Лучший Уимблдон Кузнецовой. Анонс 8-го дня

Вторник второй недели на Уимблдоне должен был стать первым днём, когда женские и мужские сетки должны быть полностью разведены. У женщин запланирована полностью вся четвертьфинальная стадия, а у мужчин – день отдыха. Но из-за затяжных матчей накануне на корте № 1 поединок четвёртого круга Маннарино – Джокович перенесён как раз на вторник, 11 июля, но уже на центральный корт, оборудованный крышей. Кстати, прогноз погоды на этот день очень неприятный, поэтому возможны переносы.



Кроме Маннарино и Джоковича также сыграют Винус Уильямс (10) — Елена Остапенко (13), Йоханна Конта (6) — Симона Халеп (2), Гарбинье Мугуруса (14) — Светлана Кузнецова (7) и Магдалена Рыбарикова (SR) — Коко Вандевеге (24).

МАТЧ ДНЯ. МУГУРУСА — КУЗНЕЦОВА



Россиянка Светлана Кузнецова уже повторила своё наивысшее достижение на Уимблдоне – четвертьфинал, причём последний раз она добиралась на этом турнире до данной стадии 10 лет назад. У Гарбинье Мугурусы в активе финал-2015. Кроме того, у испанки перевес в личных встречах – 3-1. Её же называют фаворитом предстоящего матча, но неявным. У Светланы тоже отличные шансы пройти дальше с учётом того, что на этом турнире она играет вдохновенно и пока не отдала соперницам ни единого сета. А кто выиграет на самом деле – решится, как всегда, на корте.

Двужильный Жиль. Мюллер обыграл Надаля в марафоне Федерер очень легко прошёл Димитрова, а Мюллер в пяти сетах добился сенсационной победы над Надалем и вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Уимблдон. День 8-й. 11 июля, вторник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный корт – 14:00 мск, первый корт – 15:00 мск)



Мужчины. 4-й круг. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 3-й круг и 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Микст. 3-й круг. Сетка

Centre Court

Адриан Маннарино (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Centre Court. 1-й запуск (14:00).

Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 2-й круг (2011, 2014, 2015) – титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2014, 2016) – титул (2016);

Уимблдон: 4-й круг (2013) – титул (2011, 2014, 2015);

US Open: 3-й круг (2013, 2014) – титул (2011, 2015).



Путь на Уимблдоне— 2017:

1-й круг: Ф. Лопес, 19 (5:7, 6:1, 6:1, 4:3-отказ) – Клижан (6:3, 2:0-отказ);

2-й круг: Сугита (6:1, 5:7, 4:6, 7:6, 6:2) – Павлашек (6:2, 6:2, 6:1);

3-й круг: Монфис, 15 (7:6, 4:6, 5:7, 6:3, 6:2) – Гулбис, SR (6:4, 6:1, 7:6).



Рейтинг: 51-4.

Прогноз букмекеров: 10.17 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Centre Court. 2-й запуск (около 16:00).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2003, 2017) – 3-й круг (2017);

«Ролан Гаррос»: финал (2002) – титул (2017);

Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – 2-й круг (2015);

US Open: титул (2000, 2001) – 2-й круг (2015).



Путь на Уимблдоне— 2017:

1-й круг: Мертенс (7:6, 6:4) – Саснович (6:0, 1:6, 6:3);

2-й круг: Ван Цян (4:6, 6:4, 6:1) – Абанда, Q (4:6, 7:6, 6:3);

3-й круг: Осака (7:6, 6:4) – Джорджи (7:5, 7:5);

4-й круг: Конюх, 27 (6:3, 6:2) – Свитолина, 4 (6:3, 7:6).



Рейтинг: 11-13.

Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Симона Халеп (Румыния, 2)

Centre Court. 3-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 2-2 (Ухань-2015, Майами-2017 – Fed Cup-2014, 2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2016) – 1/4 финала (2014, 2015);

«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2015-2017) – финал (2014, 2017);

Уимблдон: 2-й круг (2016) – 1/2 финала (2014);

US Open: 4-й круг (2015, 2016) – 1/2 финала (2015).



Путь на Уимблдоне— 2017:

1-й круг: Се Шувэй (6:2, 6:2) – Эракович, Q (6:4, 6:1);

2-й круг: Векич (7:6, 4:6, 10:8) – Хаддад-Майя (7:5, 6:3);

3-й круг: Саккари (6:4, 6:1) – Пэн Шуай (6:4, 7:6);

4-й круг: Гарсия, 21 (7:6, 4:6, 6:4) – Азаренко, SR (7:6, 6:2).



Рейтинг: 7-2.

Прогноз букмекеров: 1.78 – 1.97.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Тишь да гладь. Кузнецова впервые с 2007-го вышла в четвертьфинал Уимблдона Кузнецова, не проиграв ни сета, дошла до четвертьфинала Уимблдона, где сыграет с Мугурусой, которая выбила из турнира Кербер.

Court 1

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 3-1 («Ролан Гаррос», WTA Finals-2016, Брисбен-2017 – Мадрид-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2017) – 1/4 финала (2005, 2009, 2013);

«Ролан Гаррос»: титул (2016) – титул (2009);

Уимблдон: финал (2015) – 1/4 финала (2003, 2005, 2007);

US Open: 2-й круг (2015, 2016) – титул (2004).



Путь на Уимблдоне— 2017:

1-й круг: Александрова (6:2, 6:4) – Жабер, Q (6:3, 6:2);

2-й круг: Викмайер (6:2, 6:4) – Макарова (6:0, 7:5);

3-й круг: Кырстя (6:2, 6:2) – Херцог, Q (6:4, 6:0);

4-й круг: Кербер, 1 (4:6, 6:4, 6:4) – А.Радваньска, 9 (6:2, 6:4).



Рейтинг: 15-8.

Прогноз букмекеров: 1.63 – 2.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) — Коко Вандевеге (США, 24)

Court 1. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 2-0 (Бирмингем-2011, «Ролан Гаррос»-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 2-й круг (2014-2016) – 1/2 финала (2017);

«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2008-2010, 2013-2015, 2017) – 2-й круг (2014, 2016);

Уимблдон: 3-й круг (2015) – 1/4 финала (2015);

US Open: 3-й круг (2008, 2009) – 2-й круг (2011, 2013-2015).

Путь на Уимблдоне— 2017:

1-й круг: Никулеску (6:4, 6:1) – Бартель (7:5, 6:2);

2-й круг: Кар. Плишкова, 3 (3:6, 7:5, 6:2) – Мария (6:4, 6:2);

3-й круг: Цуренко (6:2, 6:1) – Риске (6:2, 6:4);

4-й круг: Мартич, Q (6:4, 2:6, 6:3) – Возняцки, 5 (7:6, 6:4).



Рейтинг: 87-25.

Прогноз букмекеров: 2.33 – 1.56.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вандевеге в трёх сетах.