Двужильный Жиль. Мюллер обыграл Надаля в марафоне

Manic Monday — плюсы и минусы

Сумасшедший понедельник. Именно так называют день, в котором на корты выходят все теннисисты, играющие в одиночном разряде. Ни на одном другом турнире «Большого шлема» подобного дня нет. У Manic Monday есть свои поклонники и противники. С одной стороны, очень много интересных матчей идут одновременно. С другой, уследить за всем крайне трудно. Но английские традиции незыблемы. Многим, например, не нравится другое — выходной в воскресенье. Многие люди, работающие пять дней в неделю, хотят в воскресенье или сходить на стадион, или устроиться перед экраном телевизора и посмотреть теннис. Многие телекомпании тоже любят показывать спорт именно в выходные, но в воскресенье матчи не проводятся. В понедельник же показать всё самое интересное даже на двух-трёх каналах порой бывает трудно, ведь матчи одновременно могут проводиться на шести кортах. И всё же у Manic Monday есть свой шарм. В этот день мы видим всех теннисистов турнира и имеем шанс лучше понять, кто в какой форме находится и у кого более предпочтительные шансы на общий успех. Стадия 1/8 уже предполагает очень интересные матчи, поэтому скучать точно никому не придётся. Даже если в какой-то отдельной игре борьбы нет, всегда можно переключить на другой матч, где будет что-то более увлекательное.

Организаторы вполне логично поставили на первые запуски женские матчи, ведь во вторник, 11 июля, должны состояться все женские четвертьфиналы. У мужчин же эта стадия запланирована на среду. О женских встречах мы уже рассказывали ранее. Мужские матчи получились не менее увлекательными. Сразу четыре из них вышли пятисетовыми. Многие с интересом ждали сражения Роджера Федерера и Григора Димитрова, но шоу устроил только один теннисист — Федерер. Роджер показал настоящий мастер-класс практически во всех элементах. Прежде всего он замечательно подавал и почти не давал сопернику никаких шансов на приёме. На первой подаче швейцарец был просто безупречен. Пожалуй, с точки зрения качества подачи этот матч стал одним из лучших за всю его карьеру. В какой-то момент средняя продолжительность его геймов составляла всего 1 минуту 21 секунду!



В игре на задней линии Федерер тоже был хорош. Он регулярно выполнял удары навылет справа, а также успешно ходил к сетке. Димитров старался, но что-либо противопоставить такому Роджеру он был не в состоянии. Видя, что швейцарец сегодня действует воздушно, Григор старался больше рисковать, но это не дало желаемого результата. Наоборот, болгарин стал больше ошибаться. Григор допустил семь двойных, при этом практически все из них пришлись на очень важные моменты матча. Федерер для себя сыграл очень чисто — всего 11 невынужденных ошибок. Роджер творил на корте: он и ходил с подачи к сетке, и укорачивал с приёма, и придумывал различные красивые удары. Федерер чувствовал запас и мог играть более свободно, а когда швейцарцу дают свободу, остановить его очень трудно.

Федерер провёл мастер-класс

Димитров сумел зацепиться лишь в конце третьей партии, когда уже уступал с брейком. Ему удались несколько отличных ударов, которые позволили отыграть подачу — Григор сделал первый и единственный брейк в матче. Но Роджера это совсем не смутило. Он не занервничал, а просто собрался и тут же вернул себе перевес, а затем уверенно подал на победу. Почти все свои геймы он провёл очень надёжно, при этом важно отметить, что он одинаково успешно играл и на первом мяче, и на втором. С такой игрой швейцарец, пожалуй, победил бы почти любого. Димитрову просто не повезло, что Федерер действовал в этот день безупречно. Со счётом 6:4, 6:2, 6:4 он обыграл Григора и вышел в 15-й четвертьфинал на Уимблдоне, что является рекордом Открытой эры. А в сумме для швейцарца это уже 50-й четвертьфинал на «Шлеме».



Главный же мужской матч состоялся на первом корте. Рафаэль Надаль и Жиль Мюллер вышли на него раньше, чем Федерер и Димитров, а играли примерно на два часа дольше. По личным встречам испанец вёл 4-1, при этом единственную победу Мюллер одержал на траве Уимблдона, но это было 12 лет назад. Жиль, безусловно, очень опасен на траве, но Надаль, как и в принципе любой игрок топ-уровня, умеет играть с теннисистами, которые прежде всего делают ставку на подачу, — например, с Джоном Иснером и Иво Карловичем.

Проиграть сет без единой ошибки

Ничего не предвещало драмы в первом сете. Надаль уже в третьем гейме получил брейк-пойнт и мог оставить сет за собой. «Может, это прозвучит глупо, но если бы я реализовал брейк-пойнт в первом сете, то матч, возможно, сложился бы иначе», — скажет испанец на пресс-конференции. На самом деле Надаль уступил подачу в следующем гейме, а Мюллер убедительно подал на сет — «под ноль». Удивительно, но Рафаэль за этот сет не допустил ни одной невынужденной ошибки! В такой ситуации можно сказать, что испанцу не в чем себя упрекнуть, но для игрока его уровня не допускать ошибок — этого недостаточно. Рафаэль не сумел поставить перед Жилем каких-то особых задач. Конечно, когда проходит мощнейшая подача в угол, то сделать ничего нельзя, но в других ситуациях Надаль мог попробовать потянуть игру, начать играть низкими неудобными мячами и вынуждать соперника ошибаться.



