Действуй, сестра. Винус Уильямс в 37 лет вышла в финал Уимблдона

С точки зрения разнообразия на больших турнирах WTA не подводит. Вот уже 17 турниров «Большого шлема» кряду одна из полуфиналисток впервые добирается до этой стадии. На Уимблдоне-2017 прорыв Магдалены Рыбариковой позволил продлить эту серию.

Словачка — одна из самых неожиданных полуфиналисток в этом списке. Конечно, если вы плотно следите за турнирами ITF, то могли заметить, что она в последнее время набрала отличную форму. Ещё в апреле она занимала место в пятой сотне рейтинга, хотя это, конечно, было связано с длительной паузой из-за травм колена и кисти.



Но до травм Рыбарикова отнюдь не блистала на «Шлемах». За 35 попыток она ни разу не проходила во вторую неделю. А на Уимблдоне вообще восемь раз из девяти проигрывала в первом круге. Однако в последнее время мы всё чаще видим, как длительная пауза помогает теннисистам раскрыться по новому.

Во втором круге Рыбарикова выбила из турнира Каролину Плишкову. И в том матче будущая первая ракетка мира действовала не так уж и плохо, но Магдалена провела отличный матч. Рыбарикова в итоге прошла по части сетки Каролины до полуфинала, где ей противостояла Гарбинье Мугуруса.

Вот только 13 июля на центральном корте мы увидели бледную тень той Рыбариковой, которая обыграла Плишкову. Магдалена не справилась с давлением и провела неудачный матч. Она вообще ничего не могла сделать в атаке, направляя мячи слишком коротко и удобно для соперницы.



Мугуруса с удовольствием пользовалась слабостями оппонентки и проводила удачные атаки. Нередко испанка выходила к сетке и там успешно завершала комбинации. Ей удалось провести встречу без заметных спадов, в то время как у Рыбариковой всплеска так и не последовало.



Словачка запомнилась только тремя удачными свечками во втором сете, а в остальном она не смогла оказать никакого сопротивления испанке и проиграла ей за 63 минуты – 1:6, 1:6.



Год назад схожая история произошла с Еленой Весниной, которая в полуфинале взяла у Серены Уильямс те же два гейма за 48 минут. Но и это не антирекорд, потому что в 2009 году Динара Сафина выиграла у Винус Уильямс лишь один гейм в матче на этой стадии.

Любопытно, что для Мугурусы это первый финал на турнирах WTA после «Ролан Гаррос-2016», где она завоевала первый титул на «Шлемах». Испанка играла очень нестабильно в последние 13 месяцев и даже выпала из первой десятки перед Уимблдоном. Но удаётся ей выстреливать именно на крупных соревнованиях. За пределами «Шлемов» она взяла всего два титула, но при этом уже сыграет третий финал на «Большом шлеме».

Все финалы Гарбинье Мугурусы на «Больших шлемах» (3):



2017 – Уимблдон.



2016 – «Ролан Гаррос» (победа).



2015 – Уимблдон.

Местные зрители вряд ли сильно огорчились отсутствию борьбы в первом матче, ведь главным блюдом для них был второй полуфинал с участием Йоханны Конты.

Британка за два года проделала потрясающий путь. В 2015-м она попала на Уимблдон с помощью «уайлд-кард» и проиграла в первом круге Марии Шараповой. Но вскоре после этого Йоханна начала свой стремительный подъём по рейтинговой лестнице. Первый титул Конта завоевала в Стэнфорде, обыграв в финале Винус Уильямс. Вообще до этого полуфинала они играли пять раз. Самым захватывающим был их первый поединок в Ухане в 2015 году.



Если Винус билась уже за свой девятый финал на Уимблдонах, то Конта и в полуфинал вышла впервые. Эту встречу можно было смело назвать смой значимой в карьере Йоханны. Очень долгое время британцы уделяли больше внимания тенниситам, ибо теннисистки их радовали редко. Но в последнее время Конта заставила их поменять образ мышления, поэтому самые большие рейтинги на Уимблдоне в Британии пока что были именно во время её битвы с Халеп. К тому же после вылета Энди Маррея Йоханна осталась последней британской надеждой в одиночных турнирах.

Обе девушки со старта матча обозначили своё преимущество на подачах. Обе удачно исполняли первые подачи, поэтому смогли обойтись без брейк-пойнтов в первых восьми геймах. Первой дала сбой Винус. Она допустила несколько грубых ошибок, что дало Конте двойной скрытый сетбол. В такой момент американка пошла на риск. На втором брейк-пойнте она вложилась во вторую подачу и сравняла счёт. Уильямс справилась со сложностями, а вот Конта в следующем гейме сорвала несколько ударов и отдала первый сет.

Получив преимущество, Винус почувствовала себя комфортно и продолжила давить на соперницу. Конта немного расслабилась только в тот момент, когда ещё раз проиграла свою подачу. Но к тому времени было уже слишком поздно. Уильямс не давала шансов отыграть отставание, а в итоге закончила матч ещё одним брейком.

В 37 лет Винус Уильямс в девятый раз вышла в финал Уимблдона (впервые с 2009 года). В текущем сезоне это уже её второй финал на «Шлемах». В двух финалах за год она не была с 2003 года! Тогда она, кстати, тоже добралась до решающих матчей на Australian Open и Уимблдоне, но оба раза проиграла младшей сестре.

Казалось бы, что с уходом Серены Уильямс в декрет мы увидим другие фамилии среди финалисток на турнирах «Большого шлема», но пока что Винус успешно подхватила знамя младшей сестры. В случае победы на Уимблдоне американка станет лидером чемпионской гонки WTA.



В мужском турнире фаворитом является Роджер Федерер, которому скоро исполнится 36 лет. В пятницу швейцарец сыграет с Томашем Бердыхом, а в другом полуфинале сойдутся Сэм Куэрри и Марин Чилич.

2017 – Уимблдон , Australian Open.2009 – Уимблдон 2008 – Уимблдон (победа).2007 – Уимблдон (победа).2005 – Уимблдон (победа).2003 – Уимблдон , Australian Open.2002 – US Open, Уимблдон, «Ролан Гаррос».2001 – US Open (победа), Уимблдон (победа).2000 – US Open (победа), Уимблдон (победа).1997 – US Open.