9-й день Уимблдона. Федерер в 12-й раз вышел в полуфинал. Как это было

Онлайн-трансляция девятого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Джокович, Федерер, Маррей, Чилич и многие другие.

Уимблдон. Мужская сетка

Уимблдон. Женская сетка

23:07. На этом мы завершаем нашу трансляцию. До новых встреч.

23:04. Бились до последнего Катя и Макс, но уступили — 7:9! Всего 10 минут оставалось до заката. Обидное поражение, но по крайней мере у Макаровой ещё остаётся парный разряд с Весниной.

23:00. Хингис и Чан вели в решающем сете с двойным брейком — 4:1, а потом проиграли пять геймов кряду. Грёнефельд и Пешке теперь сыграют против Макаровой и Весниной в полуфинале. Этот матч состоится в пятницу.

22:57. Сделали британцы брейк на подаче Кати и будут подавать на матч — 8:7.

22:48. При счёте 6:6 в решающем сете тай-брейк играть не будут, идёт борьба до преимущества в два гейма. Тем временем до заката осталось 26 минут.

22:45. Обзор текущего игрового дня.

Уимблдонский шок. Маррей и Джокович освободили дорогу для Федерера Маррей в пяти сетах уступил Куэрри, Джокович снялся с матча против Бердыха, а Федерер уверенно обыграл Раонича и вышел в полуфинал.

22:40. В двух очках от победы были Макарова и Мирный, но не смогли сделать победный брейк — 5:5.

22:25. Екатерина и Максим повели с брейком в третьем сете — 4:2.

22:15. Марио Анчич свой пост как тренер Джоковича сдал (если они не продлят сотрудничество), зато выступает здесь среди ветеранов.

22:03. Скупски вызвал врача перед стартом третьего сета. Левое бедро массируют Кену.

22:00. Уступили вторую партию Макарова и Мирный. Во второй партии россиянка и белорус делали много ошибок, а Рэй и Скупски довольно уверенно играли в атаке. Ждём решающий третий сет.

21:50. Удивительная ошибка линейного судьи.

21:45. Хингис и Чан проиграли первый сет, правда во втором ведут с брейком у Грёневельд и Пешке. В этом матче определяются соперники Макаровой и Весниной по полуфиналу.

21:35. Статистика эйсов и двойных ошибок у полуфиналистов Уимблдона.

21:25. Очень упорный сет получился на первом корте. Макарова с Мирным выиграли его за 45 минут — 7:5!

21:20. Хитер Уотсон вышла в четвертьфинал в миксте. Британка выступает вместе с первой ракеткой в парном разряде Генри Континеном. Они обыграли серьёзных соперников — Мирзу и Додига.

21:10. Мирный и Макарова не подали на первый сет. Победитель этой встречи сыграет на следующий день против Хингис и Джейми Маррея на центральном корте.

21:05. Итог матча: Непросто сложился этот матч для дуэта Суарес/Веснина. Пришлось им отыгрываться по сетам со счёта 0:1, однако в третьей партии уже заметно переигрывали они соперников — сразу повели с брейком. В третьем гейме не реализовали ещё один брейк-пойнт, а следом отдали свою подачу, однако со счёта 2:2 стремительно затем они взяли 4 гейма подряд и вышли в четвертьфинал. Там им играть с дуэтом Бегеманн / Меликар

21:00. Веснина и Суарес оформили выход в четвертьфинал!

20:55. Классное начало от Макаровой и Мирного — 4:1!

20:51. В интервью сербским журналистам Джокович признался, что может пропустить полгода из-за операции на правом локте, но постарается всячески избежать хирургического вмешательства.

20:48. Веснина и Суарес вели с брейком в третьем сете, но упустили перевес — 2:2.

20:42. Мы начинаем текстовую трансляцию микста с участием Макаровой и Мирного.

20:39. В чемпионской гонке Джокович и Маррей отстают от Надаля более чем на 5500 очков. Федерер же, если выиграет турнир, будет всего в 550 баллов от Надаля по набранным очкам за 2017 год. В общем всё идёт к тому, что в конце года за первое место в рейтинге будут биться Рафаэль и Роджер!

20:35. Джокович рассказал, что проблемы с правым локтем беспокоили его уже больше года. Не исключено, что придётся делать операцию, но точно он пока не знает.

20:32. Веснина и Суарес выиграли вторую партию. В этом сете быстро брали соперники свои геймы, пока наша пара не сделала брейк в 7-м гейме. Затем подавала Веснина и допустила две двойные, но нашему дуэту удалось спасти тот гейм, а затем с первой попытки подать на партию. 1 час 14 затратили соперники на 2 сета, впереди третий.

