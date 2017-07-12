Уимблдонский шок. Маррей и Джокович освободили дорогу для Федерера

Маррей умеет играть с мастерами подач

Уимблдон вошёл в привычный график. На первой неделе некоторые матчи переносились из-за темноты на следующий день, а в понедельник Новак Джокович и Адриан Маннарино вовсе не смогли начать свою встречу, поскольку более 4,5 часа играли Рафаэль Надаль и Жиль Мюллер. Сейчас матчей меньше, так что уложиться в программу легче. На среду, 12 июля, были запланированы четыре мужских четвертьфинала, и все они состоялись. Выбор матчей для центрального корта был очевиден: действующий чемпион, первый номер рейтинга и местный любимец Энди Маррей должен выйти на главную арену. Роджера Федерера обожают во всём мире, он почти всегда играет на Уимблдоне на центральном корте, не стала исключением и игра с Милошем Раоничем.

Маррей же встречался с Сэмом Куэрри. Они играли между собой восемь раз, и в семи случаях выигрывал Энди. Британец умеет играть против теннисистов, главным оружием которых является подача. Во-первых, Маррей — один из лучших теннисистов в игре на приёме. Во-вторых, он знает, как гонять высокорослых игроков по корту, а они как правило передвигаются не лучшим образом. Энди, пожалуй, главный специалист по выполнению свечей, да и укороченные в его исполнении обычно выходят замечательными. Помимо всего прочего, Маррей прекрасно играет в обороне, умеет выполнять низкие неудобные слайсы и доставлять игрокам с ростом за два метра всевозможные трудности. Начало матча подтвердило всё вышесказанное. Энди воспользовался тем, что Сэм ещё не вошёл в игру, и выиграл семь очков кряду. В мгновение ока Маррей повёл 3:0, которые ещё через 15 минут превратились в 6:3.

Энди надёжно держал подачу, хорошо передвигался по корту и, казалось, полностью контролировал ход матча. Во втором сете сделать ранний брейк не удалось, но, конечно, Маррей должен был быть к этому готов. Всё-таки очевидно, что на траве выигрывать подачу Куэрри тяжело, но надо выискивать моменты и цепляться за них. Маррей это делать умеет. При 3:3 он активизировался и заработал тройной брейк-пойнт. Он должен был выигрывать гейм под ноль, потому что вторая подача Сэма в корт не попала, однако арбитры этого не зафиксировали. Маррей разозлился, допустил пару ошибок и едва не проиграл такой гейм, который, казалось, уже у него в кармане. Наверняка ему было бы очень обидно садиться на скамейку при счёте 3:4, но, отыграв геймбол, он всё же сделал брейк. До выигрыша второй партии оставалось взять две свои подачи, но в этот момент наступил неожиданный спад.

Провал после третьего сета

Маррей начал допускать ошибки, при этом играя довольно пассивно. Сэм же активизировался, стал ходить вперёд, наносить размашистые удары с задней линии и даже принимать навылет. Всего за пару минут он не только сравнял счёт, но и взял сет 6:4. Британец, надо отдать ему должное, с чистого листа начал третью партию и повёл 2:0. Рисунок мог полностью повторить сценарий первого сета, но на сей раз Энди на сет не подал. Тем не менее тай-брейк он провёл очень собранно и чётко и вновь вышел вперёд. Маррей играл уже не так чисто и аккуратно, как в дебюте матча, но всё равно держал инициативу. Однако в четвёртом сете началось необъяснимое. Британец в первую очередь стал заметно хуже передвигаться. Часто он не успевал к мячам и допускал одну ошибку за другой. Подача стала откровенным слабым местом. Сэм без труда принимал навылет или просто выполнял активный удар и сразу шёл к сетке. За считаные минуты Куэрри взял шесть геймов подряд и перевёл матч в пятый сет.

Маррей, безусловно, имеет бойцовский характер, он один из лучших специалистов по камбэкам с 0:2, а выиграть одну решающую партию даже в свой не лучший день он может почти всегда, но не на сей раз. Энди в какой-то момент уже просто не мог с нормальной силой бить с задней линии, поэтому регулярно использовал комбинацию «укороченный — свеча», но Куэрри к этому привык и был готов. В четвёртой и пятой партиях никакой борьбы не получилось. Сэм добился победы со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал на «Шлеме». На втором Уимблдоне подряд он одерживает большую победу. В 2016-м американец обыграл Новака Джоковича, а сейчас — Маррея.

