделаешь. Оставалось только наслаждаться очередным безумным понедельником и жалеть об отсутствии дополнительной пары глаз.

Удобная Радваньска

Светлана Кузнецова на этом турнире пока шла без драматичных матчей, что для неё не слишком свойственно. Да и вообще она призналась, что в этом году на траве себя чувствует лучше, чем на грунте, что ещё более удивительно. В четвёртом круге она играла против Агнешки Радваньской, которая всегда была для неё удобной соперницей (13-4 счёт личных встреч). Их предыдущий матч прошёл на Итоговом чемпионате WTA. Тот поединок запомнился даже не столько результатом (победила Светлана), а моментом, где россиянка отрезала себе хвостик по ходу матча.

В этот раз обошлось без стрижки, да и драмы было меньше. Кузнецова уже в первом гейме сумела сделать брейк со счёта 40:0. Россиянка быстро вошла в игру и стала методично пробивать соперницу с задней линии. Причём у неё отлично работал и форхенд, и бэкхенд. Радваньска вообще ничего не могла противопоставить россиянке в первом сете, так как на неё обрушился просто град ударов навылет.

Во втором сете Агнешка, конечно, поборолась. Хотя всё равно игровой перевес оставался у россиянки. Она куда проще брала свою подачу, а на приёме постоянно имела шансы. Лишь с седьмого брейк-пойнта Кузнецова оформила брейк во втором сете. Совсем обойтись без нервов не получилось. На подаче на матч была двойная и пара срывов, но атакующие действия россиянки помогли спасти гейм с 15:40 и оформить очень уверенную победу – 6:2, 6:4.

Уимблдон (ж) 2017. 4-й круг
10 июля 2017 года, понедельник. 13:40 МСК
Агнешка
Радваньска
Светлана
Кузнецова
2:6 4:6

Кузнецова в четвёртый раз вышла в четвертьфинал Уимблдона, но последний раз она туда добиралась аж 10 лет назад. Да и вообще Кузнецова не доходила до этой стадии на «Шлемах» с «Ролан Гаррос»-2014. Мы за последние пару лет привыкли, что Светлана стала уверенным игроком топ-10, но на «Шлемах» у неё в этот период не всё складывалось. А вот чтобы добраться до четвертьфинала «Большого шлема» без проигрыша сета, такого у Светланы не было с «Ролан Гаррос»-2008.

Кербер провела лучший матч в сезоне, но проиграла

Соперница Кузнецовой определилась в захватывающем сражении Кербер и Мугурусы. У обеих в этом сезоне хватало игровых пррблем. Мугуруса уже вылетела из топ-10, а Кербер нужно было выходить в финал, чтобы остаться на первом месте в рейтинге. И после всех мучений в 2017 году Анжелика провела с Гарбинье свой лучший матч в сезоне, но в итоге и этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше.

Мугуруса в целом была активнее, как и ожидалось, но Кербер не собиралась только сидеть в обороне. Она достаточно часто обостряла и при этом намного меньше ошибалась. В первом сете всё решил один брейк, который Анжелика сделала в концовке. Во второй партии немка упустила несколько шансов повести с брейком на старте, а затем удачные атаки испанки помогли ей сравнять счёт по сетам.

В решающем сете уровень игры только вырос. Кербер дважды вела с брейком, но Мугуруса далеко соперницу не отпускала. А ключевым, пожалуй, стал затяжной седьмой гейм, в котором испанка отыграла четыре брейк-пойнта и удержала подачу. Анжелика в концовке оказалась под давлением и в третий раз за сет отдала подачу.

Уимблдон (ж) 2017. 4-й круг
10 июля 2017 года, понедельник. 13:45 МСК
Анжелика
Кербер
Гарбинье
Мугуруса
6:4 4:6 4:6

Против Мугурусы Кузнецова сыграет всего в пятый раз. При этом три последних матча остались за испанкой. Кстати, победа Гарбинье в четвёртом гарантировала смену первой ракетки мира 17 июля. Кербер вернулась на первую позицию незадолго перед «Ролан Гаррос», но продержалась там всего восемь недель.