20:30. Вот такие полуфиналы нас ждут у мужчин.

20:27. 12-й полуфинал Федерера на Уимблдоне — рекорд Открытой эры.

20:25. Федерер — в полуфинале! В третьем сете борьбы было немало на фоне первых двух. У Раонича было пять брейк-пойнтов, но у Роджера прекрасно шла подача в такие моменты. Да и на тай-брейке канадец повёл с двойным минибрейком, но затем проиграл семь очков из восьми. Уверенно вышел в полуфинал Федерер, где сыграет против Томаша Бердыха.

20:21. Екатерина Макарова в итоге сыграет на первом корте.

20:15. Таким образом Энди Маррей останется первой ракеткой мира после Уимблдона. Хотя за последние 12 месяцев у британца нет в активе ни одного финала «Большого шлема». То есть в этом плане Каролина Плишкова его обходит.

20:10. Беспокоило правое плечо Новака ещё в прошлом матче. А в этом он стал всё хуже подавать и в итоге не смог закончить матч. Томаш Бердых защитил прошлогодний полуфинал.

20:07. Джокович снялся при счёте 6:7, 0:2. Бердых вышел в полуфинал. Вот так развязка!

20:00. 14 сетов подряд проиграл Бердых Джоковичу, но выиграл первую партию сегодня тай-брейке. В первом сете была очень равная игра. Бердых действовал более активно: у него 15 виннеров против 8 у Джоковича. Чех при этом допустил больше ошибок — их у него 13 (против 6 у серба). На тай-брейке у Джоковича что-то пошло не так, и он регулярно допускал ошибки, что и привело к поражению в первой партии. При этом соперники ни разу за сет не подобрались к брейк-пойнтам.

19:57. Винус и Крейчикова выиграли первый сет у Весниной и Суареса, которые имели сетбол. 42 минуты шла первая партия. Первый брейк-пойнт появился в 4-м гейме у нашей пары, но его не использовали. Следующая возможность появилась у соперников в 7-м гейме, и они сразу сделали брейк. Однако наши следом вернули утраченное. В 12-м гейме у них был снова отличный шанс на приёме — двойной сетбол, но его не смогли реализовать. На тай-брейке все решил один минибрейк в пользу новозеландско-чешской пары. Эйсы — 5-2, двойные — 3-1, реализация брейк-пойнтов — 1/1 и 1/6.

19:52. Бердых и Джокович начинают тай-брейк в первом сете.

19:45. Суарес и Веснина упустили сетбол, тай-брейк в миксте с Винус и Крейчиковой.

19:39. Упорный первый сет у Бердыха и Джоковича — 5:5.

19:32. Болельщица чётко описывает одним словом, как сегодня играет Роджер.

19:27. Роджер выиграл второй сет 6:2. Пока что просто уничтожает более молодого соперника Федерер. Все компоненты у Роджера работают исправно, ошибок почти нет. В первом сете виннерсы/ошибки было 14-2, во втором 13-1! Великолепно играет у сетки Роджер, да и на задней линии всё хорошо. В общем пока везде доминирует швейцарец. За час он выиграл две партии.

19:22. Федерер ведёт 5:2 и будет подавать на второй сет.

19:17. Стартует микст между Винус и Крейчиковой против Весниной и Суареса. У нас идёт текстовая трансляция.

19:12. На равных начался матч Бердыха и Джоковича — 2:2.

19:05. Федерер повёл с брейком и во втором сете — 3:1.

18:59. Совсем скоро начнётся игра Джоковича и Бердыха. У нас запланирована текстовая трансляция.

18:52. Федерер взял стартовый сет у Раонича — 6:4. Отлично на подаче действовал Федерер. Всего один раз на старте в его гейма был счёт 30:30, но в принципе не было шансов у Милоша. А вот на подаче канадца три гейма были равными и один из них Роджер в середине партии взял. Очень чисто играет швейцарец — 14 ударов навылет и только две ошибки.

18:46. Федерер повёл с брейком в первой партии — 4:2.

18:41. Пятый сет сложился для Чилича очень уверенно — 6:1. Он впервые в полуфинале Уимблдона. Не хватило сил у люксембуржца на пятый сет. Ведь до этого он сражался с Чиличем на равных 3 часа, а в понедельник еще и в пятичасовом марафоне сломил сопротивление Рафаэля Надаля. Тем не менее, выступление Мюллера на этом Уимблдоне наверняка запомнится поклонникам тенниса. К тому же с понедельника он впервые в карьере поднимется на рекордное для себя 22-е место рейтинга ATP. Ну а Чиличу в пятницу играть теперь в полуфинале с Сэмом Куэрри, который сегодня сенсационно в пяти партиях обыграл действующего чемпиона турнира Энди Маррея.

