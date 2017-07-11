Подарок для Плишковой. Конта не позволила Халеп стать первой ракеткой мира

Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира после поражения Халеп от Конты в четвертьфинале Уимблдона. Кузнецова также вылетела из турнира.

Третий шанс Халеп

Симона Халеп проделала весьма солидный путь от перспективной юниорки и девушки, сделавшей операцию по уменьшению груди ради своей карьеры, до двукратной финалистки «Ролан Гаррос» и претендентки на первое место в мировом рейтинге. Вообще, в начале этого сезона казалось, что Симона вряд ли будет претендовать на первую позицию. Румынке постоянно мешали травмы. Но затем произошло сразу несколько событий: начался спад у Анжелики Кербер, забеременела Серена Уильямс, а сама Халеп набрала прекрасную форму на турнирах на грунте.

В итоге в финале «Ролан Гаррос» Симона была всего в трёх геймах от победы на «Шлеме» и первой строчки. Но неудержимая Елена Остапенко остановила Симону на пути к её мечте. Прошло две недели после того финала, а Симона всё ещё обсуждала с журналистами, как ей стоило сыграть при счёте 3:0 во втором сете. Настолько глубоко тот поединок засел у румынки в голове.

Тем не менее она всё ещё оставалась претенденткой на первое место. Ещё один шанс у неё был в Истбурне. Однако там неудачно сложилось расписание, спутанное плохой погодой. Симоне приходилось играть по паре матчей в день. В четвертьфинале она уверенно вела у Каролины Возняцки, но посреди второго сета у неё просто закончился бензин, и она упустила ту победу. А если бы выиграла, то скорее всего играла против Хитер Уотсон за первое место.

Новая попытка предоставилась Симоны уже на Уимблдоне. Её главная соперница – Каролина Плишкова – проиграла уже во втором круге. Вдобавок Анжелика Кербер уступила Гарбинье Мугурусе, утратив все шансы на пребывание на вершине.

Тишь да гладь. Кузнецова впервые с 2007-го вышла в четвертьфинал Уимблдона Кузнецова, не проиграв ни сета, дошла до четвертьфинала Уимблдона, где сыграет с Мугурусой, которая выбила из турнира Кербер.

То есть теперь всё было в руках румынки. Во второй раз в карьере она оказалась на расстоянии одной победы от первого места. Остановить её могла только любимица местной публики – Йоханна Конта.

Халеп остановилась в двух очках от победы

Поддержка домашней публики наверняка помогала Йоханне, хотя определённо добавляла давления. И на старте матча было заметно, что британка чувствовала напряжение. Конта сразу отдала подачу. Правда, когда она наладила атакующую игру, то взяла восемь очков кряду и выравняла положение.

Симона удачно справлялась с основной задачей – возвращать как можно больше мячей и не допускать ошибок. К тому же Конта не всегда удачно действовала на приёме, но свою подачу она держала уверенно. Так теннисистки добрались до тай-брейка. Там британка проиграла ключевое очко, упустив очень выгодную ситуацию, и это совершенно выбило её из колеи. Сет остался за румынкой.

Во второй партии они ещё лучше держали свои подачи. У Конты было несколько брейк-пойнтов, но она очень слабо принимала во время таких розыгрышей. В итоге всё снова решалось на тай-брейке, на котором Симона была в двух очках от победы (следовательно в двух очках от первой строчки). Но в этот момент румынка полностью отдала инициативу в руки Конты и надеялась на ошибки, а их всё не было. В итоге британка сравняла счёт по сетам.

Перед решающей партией Конта взяла продолжительный туалетный перерыв. Она с большим трудом удержала свою подачу во втором гейме, но затем снова взяла игру под свой контроль. А Халеп не хватало хладнокровия, она как будто не верила, что может сделать этот последний шаг. Симона проиграла подачу в середине партии и даже не имела реальных шансов отыграться, так как Конта уверенно удержала свои геймы.

