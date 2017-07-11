8-й день Уимблдона. Халеп и Кузнецова вылетели из турнира. Как это было

Онлайн-трансляция восьмого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Джокович, Мугуруса, Остапенко и другие.

Уимблдон. Мужская сетка

Уимблдон. Женская сетка

21:52. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!

21:51. Интервью Магдалены после матча: «Я бы никогда не поверила, что могла бы дойти до полуфинала на этом турнире. Просто не знаю, что сказать. Я рада, что смогла сохранить концентрацию даже после смены корта. У меня было тяжёлый период во время травмы. Я много грустила. Но теперь вся моя работа во время реабилитации окупилась. Я так благодарна всем, кто мне помог».

21:51. Рыбарикова победила Вандевеге 6:3, 6:3 и впервые в карьере вышла в полуфинал на «Шлеме» в своём 36-м турнире.

21:42. Три матчбола отыграла Вандевеге и взяла свою подачу, но Магдалена будет подавать на матч при 5:3.

21:35. Рыбарикова ведёт 5:2 во второй партии, она в одном гейме от победы.

21:28. Плишкова — шестая первая ракетка, которая пока не выиграла ни одного «Шлема». Клейстерс и Моресмо сделали это после того, как оказались на вершине, а Янкович, Возняцки и Сафина так и не выиграли титул на турнире «Большого шлема».

21:26. Сразу после матча Йоханна сделала селфи с одним из болельщиков.

21:19. Девушки на корте, идёт разминка.

21:12. Подготавливают центральный корт к завершению встречи Рыбариковой и Вандвеге. Она пройдёт под крышей.

21:05. Совсем скоро продолжится матч Рыбариковой и Вандевеге. У нас запланирована текстовая трансляция.

20:59. Таким образом, Конта стала первой британкой полуфиналисткой с Уимблдона-78, когда до этой стадии дошла Вирджиния Уэйд. Сама Вирджиния присутствовала на этой встрече.

20:54. Конта выиграла 6:7, 7:6, 6:4. Это означает, что новой первой ракеткой мира будет Каролина Плишкова. Потрясающий матч по напряжению получился. Качество было не таким высоким, по крайней мере были отрезки, где теннисистки спокойно брали свои подачи и не особо боролись на приёме. Но Конту и Халеп можно понять, матч был очень долгим и напряжённым, на кону стояло многое, девушки нервничали, но британка во второй половине встречи смотрелась лучше. Симона, которая почти не ошибалась на протяжении полутора сетов, стала допускать ошибки, а Конта собралась на концовку, хорошо подавала, достаточно успешно ходила в атаку к сетке и в целом показала весьма неплохой теннис.

20:46. Конта повела 5:3, на подаче Халеп.

20:39. 4:3 впереди Конта в третьей партии.

20:33. Конта повела с брейком в решающей партии — 3:2.

20:26. 2:2 в третьем сете у Конты и Халеп.

20:19. Стало известно расписание на следующий день.

20:12. Уже известно, что доигровка матча Вандевеге и Рыбариковой состоится на центральном корте после игры Конты и Халеп.

20:05. Конта выиграла второй сет со счётом 7:6 (7:5). Очень напряжённый и равный сет получился. Конта больше атакует, больше ошибается, у неё было много шансов на приёме, но на брейк-пойнтах она почти постоянно не может принять мяч в корт. Тем не менее, тай-брейк она сыграла лучше, чем в первом сете.

19:58. Второй тай-брейк будет в матче Конты и Халеп.

19:51. Очень странная, но интересная статистика.

19:44. Боевые геймы пошли во второй половине сета. 5:5.

19:37. 4:4 в матче Конты и Халеп. Упорное сражение во втором сете.

19:30. 3:3 во втором сете у Конты и Халеп. На остальных кортах матчи не проводятся.

19:23. Вот так выглядят все корты кроме центрального.

19:16. На равных начался второй сет — Конта впереди 2:1, подаёт Халеп.

19:09. Статистика первой партии.

19:02. Халеп выиграла первый сет 7:6 (7:2). Очень хорошо начала партию Симона, затем был небольшой неудачный период, когда Конта выиграла восемь очков подряд, шла равная борьба вплоть до окончания партии, а на тай-брейке несколько неточностей допустила британка, тогда как Халеп действовала более чётко.

18:55. Тай-брейк будет в первом сете у Конты и Халеп.

18:48. Упорный первый сет на центральном корте, Конта и Халеп идут наравне — 5:5.

18:41. Восемь очков подряд выиграла Конта и отыграла подачу — 3:4.

18:37. По-прежнему идёт несильный дождь, но на траве нельзя играть даже при таком.