18:35. В четверг состоятся полуфиналы у женщин. В 15:00 мск на корте появятся Гарбинье Мугуруса и Магдалена Рыбарикова, а затем сыграют Винус Уильямс и Йоханна Конта.

18:29. В понедельник у первой ракетки мира будет наименьшее количество очков со времён появления новой системы рейтинга в 2009 году. У Джоковича в случае победы может быть 7965 очков, а у Маррея — 7750.

18:24. Чилич удачно начал пятый сет — сразу брейк, он впереди 3:0 в игре с Мюллером.

18:18. Раонич и Федерер начинают свой матч. У нас запланирована текстовая трансляция.

18:14. Жиль подал на сет — 7:5. В матче с Чиличем будет пятый сет. У нас начинается текстовая трансляция.

18:09. Мюллер сделал брейк в концовке четвёртого сета. Ещё один пятисетовик намечается…

18:06. Второй год подряд Куэрри обыграл действующего чемпиона Уимблдона и первую ракетку мира по совместительству.

18:04. Итоги этого матча из нашей текстовой трансляции: Потрясающий уровень показал Сэм в четвёртой и пятой партии. Он прекрасно передвигался, успевал ко всем мячам, Энди зачем-то продолжал выполнять укороченные и затем свечи, но Куэрри успевал ко всем мячам. А на подаче его и вовсе было не удержать. Первое очко на своей подаче в пятой партии он проиграл лишь при счёте 5:1, 40:0, но тут же выполнил эйс. Маррей играл пассивно во второй половине встречи и был не похож сам на себя, но Сэм, возможно, провёл лучший матч в жизни. По крайней мере он сыграл лучше, чем с Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2016. Помимо подачи отметим и блестящий приём. У Энди подача не является сильнейшим элементом, но всё равно она обычно на уровне, однако Куэрри очень уверенно её принимал и выполнил много приёмов навылет, а после некоторых успешно ходил вперёд к сетке.

18:02. На своём 42-м в карьере турнире «Большого шлема» Куэрри дошёл первого в карьере полуфинала.

18:00. Теперь появляется шанс у Новака Джоковича возглавить рейтинг. Сербу нужно было, чтобы Маррей и Надаль не дошли до полуфинала, так и получилось. Но ему нужно обязательно побеждать.

17:57. «Я немного шокирован до сих пор. Я начал не слишком здорово, но продолжал бороться. А после четвёртого сета всё пошло удачно для меня. Полуфинал „Большого шлема“ — это то, о чём я всегда мечтал. А то, что это произошло на Уимблдоне, делает это событие ещё более особенным», — рассказал Сэм Куэрри после матча. Сэм — первый американец в полуфинале «Большого шлема» с 2009 года. Тогда, конечно, до этой стадии дошёл Энди Роддик.

17:54. Просто разгромил в двух последних сетах соперника Куэрри! Сенсация!

17:51. Невероятный розыгрыш выиграл Куэрри — 5:1 он повёл! Энди, конечно, уже не может толком пробить с задней линии. Ещё до турнира шла речь, что у него травма бедра.

17:43. Маррей прервал ужасную серию и выиграл гейм — 1:3.

17:40. Иван Лендл, мягко говоря, не выглядит довольным.

17:38. Так год назад Джуди Маррей отреагировала на победу Куэрри. Вряд ли у неё будет такая же реакция, если американец снова победит.

17:36. Девять геймов подряд проиграл Маррей, невероятно! 0:3 он уступает в решающей партии!

17:32. А вот Макарова и Веснина прошли в полуфинал! Радуются россиянки. В упорной борьбе сломили они сопротивление очень сильной пары и вышли в полуфинал. Ключевым в третьей партии был брейк россиянок в 7-м гейме на подаче Деллакуа, который могла погубить неопытная британская судья на вышке Фиона Эдвардс неправильным решением. Но наши девушки воспользовались последним челленджем и восстановили справедливость, а затем чётко довели матч до победного конца. Дальше Кате и Лене играть с победительницей пары Грёнефельд / Пешке — Юнжань / Хингис.

17:30. Проиграли в четвертьфинале Младенович / Кузнецова — 4:6, 4:6. Неудачный матч провели Светлана и Кристина. Так за всю встречу не наладили они приём и за десять геймов на приёме не заработали ни одного брейк-пойнта. В обоих сетах они по разу уступили подачу Кузнецовой и покинули парный турнир. А Ниномия и Ворачова теперь поборются за финал с Никулеску и Чан.