Пятисетовый формат позволяет исправиться, и во втором сете Надаль действительно заиграл лучше, но надо же было такому случиться, что за всю партию он проиграл всего пять очков, и четыре из них — в одном гейме. Во всех остальных Рафаэль играл замечательно и создавал шансы на приёме, но одним небольшим провалом Мюллер воспользовался и повёл уже 2-0 по сетам. Это означало, что испанцу требовалось в четвёртый раз в карьере отыгрываться с 0-2. У него не было таких «камбэков» с 2007 года. Он, наконец, сделал первый в матче брейк в дебюте третьей партии и достаточно убедительно сократил отставание. Мюллер чуть подустал и уже не так хорошо играл на подаче, а Рафаэлю этой малейшей слабины оказалось достаточно.

Надаль перевёл матч в пятый сет

По схожему сценарию прошёл и четвёртый сет — Надаль вновь сделал брейк в дебюте и закрыл свою подачу на замок. За две партии у Жиля не было никаких возможностей на приёме. Конечно, при счёте 2-2 шансы Рафаэля выглядели куда более предпочтительными. Казалось, испанец в какой-то момент найдёт возможность сделать брейк, но Мюллер сумел настроиться на решающий сет. Большое преимущество заключалось в том, что он подавал первым — в пятой партии без тай-брейка это всегда заметный перевес. Первые девять геймов прошли почти без борьбы, а при счёте 5:4 у представителя Люксембурга неожиданно возник двойной матчбол. Это Рафаэль стартовал с ошибок, а при 15:30 и вовсе допустил двойную.

Надаль тут же исправился эйсом, а затем Жиль решил рискнуть с приёма, но попал в сетку. Ещё один эйс помог испанцу завершить очень трудный гейм. Он начал радоваться, прыгать и кричать «Бамос!» как будто выиграл как минимум полуфинальный матч. Его эмоции передались зрителям — вплоть до окончания встречи публика активно поддерживала обоих. В большинстве своём она болела за Надаля, но и Жиль получал свою порцию аплодисментов после хороших ударов.

Потрясащий пятый сет

При 6:6 10-кратный чемпион «Ролан Гаррос» получил свой первый хороший шанс в этой партии — брейк-пойнт. Мюллер вовремя нашёл эйс и тоже спас трудный гейм. Надаль же почти все геймы начинал с 0:15 и серьёзно нервировал своих болельщиков. При 9:9 Надаль заработал четыре брейк-пойнта, но Жиль их все отыграл. Более того, испанец потратил в этом гейме все «челленджи», что тоже немаловажно — в таких концовках мелочей не бывает. В следующем гейме новый матчбол возник у Мюллера, он на сей раз решил сыграть аккуратно и не рисковал, но Надаль проявил характер, вышел вперёд и чётко сыграл с лёта. Это событие Рафаэль вновь встретил радостным криком на весь стадион.



Теннисисты начинали играть ещё днём, а заканчивали на закате. В какой-то момент солнце стало попадать в железные щиты по краям первого корта и отражать свет в глаза Надалю. Технически что-либо сделать было нельзя, но болельщики взяли флаги и накрыли ими щиты. Надаль показал им большой палец в знак благодарности. Мюллер уже в самой концовке матча держал свою подачу уверенно, а у Рафаэля постоянно возникали те или иные трудности — то 0:15, то 15:30. При 13:14 Жиль выполнил два удара навылет — сначала прошла обводка, затем удар с лёта, а в четвёртом розыгрыше Надаль сильно сорвал свой удар.

Надаль и Мюллер не позволили сыграть Джоковичу

Мюллер получил ещё два матчбола — и на сей раз ими воспользовался. Надаль направил мяч за пределы корта, и представитель Люксембурга одержал одну из главных побед в карьере — 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Сразу после победы он стоял словно в оцепенении, затем пожал руку арбитру и сопернику, но и даже в этот момент бурных эмоций от него зрители не увидели. Жиль поднял руки и мило улыбнулся! Рафаэль же даже после такого поражения не отказался подписать мячи и автографы — надо отдать ему должное.

Мюллер благодаря четвёртой победе над игроком топ-5 на «Шлеме» вышел в четвертьфинал, а Рафаэль до этой стадии не может дойти уже с 2011 года. Ещё три встречи оказались пятисетовыми. Томаш Бердых со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 3:6, 6:3 победил Доминик Тима, Милош Раонич отыгрался с 1-2 в игре с Александром Зверевым — 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1, а Сэм Куэрри, упустивший четыре матчбола в четвёртой партии, всё же обыграл Кевина Андерсона — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (11:13), 6:3. Для Сэма это второй четвертьфинал на «Шлеме» и второй подряд на Уимблдоне. Легче всех выиграл Марин Чилич — 6:2, 6:2, 6:2 в игре с Роберто Баутиста-Агутом. В трёх партиях победил и Энди Маррей, но в первом сете с Бенуа Пэром ему пришлось отыгрываться после отданной подачи. Две следующие партии он взял более убедительно — 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.



Затяжной матч Надаля и Мюллера не позволил выйти на корт Новаку Джоковичу и Адриану Маннарино. Организаторы не захотели переносить эту игру на центральный корт, хотя он был свободен. Таким образом, во вторник, 11 июля, состоятся пять встреч — четыре женских четвертьфинала и мужской матч 1/8 финала. Российских любителей тенниса прежде всего интересует игра Светланы Кузнецовой и Гарбинье Мугурусы.