Впрочем, концовка получилась несколько необычной. Посреди розыгрыша матчбола одна из британских болельщиц начала громогласно праздновать победу Конты. Халеп это отвлекло, и она перестала играть. Но тут же румынка поняла, что это была её ошибка, так как судья в такой ситуации игру не останавливает. Так что Симона даже не стала спорить, а просто признала поражение.

Победа Конты гарантировала ей дебют в топ-5 после Уимблдона. А Каролина Плишкова 17 июля станет первой ракеткой мира. Пускай она проиграла во втором круге этого турнира, но у чешки было множество удачных выступлений за последние 12 месяцев. Каролина станет 23-й первой ракеткой мира в истории и первой, представляющей Чехию.

Винус остановила Остапенко

Соперница Конты определилась чуть ранее. Елена Остапенко наконец-то в своём пятом матче на турнире добралась до центрального корта, где она играла против пятикратной чемпионки Уимблдона – Винус Уильямс, которая в начале турнира воспринималась исключительно как виновница случившегося в июне ДТП.

«Я опустошена и убита горем». Винус Уильямс вернулась в теннис после ДТП Винус Уильямс, месяц назад участвовавшая в ДТП со смертельным исходом, одержала победу над Элизой Мертенс в первом круге Уимблдона.

Но удачное выступление американки на её 20-м (!) Уимблдоне заставило обратить внимание и на происходящее на корте. По пути в четвертьфинал американка отдала соперницам всего один сет. В этом сезоне Уильямс не слишком здорово выступала на небольших соревнованиях, зато она была в финале Открытого чемпионата Австралии и четвёртом круге «Ролан Гаррос».

Винус лучше вошла в матч и быстро взяла подачу соперницы. Елена чередовала удачные действия с грубыми ошибками, а американка спокойно держала свою подачу. Во втором сете ничего глобально не поменялась, латвийка снова отдала свою подачу.

И всё-таки без боя Остапенко не сдалась. К тому же немного помогла американка, допустившая двойную ошибку на брейк-пойнте. Елена провела неплохой отрезок, зацепилась на приёме в 10-м гейме и была в двух очках от победы в партии. В ключевой момент опытная Винус добавила и удержала свою подачу, а затем завершила матч в свою пользу благодаря неточностям соперницы – 6:3, 7:5. Уильямс провела свой 100-й матч на Уимблдоне и вышла в 10-й полуфинал – феноменальные показатели.

Любопытно, что в следующем рейтинге из топ-10 вылетит Серена Уильямс. Но без представителей этой семьи первая десятка не останется, ведь полуфинал гарантировал Винус возвращение в топ-10. Остапенко находится близко к десятке и наверняка попробует войти туда во время хардового сезона, где ей почти нечего защищать.

Четвёртый неудачный четвертьфинал Кузнецовой

Бодрый ход Кузнецовой по турниру заставил специалистов говорить о россиянке как об одной из претенденток на победу. На траве об этом слышать непривычно, но Кузнецова провела свой лучший Уимблдон за 10 лет и не проиграла ни сета на пути к четвертьфиналу.

И всё-таки на этой стадии её ждала соперница совсем другого калибра – Гарбинье Мугуруса. Испанка накануне провела красивое сражение с Анжеликой Кербер. Обе в том матче играли здорово, но более стойкой оказалась Гарбинье. Кстати, на этом турнире Мугуруса выступает без своего основного тренера – Сэма Сьюмика, который должен вернуться к ней на американской серии. Хотя Мугуруса нашла достойную замену на время турнира – бывшую чемпионку Уимблдона Кончиту Мартинес (после матча Кузнецова сказала, что слышала от Кончиты подсказки для Гарбинье во время матча, что в теории запрещено).



Встреча Мугурусы и Кузнецовой стартовала с опозданием, так как перед самым выходом на корт прошёл дождь. Затем небесная канцелярия успокоилась на несколько часов и позволила провести четвертьфинал.