17:27. Маррей просто провалил четвёртый сет — 1:6! Пятая партия будет на центральном корте. Очень неудачный сет провёл Маррей. Много ошибок, совсем не получалась подача, Сэм же играл активно, ходил вперёд, постоянно принимал навылет, вообще очень много хороших ударов под боковые и задние линии. Маррей действовал очень странно и совсем пассивно в этой партии.

17:23. Сделали брейк Катя и Лена. Помогла двойная ошибка. Хотя судья на вышке отменила решение, а россиянки взяли последнюю попытку. И оказались правы! Вот этот момент. Немного растерялась неопытная судья на вышке в этом ключевом, возможно, эпизоде в матче. Но хорошо что наши девушки имели еще в запасе челлендж. Очень важный брейк.

17:20. Почти без борьбы шли все геймы у Чилича и Мюллера во втором сете. 11 геймов ни у кого не было брейк-пойнтов и даже до 40:40 не доходило. Но в 12-м гейме Марин всё-таки сделала брейк и повёл 2-1 по партиям.

17:17. По-прежнему не идёт игра на приёме у Кузнецовой и Младенович, но свои подачи держат — 3:3.

17:13. В четвёртой партии Куэрри повёл с брейком. Не всё ещё там решено!

17:10. Робин Сёдерлинг вернулся в теннис как тренер Имера.

17:05. Маррей всё-таки взял третий сет. Как и в первой партии, Маррей отлично начал и удерживал перевес вплоть до окончания сета, но подать на сет не сумел и провёл очень неудачный гейм. Куэрри в целом стал играть активнее, больше ходить вперёд, больше играть в корте вообще. Но на тай-брейке он ошибся со смэша, после чего Маррей обеспечил себе комфортный перевес.

17:03. Сразу пять американок вышли в четвертьфинал юниорского турнира.

17:00. Макарова и Веснина проиграли вторую партию. Равным был второй сет. Лишь в стартовых геймах было по брейк-пойнту у соперниц, но они его не реализовали, а затем уверенно брали свои подачи. Когда уже дело приближалось к тай-брейку, неожиданно возникли проблемы на подаче Весниной. Приняли австралийки под ноль

16:58. Кузнецова и Младенович отдали первый сет — 4:6. Пока что неудачно складывается матч для них. Плохо они играют на приёме, даже до брейк-пойнта ещё не добирались. А вот на их подачах встречались сложные геймы, один из которых они проиграли.

16:55. Тай-брейк решит судьбу третьего сета на центральном корте. У Мюллера и Чилича тоже равенство в третьей партии — 2:2.

16:50. Не смог подать на третий сет Энди, Куэрри отыграл брейк — 5:5!

16:43. Кузнецова и Младенович уступили подачу Светланы и проигрывают с брейком — 3:4.

16:40. Почти час за второй сет бились Чилич и Мюллер. У Жиля было три скрытых сетбола при счёте 4:3, но в итоге всё решилось на тай-брейке, где чуть сильнее был хорват — 7:6 (8:6).

16:32. Никулеску и Чан — первые полуфиналистки в женском парном турнире. Остановили они дуэт молодых теннисисток — Беллис / Вондроушова. Именно с ними могут сыграть Кузнецова и Младенович в случае успеха в полуфинале.

16:26. В третьем сете Маррей снова сразу повёл с брейком.

16:21. Макарова и Веснина выиграли первую партию. 38 минут длилась первая партия. Эйсы — 1-1, двойные — 0-1, реализация брейк-пойнтов — 0/2 и 1/2. Россиянкам очень помог брейк, сделанный в стартовом гейме на подаче Барти. У соперниц потом было по брейк-пойнту во 2-м и 6-м геймах на подаче Кати, но россиянки смогли спастись

16:19. Итоги второго сета Маррея. На равных начался второй сет, затем Маррей прибавил, сумел сделать брейк в упорном гейме в середине партии, но затем пошли ошибки, Куэрри же включил подачу, начал ходить вперёд и в целом очень хорошо и активно провёл концовку, но это не отменяет того, что Маррей сыграл неудачно, начал злиться на себя, бить рукой о ракетку, что-то бурчать себе под нос, но качество игры от этого не улучшалось.

16:17. Провалил концовку гейм Энди и отдал вторую партию Куэрри!

16:13. Куэрри отыгрался во второй партии. Мюллер только что упустил двойной скрытый сетбол. При этом на приёме у Марина пока что без шансов.

