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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2017. 12 июля
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Реванш за прошлогодний полуфинал. Анонс 9-го дня

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей девятого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
12 июля 2017, среда. 00:15. Теннис

В среду, 12 июля, на Уимблдоне впервые будет игровой день без матчей женской одиночной сетки, зато мужчины полностью проведут четвертьфинальную стадию. Отметим, что в восьмёрку сильнейших пробились только сеяные теннисисты. Вот как выглядят пары: Энди Маррей (1) — Сэм Куэрри (24), Милош Раонич (6) — Роджер Федерер (3), Жиль Мюллер (16) — Марин Чилич (7) и Томаш Бердых (11) — Новак Джокович (2). Также продолжатся матчи в парных разрядах, в которых в строю остались ещё россиянки Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова и Елена Веснина – причём две последних аж в двух сетках: женской паре и миксте.

МАТЧ ДНЯ. РАОНИЧ — ФЕДЕРЕР

Милош Раонич в прошлом году обескуражил Роджера Федерера и его поклонников, выбив легендарного швейцарца в полуфинале Уимблдона. Собственно, тот выход в финал турнира «Большого шлема» пока остаётся главным и пока единственным серьёзным достижением 26-летнего канадца в карьере помимо 8 титулов на не очень крупных турнирах. Ну а Федерер после того поражения досрочно, ещё в начале июля, завершил сезон, чтобы в нынешнем предстать обновлённым и жадным до побед, выиграть титулы в Мельбурне, Индиан-Уэллсе, Майами, Галле и мчаться на всех парах к успеху на Уимблдоне. Удастся ли Роджеру взять реванш у Милоша в среду? Всезнающие букмекеры считают, что да. А кто выиграет на самом деле – решится, как всегда, на корте.

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Уимблдон. День 9-й. 12 июля, среда. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Микст. 3-й круг. Сетка

Centre Court

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 24)
Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 7-1/8-1 (US Open-юн-2004, Ньюпорт-2006, Цинциннати, Париж-2008, Уимблдон-2010, Цинциннати-2012, Кубок Дэвиса — 2014, Australian Open — 2017 – Лос-Анджелес-2010).
Рейтинг: 1-28.
Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Милош Раонич (Канада, 6) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 3-9 (Париж-2014, Брисбен, Уимблдон-2016 – Индиан-Уэллс, Мадрид, Галле-2012, Australian Open-2013, Уимблдон, Цинциннати, ATP World Tour Finals-2014, Брисбен, Индиан-Уэллс-2015).
Рейтинг: 7-5.
Прогноз букмекеров: 4.24 – 1.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 1

Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — Марин Чилич (Хорватия, 7)
Court 1. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-2 (Роттердам-2016, Лондон-2017).
Рейтинг: 26-6.
Прогноз букмекеров: 4.34 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.

8-й день Уимблдона. Халеп и Кузнецова вылетели из турнира. Как это было
Онлайн-трансляция восьмого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Джокович, Мугуруса, Остапенко и другие.

Томаш Бердых (Чехия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Court 1. 2-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 2-25 (Уимблдон-2010, Рим-2013 – Бангкок-2008, Майами-2009, Кубок Дэвиса, ATP World Tour Finals-2010, Australian Open, Дубай, Цинциннати, ATP World Tour Finals-2011, Монте-Карло, Шанхай, ATP World Tour Finals-2012, Australian Open, Дубай, Уимблдон, Кубок Дэвиса — 2013, Пекин, ATP World Tour Finals-2014, Дубай, Монте-Карло, Париж, ATP World Tour Finals — 2015, Доха, Майами, «Ролан Гаррос», Торонто-2016).
Рейтинг: 15-4.
Прогноз букмекеров: 4.23 – 1.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 2

Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия, 8) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)
Court 2. 2-й запуск (около 15:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 3

Майкл Винус / Барбора Крейчикова (Новая Зеландия / Чехия, 15) — Елена Веснина / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 2)
Court 3. 4-й запуск (около 18:30).
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной/Суареса в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 12

Светлана Кузнецова / Кристина Младенович (Россия / Франция) — Макото Ниномия / Рената Ворачова (Япония / Чехия)
Court 12. 2-й запуск (около 15:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой/Младенович в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Корт не определён

Максим Мирный / Екатерина Макарова (Беларусь / Россия, 12) — Кеннет Скупски / Джоселин Рэй (Великобритания, WC)
Корт не определён. Не ранее 19:00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мирного/Макаровой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Лучший Уимблдон Кузнецовой. Анонс 8-го дня
Предлагаем вашему вниманию расписание матчей восьмого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
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00:27 Кар. Плишкова: звание первой ракетки мира — огромная ответственность
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22:10 Рыбарикова: никогда бы не поверила, что могу дойти до полуфинала Уимблдона
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20:25 Матч Рыбарикова — Вандевеге перенесён на центральный корт, остальные — отменены
19:48 Джокович: проблемы с плечом иногда возникают, но я всё ещё могу играть
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18:00 Аншба проиграла во втором круге юниорского Уимблдона
17:12 Азаренко: в детстве ребята звали меня мухой
17:05 Кузнецова в двух сетах проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона
17:00 Джокович: на центральной арене Уимблдона посреди корта есть дыра
16:52 Лансере вышла во второй круг юниорского Уимблдона, Пайгина снялась
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Халеп на Уимблдоне
16:28 Джокович победил Маннарино и сыграет с Бердыхом в четвертьфинале Уимблдона
15:25 Надаль ударился головой перед матчем с Мюллером на Уимблдоне
14:31 Возняцки: когда у меня появлялись шансы на приёме, Вандевеге здорово подавала
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Остапенко на Уимблдоне
13:44 В. Уильямс: я видела не так много матчей Остапенко
13:08 Рыбарикова: матч с Мартич получился очень интенсивным
12:54 Вандевеге: думаю, ключевым стало то, что я делала акцент на свои сильные стороны
12:44 Конта: я сделала ещё один шаг к тому, чтобы провести на Уимблдоне две недели
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11:55 Мугуруса: мне не нравится ждать 20 ударов, я действую активно
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11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Джокович на Уимблдоне
10:51 Надаль: хотел бы извиниться перед зрителями, которые болели за меня
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10:23 Куэрри: иногда забавно играть с соперником, которого поддерживают все зрители
10:09 Пэр: конечно, я не очень доволен игрой, но в целом провёл хороший турнир
10:08 Маррей: в матче с Куэрри нельзя себе позволить плохо играть на своей подаче
09:22 Димитров: я разочарован собой из-за того, что не смог сыграть лучше
09:19 Раонич: я всё ещё пытаюсь найти свой ритм, который был в прошлом году
09:13 Федерер в 50-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
09:12 Мюллер: последняя травма — это, пожалуй, лучшее, что со мной случалось
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