18:31. Мирный и Матковски проиграли в парном разряде в трёх сетах, но Максим продолжает выступления в миксте с Екатериной Макаровой.

18:28. Удачный старт в исполнении Халеп — она повела 3:1 в первой партии.

18:21. Вирджиния Уэйд и Энн Кеотавонг присутствуют на матче.

18:14. Дождь прервал Рыбарикову и Вандевеге при счёте 6:3, 2:2. Конта и Халеп играют на центральном корте под крышей.

18:08. Начинается игра Конты и Халеп. Напомним, что румынка в случае победы станет первой ракеткой мира. Если она проиграет, первой будет Каролина Плишкова.

18:01. Совсем скоро начнётся матч Йоханны Конты и Симоны Халеп. У нас запланирована текстовая трансляция.

17:57. Винус Уильямс вышла в 10-й полуфинал на Уимблдоне, со счётом 6:3, 7:5 она победила Елену Остапенко. Винус Уильямс одерживает уверенную победу в своей сотой игре на кортах Уимблдона и проходит в полуфинал. В середине второй партии казалось, что Остапенко поймала кураж, но он сошёл на нет. Американка 8 раза подала навылет, четырежды совершила двойную ошибку, Елена сделала всего один эйс и два раза ошибалась на своей подаче. При этом Уильямс выиграла все брейк-пойнты — 3 из 3.

17:54. Рыбарикова выиграла первый сет у Вандевеге 6:3.

17:50. Винус сделала брейк и будет подавать на выход в полуфинал — 6:5 против Остапенко.

17:45. Благодаря своему выходу в полуфинал Мугуруса обеспечила возвращение в топ-10, откуда она вылетела после «Ролан Гаррос». Кроме того теперь из десятки точно вылетит Доминика Цибулкова. Её место займёт победительница матча Винус — Остапенко.

17:41. Остапенко отыграла подачу, 4:4 во втором сете матча с Винус.

17:35. Вот такие молодые болельщики приходят на корты.

17:32. Рыбарикова ведёт 2:1 с брейком на старте матча с Вандевеге.

17:26. Винус повела с брейком и во втором сете — 2:1.

17:23. Начинается женский четвертьфинальный матч между Коко Вандевеге и Магдаленой Рыбариковой.

17:18. Швейцарка Уолтерт победила россиянку Аншбу 4:6, 6:1, 6:2 на юниорском Уимблдоне.

17:14. Уильямс выиграла первый сет у Остапенко со счётом 6:3.

17:10. Винус подаёт на первый сет при 5:3 в матче с Остапенко. По-прежнему Винус пользуется перевесом, добытым на самом старте матча.

17:05. Мугуруса со счётом 6:3, 6:4 победила Кузнецову. Небольшой игровой перевес был у испанки. Могла Света перевернуть ход игры, если бы зацепилась в одном из равных геймов, но даже не в игре Светланы дело. Слишком хороша была Мугуруса. Испанка провела игру на высоком уровне — блестяще подавала, удачно завершала атаки, да ещё и на острые удары соперницы отвечала очень здорово. За два сета у Кузнецовой были три брейк-пойнта, но все их отыграла Гарбинье классными ударами слева. Испанка вышла в полуфинал. Между прочим у неё до сих пор не было финалов с тех пор, как она выиграла «Ролан Гаррос». А Кузнецова в четвёртый раз проиграла в четвертьфинале Уимблдона. Никогда трава не была её удачным покрытием, поэтому этот результат стоит принять как позитивный и ждать сезон игры на харде. Хотя и на этом турнире не всё закончено для Кузнецовой, ведь она продолжает выступление в паре, где она тоже в четвертьфинале.

17:01. На центральном корте Винус повела 4:2 в матче с Остапенко.

16:57. Мугуруса ведёт 5:3 во втором сете, она находился в одном гейме от победы над Светланой.

16:52. Очень хороший старт для Винус Уильямс — она выиграла первые три гейма у Остапенко.

16:52. Харрисон и Венус нашли чем заняться, пока они ожидали своих соперников в парном разряде.

16:49. Россиянка Пагина снялась с матча на юниорском Уимблдоне при счёте 5:7, 1:0. Она играла с Десаи из Индии.

16:46. Комментарий Новака по поводу кортов на Уимблдоне. «По ходу матча я указал главному арбитру на то, что прямо на линии подачи есть дыра. Он попросил меня показать, где именно, я это сделал, а он был не очень доволен. Если честно, корты на этом Уимблдоне не очень хорошие, многие игроки со мной согласны. Погода тоже влияет на траву. Пожалуй, трава — это самое сложное покрытие для того, чтобы её поддерживать в идеальном состоянии. Безусловно это непросто. Они очень стараются, но я играл на более качественных кортах».

