Ренессанс Винус Уильямс. Анонс 10-го дня Уимблдона

Уимблдон стремительно приближается к финишу. В четверг, 13 июля, на центральном корте пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде: Гарбинье Мугуруса (14) — Магдалена Рыбарикова (SR) и Винус Уильямс (10) — Йоханна Конта (6). Также продолжатся решающие стадии в парных разрядах и на юниорском турнире.

МАТЧ ДНЯ. В.УИЛЬЯМС — КОНТА

Винус Уильямс, если можно так выразиться, переживает эпоху ренессанса. На Уимблдоне она играет вдохновенно, как в старые времена, когда она пять раз становилась здесь чемпионкой. Когда все разборки в женском туре за звание первой ракетки мира завершились досрочно, поскольку все претендентки проиграли ещё на подступах к полуфиналам и этот титул упал к ногами Каролины Плишковой, проигравшей ещё во втором круге Магдалене Рыбариковой, взоры наблюдателей устремились на 37-летнюю американку Уильямс, для которой это уже 20-е участие в главном теннисном турнире мира. До очередного триумфа Винус осталось сделать два шага, и первый будет очень непростой – ей будет противостоять Йоханна Конта, с которой у Уильямс отрицательный баланс встреч – 2-3. Всезнающие букмекеры не знают, кому из соперниц отдать предпочтение, и всё, как обычно, решится на корте.

Уимблдонский шок. Маррей и Джокович освободили дорогу для Федерера Маррей в пяти сетах уступил Куэрри, Джокович снялся с матча против Бердыха, а Федерер уверенно обыграл Раонича и вышел в полуфинал.

Уимблдон. День 10-й. 13 июля, четверг. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Парный разряд. Женщины. Сетка

Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка

Centre Court

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 2-1/2-2 (Australian Open, Индиан-Уэллс-2013 – Париж-кв-2013, Бирмингем-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2017) – 2-й круг (2014-2016);

«Ролан Гаррос»: титул (2016) – 2-й круг (2008-2010, 2013-2015, 2017);

Уимблдон: финал (2015) – 3-й круг (2015);

US Open: 2-й круг (2015, 2016) – 3-й круг (2008, 2009).

Путь на Уимблдоне — 2017:

1-й круг: Александрова (6:2, 6:4) – Никулеску (6:4, 6:1);

2-й круг: Викмайер (6:2, 6:4) – Кар. Плишкова, 3 (3:6, 7:5, 6:2);

3-й круг: Кырстя (6:2, 6:2) – Цуренко (6:2, 6:1);

4-й круг: Кербер, 1 (4:6, 6:4, 6:4) – Мартич, Q (6:4, 2:6, 6:3);

1/4 финала: Кузнецова, 7 (6:3, 6:4) – Вандевеге, 24 (6:3, 6:3).

Рейтинг: 15-87.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

Текстовая трансляция

9-й день Уимблдона. Федерер в 12-й раз вышел в полуфинал. Как это было Онлайн-трансляция девятого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Джокович, Федерер, Маррей, Чилич и многие другие.

Винус Уильямс (США, 10) — Йоханна Конта (Великобритания, 6)

Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 2-3 (Ухань-2015, Рим-2017 – Australian Open, Стэнфорд-2016, Майами-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2003, 2017) – 1/2 финала (2016);

«Ролан Гаррос»: финал (2002) – 1-й круг (2015-2017);

Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – 2-й круг (2016);

US Open: титул (2000, 2001) – 4-й круг (2015, 2016).

Путь на Уимблдоне — 2017:

1-й круг: Мертенс (7:6, 6:4) – Се Шувэй (6:2, 6:2);

2-й круг: Ван Цян (4:6, 6:4, 6:1) – Векич (7:6, 4:6, 10:8);

3-й круг: Осака (7:6, 6:4) – Саккари (6:4, 6:1);

4-й круг: Конюх, 27 (6:3, 6:2) – Гарсия, 21 (7:6, 4:6, 6:4).

1/4 финала: Остапенко, 13 (6:3, 7:5) – Халеп, 2 (6:7, 7:6, 6:4).

Рейтинг: 11-7.

Прогноз букмекеров: 1.98 – 1.79.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 1

Андре Бегеманн / Николь Меликар (Германия / США) — Елена Веснина / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 2)

Court 1. 2-й запуск (около 17:00).

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной/Суареса в трёх сетах.

Текстовая трансляция