Остапенко потребовалось восемь матчболов

Хватало драмы и в матче Остапенко – Свитолина, хотя там всё закончилось в два сета. На протяжении полутора партий Елена смотрелась заметно лучше. Конечно, где-то её подводили неточности, но в важные моменты чаще она действовала хорошо. Но вот с завершением встречи у чемпионки «Ролан Гаррос» возникли серьёзные сложности.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Женщины Трава. 4-й круг

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Элина Свитолина (Украина, 4) — 6:3, 7:6 (8:6)
Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 6:4, 2:6, 6:3 .
Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Агнешка Радваньска (Польша, 9) 6:2 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 4:6, 6:4, 6:4.
Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Каролин Гарсия (Франция, 21) – 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
Винус Уильямс (США, 10) — Ана Конюх (Хорватия, 27) — 6:3, 6:2.
Коко Вандевеге (США, 24) — Каролина Возняцки (Дания, 5) – 7:6 (7:4), 6:4.
Симона Халеп (Румыния, 2) — Виктория Азаренко (Беларусь, SR) – 7:6 (7:3), 6:2.

Всё-таки даже Елене не чужда нервозность, хотя иногда кажется, что она играет совсем без страха. Но здесь на матчболах латвийка зажималась, а вот Свитолина наоборот добавляла. Украинка отыграла четыре матчбола на подаче соперницы, а ещё чуть ранее один матчбол на своей подаче. Остапенко два гейма кряду закончила двойными ошибками. У Элины даже было 30:0 на подаче на второй сет, но с ролью догоняющей Елена справилась лучше и перевела сет на тай-брейк. Там активный теннис латвийки держал её впереди по счёту, хотя только с восьмого матчбола она сумела закончить встречу в свою пользу.

Уимблдон (ж) 2017. 4-й круг
10 июля 2017 года, понедельник. 13:40 МСК
Елена
Остапенко
Элина
Свитолина
6:3 7:6

Во вторник Остапенко в четвертьфинале сыграет с Винус Уильямс. Кумиром Елены является Серена, но она пока не играет. Но наверняка и первая встреча против её старшей сестры будет весьма особенной для чемпионки «Ролан Гаррос».

Халеп снова в одном матче от первой строчки

Важный матч в плане борьбы за первое место проходил на втором корте. Симоне Халеп оставалось всего две победы до выхода на первую строчку. В четвёртом круге Симона играла против Виктории Азаренко. До старта турнира от белоруски были весьма скромные ожидания, ведь это был всего второй турнир после возвращения, однако постепенно Виктория стала играть всё лучше и лучше, поэтому была весьма серьёзной соперницей для второй ракетки мира.

Обе девушки заметно нервничали в первых геймах, но постепенно в матче стало больше удачных действий. Со старта Азаренко здорово давила на соперницу и дважды вырывалась вперёд с брейком. Халеп действовала очень цепко на задней линии и периодически сама удачно обостряла. Виктории всё-таки не хватало стабильности. За первый сет она допустила 20 невынужденных ошибок. Если бы ей удалось сократить их количество хотя бы на треть, то партия наверняка осталось бы за ней. А так она всё равно дошла до тай-брейка, но там Симора было намного лучше.

После первого сета Халеп почувствовала себя на корте очень уверенно, а вот у Виктории её атаки проходили ещё реже. Белоруска нервничала и даже заработала замечание от судьи, бросив ракетку. Азаренко удалось избежать поражения с сухим счётом, да и одну подачу на матч она всё-таки отыграла, однако на большее её не хватило – 6:7, 2:6. Несмотря на поражение от Симоны, стоит признать для Азаренко этот турнир удачным, ведь она только возвращается в тур после рождения сына.

А Халеп осталось теперь выиграть всего один матч на Уимблдоне, чтобы стать первой ракеткой мира. Эта встреча пройдёт против Йоханны Конты. Британка в понедельник не без труда прошла Каролин Гарсию. Француженка довела дело до третьего сета, но в решающей партии Йоханна очень здорово играла на подаче, а на приёме всё-таки сумела сделать брейк в самом конце поединка.

Ещё одну пару четвертьфиналисток составили Магдлена Рыбарикова и Коко Вандевеге. Рыбарикова сумела выиграть тяжёлый трёхсетовый матч у Петры Мартич, а Вандевеге в двух сетах справилась с Каролиной Возняцки. Вандевеге в этом году уже была в полуфинале на Australian Open, а вот для Рыбариковой это вообще первый четвертьфинал на «Шлемах» в карьере.

Все четвертьфинальные матчи женского турнира запланированы на вторник. Правда, впервые со старта турнира совсем плохой прогноз погоды. Но на помощь теннисистам должна прийти крыша центрального корта, которую на этом турнире ещё не задействовали.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Агнешка Радваньска Анжелика Кербер Виктория Азаренко Гарбинье Мугуруса Светлана Кузнецова Симона Халеп Элина Свитолина
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