16:10. Начинается ещё один четвертьфинал в женском парном разряде — Кузнецова и Младенович против Ворачовой и Ниномии. Мы ведём текстовую трансляцию.

16:05. В парном турнире у мужчин в полуфинале состоится матч Кубота и Мело против Континена и Пирса. В зависимости от результата встречи первой ракеткой либо станет Мело, либо останется Континен.

16:00. Маррей и во второй партии повёл с брейком. Всё благополучно у Энди.

15:55. У Иванович и Швайнштайгера годовщина свадьбы.

15:50. Удачное начало для россиянок, сразу с брейком повели — 2:0

15:44. Мюллер выиграл стартовую партию у Чилича, причём с двойным брейком! Очень впечатляющий старт у 34-летнего теннисиста.

15:42. Энди взял первый сет. Маррей сразу получил перевес и удержал его до конца партии. На приёме особых вариантов после этого у Энди не было, Сэм включил подачу, но и Маррей, за исключением девятого гейма, надёжно подавал, хотя при 3:5 Сэм зацепился, долго держал мяч в игре, неплохо ходил к сетке, но Маррей взял ключевые очки.

15:40. Начинается очень интересный парный матч — Макарова и Веснина против Барти и Деллакуа. Очень сильные соперницы у россиянок, которые на своём счету имеют финалы в паре на всех турнирах «Большого шлема». Мы начинаем текстовую трансляцию.

15:35. Только стоило сказать про равенство как Жиль вырвался вперёд с брейком. Слева по линии он принял навылет на брейк-пойнте — 4:3!

15:32. Комфортный перевес у Энди — 5:2, а вот у Мюллера и Чилича равенство — 3:3.

15:25. Два белоруса выбыли на этой стадии — Макс Мирный и Андрей Василевский. Макс продолжает свои выступления в миксте, где его партнёршей является Екатерина Макарова.

15:22. Лучшая пара мира — Континен / Пирс обыграли в пяти сетах чемпионов «Ролан Гаррос» — Харрисон / Винус.

15:15. Маррей уже в первом же гейме взял подачу Куэрри.

15:10. Впечатляющая аудитория в Британии у концовки встречи Конты и Халеп.

15:07. София Лансере вышла в четвертьфинал юниорского турнира. Там она сыграет со Суон или Осугиве.

15:05. Мы начинаем текстовую трансляцию встречи Маррея и Куэрри.

15:02. На первом корте сыграют Марин Чилич и Жиль Мюллер. Представитель Люксембурга преподнёс удивительную сенсацию, обыграв Рафаэля Надаля на Уимблдоне (во второй раз в карьере). Но очень много сил у него на это ушло. Останутся ли посоперничать с Чиличем?

15:00. На центральный корт выходят Энди Маррей и Сэм Куэрри. После поражения Рафаэля Надаля стало ясно, что Энди требуется выйти в полуфинал, чтобы гарантированно остаться на первой строчке после Уимблдона.

14:55. Самое время изучить расписание дня.

Реванш за прошлогодний полуфинал. Анонс 9-го дня Предлагаем вашему вниманию расписание матчей девятого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.

14:49. София играет вторым номером. Колумбийка больше атакует, но слишком много у неё ошибок. Да и подача ей редко помогает. Во второй партии Лансере уже повела с двойным брейком!

14:46. Сколько времени на корте провели четвертьфиналисты мужского турнира.

14:42. Уже играют свои матчи юниоры. В одиночных сетках осталась только София Лансере, которая взяла первый сет у колумбийки Осорио Серрано — 7:5.

14:40. Погода в этот день хорошая, да и вообще осадки нас больше не должны огорчать до окончания турнира.

14:37. Рассказ о том как Йоханна Конта помешала Симоне Халеп стать первой ракеткой мира.

Подарок для Плишковой. Конта не позволила Халеп стать первой ракеткой мира Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира после поражения Халеп от Конты в четвертьфинале Уимблдона. Кузнецова также вылетела из турнира.

14:33. Ретроспектива предыдущего игрового дня.

8-й день Уимблдона. Халеп и Кузнецова вылетели из турнира. Как это было Онлайн-трансляция восьмого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Кузнецова, Джокович, Мугуруса, Остапенко и другие.

14:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! В среду на Уимблдоне состоятся все мужские четвертьфиналы. На корты выйдут Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович, Марин Чилич и многие другие. Кроме того, в парном разряде и миксте по два матча проведут Елена Веснина и Екатерина Макарова, а также состоится парный четвертьфинал с участием Светланы Кузнецовой.