16:41. Повела с брейком и во втором сете Мугуруса — 3:2.

16:39. Совсем скоро начнётся матч Елены Остапенко и Винус Уильямс, у нас запланирована текстовая трансляция.

16:37. На равных стартовал второй сет у Мугурусы и Кузнецовой, Светлана впереди 2:1, но не без брейка.

16:33. Новак рассказал, что корты были не в лучшем виде. «Если честно, в этом году корты на Уимблдоне не лучшие. Я играл на более качественных кортах».

16:30. Радость Новака по случаю выхода в четвертьфинал.

16:28. Джокович добился победы со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:4. Таким образом, четвертьфинальная стадия сформирована. Традиционно уже для себя серб подарил всем трибунам движение рук от своего сердца. 2 часа 13 минут длился этот матч. По большому счёту у Маннарино в активе только брейк во втором сете, который он смог перевести на тай-брейк. У Новака несколько было брейк-пойнтов, причём двойных по ходу матча, но не смог он некоторые реализовать, а так бы закончил быстрее. Пока серб не в идеальной форме, но задачу он вышел — дошёл до четвертьфинала турнира. Уже завтра ему играть с Томашем Бердыхом. Это будет соперник посложнее.

16:25. Мугуруса взяла первый сет у Кузнецовой 6:3. Светлана проиграла первый сет на этом турнире. Статистика сета в пользу Светланы. У неё 10 ударов навылет (4 у Мугурусы), да и ошибок у россиянки меньше — 6 против 7. Такой вот парадокс. Но на самом деле было много вынужденых ошибок у россиянки после хороших подач Гарбинье. Всего один гейм провалила Светлана на своей подаче, но этого было достаточно. Сделать брейк она могла на старте, но Мугуруса спасла два гейма, а в концовке испанка достаточно хорошо подавала. И всё же пока не так сильно уступает Света по игре и может перевернуть ход встречи.

16:21. Джокович готовится подавать на матч при счёте 5:4.

16:17. Анжелика Кербер написала: «Спасибо Уимблдону за то, что напомнил мне, как сильно я люблю теннис».

16:13. В предыдущем переходе просто осмотрел доктор Новака, а теперь серб взял мединциский тайм-аут.

16:10. Провалила гейм на своей подаче Кузнецова, да и приём пока у неё идёт не слишком хорошо — 1:4.

16:06. Джокович вызвал врача. Правое плечо беспокоит серба.

16:02. Неплохо начала матч Светлана. В обоих геймах на приёме у неё были шансы на брейк, но пока что оба раза спасалась испанка. Накануне Кузнецова достаточно уверенно обыграла Радваньску, а вот у Мугурусы был очень тяжёлый матч против Кербер. Хотя Светлана ещё вечером в паре сыграла и там тоже прошла в четвертьфинал.

16:00. Джокович уже и в третьем сете повёл с брейком — 3:1.

15:55. За четыре матча Кузнецова провела на корте меньше времени, чем продолжался матч Мюллера и Надаля.

15:50. Примерно два с половиной часа должно быть у Светланы и Гарбинье, чтобы закончить матч до дождя. При этом в теории ещё пару коротких дождей могут прервать эту встречу и до этого.

15:47. Мы начинаем текстовую трансляцию матча Кузнецова — Мугуруса.

15:44. Джокович выиграл вторую партию на тай-брейке. Эта партия пошла чётко по сценарию первой до счета 2:4, потом Новак неожиданно стал ошибаться на своей подаче и проиграл её. Дело дошло до тай-брейка, где в концовке смог серб опередить соперника. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 6/12 и 15/11.

15:40. Наконец-то Кузнецова появилась на корте и начала разминку.

15:35. Короткий дождь был, быстро открыли корт и устанавливают корт. Торопятся они, потому что не так мнго игрового времени сегодня без дождя.

15:32. Мы уже рассказали про мужчину, который заблудился в дождевике. А вот его приключения в формате видео от BBC.

15:30. Директор Уибмлдона рассказал, что они рассмотрят возможность поставить четыре запуска на центральный и первый корты, но только в Суперпонедельник.

15:27. Вот так выглядит погодный радар для Англии. На западе от Лондона можно заметить большой грозовой фронт, который постепенно приближается и должен накрыть Уимблдон через несколько часов.

15:24. И не зря не выпускали теннисисток на корт. Снова дождь пошёл. Снова закрыли корт!

15:22. А покрытие на центральном корте становится всё хуже.

