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Винус Уильямс
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Ренессанс Винус Уильямс. Анонс 10-го дня Уимблдона

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей десятого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
12 июля 2017, среда. 23:15. Теннис

Уимблдон стремительно приближается к финишу. В четверг, 13 июля, на центральном корте пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде: Гарбинье Мугуруса (14) — Магдалена Рыбарикова (SR) и Винус Уильямс (10) — Йоханна Конта (6). Также продолжатся решающие стадии в парных разрядах и на юниорском турнире.

МАТЧ ДНЯ. В.УИЛЬЯМС — КОНТА

Винус Уильямс, если можно так выразиться, переживает эпоху ренессанса. На Уимблдоне она играет вдохновенно, как в старые времена, когда она пять раз становилась здесь чемпионкой. Когда все разборки в женском туре за звание первой ракетки мира завершились досрочно, поскольку все претендентки проиграли ещё на подступах к полуфиналам и этот титул упал к ногами Каролины Плишковой, проигравшей ещё во втором круге Магдалене Рыбариковой, взоры наблюдателей устремились на 37-летнюю американку Уильямс, для которой это уже 20-е участие в главном теннисном турнире мира. До очередного триумфа Винус осталось сделать два шага, и первый будет очень непростой – ей будет противостоять Йоханна Конта, с которой у Уильямс отрицательный баланс встреч – 2-3. Всезнающие букмекеры не знают, кому из соперниц отдать предпочтение, и всё, как обычно, решится на корте.

Уимблдонский шок. Маррей и Джокович освободили дорогу для Федерера
Маррей в пяти сетах уступил Куэрри, Джокович снялся с матча против Бердыха, а Федерер уверенно обыграл Раонича и вышел в полуфинал.

Уимблдон. День 10-й. 13 июля, четверг. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Парный разряд. Женщины. Сетка

Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка

Centre Court

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR)
Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 2-1/2-2 (Australian Open, Индиан-Уэллс-2013 – Париж-кв-2013, Бирмингем-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 1/4 финала (2017) – 2-й круг (2014-2016);
«Ролан Гаррос»: титул (2016) – 2-й круг (2008-2010, 2013-2015, 2017);
Уимблдон: финал (2015) – 3-й круг (2015);
US Open: 2-й круг (2015, 2016) – 3-й круг (2008, 2009).

Путь на Уимблдоне — 2017:
1-й круг: Александрова (6:2, 6:4) – Никулеску (6:4, 6:1);
2-й круг: Викмайер (6:2, 6:4) – Кар. Плишкова, 3 (3:6, 7:5, 6:2);
3-й круг: Кырстя (6:2, 6:2) – Цуренко (6:2, 6:1);
4-й круг: Кербер, 1 (4:6, 6:4, 6:4) – Мартич, Q (6:4, 2:6, 6:3);
1/4 финала: Кузнецова, 7 (6:3, 6:4) – Вандевеге, 24 (6:3, 6:3).

Рейтинг: 15-87.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.
Текстовая трансляция

9-й день Уимблдона. Федерер в 12-й раз вышел в полуфинал. Как это было
Онлайн-трансляция девятого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Джокович, Федерер, Маррей, Чилич и многие другие.

Винус Уильямс (США, 10) — Йоханна Конта (Великобритания, 6)
Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 2-3 (Ухань-2015, Рим-2017 – Australian Open, Стэнфорд-2016, Майами-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: финал (2003, 2017) – 1/2 финала (2016);
«Ролан Гаррос»: финал (2002) – 1-й круг (2015-2017);
Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – 2-й круг (2016);
US Open: титул (2000, 2001) – 4-й круг (2015, 2016).

Путь на Уимблдоне — 2017:
1-й круг: Мертенс (7:6, 6:4) – Се Шувэй (6:2, 6:2);
2-й круг: Ван Цян (4:6, 6:4, 6:1) – Векич (7:6, 4:6, 10:8);
3-й круг: Осака (7:6, 6:4) – Саккари (6:4, 6:1);
4-й круг: Конюх, 27 (6:3, 6:2) – Гарсия, 21 (7:6, 4:6, 6:4).
1/4 финала: Остапенко, 13 (6:3, 7:5) – Халеп, 2 (6:7, 7:6, 6:4).

Рейтинг: 11-7.
Прогноз букмекеров: 1.98 – 1.79.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 1

Андре Бегеманн / Николь Меликар (Германия / США) — Елена Веснина / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 2)
Court 1. 2-й запуск (около 17:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной/Суареса в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Реванш за прошлогодний полуфинал. Анонс 9-го дня
Предлагаем вашему вниманию расписание матчей девятого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Винус Уильямс Уимблдон
Новости. Теннис
13 июля 2017, четверг
03:25 Раонич: можно понимать, как обыграть Федерера, но сложно это сделать
00:59 Чилич: после проигранного четвёртого сета я перенастроился
00:15 Федерер: уверенность — это большое дело
12 июля 2017, среда
23:35 Бердых: надеюсь, с третьей попытки в 2017 году мне повезёт в матче с Федерером
23:15 Макарова и Мирный не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона в миксте
21:28 Веснина и Суарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте
21:15 Джокович может пропустить полгода из-за операции на правом локте
20:30 Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв Раонича
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18:34 Джокович может стать первой ракеткой мира в случае победы на Уимблдоне
18:12 Куэрри: я немного шокирован, но это то, о чём я всегда мечтал
17:56 Маррей не сумел выйти в полуфинал Уимблдона, проиграв Куэрри
17:50 Кузнецова и Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона в паре
17:40 Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
17:02 Деминова и Харитонова вышли во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде
17:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Мирный/Макарова — Скупски/Рэй на Уимблдоне
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Винус/Крейчикова — Веснина/Суарес на Уимблдоне
15:23 Лансере вышла в третий круг юниорского Уимблдона
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13:18 Кузнецова: физиотерапевт всю игру общалась с Гарбинье. Не считаю это приемлемым
12:33 А. Зверев: опыт Беккера может помочь мне, но он пока не является моим тренером
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11:02 Рыбарикова: Мугуруса будет фаворитом в нашем матче
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