Джокович может пропустить полгода

Новак же вышел уже в вечерней программе на первый корт. Он играл с Томашем Бердыхом, которого вполне можно назвать «клиентом»: чех оказался сильнее всего в двух из 27 очных встреч. Более того, Джокович выиграл 14 сетов подряд. Первая партия прошла абсолютно на равных. Чех действовал чуть активнее, больше выигрывал сам, но и больше ошибался. Шансов на приёме не было ни у кого, поэтому тай-брейк стал логичным завершением сета. На нём Новак неожиданно часто допускал неточности и выиграл всего два розыгрыша. Нельзя сказать, что Бердых действовал на небывалом уровне. Он играл в свой обычный теннис и наверняка был приятно удивлён подарками от серба.

Новые подарки начались во втором сете. Джокович уверенно вёл 40:0, но затем стал ошибаться и проиграл шесть очков подряд. Между сетами он вызвал врача и жаловался на боли в плече. Оказалось, что играть серб не может. При счёте 6:7, 0:2 он принял решение отказаться от продолжения встречи. В интервью сербским журналистам Новак признался, что может пропустить полгода из-за операции на правом локте, но постарается всячески избежать хирургического вмешательства. Ещё Джокович сказал, что правый локоть беспокоит его уже полтора года. Он посещал несколько специалистов, но единого мнения по поводу необходимости операции пока нет. Вот так неожиданно завершился ещё один четвертьфинал.

Женщины. Парный разряд. Четвертьфиналы



Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия) — Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия) — 6:4, 4:6, 6:4.

Рената Воракова / Макото Нонмийя (Чехия / Япония) — Светлана Кузнецова / Кристина Младенович (Россия / Франция) — 6:4, 6:4.

Воздушный Федерер

А второй матч на центральном корте прошёл так, как многие и ожидали. Роджер Федерер показал воздушный и практически безошибочный теннис в игре с Милошем Раоничем. Всего за 59 минут швейцарец оставил две партии за собой. За два сета у Роджера накопилось 27 ударов навылет при всего трёх неточностях. Что-либо противопоставить такому Федереру Раонич не мог. Роджер блестяще играл и на подаче, и при выходах вперёд. Канадец мог побороться только в том случае, если бы у него нормально шла подача, но в первых двух сетах этого не было.

Правда, в третьем сете Милош прибавил и сумел закрыть на замок свои подачи. Более того, он поборолся на приёме и имел пять брейк-пойнтов. С большой долей вероятности можно говорить о том, что в случае брейка Раонич перевёл бы матч в четвёртый сет, потому что четыре брейк-пойнта появились при счёте 4:4. Федерер сумел их все отыграть, а затем спас тай-брейк с 0:3. Со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4) швейцарец одержал красивую и лёгкую победу и вышел в свой 12-й полуфинал на Уимблдоне. С учётом поражений Маррея и Джоковича Роджер становится главным претендентом на титул.

Федерер в полуфинале сыграет с Бердыхом, а Куэрри встретится с Марином Чиличем. Они пять лет назад устроили потрясающий матч, который продолжался 5 часов 31 минуту и завершился победой хорвата. Дольше на Уимблдоне играли только Николя Маю и Джон Иснер. Чилич, как и Куэрри, тоже выиграл свой поединок в пяти сетах. Ему противостоял Жиль Мюллер, и игра оказалась очень упорной. Лишь в решающей партии преимущество хорвата вопросов не вызывало — 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1. Марин и Сэм сыграют за выход в финал Уимблдона.



В миксте до решающих матчей пока далеко. В среду состоялись лишь игры третьего раунда. Елена Веснина и Бруно Суарес одержали волевую победу над Майклом Винусом и Барборой Крейчиковой — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Веснина выиграла и в парном разряде. Вместе с Екатериной Макаровой они в трудном трёхсетовом матче оказались сильнее Эшли Барти и Кейси Деллакуа — 6:4, 4:6, 6:4. А вот Светлана Кузнецова и Кристина Младенович уступили Макото Ниномие и Ренате Вораковой — 4:6, 4:6.

Завтра, 13 июля, состоятся женские полуфиналы. Сначала Гарбинье Мугуруса сыграет с Магдаленой Рыбариковой, а затем Йоханна Конта встретится с Винус Уильямс.