15:20. Кузнецова и Мугуруса готовы выйти на корт, но пока небольшая пауза.

15:17. А на центральном корте Маннарино отыграл брейк уДжоковича.

15:14. Вот такая погода сейчас на Уимблдоне. Хотя дождя нет.

15:12. И вот уже убрали покрывало с первого корта, так что Светлана и Гарбинье скоро начнут свой матч.

15:09. Прогноз погоды пока такой: в ближайшее время дождь должен закончиться. В течение 2-3 часов могут быть небольшие короткие дожди. А вот часам к 7 по московскому времени должен начаться затяжной дождь. Есть шанс, что Кузнецова к тому времени закончит матч.

15:05. Момент из матча Надаля разошёлся по интернету. Рафаэль отдал мусор боллбою, чтобы тот её выкинул, хотя мусорка была рядом с испанцем.

15:01. И перед самым выходом Кузнецовой пошёл дождь! Прервались матчи на всех кортах.

14:57. Джокович и во втором сете повёл с брейком. Всё хорошо у Новака, хотя не нравится ему качество корта.

14:53. Пока что нет дождя, хотя небольшие осадки возможны в ближайшие минуты. И всё же пока что Кузнецова и Мугуруса должны начать в 15:00.

14:48. Джокович взял первый сет.37 минут длилась первая партия. Мог повести серб 4:0, но соперник спасся с нескольких брейк-пойнтов. И всё же в концовке серб смог сделать ещё один брейк. Проходят у француза красивые удары навылет, но и многовато ошибок, а вот Джокович практически не ошибается. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 10/8 и 8/2, реализация брейк-пойнтов — 0/0 и 2/6.

14:40. Явно подустал Маннарино. 14 сетов провёл на этом турнире француз, а до этого ещё дошёл до финала в Анталье, где было очень жарко.

14:32. Макарова с Весниной, а также Кузнецова с Младенович остаются в парном турнире, но во вторник у них день отдыха. Кроме того Макарова и Веснина отдыхают и в миксте, где они обе вышли в третий круг.

14:27. Возобновились матчи юниоров. София Лансере, Амина Аншба и Марта Паигина играют матчи второго круга. Всего три россиянки остались в сетке у девочек.

14:22. Джокович сразу повёл 3:0 правда вызвал врача серб и попросил таблетку.

14:17. На внешних кортах возобновляются матчи. Дождя нет, так что может и Кузнецова начнёт вовремя!

14:11. Деллакуа и Барти прячутся от дождя. Завтра им играть против Макаровой и Весниной.

14:07. Мы начинаем текстовую трансляцию встречи на центральном корте:

14:00. Самое время изучить расписание предстоящего игрового дня.

Лучший Уимблдон Кузнецовой. Анонс 8-го дня Предлагаем вашему вниманию расписание матчей восьмого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.

13:55. Джокович и Маннарино проведут свой матч под крышей.

13:50. Один из болельщиков заблудился в своём дождевике.

13:43. А также обзор мужских матчей понедельника, среди которых было невероятное сражение Жиля Мюллера и Рафаэля Надаля.

Двужильный Жиль. Мюллер обыграл Надаля в марафоне Федерер очень легко прошёл Димитрова, а Мюллер в пяти сетах добился сенсационной победы над Надалем и вышел в четвертьфинал Уимблдона.

13:40. Рассказ о женских матчах 1/8 финала с уверенной победой Светланы Кузнецовой.

Тишь да гладь. Кузнецова впервые с 2007-го вышла в четвертьфинал Уимблдона Кузнецова, не проиграв ни сета, дошла до четвертьфинала Уимблдона, где сыграет с Мугурусой, которая выбила из турнира Кербер.

13:38. Джокович уже размялся. Накануне ему не дали провести матч на центральном корте, чтобы не создавать давку. По крайней мере так выразились официальные лица.

13:35. В данный момент идёт дождь, который прервал матч юниоров и легенд.

13:32. Впервые на этом турнире очень плохой прогноз погоды, поэтому нет сомнений, что будет задействована крыша. Скорее всего в 14:00 Новак Джокович начнёт свой матч уже под крышей, а вот тем, кто оказался на внешних кортах не так повезло. Хотя всё-таки есть надежда, что будет небольшой отрезок без осадков и Светлана сыграет.

13:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за всеми событиями на Уимблдоне-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Лондоне стартует восьмой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. Свои матчи проведут Светлана Кузнецова, Новак Джокович, Винус Уильямс, Елена Остапенко, Гарбинье Мугуруса и другие. Игровой день начнётся в 14:00 по московскому времени.