Было немного ветрено, но недостаточно сильно, чтобы сбить настрой Гарбинье. Хотя вроде бы Светлана быстрее вошла в игру и первой имела шанс на брейк. Но испанка здорово добавляла в сложные моменты. А затем Кузнецова провела один очень невзрачный гейм на своей подаче, который стоил ей сета. Мугуруса не только хорошо подавала и здорово действовала играла в атаке, она ещё и на плотные удары соперницы удачно отвечала, поэтому отыграться шансов почти и не было.

Четвертьфиналы Кузнецовой на Уимблдоне



2003 Кузнецова – Энен 2:6, 2:6.

2005 Кузнецова – Дэвенпорт – 6:7, 3:6.

2007 Кузнецова – В. Уильямс – 3:6, 4:6.

2017 Кузнецова – Мугуруса – 3:6, 4:6.

Во втором сете Гарбинье не сбавила темп. Кузнецовой не хватало совсем немного, чтобы навязать борьбу. Казалось, что всего пару удачных розыгрышей и Светлана сможет изменить сценарий. Однако Мугуруса была непробиваема. У Кузнецовой, в свою очередь, было куда меньше чистых мячей для атак по сравнению с другими матчами на турнире. Да и в принципе совсем другой темп задавала испанка, и нередко Светлана просто не успевала.

Мугуруса сумела повести с брейком во втором сете. Каждый раз, когда у Светланы появлялась маленькая надежда, чемпионка «Ролан Гаррос-2016» убивала её. Даже в заключительном гейме она сорвала пару ударов после счёта 30:0, но тут же выдала две прекрасные подачи, завершив матч в свою пользу.

В четвёртый раз в четвертьфинале Уимблдона уступила Кузнецова, но объективно это был удачный турнир для россиянки. К тому же она продолжает выступления в парном разряде.

А Мугуруса теперь сыграет против Магдалены Рыбариковой. Словачка во вторник провела свой матч против Коко Вандевеге сразу на двух кортах. Они начали поединок на первом корте. Рыбарикова очень здорово играла на своей подаче, а американке не хватало стабильности. Затем пошёл дождь, который отменил все оставшиеся матчи за пределами центральной арены. Рыбариковой и Вандевеге дали возможность доиграть под крышей центрального корта. После возобновления встречи Коко играла невзрачно, отдала подачу на двойных ошибках, а потом провела половину последнего гейма в спорах с судьёй. В результате Рыбарикова впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема».

Джокович недоволен организаторами и кортом

Кроме того, был доигран четвёртый круг у мужчин. Накануне Новак Джокович и Адриан Маннарино не сумели начать свою встречу. Хотя центральный корт был свободен с девяти вечера, но организаторы не пустили туда теннисистов по соображениям безопасности. Дескать, встреча привлекла бы слишком много внимания и создала давку. Серб с таким аргументом не был согласен.

Во вторник он сыграл на центральном корте под крышей. Маннарино на пути к четвёртому раунду провёл на турнире 14 сетов, а до Уимблдона отыграл неделю в Анталье в непростых условиях. Было заметно, что не всё в порядке с французом, хотя врача вызывал Джокович. В первом сете сербу дали таблетку, а в третьем массировали правое плечо.

В принципе у Новака было заметное преимущество, но вторую половину второго сета он провёл не слишком здорово, поэтому Адриан едва не взял одну партию. Но всё-таки Джокович успешно завершил встречу без потерь в сетах. Не затягивать игру для него было весьма важно, ведь с Томашем Бердыхом ему играть уже на следующий день.

Кстати, после игры Джокович ещё прошёлся и по состоянию корта. «По ходу матча я указал главному арбитру на то, что прямо на линии подачи есть дыра. Он попросил меня показать, где именно, я это сделал, а он был не очень доволен Если честно, корты на этом Уимблдоне не очень хорошие, и многие игроки со мной согласны», — рассказал Новак.

На среду на Уимблдоне запланированы мужские четвертьфиналы. Погода должна наладиться, поэтому переносить матчи дополнительно на центральный корт вряд ли потребуется. Традиционно организаторы поставили на главную арену Федерера и Маррея, а Джокович и Чилич проведут свои четвертьфиналы на первом корте.